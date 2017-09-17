Шнобелевская премия - это 10 трлн зимбабвийских долларов. Какие кошки более жидкие и зачем самкам пенисы? В Гарвардском университете объявили лауреатов Игнобелевской премии — международной награды за исследования сомнительной научной ценности. Каждый номинант по традиции получил в награду 10 триллионов зимбабвийских долларов. Награды вручали лауреаты Нобелевской премии — Рой Глаубер (физика, 2005), Эрик Маскин (экономика, 2007) и Оливер Харт (экономика, 2016). Как самки насекомых удерживают самцов во время спаривания до 70 часов? Какие кошки более жидкие — молодые или старые? Почему объятия крокодила приносят удачу в казино? The Insider сделал подборку самых безумных открытий Шнобелевки этого года. Какие кошки более жидкие Премия по физике досталась французскому ученому Марку-Антуану Фардину, доказавшему, что кошки — это жидкость. В исследовании Фардина «О реологии кошек» говорится, что кошки могут принимать форму емкости, в которую погружаются, а значит могут быть как твердым телом, так и жидким. Причем, по наблюдениям ученого, взрослые кошки растекаются быстрее, чем котята. Крепкие объятия крокодила Победителями в области экономики стали два австралийских исследователя. Они пришли к выводу, что бесстрашные объятия с крокодилами делают человека более азартным. Согласно результатам работы, люди, которые контактировали с крокодилами и не боялись их, делали более высокие ставки в казино, чем те, кто испытывал страх. Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 103 человека. Он показал, что мозг неверно интерпретирует эмоциональное возбуждение, которое появлялось у некоторых игроков при контакте с хищником, как волнение от везения в игре. Как не пролить кофе Корейский исследователь Хан Джи Вон удостоился премии в области гидродинамики за ответ на вопрос о том, как не расплескать кофе. Наполнив напитком бокал для вина и кружку, ученые подвергли емкости колебаниям, которые имитировали ходьбу человека. При этом находившийся в бокале кофе значительно расплескался, с кружкой таких проблем не было. Однако когда увеличили интенсивность колебаний в два раза, ситуация кардинально поменялась — кофе в бокале оставался практически неподвижным, а из кружки то и дело выплескивался. Ученый пришел к выводу, что риск расплескать напиток уменьшается, если обхватить чашку ладонью сверху и идти задом наперед. Почему у стариков большие уши Премию по анатомии вручили британцу Джеймсу Хиткоуту за исследование человеческих ушей. Ученый проанализировал размеры ушных раковин двух сотен человек в возрасте от 30 до 93 лет. Работа, которая была проведена еще в 1995 году, установила, что уши человека после 30 лет жизни вырастают примерно на 2 мм за десять лет. Сырный отдел мозга Премия в области медицины досталась французским нейробиологам, доказавшим, что в мозгу у людей есть область, отвечающая за отвращение к сыру. Участников эксперимента поместили в МРТ-сканер и давали им понюхать чеддер, козий сыр и швейцарский грюйер. Ученые исследовали реакцию их мозг и обнаружили, что у испытуемых активизируются элементы одной из областей мозга — базальных ганглиев — белый шар и черная субстанция. Лекарство от храпа Премию мира получила швейцарская команда ученых, выяснившая, что игра на музыкальном духовом инструменте аборигенов Австралии – диджериду – уменьшает храп. Ученые объяснили это тем, что игра на диджериду укрепляет верхние дыхательные пути. Кроме того, подобные музыкальные практики способны избавить от ночного апноэ — заболевания, при котором в сне прекращается дыхание. Зачем самкам пенисы Премию по биологии вручили исследователям, выяснившим как у самок пещерных насекомых появились пенисы, а у самцов – вагины. Исследователи отмечают, что пенисовидный отросток (гиносома) у самок насекомых рода Neotrogla составляет до 15% общей длины тела. Она вводит его в тело самца при спаривании через трубковидную вагину — фаллосому. На гиносоме расположены небольшие наросты, которые, по мнению ученых, могут выполнять стимулирующую функцию, а также удерживать самца во время спаривания, которое длится до 70 часов. Как считают исследователи, причиной подобных изменений стала необходимость самки получить как можно большее количество эякулята. Музыка из вагины Премию по акушерству получили ученые, доказавшие, что плод лучше воспринимает музыку, если проигрывать ее во влагалище матери, а не у поверхности живота. Для этого ученые провели эксперимент на 106 женщинах, которые находились на 14-39 неделях беременности. Во время проигрывания музыки исследователи отслеживая выражение лица плода с помощью УЗИ. Кровь невинных Премию в области питания получили ученые, выяснившие, что небольшие летучие мыши с удовольствием пьют человеческую кровь. Ученые отмечают, что обычно небольшие летучие мыши питаются кровью птиц и изредка нападают на скот. Однако изучив фекалии мышей, обитающих в лесах на северо-востоке Бразилии, исследователи выявили в них ДНК курицы и человека. Ученые связали это открытие с уменьшением количества диких птиц. Одно лицо Премию в области когнитивных наук присудили группе исследователей, которые занимались изучением близнецов. Ученые провели эксперимент и выяснили, что монозиготные близнецы не всегда могут понять, кто из них изображен на фото. Это позволило исследователям выдвинуть предположение, что это может влиять на восприятие близнецами себя и окружающих. theins.ru .