|Хоспис ищет добровольцев
|Sunday, 17 September 2017
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Все нынче, конечно, дико заняты, но мало ли что?
Хоспис ищет добровольцев
Волонтеры Железногорского хосписа им. Василия и Зои Стародубцевых помогают людям, которые живут с неизлечимой болезнью.
Волонтеры по уходу
Волонтеры в хосписе помогают создать уютную атмосферу. Спектр помощи очень разнообразен: они помогают в уходе, приносят обеды, моют окна, помогают привезти-увезти пациентам медицинское оборудование, памперсы и пеленки, занимаются работой на складе, моют, убирают в квартирах, гуляют с пациентами, читают им книжки, ухаживают за животными и растениями. В этой помощи нет мелочей: обычно волонтеры делают очень простые вещи – моем, гладим, убираем – только так получается сохранить чистоту, комфорт и уют.
Занятость: чаще всего, в будние дни. Частота визитов - не чаще раза в неделю.
Необходимые качества: аккуратность, доброжелательность, самостоятельность, уравновешенность, готовность к неожиданным ситуациям или обстановке.
Задачи: помощь в наведении и поддержании чистоты, красоты и уюта.
Автоволонтёры
Занятость: чаще всего, в будние дни. По мере появления потребности.
Необходимые качества: наличие автомобиля и свободного времени в будни днем.
Задачи: сопровождение пациентов выездной службы на консультацию к врачу или на обследование; помощь в перевозке различного медицинского оборудования, расходных материалов, печатной продукции, средств ухода пациентам хосписа и их семьям.
Профессиональная помощь
Если вы специалист высокого уровня и готовы помогать нашим подопечным своими знаниями – мы вам очень рады! - фотографы, видео-операторы и монтажеры; -дизайнеры; -мастера красоты: визажисты, парикмахеры, мастера маникюра.
Частота визитов зависит от возможностей добровольца. Лучше всего - регулярно, раз в неделю или раз в две недели.
Необходимые качества: доброжелательность, умение слушать, умение находить общий язык с пожилыми людьми.
Задачи: стрижка пациентов и их родственников, реже - окрашивание или бритье.
Помощь на мероприятиях
Наш хоспис – центр паллиативной помощи в городе. Мы проводим занятия, учебы, семинары, круглые столы, благотворительные акции. Все мероприятия мы делаем сами, не привлекая event-агентств. Поэтому ни одно мероприятие не обходится без помощи волонтеров: встретить и зарегистрировать участников, настроить работу компьютеров и звуковой системы, организовать сопровождение лекторов, рассказать о хосписе, сфотографировать, снять на видео лекцию и многое-многое другое помогают сделать волонтеры.
Помощь вне хосписа
Помогать можно не только в хосписе или своими профессиональными навыками, есть много других просьб, с которыми вы можете помочь. К примеру:
- административная помощь: удаленная помощь с использованием компьютера, телефона и интернета: работа с таблицами, базами и документами, администрированием групп в социальных сетях, помощи с обзвоном и т.д.;
- помощь «привезти-отвезти», пеший курьер;
- компьютерная помощь;
- мужская помощь (часто есть просьбы помочь с погрузкой-выгрузкой тяжелых предметов, помочь собрать шкаф или привинтить полки).
Нам нужны психологи
Для оказания психологической помощи больным и их близким.
Необходимые качества: доброжелательность, самостоятельность, уравновешенность, готовность к неожиданным ситуациям. Работа в службе телефона доверия.
Нам требуются бухгалтера
Для ведения бухгалтерского учета.
Вы сами принимаете решение о том, как вы готовы помогать и сколько времени посвящать своей волонтерской деятельности. Молодым людям, которые собираются связать свою жизнь с медициной, будет интересно узнать, что волонтерская работа в хосписе дает дополнительные балы в конкурсном отборе при поступлении в медицинские вузы. Волонтерство – это прежде всего ваш добровольный выбор и большая ответственность.Мы приглашаем всех, кто хочет стать добровольцем хосписа, а также тех, кто еще не определился с выбором направления и хочет узнать больше о нашей работе. Обращаться по тел. +7 983 150-03-04. Е-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script или Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
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