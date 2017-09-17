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Десять лет с пустяк Печатать E-mail
Saturday, 16 September 2017

Новейшая история Красноярска-26. Тихий сентябрь 2007-го.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ С ПУСТЯК

Новейшая история Красноярска-26. Тихий сентябрь 2007-го.

755 первоклассников пришли в городские школы в День знаний.

Валерий Головкин жалуется: 102-я школа взяла четыре первых класса, а лицей не должен учить в две смены. Виталий Лесняк нарушил-де договорённость между директорами.

Минимальный размер оплаты труда увеличен с 1.100 до 2.300 рублей.

В бытовке стационара прижился бомжик. И вот – умре.

Вице-мэр Шалагинов судится с депутатом Герасиным. Красноярский адвокат Глисков даёт интервью «Информ-Экспрессу»: «Вы лично не компетентный человек в своей деятельности, а гр. Герасин – человек не адекватный. Мне очень жаль, что у вас есть такой депутат. И мне очень жаль, что такие люди, как вы, вообще работают в телекомпании и пытаются своё мнение необъективное навязывать жителям города».

Зона экологического контроля Горно-химического комбината сокращена до 20 километров.

В Железногорске появилось подразделение Следственного комитета России. В него вошли пятеро следователей из прокуратуры плюс их начальник из Красноярска.

Владимир Фомаиди, зампред горсовета: «Призыв к жителям города - не сорить, не гадить там, где мы живём».

На VIII Международном авиационно-космическом салоне президенту Путину показали макет спутника «ГЛОНАСС-К».

Третьекурсник КПК получил от губернатора Хлопонина стипендию имени академика Решетнёва (1.500 р ежемесячно).

В «Балтийском» и на Центральном проезде вновь замечены работающие игральные автоматы.

Долг пищекомбината по зарплате составил 1,4 млн рублей. Государственный инспектор труда Галина Аносова сердится: «Глава отвечает на наши предписания, я не побоюсь слово употребить – циничные, циничные ответы! У них все виноваты: Бривкальны какие-то, прокурор, инспекция – все виноваты, кроме них. Кто бы за них дела делал, понимаете? А они бы деньги получали!»

Краевая Счётная палата жалуется на нехватку средств в экологических программах и рекомендует более эффективно работать Горно-химическому комбинату.

Владельцы «Алпи» отказали в аренде пяти магазинчикам. Наталья Ботова (кто-нибудь её ещё помнит?) комментирует: «В течение двух последних лет и исполнительная, и законодательная власть демонстрируют неуважение к такому жителю города, как предприниматель!»

Цены на газ для заправки автомобилей поднялись на 20 процентов.

Спасатели ищут заблудившихся в лесу супругов-пенсионеров.

Заколючинским чернобыльцам будут перечислены 11,3 млн рублей федерального долга. За деньгами в Москву катался вице-мэр Игорь Брусиловский, и теперь их получат 243 человека из 298, проживающих в ЗАТО.

ГХК передал более тысячи книг в библиотеку Большого Балчуга, где проживает порядка сотни человек.

Сергея Сурина на посту прокурора сменил Раис Абдрашитов.

Анатолий Ромашов, зампред краевого Законодательного Собрания: «Чтобы избираться в Государственную Думу, надо миллионов двадцать, как минимум. А у меня их нет». Сиротка!

Сайт летнего оздоровительного лагеря «Орбита» заражён вирусом.

По нормам Минздрава, в сутки на питание больного в стационаре полагается 70 рублей. По факту получается всего 38, хотя ещё в 2006-м было 50.

Завхоз кондитерской фабрики написал в милицию заявление о пропаже со склада 13 двигателей от насосов.

На кремниевом заводе начался «второй этап испытаний». Это ещё на два месяца.

137 семей подали заявления материнский капитал в связи с рождением второго или третьего ребенка (получили сертификаты - 125).

«Весь автотранспорт, оставленный на территории школьных дворов, будет эвакуирован, сообщил начальник управления обеспечения общественного порядка ГУВД по краю. Речь идет о машинах, оставленных в радиусе 50 метров от учебного учреждения».

Медики жалуются, что краевой ФОМС снизил соответствующее перечисление на 9 млн рублей, т.к. имеет дефицит бюджета в 5 миллиардов, и ему не хватает даже на оплату лекарств.

Суд над генералом Кияевым начнётся в конце месяца, уверяют в военной прокуратуре.

Татьяна Доставалова, «Информ-Экспресс»: «Прибегнув к кинематографическим аллюзиям или, если хотите, коннотациям…»

Представитель губернатора Вадим Медведев передал главе города почётную грамоту от Сергея Кириенко. «За большой личный вклад в развитие ЗАТО Железногорск». Интересно, куда её дел потом Бах?

Налоговая инспекция Железногорска судится с Анатолием Тубольцевым-младшим. Папа завозил в ЗАТО нелегальных гастарбайтеров, шепчутся злые языки.

139,29 млн рублей составляет общий долг по заработной плате предприятий Железногорска.

