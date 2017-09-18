Владимир Путин и Дмитрий Медведев умеют дружить. Фонды имени Путина Никакого бизнеса, только личное: у друзей президента тоже есть некоммерческие фонды. Бизнесмены Тимченко, Шамалов, Ковальчук, Ротенберг… Всех этих людей объединяет не только дружба с Владимиром Путиным, но и связанные друг с другом фонды и НКО. Собственный холдинг – это что-то из 90-х. Нынешний тренд – личная некоммерческая организация. У редкого солидного чиновника друзья не обзавелись чем-то подобным. Владимир Путин – не исключение. А поскольку друзей у российского президента – немало, то и НКО у его окружения набирается тоже порядочно. Формально они вроде как независимы, однако их связывают друг с другом не только теплые отношения их учредителей, но и общие директора, адреса-телефоны и деловые партнеры. «Шеллест» из-за границы Взять, например, Некоммерческое партнерство «Возрождение морских традиций». В реестре Минюста это НП, созданное в 2009 году, значится просто как некоммерческая организация, хотя на самом деле это вполне себе иностранный агент (о чем в том же реестре ни слова). По отчету за прошлый год эта структура живет исключительно за счет пожертвований из-за бугра. На одну только оплату труда сотрудникам «Возрождения» заграница подкинула в прошлом году 114,5 млн рублей. А два года назад она же подарила НП еще и катер «Шеллест». И руководит этим партнерством с активами на полтора миллиарда рублей некий Денис Разгуляев, экс-глава «Евроресурса», о котором «Собеседник» писал ранее (эта фирма владеет особняком из телефильма «Сокровища Агры», где сегодня зарегистрировано НП «Поддержка детского спорта» Сергея Ролдугина). Мало того, Разгуляев – еще и бывший гендиректор компании «Большой дом 9», которую основали создатели известного путинского кооператива «Озеро» Юрий Ковальчук, Виктор Мячин и Сергей Фурсенко, тоже учредители всяких НП. Мы-то все иностранных агентов среди либералов ищем, а они, оказывается, в «Озере» попрятались. А он не летчик Тот же Денис Разгуляев стоит за штурвалом другого НП, созданного прошлой весной – «Развитие традиций русской авиации». И традиции эти ассоциация, если верить ЕГРЮЛ, развивает, арендуя грузовые самолеты. У НП – три учредителя. Первый – это член партнерства «Возрождение морских традиций» Ирина Веселова, связанная с близким к Путину банком «Россия» Юрия Ковальчука. Кроме нее, Лариса Исаева, бывший гендиректор фирмы «Новое» свата президента Николая Шамалова и нынешний глава компании «Яуза 12» зятя президента Кирилла Шамалова. И наконец, Александр Самосюк, руководитель «Инвестиционных решений» однокурсников Путина Николая Егорова и Ильхама Рагимова. Так что пока экономика страны летит к чертям, это партнерство летит выгодным курсом. Вот так «Возрождение морских традиций» через своего директора связало сразу нескольких приближенных президента. Приятели приходят на выручку Через соучредителя «Морских традиций» Павла Зайцева прослеживается уже другая связь. Этот Зайцев еще и генеральный директор НП «Развитие рынка эффективных инвестиций» друзей президента Геннадия Тимченко и Петра Колбина. Работает эта ассоциация настолько эффективно, что, несмотря на свой некоммерческий статус, в 2015 году из полученной выручки в 0 рублей сумела выжать прибыль в 7,6 млрд. Но и этого им показалось мало. В прошлом году эти же ребята создали еще одно НП – «Развитие аграрных инициатив», через его директора Анастасию Голубчанскую связанное с Юрием Ковальчуком. При этом другой фонд Тимченко, «Спортклуб дзюдо «Явара-Нева», возглавляет уже давний партнер Путина по татами Аркадий Ротенберг. А детско-юношеским филиалом «Явары» в Москве руководит Василий Шестаков, еще один бывший спортсмен из путинской команды. Даже свидетель есть А еще «Возрождение морских традиций» Павла Зайцева через фирму «Веста» (хоть и не прямиком) выводит к Михаилу Шеломову, двоюродному племяннику Владимира Путина. «Акцепт» Шеломова одно время возглавляла Лариса Исаева из «Яузы 12» Шамалова и НП «Развитие традиций русской авиации» Тимченко. При этом та же Исаева возглавляла еще и «Российскую лигу почетных консульских должностных лиц», объединившую Сергея Фурсенко, Юрия Ковальчука и даже Виктора Хмарина, который на свадьбе Путина был свидетелем со стороны жениха. По тому же адресу, что и лига, зарегистрирован «Фонд поддержки русской