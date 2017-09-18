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Мазохизм-экстремизм Печатать E-mail
Sunday, 17 September 2017

Мы любого тирана залижем до смерти, до дыр буквально.

ПО СТАТЬЕ «ЭКСТРЕМИЗМ-МАЗОХИЗМ»

Кажется, я знаю, где в скором времени ожидается профилактический визит ФСБ.

Вот она, настоящая русская мечта. Стоять на коленях вдоль дороги, день и ночь, с плакатиками и непокрытыми головами. Молиться, с гаснущими на ветру лампадками. Тихо шевеля губами и ничего не видящими глазами глядя в пустоту...

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Люди, эй! Да вы люди ли вообще? Вам не стыдно ли за себя? Как сказал убиенный террористами дядюшка Николая Матильдыча в одном сериале: «Стоит ли жить, если жизнь вся состоит из страха за жизнь?»

 
 
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17.09.2003
глава администрации Железногорска А. Катаргин, председатель Городского Совета О. Боков, представители ГХК и Сосновоборской ТЭЦ встретились с делегацией специалистов Министерства энергетики и счетной палаты Конгресса США. Тема – закрытие реактора на ГХК и создание теплозамещающего источника

по материалам библиотеки им.Горького
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