Дрыгатель торговли. Ещё одну победу понёс Нашгород... В Красноярском крае подведены итоги регионального этапа конкурса «Спроси финансиста» Школьники и студенты приняли участие в федеральном конкурсе, который был организован Национальным агентством финансовых исследований и Институтом развития финансовых рынков при поддержке Минфина России. Участники поэтапно выполняли конкурсные задания, основным из которых было журналистское интервью с финансистом. На конкурс заявились 15 команд из образовательных учреждений Ачинска, Железногорска, Канска, Красноярска, Минусинска, Назарово, Сосновоборска и Шарыпово. По итогам заседания региональной конкурсной комиссии, в которую входили представители исполнительной власти края, финансовых организаций, эксперты и журналисты, были определены участники, занявшие первое, второе и третье места. Победителем признана команда студентов Назаровского аграрного техникума им. А.Ф. Вепрева. Ребят ждет поездка в Москву в октябре этого года за счет средств организаторов, где они примут участие в итоговой пресс-конференции, на которой будет объявлен победитель среди регионов-участников. Серебряными и бронзовыми призерами в Красноярском крае стали команды "Классное объединение финансистов" лицея №102 г. Железногорска и "Деловые люди" гимназии №7 г. Красноярска соответственно. Все участники – школьники и студенты – получат специальные Сертификаты, а также возможность поучаствовать в вебинаре от университета Испании UCAM. Организаторы федерального конкурса также отметили участников из Железногорска в дополнительных номинациях по жанрам журналистского интервью: лучшее интервью в печати подготовила команда Школы космонавтики, а лучшее телевизионное интервью сняли школьники лицея №102. В качестве приза ребята пройдут учебу в форме вебинара на английском языке с представителем испанского университета. Комментируя итоги конкурса, заместитель председателя Правительства края – министр финансов края Владимир Бахарь отметил, что все команды показали высокий уровень подготовки и продемонстрировали отличные знания в области финансов. "Участники проделали большую работу, результаты которой стали ещё одним шагом в популяризации финансовой грамотности среди молодежи", – подчеркнул значимость конкурса Владимир Бахарь. Напомним, "Спроси финансиста" – это межрегиональный конкурс на лучшее интервью с финансистами среди школьных и студенческих команд. В конкурсе приняли участие пять пилотных регионов – Красноярский и Ставропольский края, Волгоградская и Кемеровская области, Республика Татарстан. Во время проекта школьники и студенты ознакомились с основами социологии и журналистики, получили знания о различных финансовых инструментах. 24rus.ru . От «Уран-Батора» : данное сообщение опубликовано было, как легко убедиться, ещё в четверг. В новостях об этом, кроме «НИА», не сообщил никто. И ладно бы проигнорировали столь сенсационное событие старые и циничные акулы пера. Ничего не говорится о такой крупной победе ни на сайте школы космонавтики, ни на сайте школы №102, ни даже на интернет-порталах Серого дома и г-на Чебурашкина. Последнее тем более странно, что решение о присуждении первых мест в региональном конкурсе нарисовалось увидело свет аж тридцатого августа. Естественно, отнюдь не сопли и восторги безмозглых местных администраторов интересовали «Уран-Батор» в данной связи. Очень хотелось посмотреть, что за юные журналисты заводятся от сырости в нашем тихом омуте, во-первых, и что за информационный продукт у них достаёт нахальства выкатывать на российский конкурс по такой непростой теме, как финансы, во-вторых. Ибо меня всегда интересовала загадка: куда потом деваются начинающие гении и дарования? Почему в профессии хоть шаром покати? Увы, обломаться пришлось и на этот раз. Даже сами организаторы конкурса не озаботились представить товар лицом, что уж спрашивать с отечественных мухосрансков. Вы же понимаете, я надеюсь, что любому ответработнику можно с милой улыбочкой задать вопрос о том, в каком он солярии загорает и чем кормит своего котика, а можно — есть ли шанс у Красноярского края не потонуть под тяжестью госдолга. В бывшем Соцгороде данное поле вообще ни разу не пахано, ибо журналистка как класс полностью вытеснена перепиской безграмотных пресс-релизов и стендапами на фоне очередной говорящей лошадиной задницы. Что же до детишек с микрофонами и камерами, то они как раз и расспрашивают