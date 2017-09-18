Пёстрая лента новостей бывшего Красноярска-26. САМ СЕБЯ НЕ ПОХВАЛИШЬ... Гражданский форум удался. Не верите? Ну и не больно-то хотелось. «В работе форума для территорий центральной группы районов Красноярского края приняли участие заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Клешко, Глава ЗАТО г. Железногорск Вадим Медведев, краевые эксперты, а также представители общественных организаций Железногорска и Красноярского края. «Важно слышать друг друга, - обратился к представителям НКО Вадим Медведев. – И, кажется , это у нас неплохо получается!» НЕ ПРОСТО АБРАКАДАБРА «Производственная система Росатома» человека со стороны напугает. На Горно-химическом комбинате прошла «развивающая партнёрская проверка качества развёртывания ПСР». Тамошняя пресс-служба выпустила по этому поводу такой релиз , что просто ой. « Проведён анализ соответствия Дерева целей предприятия правилам и рекомендациям, МР по декомпозиции целей. Обсуждался алгоритм работы с ППУ, в частности - распорядительные документы о вводе инструментов мотивации», и так далее. Если не знать, что всё это относилось таким темам, как «Вывоз ОЯТ РБМК-1000», «Изготовление изделия «Ампула ПТ» и «Изготовление изделия «Пенал для ОЯТ РБМК-1000», то можно было бы, заподозрить, пожалуй, стандартный магический коучинговый шабаш... ТО ЛИ БЫЛО, ТО ЛИ НЕТ Делегация «ИСС» намеревалась сделать доклад на научной тусовке в Красноярске. Речь идёт про IV Международную конференцию «Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли». Железные горцы планировали рассказать публике о работе Сибирского регионального центра дистанционного зондирования Земли, который действует на базе предприятия с 2015 года. Но пока непонятно, рассказали или нет — даром что конференция закрылась ещё в пятницу. САНИТАРНАЯ ОБЛАВА Межрегиональное управление №51 ФМБА России рапортует. Внеплановая проверка МБОУ «Школа №106» установила, что почти двухлетней давности предписание не выполнена, и территория школы по-прежнему не ограждена. «Решается вопрос о привлечении директора к ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ». Чуть больше повезло заведующей МБДОУ №36 «Флажок», где за два с половиной года тоже не удалось навести предписанный порядок с окнами и подоконниками. Санитарные врачи считают, что руководительнице денежек не выделил муниципалитет, так что и карать её не за что. ДАТА НЕКРУГЛАЯ Совет ветеранов ОВД — организация неугомонная. В хорошем смысле. Бывшие и действующие правоохранители посетили некое «мероприятие, посвященное Дню рождения городского музея», коему стукнуло нынче двадцать девять. «Председатель совета Николай Селезнёв, обращаясь к виновникам торжества отметил, что в музее работают энтузиасты, настоящие профессионалы своего дела, усилиями которых сохраняется история». И подарил проигрыватель пластинок 70-х гг. СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА ДОБРОЛЮБОВА До конца октября в ЗАТО демонтируют ещё 58 рекламных конструкций. «После демонтажа рекламные конструкции принимаются подрядной организацией на ответственное хранение в течение месяца, - напоминают в Сером доме. - Рекламные конструкции, не востребованные владельцами в указанный срок, подлежат уничтожению». Чем бы дитя ни тешилось, как говорится. ОБШТОПАЛИ ГАВРИЛОВА Третий кубок «Железной горы» по стендовой стрельбе прошёл на ГХК. В соревнованиях участвовали команды СНПО «Элерон», ФГУП «Атом-охрана», а также Ленинградской и Курской АЭС, как ни странно. Всего 22 человека. Причём гендиректор комбината в личном зачёте занял второе место и аккуратно объяснил: «Стрелок может быть потенциально сильнее, но если он не соберётся, то может показать более слабый результат». В командном зачёте хозяевам тоже не повезло. Победила сборная «Элерона», серебро досталось ГХК, бронза — гостям из Питера. ЛЕЙТЕНАНТОВ ПРИБАВИЛОСЬ. И ЛЕЙТЕНАНТОК В академии МЧС в субботу торжественно вручали погоны. Первое офицерское звание внутренней службы получили 99 пятикурсников факультета инженеров пожарной безопасности. Любопытно, что свежеиспечённый младшим лейтёхам начальник академии неожиданно объявил, что «Не погоны делают из человека офицера, а его отношение к службе, своим обязанностям и окружающим его людям». Хотя у девочек тамошних мнение другое, кажется))) ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ Отопительный сезон в ЗАТО зачем-то стартовал досрочно. Несмотря на относительно мягкое начало осени, Сергей Пешков приказал подключать батареи 12 сентября. Но если оно вдруг ещё до кого-то не добралось, то в МП «ГЖКУ» напоминают номера телефонов, куда следует дозваниваться с вопросами и пожеланиями и предупреждают, что на регулировку полагается 10 дней. Аварийная служба: 72-29-13, 74-04-42. ЖЭК-1: 74-07-67. ЖЭК-2: 72-41-71. ЖЭК-5: 76-64-40. ЖЭК-6: 74-60-01. ЖЭК-7: 76-92-01. ЖЭК-8: 74-41-34. ОТВОЕВАЛИСЬ. НО НЕ ВСЕ Школьные трудовые отряды закончили лето и ушли на дембель. Говорят, что в этом сезоне в муниципальных и краевых структурах на 25 площадках ЗАТО отработали 594 старшеклассника. Остальные развлекались как-то иначе, видимо. Например, названивали в колцентр торгово-развлекательной сети «Сибирский городок» и сообщали о заложенной бомбе. Аккурат в день запуска отопления железногорское здание бывшего «Алпи» пришлось по этой самой причине эвакуировать. Компетентные органы, впрочем, намекают на террористическую атаку, хотя и непонятно, чем одно мешает другому. ПАСЕЧКИН ПРОИГРАЛ Депутатский мандат на округе Кулеша достался его помощнику. На дополнительных выборах претенденты показали при явке в 22,9% следующие результаты: Александр Бобков – 80 голосов, Юрий Озеров – 18, Николай Пасечкин – 355 и Семён Ташев – 543. Против всех кандидатов проголосовал 31 избиратель. «Благодарю железногорцев за активную гражданскую позицию, - встрял и здесь г-н Чебурашкин. - Городской Совет вновь будет работать в полном составе». «Где-то в Сибири облегчённо вздохнула турбина», ага. Впрочем, была от этих выборов и материальная польза. МП «КБУ» оборудовало возле церкви смотровую площадку. Не уверен, что она пережила прошедшую неделю, поэтому вот вам картиночка: МАЗУТ НАВСЕГДА Краевые антимонопольщики про Красноярск-26 не забывают. На 19 сентября в региональном управлении ФАС РФ назначено рассмотрение жалобы ООО «ЮК-Ойл» на действия аукционной комиссии МП «Гортеплоэнерго» и специализированной организации ООО «СО «ЕЦТ» при выборе поставщика — вы будете смеяться — топочного мазута. То есть, это уже новый директор, Кулинич, отметился. ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЕБИНАР Праздник иконы «Hеопалимая купина» прошёл в МЧС инновационно. «Для постоянного и переменного состава состоялась трансляция в режиме видеоконференции благодарственного молебна, проходившего в Кафедральном Соборном Храме Христа Спасителя с участием сотрудников МЧС России под руководством Министра В.А. Пучкова. После просмотра церковной службы иерей Железногорского собора Михаила Архангела отец Сергий провел беседу со всеми присутствующими, благословил на дальнейшую службу». Служба, одно слово... «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» ВСТАВЛЯЕТ Всё-таки поразительные бараны в нашей ПЖИВ заседают. Это что-то. Для подростков и взрослых 26 сентября местные кукольники представляют премьеру спектакля «Зощенко», поставленного художественным руководителем Малого театра кукол Санкт-Петербурга с православнейшим именем «Чакчи Фросноккерс», что само по себе обязано поставить в тупик любого патриота. А тут ещё сообщается, что в спектакле использованы протоколы партсобраний ленинградского Союза литераторов, на которых красные упыри выряжали писателя врагом народа. И знаете, что тут действительно смешно? «Премьера стала возможной благодаря федеральному партийному проекту «Театры малых городов» партии «Единая Россия» ( см. ). ФЕМИДА НОН-СТОП Странное затишье случилось в городском суде на этой неделе. Количество рассматриваемых дел резко снизилось. Впрочем, основные игроки на этом поле всё равно отметились. Так, в трудовых спорах замечены были АО «ФЦНИВТ «СНПО « Элерон » ( два иска) и школа №101. Два работника ГХК пытались пересчитать свои пенсии. Енисейское управление «Роскомнадзора» чего-то добивалось от ООО «НТФ «Восток-Телеком». Дело о защите прав потребителя «Т.А.Билык vs ТСЖ «Альтернатива» рассматривает Яна Щербакова. АА в субботу, что вообще-то нехарактерно для суда, С.А.Шаманаев предъявлял претензии ПАО «Вымпел-коммуникация». *** Тут у нас обычно стоят данные по текущим заболеваниям Нашгорода, но на интернет-портале ФМБА соответствующий раздел чем-то прихворнул, похоже, поэтому извините. Тем более, что предыдущая неделя выдалась просто чёрной: на девять родившихся железных горцев пришлось двадцать девять умерших.