Константин Синьковский, директор местного Пенсионного фонда: «На комиссии, которой руководит Владимир Петрович Шалагинов, идут серьёзные разборки».

Торжественным вечером в ДК отметил 55-летие со дня основания ВНИПИЭТ.

Ильдар Габбасов завоевал титул чемпиона мира по кикбоксингу в Белграде.

52 млн рублей долгов ОСПАО «Сибхимстрой» пришлось в 2007 году списать Серому дому после банкротства фирмы.

КБ-51 провела субботник возле инфекционного корпуса, «чтобы личным примером побудить строителей МСУ-73 ударными темпами завершить ремонт», объяснил главврач Геннадий Мельников.

На VII музейную бьеннале «Чертёж Сибири» в красноярском КИЦе заколючинский музей представил «инсталляции на космическую тему «Небесные силы Железного города», изготовленные из колючей проволоки, дерева и других материалов».

Пётр Гаврилов, директор ГХК: «Как говорил Збигнев Бжезинский, это как гидра – ему одну голову отрубаешь, Минсредмашу, у него три отрастает».

Службу «05» упраздняют в связи с изменением структуры администрации города. Её функции передаются в ведение МЧС.

На чемпионате мира по бодибилдингу среди женщин в Испании первое место в весовой категории свыше 57 кг заняла Елена Шпортун. Ей присуждён титул «Мисс Олимпия».

56 человек проживают в городском Доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Георгий Змановский, зам главы администрации ЗАТО: «Когда журналист приходит во власть, тут, я считаю, и начинается коррупция».

В кастинге на участие в региональном отборочном туре конкурса «Мисс Россия» победа досталась Екатерине Липиной и Татьяне Петровой.

В полуфинале КВН среди команд городов «Росатома» сборная Нашгорода стала только второй. Пётр Гаврилов: «Хотя я болел за ГХК, но, положа руку на Северск…»

Ордена и медали «За мужество», «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством» и «За спасение погибавших» вручены пятнадцати железногорским чернобыльцам.

Елена Цыбина назначена главным художником театра кукол «Золотой Ключик».

Бензин А-80 подорожал 59 копеек дороже, стоимость 90-го поднялась на 30 копеек. Гендиректор «Красноярскнефтепродукта» поясняеи: «Увеличение связано со стоимостью оптовых цен на топливо, оно было обсуждено с краевыми властями».

Возле школы №90 открылась спортивная площадка. За деньги краевого проекта «Мой спортивный школьный двор» фирма «Пентар» уложила там асфальт, высадила кустики, обустроила мини-футбольное поле и площадку для игры в волейбол и баскетбол, и т.д.

Всего одного человека направил ГХК на обучение по т.н. президентской программе. Сергей Усольцев сильно недоволен.

Местная «Единая Россия» решила увеличить поголовье своего политсовета. Точнее, ввести в него Вадима Медведева и заодно принять в партию.

И не только его. Юрий Латушкин, зам главы ЗАТО: «Я могу быть полезен «Единой России» в городе. У нас есть всё для того, чтобы начать работать единой командой. Кому-то хочется быть поглавнее, но можно желание и поумерить».

Кстати, проштрафившегося на выборах в Заксобрание Сергея Свиридова из рядов так и не вычистили. «Мы, как партия власти, несём ответственность за всё, что происходит», - провозгласил по этому поводу краевой босс Вячеслав Новиков.

34 процента от общего количества федеральных льготников Железногорска отказались от получения набора социальных услуг.

В гимназии №91 прошла презентация компьютерного учебника по экологии. По утверждению одного из авторов, киевлянина Александра Козленко, в идее программы использован сюжет фантастического рассказа Роберта Шекли.

Двум малышам, родившимся в День работника атомной промышленности, Горно-химический комбинат подарил сертификаты на пять тысяч рублей.

43-й творческий сезон «Золотой ключик» открывает премьерой спектакля «Три пятачка».

Ко Дню пожилого человека в рамках реализации городской программы «Старшее поколение» 211 семей получат новые электрические печи.

К слову. Долги по квартплате имеют около 11 тысяч жителей ЗАТО. Общая сумма - почти 150 миллионов: «Выявлено более 200 семей, которые ездят на тяжёлых бронированных автомобилях, а за тепло платить не хотят».

На соревнованиях по тяжелой атлетике среди ветеранов в Венгрии Сергей Лопатин вновь стал призёром.

36 тысяч саженцев сосны высаживают работники МП «Горлесхоз» в районе КПП-3 у речки Сайлык.

Вадим Медведев: «Депрессивные настроение в ЗАТО удалось преодолеть».

Продолжение следует.
 
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История Железногорска
17.09.2003
глава администрации Железногорска А. Катаргин, председатель Городского Совета О. Боков, представители ГХК и Сосновоборской ТЭЦ встретились с делегацией специалистов Министерства энергетики и счетной палаты Конгресса США. Тема – закрытие реактора на ГХК и создание теплозамещающего источника

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