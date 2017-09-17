Новейшая история Красноярска-26. Тихий сентябрь 2007-го. ДЕСЯТЬ ЛЕТ С ПУСТЯК Новейшая история Красноярска-26. Тихий сентябрь 2007-го. 755 первоклассников пришли в городские школы в День знаний. Валерий Головкин жалуется: 102-я школа взяла четыре первых класса, а лицей не должен учить в две смены. Виталий Лесняк нарушил-де договорённость между директорами. Минимальный размер оплаты труда увеличен с 1.100 до 2.300 рублей. В бытовке стационара прижился бомжик. И вот – умре. Вице-мэр Шалагинов судится с депутатом Герасиным. Красноярский адвокат Глисков даёт интервью «Информ-Экспрессу»: «Вы лично не компетентный человек в своей деятельности, а гр. Герасин – человек не адекватный. Мне очень жаль, что у вас есть такой депутат. И мне очень жаль, что такие люди, как вы, вообще работают в телекомпании и пытаются своё мнение необъективное навязывать жителям города». Зона экологического контроля Горно-химического комбината сокращена до 20 километров. В Железногорске появилось подразделение Следственного комитета России. В него вошли пятеро следователей из прокуратуры плюс их начальник из Красноярска. Владимир Фомаиди, зампред горсовета: «Призыв к жителям города - не сорить, не гадить там, где мы живём». На VIII Международном авиационно-космическом салоне президенту Путину показали макет спутника «ГЛОНАСС-К». Третьекурсник КПК получил от губернатора Хлопонина стипендию имени академика Решетнёва (1.500 р ежемесячно). В «Балтийском» и на Центральном проезде вновь замечены работающие игральные автоматы. Долг пищекомбината по зарплате составил 1,4 млн рублей. Государственный инспектор труда Галина Аносова сердится: «Глава отвечает на наши предписания, я не побоюсь слово употребить – циничные, циничные ответы! У них все виноваты: Бривкальны какие-то, прокурор, инспекция – все виноваты, кроме них. Кто бы за них дела делал, понимаете? А они бы деньги получали!» Краевая Счётная палата жалуется на нехватку средств в экологических программах и рекомендует более эффективно работать Горно-химическому комбинату. Владельцы «Алпи» отказали в аренде пяти магазинчикам. Наталья Ботова (кто-нибудь её ещё помнит?) комментирует: «В течение двух последних лет и исполнительная, и законодательная власть демонстрируют неуважение к такому жителю города, как предприниматель!» Цены на газ для заправки автомобилей поднялись на 20 процентов. Спасатели ищут заблудившихся в лесу супругов-пенсионеров. Заколючинским чернобыльцам будут перечислены 11,3 млн рублей федерального долга. За деньгами в Москву катался вице-мэр Игорь Брусиловский, и теперь их получат 243 человека из 298, проживающих в ЗАТО. ГХК передал более тысячи книг в библиотеку Большого Балчуга, где проживает порядка сотни человек. Сергея Сурина на посту прокурора сменил Раис Абдрашитов. Анатолий Ромашов, зампред краевого Законодательного Собрания: «Чтобы избираться в Государственную Думу, надо миллионов двадцать, как минимум. А у меня их нет». Сиротка! Сайт летнего оздоровительного лагеря «Орбита» заражён вирусом. По нормам Минздрава, в сутки на питание больного в стационаре полагается 70 рублей. По факту получается всего 38, хотя ещё в 2006-м было 50. Завхоз кондитерской фабрики написал в милицию заявление о пропаже со склада 13 двигателей от насосов. На кремниевом заводе начался «второй этап испытаний». Это ещё на два месяца. 137 семей подали заявления материнский капитал в связи с рождением второго или третьего ребенка (получили сертификаты - 125). «Весь автотранспорт, оставленный на территории школьных дворов, будет эвакуирован, сообщил начальник управления обеспечения общественного порядка ГУВД по краю. Речь идет о машинах, оставленных в радиусе 50 метров от учебного учреждения». Медики жалуются, что краевой ФОМС снизил соответствующее перечисление на 9 млн рублей, т.к. имеет дефицит бюджета в 5 миллиардов, и ему не хватает даже на оплату лекарств. Суд над генералом Кияевым начнётся в конце месяца, уверяют в военной прокуратуре. Татьяна Доставалова, «Информ-Экспресс»: «Прибегнув к кинематографическим аллюзиям или, если хотите, коннотациям…» Представитель губернатора Вадим Медведев передал главе города почётную грамоту от Сергея Кириенко. «За большой личный вклад в развитие ЗАТО Железногорск». Интересно, куда её дел потом Бах? Налоговая инспекция Железногорска судится с Анатолием Тубольцевым-младшим. Папа завозил в ЗАТО нелегальных гастарбайтеров, шепчутся злые языки. 