книги» банка «Россия». Бывший директор фонда сейчас возглавляет некоммерческую организацию «Возрождение традиций» Сергея Ролдугина, который одновременно выступает учредителем еще четырех фондов, работающих в сфере культуры... Всего же счет НП, фондов и ассоциаций, объединяющих друзей президента, идет на десятки. И если в бизнесе многие из этих друзей формально выступают как самостоятельные игроки, связь их фондов между собой намекает на то, что на самом деле речь идет об одной весьма неслабой финансово-промышленной группе. И друзья президента туда же НКО друзей президента объединяют не только фамилии бенефициаров, но и общая недвижимость. К примеру, в №38 за прошлый год «Собеседник» писал, что «Дом рыбака» на Ладожском озере, отдых в котором местные жители приписывают Владимиру Путину, попал в формальную собственность дочерней компании «Поддержка предпринимательских инициатив» Юрия Ковальчука не напрямую, а через структуры Михаила Шеломова, связанного с НП «Возрождение морских традиций», и Анастасии Голубчанской, возглавляющей НП «Развитие аграрных инициатив» Геннадия Тимченко. А буквально несколько дней назад «Муниципальный сканер» узнал, что бывшая дача Януковича в Крыму перешла под контроль созданной в конце мая фирмы «Берег» Павла Зайцева, уже известного нам по некоммерческим партнерствам с его участием, связанным с Тимченко, Шамаловым, Ковальчуком… Цифра Около 1 млрд $ составляют активы НКО и фондов друзей Путина. Поскольку большая их часть подает почти нулевую отчетность или не раскрывает ее вообще, точную цифру назвать невозможно. sobesednik. *** Балтика номера два Новый объект фонда «Дар» приближенных Дмитрия Медведева может затмить все уже существующие. Запланированному размаху усадьбы на 16 гектарах побережья Балтийского моря, лифту на пляж и трем вертолетным площадкам позавидовал бы сам «железный канцлер» Бисмарк, любивший бывать в этих местах. В фонде «Дар», впрочем, утверждают, что не планируют заниматься строительством на приобретенной земле «в ближайшем будущем». Центр управления расследованиями (ЦУР) «Открытой России» приоткрывает «янтарные комнаты», предназначенные премьеру, а заодно рассматривает его соседей по новой прусской ривьере. Усадьба с башенкой Это удивительно, что российская Прибалтика до сих пор не стала местом отдыха власть имущих. Дюны — не горы Геленджика, конечно: виноград не посадишь, сезон короткий, климат нестабильный, с дождями. Зато мягкий и целебный. В небе корабельные сосны, под ногами янтарь, а вокруг Европа. Но попытки поднять целину были. Недооцененность курорта пытался исправить Дмитрий Медведев: пока в Прасковеевке под Геленджиком возводили «дворец Путина», в городе Пионерский под Калининградом развернулось строительство очередной государственной резиденции «Янтарь», которую президент Медведев торжественно открыл в июле 2011 года. Построили «Янтарь», согласно легенде, на месте бывшей дачи рейхсканцлера Отто фон Бисмарка по старинным чертежам в аутентичном прусском стиле. Владимир Путин новую резиденцию не полюбил (он впервые посетил ее месяц назад, и то по рабочему поводу), а вот Медведев, по данным «Комсомольской правды», только за второе полугодие 2011-го отдохнул в «Янтаре» трижды. «Янтарь» приходится делить на всех. Резиденция не закреплена конкретно за премьером — остановиться тут может не только Путин, но и всякий член правительства. И что возмутительно — проводятся сомнительные мероприятия вроде международной конференции Минюста Россия-Македония в 2014 году. Чтобы Дмитрию Анатольевичу не пришлось тесниться, его окружение начало заранее готовить «запасной аэродром». Еще 27 января 2010 года Фонд региональных некоммерческих проектов «Дар» однокурсника Медведева Ильи Елисеева купил почти 16 га земли на живописном побережье Балтийского моря в будущем усадебном поселке Синявино в 50 км от Калининграда. Как фонд «Дар» связан с Дмитрием Медведевым Фонд «Дар» учрежден структурами самого богатого российского миллиардера Леонида Михельсона (№ 1 в списке Forbes с состоянием $18,4 млрд), которые внесли в уставный капитал около миллиарда долларов. Наблюдательный совет возглавляет однокурсник Дмитрия Медведева Илья Елисеев, который занимается главным образом строительством и управлением объектами недвижимости, где любит останавливаться Дмитрий Медведев (имение Миловка в Плесе или шале Псехако на Красной Поляне, например). С 2011 года «Новая газета» и «Собеседник» называют Медведева бенефициарным владельцем этой недвижимости и других активов, оформленных на фонды и компании под управлением доверенных лиц. В резонансном расследовании ФБК про активы премьера«Он вам не Димон» Алексей Навальный обвинил Дмитрия Медведева в создании многоуровневой коррупционной схемы с целью скрыть дорогостоящее имущество и получать взятки от бизнесменов. Медведев назвал расследование компотом из «разной мути, чуши» и «каких-то бумажек» и забанил Навального в Instagram. Усадебный поселок Синявино планируется разбить между населенными пунктами Янтарное и Донское неподалеку от популярного у туристов озера с «затонувшим лесом» и чистейшей теплой водой, рядом с деревней, которая до 1946 года называлась Гросс Хубникен, а сегодня Синявиным и входит в состав Янтарного городского округа. «Синявино — край изумрудно-зеленых лесов, искрящихся вод, старинных замков, рыбацких поселков, белого песка дюн и древних руин, — манит покупателей здешней недвижимости реклама. — Мягкие климатические условия идеально подходят для проживания, лечения и туризма». Судя по схеме будущего усадебного поселка Синявино, который подготовило калининградское бюро «Никор проект», очередное имение фонда «Дар» будет располагаться в приватной зоне на обрывистом берегу Балтийского моря. Лифт на пляж, смотровая, вертолетная и спортивные площадки, ландшафтный сад с дорожками и прудами-фонтанами и, конечно, сама усадьба выполнены в том же прусском стиле, даже со средневековой башенкой. Кадастровая стоимость земли этого имения — около 100 млн рублей, однако соседние участки на первой линии продаются по €3500 за сотку. То есть рыночная цена участка «Дара» существенно выше — более 350 млн рублей. Если учесть, что ставка земельного налога в Калининградской области составляет 0,3%, получается, что благодаря заниженной кадастровой оценке фонд каждый год платит в местный бюджет вместо 1 млн рублей лишь 300 тысяч. Иванов, Грызлов, Лужков Участки в Синявино на первой линии за €3500 приобрели чиновники федерального уровня, правда, уже понизившие статус или бывшие. Местный бизнесмен, производитель бри, камамбера и гречки Юрий Лужков (интересно, как они будут соседствовать с действующим премьером после такой унизительной отставки мэра Москвы в 2010 году), председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов (министр внутренних дел в 2001-2003 годах, председатель Госдумы в 2003-2011 годах) и семья спецпредставителя президента по экологии Сергея Иванова (министр обороны в 2001-2007 годах, зампред правительства в 2008-2011 годах, глава администрации президента в 2011-2016 годах). Сергей Иванов вообще оказался самым первым жителем Синявино. Застройщик передал ему участок 2,1 гектара день в день получения земли от муниципалитета — 31 марта 2009 года. Кадастровая стоимость этого участка — 13,2 млн рублей, рыночная — около 50 млн. При этом бизнесом Сергей Иванов-старший никогда не занимался: в 2008 году его доход составил всего 3,7 млн рублей (еще 2,3 млн рублей заработала жена). Но чиновник не стеснялся упоминать калининградский надел в своей декларации(только в документе было написано, что это — участок сельхозназначения, тогда как на самом деле — для размещения жилых домов усадебного типа). Два года назад Сергей Иванов подарил свой участок сыну. Борис Грызлов купил свои 2 га в Синявино в июле 2014 года. Впрочем, дорогостоящее приобретение Грызлова не вызывает удивления у тех, кто знает, что еще в 2006 году спикер Госдумы при годовом доходе 1,8 млн рублей стал собственником квартиры площадью 274,5 кв. м в Молочном переулке на Остоженке, неподалеку от дома Анатолия Сердюкова и Евгении Васильевой. Рыночная стоимость такой квартиры — около 400 млн рублей. Местная калининградская элита скромно расположилась на второй линии (€2500 за сотку) и в глубине поселка (от 19 тыс. рублей за сотку). В Синявино купили землю бывший губернатор Георгий Боос, дочь экс-заместителя полпреда в СЗФО Александра Дацышина Алла (у которой Боос гулял на свадьбе), Сергей Булычев из облдумы, бывшие вице-премьер и министр по социальной политике Елена Бабиновская и Галина Янковская, отставные начальники областных управлений МВД и ФНС Сергей Кириченко и Андрей Федоров и прочие уважаемые в регионе люди. В основном близкие к команде Бооса. Правда, строиться в Синявино пока никто не спешит. В распространенном после публикации этого материала