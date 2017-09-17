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Куда утекает "Роснефть" Печатать E-mail
Saturday, 16 September 2017

Хотя правильней будет спросить: кому?

Кочующий пакет «Роснефти»

Как получилось, что акции нефтяной компании продали в Китай за российские деньги.

Сделка по продаже пакета в 14% акций «Роснефти» китайской нефтяной компании CEFC, о которой было объявлено 8 сентября, начинает обрастать новыми подробностями. Как сообщило агентство Reuters и позже подтвердили в самой CEFC, покупку китайским инвестором доли в госкомпании за $9,1 млрд частично профинансируют российские госбанки. Эта новость может оказаться ключевым моментом всей многоходовой операции с пакетом акций «Роснефти»: первоначально заявленный смысл сделки, похоже, превращается в свою полную противоположность.

Игорь Сечин описывал спешную приватизацию 19,5% акций госкомпании в конце прошлого года так: «Сделка является не просто портфельной инвестицией, а стратегической и имеет дополнительные элементы, такие как <…> создание специального предприятия по добыче вместе с этим консорциумом (из швейцарского трейдера Glencore и суверенного катарского фонда QIA. — А. Х.) как на территории РФ, так и по международным проектам». К сегодняшнему дню стратегический инвестор и международный партнер почти целиком перепродал свою долю в Китай — «энергетическая сделка века» оказалась всего лишь промежуточным звеном в непрозрачной финансовой схеме.

Можно не сомневаться, что все участники этой цепочки — и катарский фонд, и Glencore, и итальянский банк Intesa Sanpaolo, и неназванные российские банки — получили от «Роснефти» хорошее вознаграждение за посредничество. В частности, только за продажу пакета акций консорциум может рассчитывать на премию в 100 млн евро, хотя покупка осуществлялась со скидкой. Сюда же стоит отнести выплаченные «Роснефтью» дивиденды (174 млн евро), пятилетний контракт на поставку нефти и различные комиссионные платежи, данные о которых не раскрывались. До сих пор ничего неизвестно о судьбе 625 млрд рублей, которые под залог облигаций госкомпании напечатал Центробанк и на которые, по мнению экспертов, была на самом деле осуществлена приватизация.

CEFC значительно больше подходит на роль стратегического инвестора, чем зарегистрированный в Сингапуре консорциум из Glencore и QIA. Впрочем, заявления Сечина о том, что продажа акций китайцам «формирует в окончательном виде акционерную структуру нашей компании», все равно не выглядят железобетонными. Во-первых, о CEFC известно крайне мало — кроме того, что это один из крупнейших частных конгломератов в Китае c выручкой в $40 млрд в год, который стремительно взлетел несколько лет назад и сегодня находится на 229-м месте в рейтинге Global Fortune. Во-вторых, не ясны дальнейшие намерения партнеров: совместное предприятие планировалось создать и с предыдущими владельцами пакета, но из этого, как известно, ничего не вышло. Хотя CEFC и «Роснефть» уже договорились о поставках нефти и о сотрудничестве в Восточной и Западной Сибири, их реальная совместная деятельность пока ограничивается подписанием деклараций о намерениях.

Наконец, самый главный вопрос касается структуры финансирования сделки. По данным Reuters, покупка акций госкомпании будет на 60—70% обеспечена кредитными средствами, причем выделить финансирование должны Банк развития Китая и… ВТБ. Российский госбанк уже однажды выручил «Роснефть»: именно ВТБ в прошлом году выделил 700 млрд рублей Glencore и QIA в качестве промежуточного финансирования, чтобы госкомпания смогла вовремя выплатить выручку от приватизации в бюджет. Возникает вопрос: действительно ли крупнейшая частная компания в Китае, да еще и, по-видимому, поддерживаемая государством, не может найти достаточно скромную сумму денег на якобы стратегические инвестиции?

Ответ подсказывает цитата Игоря Сечина из знаменитого разговора с экс-министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, произошедшего перед арестом последнего: «Покупать особо не хотят, поэтому мы делаем разные предложения, разные морковки сочиняем для того, чтобы затянуть в акции», — говорил Сечин о приватизации «Роснефти». Конечно, сделка с CEFC все еще может оказаться неожиданной удачей, но все больше признаков указывает на то, что перед нами очередная «морковка», а драгоценный пакет акций госкомпании еще не дошел до своего настоящего хозяина.

novayagazeta.