всегда чиновников насчёт любимых мультиков... Впрочем, если присмотреться поближе к самому конкурсу, становится понятно, что перед нами — ещё один мыльный пузырёк на огромном конвейере симулякров, фейков и баблоотмывочных. Специальным спонсором его является, например, не минфин, а компания « АсаdеmСоnsult », предлагающая клиентам обучение в 52 странах мира. Это очень неплохой результат: если судить чисто по цифре, прокатиться за «образовательными услугами» можно фактически в любую страну Гейропы плюс Туманный Альбион и Пендосовщину. Правда, если включать в список Японию, Корею и Сингапур, то Албанию, Болгарию и, скажем, Украину придётся вычеркнуть. Впрочем, это всё ерунда. Главное, что базовым центром обучения для рекламистов-москвичей (и, как следствие, для пострадавших от «Спроси финансиста» иногородних детишечек) остаётся солнечная Испания. Хотя... «С помощью AcademConsult более 1450 клиентов стали студентами университетов за границей, 600 человек стали учениками элитных школ Великобритании, США Швейцарии и других стран», - рассказывает о себе спонсор конкурса, он же «сертифицированный агент Сколкова». И тут мы понимаем, что в наградной корзиночке для школьников едва ли найдётся что-то большее, нежели пресловутые вебинары. Но что тогда? Поскольку организаторы мероприятия уверяют, что некую поддержку конкурсу намереваются оказывать власти тех регионов, где проходят его пилотные запуски, мы заглянули на всякий случай на сайт краевого «правительства». Вдруг там какие пряники с коврижками отыщутся? «... заявилось 25 школьных и студенческих команд, - рапортовали от Бахаря ещё в марте. - Им предстоит комплексная подготовка проекта – выбор актуальной для своего региона или муниципалитета темы, проведение по ней исследования и выявления общественного мнения, подготовка и проведение итогового тематического интервью с финансистом. На этой неделе кураторы команд проходят обучение, которое проводят московские специалисты. Победители за счет организаторов поедут в Москву, где примут участие в итоговой пресс-конференции, а также отправятся на экскурсию в архивы Гознака. Лучшие интервью будут опубликованы в СМИ». Чёрт, как-то малоубедительно получается. И куда, интересно, успели с марта месяца подеваться целых десять команд? Неужто пали в неравной схватке с котиками и соляриями? Но тогда насколько же вырасти должны бонусы победителям, позвольте спросить?! Пришлось, скрипя сердцем, листать длиннейшее «положение» о конкурсе. Ба, да вот же они — награды! И почти на русском языке: «Команда-победитель Конкурса, занявшее 1-е место в межрегиональном зачете, получает наградной комплект, состоящий из диплома и статуэтки. Команды-победители Конкурса, занявшие места 2-е и 3-е места в межрегиональном зачете, получают дипломы. Работы победителей Конкурса каждого региона, будут опубликованы на сайтах Конкурса, АНО «ИРФР», ЗАО «НАФИ», Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях». Бяяя... Это что же выходит? Неужто судьба, как минимум, в ближайшее время не подарит нам шанса своими глазами увидеть актуальное телеинтервью с Сергеем Проскурниным о том, за какой процент отката списывают нынче муниципалитеты долги коммерческим структурам? Обидно, девушки. Горько. В смысле — горько! Честным мирком да за свадебку! Р.S. Чтобы иметь общее представление о финансовом состоянии Нашгорода в сентябре 2017 года, никакая аналитика не требуется. Достаточно дойти до ближайшего магазина и убедиться, что выбитое две недели назад стекло в двери по-прежнему заделано картонкой. На ней появилась, правда, грозная надпись «Руками не трогать!», но это уже покупатели пошутили, я надеюсь. Потому что иначе совсем тревожно становится. Если уж в торговле денег нет, то где они есть вообще? Вариант "Майами" не предлагать. Р.Р. S. Нашему читателю с ником «Читатель» выражаем глубокую человеческую благодарность, во-первых, за проверку гиперссылок и фактчекинг, а во-вторых, за своевременное извещение «Уран-Батора» о пропущенном косяке. В оправдание своё можем сказать лишь, что у нашего провайдера в инновационной ядерно-комической столице Красноярского края около десяти часов отсутствовал интернет, что автоматом поставило нормальную работу с ног на уши. А уже потом — да — ваш корреспондент поленился проверить, какой из вариантов материала перенесён был на сайт. Очень нехорошо могло получиться в смысле судебной перспективы. Ещё раз спасибо.