пресс-релизе фонд «Дар» сообщил, что действительно приобрел у компании «Балт-Девелопмент» участки общей площадью 16 га в Калининградской области. "Однако в настоящий момент фонд не занимается строительством на принадлежащей ему территории каких-либо объектов капитального строительства и не планирует этого в ближайшем будущем. При поступлении достойного предложения фонд готов продать эти участки«, — заявили в фонде. «Вся сложность — в коммуникациях: магистральный газопровод проходит рядом, а вот мощностей действующей электроподстанции не хватает, — объяснили ЦУРу в компании „Балт-девелопмент“, которая реализует участки в Синявино (у нее и приобрел землю фонд „Дар“). — Но мы работаем над этим вопросом: на следующий год модернизация подстанции будет внесена в инвестиционный план. Администрация оказывает нашему проекту всяческое содействие. Так что через два года можно будет начинать застройку. Даже через полтора». Еще один Елисеев О застройщике усадебного поселка стало известно весной 2012 года, когда во время одного из выездных заседаний глава Янтарного Владимир Сердюков сообщил тогдашнему губернатору области Николаю Цуканову, что «280 га у нас будет интенсивно застраиваться компанией „Балт-Девелопмент“». Чем поначалу очень удивил чиновника. «А что это за компания, которой вы уже успели продать 280 га?!» — изумился тот. Но мэр не растерялся. «У них проект жилого строительства между поселками Синявино и Донское», — намекнул Сердюков, и Цуканов сразу все вспомнил: «А... Понятно... То есть это было два года назад». На самом деле не два, а три. Землю «Балт-Девелопмент» получил от властей в два этапа: часть — в марте 2009-го, а остальное — полгода спустя. И то, что Цуканов об этом поначалу демонстративно забыл, кажется странным. Во-первых, у него самого особняк находится в километре от проданных участков. Во-вторых, ему хорошо знаком как минимум один совладелец застройщика — Галина Дацышина, жена тогдашнего заместителя полпреда в СЗФО Александра Дацышина. Эти семьи даже вместе занимаются благотворительностью — Цуканов и Дацышин являются попечителями фонда «Берег надежды», учрежденного их женами. В 2011 году по заказу администрации Янтарного городского округа «Никор Проект» в рамках генплана разработал Положения о территориальном планировании, где в отдельном пункте указал: «В границах поселка предполагается развитие жилищно-рекреационного комплекса с развитой инфраструктурой. Территория проектируемой территории — 281 га. Выгодное географическое положение, непосредственный выход к берегу Балтийского моря предполагает интенсивное развитие территории». Продавец расписывает «очевидные плюсы» Синявино: «Продажа в собственность, без аренды. Разрешенное использование участков — ИЖС для домов усадебного типа. Участки можно приобрести также для строительства гостиниц, объектов рекреации. От Калининграда до Синявино около 30 минут езды на машине. Находка для рыбака, как для морской, так и для озерной рыбалок. Гармоничное сочетание свежого (орфография сохранена) морского бриза и лесного воздуха. Поселок закрытого типа, въезд через КПП со шлагбаумом». Продает участки сам застройщик — «Балт-Девелопмент» По данным ЕГРЮЛ, калининградская компания «Балт-Девелопмент» была образована еще в декабре 2007 года. Ее бессменным директором остается москвич Сергей Елисеев, которому также принадлежат компании «Спортсервис» и «Базис», зарегистрированные на Самокатной улице в Лефортово. По этому адресу находится фитнес-клуб «Самокат», здание которого принадлежит «Спортсервису», регулярно получающему госконтракты на предоставление плавательного бассейна и «услуг физкультурно-оздоровительного комплекса» сотрудникам Федеральной службы охраны. 38,34% «Балт-Девелопмента» находятся под контролем калининградской политической и бизнес-элиты (см. инфографику), оставшаяся доля — у столичного ООО «Балтийский проект» предпринимателя Натальи Гущиной (ООО тоже зарегистрировано в здании фитнес-клуба «Самокат»). Калининградский филиал другой компании Гущиной — «Аудиторской фирмы „МИН“» — официально зарегистрирован прямо в здании администрации Янтарного. Такое соседство не кажется случайным. «Балт-Девелопмент», так же, как и фонд «Дар», экономит на земельных налогах. 