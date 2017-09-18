Мы любого тирана залижем до смерти, до дыр буквально.

ПО СТАТЬЕ «ЭКСТРЕМИЗМ-МАЗОХИЗМ»

Кажется, я знаю, где в скором времени ожидается профилактический визит ФСБ.

Вот она, настоящая русская мечта. Стоять на коленях вдоль дороги, день и ночь, с плакатиками и непокрытыми головами. Молиться, с гаснущими на ветру лампадками. Тихо шевеля губами и ничего не видящими глазами глядя в пустоту...