139,29 млн рублей составляет общий долг по заработной плате предприятий Железногорска. Константин Синьковский, директор местного Пенсионного фонда: «На комиссии, которой руководит Владимир Петрович Шалагинов, идут серьёзные разборки». Торжественным вечером в ДК отметил 55-летие со дня основания ВНИПИЭТ. Ильдар Габбасов завоевал титул чемпиона мира по кикбоксингу в Белграде. 52 млн рублей долгов ОСПАО «Сибхимстрой» пришлось в 2007 году списать Серому дому после банкротства фирмы. КБ-51 провела субботник возле инфекционного корпуса, «чтобы личным примером побудить строителей МСУ-73 ударными темпами завершить ремонт», объяснил главврач Геннадий Мельников. На VII музейную бьеннале «Чертёж Сибири» в красноярском КИЦе заколючинский музей представил «инсталляции на космическую тему «Небесные силы Железного города», изготовленные из колючей проволоки, дерева и других материалов». Пётр Гаврилов, директор ГХК: «Как говорил Збигнев Бжезинский, это как гидра – ему одну голову отрубаешь, Минсредмашу, у него три отрастает». Службу «05» упраздняют в связи с изменением структуры администрации города. Её функции передаются в ведение МЧС. На чемпионате мира по бодибилдингу среди женщин в Испании первое место в весовой категории свыше 57 кг заняла Елена Шпортун. Ей присуждён титул «Мисс Олимпия». 56 человек проживают в городском Доме-интернате для престарелых и инвалидов. Георгий Змановский, зам главы администрации ЗАТО: «Когда журналист приходит во власть, тут, я считаю, и начинается коррупция». В кастинге на участие в региональном отборочном туре конкурса «Мисс Россия» победа досталась Екатерине Липиной и Татьяне Петровой. В полуфинале КВН среди команд городов «Росатома» сборная Нашгорода стала только второй. Пётр Гаврилов: «Хотя я болел за ГХК, но, положа руку на Северск…» Ордена и медали «За мужество», «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством» и «За спасение погибавших» вручены пятнадцати железногорским чернобыльцам. Елена Цыбина назначена главным художником театра кукол «Золотой Ключик». Бензин А-80 подорожал 59 копеек дороже, стоимость 90-го поднялась на 30 копеек. Гендиректор «Красноярскнефтепродукта» поясняеи: «Увеличение связано со стоимостью оптовых цен на топливо, оно было обсуждено с краевыми властями». Возле школы №90 открылась спортивная площадка. За деньги краевого проекта «Мой спортивный школьный двор» фирма «Пентар» уложила там асфальт, высадила кустики, обустроила мини-футбольное поле и площадку для игры в волейбол и баскетбол, и т.д. Всего одного человека направил ГХК на обучение по т.н. президентской программе. Сергей Усольцев сильно недоволен. Местная «Единая Россия» решила увеличить поголовье своего политсовета. Точнее, ввести в него Вадима Медведева и заодно принять в партию. И не только его. Юрий Латушкин, зам главы ЗАТО: «Я могу быть полезен «Единой России» в городе. У нас есть всё для того, чтобы начать работать единой командой. Кому-то хочется быть поглавнее, но можно желание и поумерить». Кстати, проштрафившегося на выборах в Заксобрание Сергея Свиридова из рядов так и не вычистили. «Мы, как партия власти, несём ответственность за всё, что происходит», - провозгласил по этому поводу краевой босс Вячеслав Новиков. 34 процента от общего количества федеральных льготников Железногорска отказались от получения набора социальных услуг. В гимназии №91 прошла презентация компьютерного учебника по экологии. По утверждению одного из авторов, киевлянина Александра Козленко, в идее программы использован сюжет фантастического рассказа Роберта Шекли. Двум малышам, родившимся в День работника атомной промышленности, Горно-химический комбинат подарил сертификаты на пять тысяч рублей. 43-й творческий сезон «Золотой ключик» открывает премьерой спектакля «Три пятачка». Ко Дню пожилого человека в рамках реализации городской программы «Старшее поколение» 211 семей получат новые электрические печи. К слову. Долги по квартплате имеют около 11 тысяч жителей ЗАТО. Общая сумма - почти 150 миллионов: «Выявлено более 200 семей, которые ездят на тяжёлых бронированных автомобилях, а за тепло платить не хотят». На соревнованиях по тяжелой атлетике среди ветеранов в Венгрии Сергей Лопатин вновь стал призёром. 36 тысяч саженцев сосны высаживают работники МП «Горлесхоз» в районе КПП-3 у речки Сайлык. Вадим Медведев: «Депрессивные настроение в ЗАТО удалось преодолеть». Продолжение следует.