23 сентября 2010 года окружной Совет депутатов снизил для компании налоговую ставку сразу на 75%. Бизнесмены не остались в долгу — город получил от компании в подарок четыре участка общей площадью около 2 га на северной окраине усадебного поселка. Кто будет управлять балтийской усадьбой Каждым из дворцов для Медведева управляет отдельный фонд, связанный с «Даром». Плесская усадьба в Миловке, например, формально принадлежит некоммерческому фонду содействия сохранению историко-культурного наследия «Градислава», сочинским шале «Псехако» по документам распоряжается Фонд поддержки зимних олимпийских видов спорта, да и имение на Рублевке Алишер Усманов подарил не собственно Медведеву или «Дару», а связанному с ними Фонду поддержки социально значимых государственных проектов («Соцгоспроект»). Для будущей усадьбы в Синявино у «Дара» тоже найдется управляющий — Фонд поддержки региональных проектов «Янтарный край», созданный в январе 2013 года. Судя по названию, в сфере его интересов именно Калининградская область. Сам фонд зарегистрирован в Санкт-Петербурге на набережной реки Фонтанки, дом 183-а, помещение 5н — в подвале жилого дома. Деятельность его тоже носит подпольный характер: о ней мало что известно, разве что на сайте Минюста размещены символические отчеты о работе за последние два года. Согласно им, в 2015-2016годах «Янтарный край» израсходовал на целевые мероприятия 205 млн рублей, поступившие от физлиц, организаций и собственной предпринимательской деятельности. С другими структурами «Дара» фонд «Янтарный край» связан через общих руководителей и членов наблюдательных советов. Сегодня «Янтарным краем» руководит Ольга Беляева, владелица службы такси «Эйч Би Кар» в Санкт-Петербурге. Учредителем фонда записана некая Анна Маскаева. Однако первым гендиректором «Янтарного края» стал Андрей Жменя, который в то же самое время, в 2013 году, возглавлял и фонд «Градислава», владеющий неофициальной резиденцией Медведева в Плесе. До этого Жменя был гендиректором виноградников «Скалистый берег» в Анапе, принадлежащих «Соцгоспроекту». Прежде этот выходец из Петербурга (кстати, ровесник Медведева и Елисеева) работал в Газпромбанке, заместителем председателя правления которого являлся все тот же Илья Елисеев. А временную регистрацию в Москве, по информации «Собеседника», он получил по адресу регистрации фонда «Дар» в Спасоналивковском переулке. После Жмени около года «Янтарным краем» руководила Галина Рыбакова, которая сегодня возглавляет Фонд сохранения и возрождения историко-культурного наследия «Невский», еще один элемент из паззла «Дара». Учредителем «Невского» выступает Николай Пучков, а главой наблюдательного совета — его друг, формальный владелец «Соцгоспроекта» Виталий Головачев. Среди других организаций Пучкова — компания «Наутилус», созданная Дмитрием Соловьевым из Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. Именно «Наутилус» выкупил у управления делами президента дом отдыха «Туапсе» в поселке Ольгинка, «выиграв» конкурс у компании, в которой работал однокурсник Медведева Алексей Четвертков. Предыдущий гендиректор «Наутилуса» Сергей Павлюков руководит сегодня компанией Ильи Елисеева «Инвестиционной содружество», которой принадлежит полюбившаяся премьер-министру яхта «Фотиния» (Фотиния — церковный аналог имени Светлана, так зовут жену Дмитрия Медведева). Председателем наблюдательного совета фонда «Янтарный край», как и «Невского», в отчете указан Виталий Головачев, руководитель ООО «Орион», управлявшей «Даром» до начала 2017 года. А среди членов наблюдательного совета фонда, кроме уже упомянутых Галины Рыбаковой и Ольги Беляевой, встречается Станислав Осмоловский — нынешний гендиректор винодельческого «Скалистого берега», «Наутилуса» и еще одного фонда — Фонда содействия развитию национальных курортов и туристской деятельности. В фонде «Дар» ЦУРу пояснили, что «по мере развертывания деятельности «Дара» в его периметре появились и другие юрлица в том числе и фонды, только специализированные, для ведения отдельных проектов. Одним из таких фондов и является — "Янтарный край", созданный для ведения проектов в северо-западном регионе России«. Хотя при этом в «Даре» утверждают, что «в ближайшем будущем» не планируют строительство на приобретенных в Калиниградской области участках и даже готовы их продать, не исключено, что после решения проблемы с электроподстанцией планы фонда могут измениться. И через два-три года в распоряжении Дмитрия Медведева окажется новая усадьба на берегу Балтийского моря под управлением проверенных-доверенных лиц. openrussia.org .