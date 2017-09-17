17.09.2003 глава администрации Железногорска А. Катаргин, председатель Городского Совета О. Боков, представители ГХК и Сосновоборской ТЭЦ встретились с делегацией специалистов Министерства энергетики и счетной палаты Конгресса США. Тема – закрытие реактора на ГХК и создание теплозамещающего источника

по материалам библиотеки им.Горького