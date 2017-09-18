|Мазохизм-экстремизм
|Sunday, 17 September 2017
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Мы любого тирана залижем до смерти, до дыр буквально.
ПО СТАТЬЕ «ЭКСТРЕМИЗМ-МАЗОХИЗМ»
Кажется, я знаю, где в скором времени ожидается профилактический визит ФСБ.
Вот она, настоящая русская мечта. Стоять на коленях вдоль дороги, день и ночь, с плакатиками и непокрытыми головами. Молиться, с гаснущими на ветру лампадками. Тихо шевеля губами и ничего не видящими глазами глядя в пустоту...
Люди, эй! Да вы люди ли вообще? Вам не стыдно ли за себя? Как сказал убиенный террористами дядюшка Николая Матильдыча в одном сериале: «Стоит ли жить, если жизнь вся состоит из страха за жизнь?»
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Давайте не будем сами себе злобными Буртинами