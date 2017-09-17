Приколы Ленинградского-26 продолжают множиться. ЧЕСТНОЕ- PR ЕЧЕСТНОЕ На уходящей неделе несколько десятков заколючинских семей испытали эйфорию, видимо. Прочим стоит всерьёз озадачиться. «Стройка на Ленинградском, 26 ожила - на объект вернулся подрядчик «Культбытстрой» и возобновил работы по монтажу коробки второго здания, - содрогнулась в среду в пароксизме восторга муниципальная газетка. - Напомним, ситуация с простоем возникла из-за неравномерного поступления финансирования на строительство экономжилья. Когда один из основных подрядчиков в очередной раз не получил денег за работу, он просто вывел бригады с объекта. По разным данным, «Культбытстрою» на тот момент не доплатили почти 200 миллионов. Монтаж стен остановился на все лето. Хотя на встречах с дольщиками представители Фонда жилищного строительства обещали, что ситуация будет улажена в кратчайшие сроки, достичь каких-то договоренностей удалось только в начале сентября. Говорят, генподрядчик - фирма «Экономжилстрой» - взял кредит, чтобы расплатиться с субподрядчиком - «Культбытстроем». Несмотря на панику, которую пытались посеять некоторые СМИ сообщениями о том, что дольщики вообще могут не дождаться своих квартир, работы на объекте продолжались даже и без «Культбытстроя». - Идет подготовка квартир к чистовой отделке, - рассказала «ГиГ» Наталья Дыкуха, представитель застройщика - Красноярского краевого фонда жилищного строительства. - В самое ближайшее время к дому проложат теплосети и подключат его к теплу - для этого на время перекроют движение по Ленинградскому проспекту. А что же второе здание? Подрядчик уже вернулся на объект, проведено тестирование кранов и всей необходимой техники, завезено дополнительное оборудование, прошла ревизия стройматериалов. Бригады приступили к монтажу здания. Чтобы довести его до крыши, потребуется 2 месяца. Параллельно смогут работать стекольщики и замерщики, по мере строительства будут прокладываться и инженерные сети. На сроки сдачи дома задержка никак не повлияет, пообещали представители застройщика. Подрядчик заверил, что укладывается в график. Квартиры дольщики получат, как и прописано в их договорах, 28 февраля 2018 года». *** Милую недоговорённость насчёт «некоторых СМИ» оставим, так и быть, на совести безмозглых глазуновских курочек. Хотя с чисто эстетической точки зрения, ваш корреспондент вообще обратил бы внимание читателей на этот чудесный переход: «хотя представители обещали», «достичь удалось только». Такое ощущение, что следующий пассаж, про разжигание паники, вписан был в заметку другой рукой. Однако это несущественные детали. Давайте лучше освежим в памяти события прошедшего июня, когда строительство на Ленинградском-26 остановилось и чиновники всех мастей дружно забормотали заклинания про «вот-вот». «Где-то в середине июля они на объект вернулся, - заверял три месяца назад не в меру доверчивых аборигенов гендиректор краевого фонда жилищного строительства. А дальше следовало что-то крайне непонятное в смысле сроков окончания работ и сдачи объекта. - Они в сентябре должны будут всё завершить...» Под рукой, увы, снова не оказалось ни одного журналиста, чтобы уточнить: что же такое имел в виду Сергей Бердоусов? Впрочем, три месяца спустя всерьёз осуждать фактическую стоимость его обещаний просто смешно. Зато хотелось бы провентилировать другой вопрос. Глазуновские наноорлицы полагают, что долги «Культбытстрою» погашены (если погашены) за счёт кредита, который якобы взял Сергей Сергеев. Однако зампред Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Кулеш ещё двенадцатого сентября написал в социальных сетях: « Сегодня правительство края приняло постановление, по которому в доме за счет бюджета будет приобретено 53 квартиры на сумму 70 млн рублей. То есть дом гарантированно получит недостающее финансирование». Бюджетное вливание в «имиджевый проект» федеральных и краевых властей — это, если помните, как раз та самая простая версия быстрого выхода из кризиса, про которую изначально говорил «Уран-Батор». То есть, чиновники просто залезли в карман к налогоплательщикам, чтобы закамуфлировать собственную некомпетентность. «Дольщики не спешат выкупать квартиры», - кривил губы депутат Кулеш в июне. Ай-ай, какие негодяи! А доводилось ли бывшему конкурсному управляющему слышать когда-нибудь в жизни такой термин, как «коммерческие риски»? И если федеральный проект в крае изначально не был просчитан на все сто процентов, отчего платить за это должна региональная казна, а не сами пильщики и их крышеватели? Административный восторг, прохвативший трибуна Кулеша в качестве ответной реакции на такое развитие событий, отнюдь не означает, что он не понимает разницы между долевым строительством и бюджетными вливаниями. Отлично понимает, я надеюсь. Просто он теперь ощущает себя полноправным членом губернаторской «команды» и переживает в душе за них, а не за избирателей или сохранность краевых денежек. Региональный госдолг напомню, колеблется сейчас возле ста миллиардов рубликов именно поэтому, в частности. Но это уже несколько иная история.