***

Китайская энергетическая компания China Energy Company Limited (CEFC) стала владельцем 14,16% акций «Роснефти». Этот пакет CEFC за $9 млрд выкупила у консорциума из швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара Qatar Investment Authority, который приобрел его в декабре прошлого года в рамках приватизации госкомпании. При этом QIA и Glencore сохранили пакеты акций «Роснефти» в 4,7% и 0,5% соответственно. О значении этой сделки и интересах главных действующих лиц «Новой газете» рассказал экономист Владимир Милов, специалист по ТЭК, бывший замминистра энергетики России.

Как продажа доли в «Роснефти» китайской CEFC связана с прошлогодней приватизацией?

Прошлогодняя сделка готовилась в большой спешке. Когда в конце октября возникла идея, что «Роснефть» может выкупить себя сама, публичная реакция на нее была крайне негативной. Путину это не понравилось — начались разговоры о том, что президента «Лукойла» Вагита Алекперова уговаривают купить этот пакет. Как я понимаю, «Роснефти» дали поручение найти кого-то, кто выглядит как сторонний покупатель. Но вскоре стало очевидно, что у крупных международных игроков интереса к пакету «Роснефти» нет — он стоит очень дорого, но не дает никаких прав на управление компанией. У British Petroleum пакет даже крупнее, 19,75% акций, но они абсолютно ни на что не влияют.

Все понимают, что в России тот, кто владеет более чем половиной акций, тот и хозяин. Тем более если это политически важная компания. Поэтому интерес к покупке был только у одного серьезного игрока: у самого Игоря Сечина. Из государственного менеджера он хочет стать акционером и равным партнером за столом переговоров. Для истории нашей нефтяной отрасли это стандартная схема — все крупные компании рано или поздно оказывались в руках своего менеджмента (например, «Лукойл» и «Сургутнефтегаз»). Для Сечина эта схема осложняется тем, что у «Роснефти» большие проблемы с финансированием: госкомпания в долгах и под санкциями. Крайне сложно было привлечь несколько миллиардов долларов, чтобы профинансировать покупку акций.

В итоге нашли консорциум из Glencore и Катарского фонда. Я еще тогда считал, что это временная структура, которой совершенно не нужен этот пакет. Glencore заманили эксклюзивным пятилетним контрактом на поставку нефти — для них это стало серьезным подспорьем из-за больших финансовых трудностей. А катарцы — крупнейшие акционеры Glencore, поэтому они тоже согласились войти в эту сделку. Поэтому логично было предположить, что это промежуточный владелец, необходимый «Роснефти» для того, чтобы быстро заплатить деньги в бюджет и изобразить успешную приватизацию. Более того, я считаю, что путешествие пакета акций «Роснефти» еще не закончено и китайская компания — тоже не окончательный владелец.

— Что мы знаем о загадочной CEFC? Связана ли она с китайскими властями?

Мы действительно мало о ней знаем. 3 года назад она впервые попала в рейтинг Fortune Global 500. Заголовок тогда был такой: «Загадочная фирма из Шанхая». Даже в деловой прессе о ней почти ничего не знают. Это частный конгломерат, который в последнее время довольно агрессивно инвестирует на международных рынках. Они пытались скупать активы в самых разных сферах, но основной фокус был в области энергетики. При этом, учитывая, «шанхайские», и развиваться CEFC начала после прихода Си Цзиньпина, можно предположить, что какие-то связи с государством у компании есть. Но напрямую китайское руководство в этой сделке не участвует — в прошлом году китайские госкомпании прямо заявили, что готовы вкладывать в «Роснефть» большие деньги только в обмен на реальный контроль.

— В какой форме будет происходить сотрудничество между «Роснефтью» и CEFC?

Мы наблюдаем только начало истории, но я думаю, что есть два пути. Первый — масштабное сотрудничество через создание совместного предприятия и запуск конкретных проектов по освоению сибирских и дальневосточных месторождений «Роснефти». Новости о продаже не зря сопровождались заявлениями о том, что речь идет не просто об акционере, а о партнере для совместных проектов. В таком случае схема с китайцами для «Роснефти» и Сечина — это возможность внести в совместное предприятие неденежные активы и через них профинансировать получение контроля над частью этих акций.

Второй вариант возможен, если переговоры пойдут сложно. Ведь даже с расширенным составом совета директоров пакет в 14% скорее всего может гарантировать CEFC только одного представителя. $9 млрд — многовато за такую честь. Тогда CEFC побарахтается и попытается продать этот пакет. Один из вариантов состоит в том, что Сечин как раз на это и рассчитывает.

— Как обстоят дела с обязательствами «Роснефти» перед Китаем и другими кредиторами — они еще не слишком критичны?

Они достаточно серьезны. Объемы поставок «Роснефти» в счет предоплаты — это порядка 200 млрд рублей в год. Совокупные обязательства по предоплате составляют порядка 1,7 трлн рублей. Если прибавить это к долгу (обычно аналитики считают чистый долг без учета обязательств по предоплате), то получится 5 трлн рублей — больше годовой выручки компании. Это весьма серьезная нагрузка. С другой стороны, денежный поток у «Роснефти» есть. Основная проблема состоит не в текущем балансе, а в том, что они не могут достаточно инвестировать и из-за этого вынуждены искать внешних инвесторов. Одна из надежд состоит в том, что китайцы вложат в месторождения «Роснефти» свои деньги. С инвестиционной программой сама компания не справляется.

При этом большие долги «Роснефти» — это цена за чрезмерно агрессивное поглощение активов в последние годы, от «ТНК-BP» до «Башнефти» и индийских месторождений. По базовым показателям «Роснефть» может работать вполне нормально, но эти покупки обременили госкомпанию большими долгами. Между тем у «Роснефти» много новых и старых месторождений, которые требуют инвестиций. Конечно, госкомпания не рухнет, но сейчас она находится в стагнации с перспективой на дальнейшее падение.

При этом «Роснефть» тратит миллиарды долларов в Венесуэле…

Это, конечно, политическая история. «Роснефть» — крупнейшая международная публичная нефтедобывающая компания. Как говорит Сечин, у нее достаточно низкая операционная себестоимость. Возникает вопрос: зачем тогда закупать нефть в больших объемах и практически по мировым ценам? По предоплате они купили у Венесуэлы около 16 млн тонн в год — это примерно вся нефтедобыча Вьетнама. И заплатили за это по мировым ценам. Ясно, что это хитрый способ прокредитовать режим Мадуро, а с коммерческой точки зрения — совершенно убыточное дело. В первом полугодии у «Роснефти» резко упала чистая прибыль. Если посмотреть на финансовый отчет, то причина состоит именно в стоимости покупной нефти. Понятно, что это связано с венесуэльскими закупками. По сути дела госкомпания убивает собственную прибыль. Заметьте, что все акционеры при этом молчат — никто ни слова не сказал на эту тему.

В расшифровке разговора Сечина и Улюкаева есть фрагмент с обсуждением приватизации «Роснефти». Сечин говорит, что нужно продать пакет то ли японцам, то ли корейцам, но ни в коем случае не китайцам — «синергии» не будет.

Этот разговор — памятник «компетентности» наших руководителей. Я называю такие истории «работа с картой». Когда я работал в Минэнерго, министр однажды вызвал меня к себе в кабинет. Стоя возле политической карты мира, он сказал: «Смотри, между Казахстаном и Монголией есть узкий и прямой промежуток российско-китайской границы. Почему бы нам не зайти через него газопроводом и не избавиться от транзита?»

Я ответил, что в кабинет надо бы повесить физическую карту мира. Тогда можно будет увидеть, что высота этого отрезка 3-4 тысячи метров, это высокогорье без доступа к какой-либо инфраструктуре. На карте все может быть закрашено очень красиво, но жизнь гораздо сложнее. Так что разговор Улюкаева и Сечина показывает очень низкий уровень понимания проблем с обеих сторон. Интересно, что теперь об этом узнает широкая общественность.

novayagazeta.

***

Частная китайская компания «Хуасинь», которая в скором времени станет обладателем 14,16% акций «Роснефти» благодаря сделке со швейцарско-катарским консорциумом, может в последствии перепродать все или часть своих акций в российский нефтедобывающей компании индийским партнерам. Такое предположение озвучил руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. По его словам, расширение пула нерезидентов в капитале «Роснефти» приветствуется. И даже несмотря на санкции, возможны варианты трансформаций в составе участников. ВР, в свою очередь, в ближайшее время, скорее всего, не будет предпринимать никаких действий с акциями «Роснефти». Аналитик напомнил, что в недавних судебных расшифровках по делу А. Улюкаева были представлены диалоги о том, что британской компании выгодно владеть этим пакетом, потому что он позволяет ставить на баланс запасы «Роснефти» согласно доле владения. Это способствует усилению капитализации ВР, которая, в своем растеряла в стоимости из-за аварии на ее буровой платформе в Мексиканском заливе.

regnum.ru.

***

На суде по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева стало известно, что, по данным следствия, Алексей Улюкаев якобы вымогал у Игоря Сечина взятку, показывая ему «два пальца». В ходе процесса представителей прессы попросили «немножко корректнее» освещать процесс. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Москвы Эмилию Хиль. По ее словам, с такой просьбой она обращается к журналистам «в связи с многочисленными публикациями о колбасе», которыми недоволен глава «Роснефти» Игорь Сечин.

ng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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