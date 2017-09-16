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Железногорск
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Комментарии
  • Саrpo Diem
    не услышал, так были посредники при закупке мазута у КПК и за счет чего тариф упал с 2777 до 2355 >>>

  • Секреты производительного труд...
    А еще ваш любимый А.Гитлер понял, что мазут дорог (да и воруют уж очень сильно на его приобретении), и стал топить во вс... >>>

  • Город потерпевших
    Комбайн, который собирает пшеницу работает на бензине, машина которая везёт пшеницу на элеватор, мельницу работает на б... >>>

  • Секреты производительного труд...
    "Пятилетку в три года 15.09.2017 18:50 После чего восстанавливать третий райх пришлось америкосам". Кто бы его не восста... >>>

  • Саrpo Diem
    извините! щож и дальше будут обирать? соосно с властью. Так же?"Белые пришли — грабють, красные пришли — тоже грабють. Н... >>>

  • Все свои
    Да, в Ачинске я пока мало известен, пичалько. >>>

  • Секреты производительного труд...
    После чего восстанавливать третий райх пришлось америкосам. >>>

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А если это скафандр? Печатать E-mail
Friday, 15 September 2017

Целый день находился Нашгород в центре внимания всей планеты.

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Волонтеры четвертые сутки ловят пса с банкой

Как рассказала жительница Железногорска Олеся, собака, похожая на немецкую овчарку, бегает недалеко от Ленинградского проспекта с пластиковой банкой на голове.

Как животное в нее попало, пока остается загадкой. «Хотим выловить, чтобы понять, это человеческих рук дело либо она сама случайно в нее залезла и не смогла освободиться. Собака уже очень слаба — ищет укромные места, но подходим ближе — убегает. Конечно, так ее никто не бросит, иначе она просто погибнет», — рассказывает Олеся. По словам волонтера, поймать пса пытаются уже четвертые сутки. Однако людей очень мало, сейчас ищутся добровольцы, которые могут помочь.

ngs24.ru.

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Волонтеры поймали бродячую собаку в Железногорске, голова которой застряла в бутылке. Об этом рассказали в группе помощи бездомным животным «Мокрый нос». Волонтеры просят на несколько дней взять животное к себе. Позже ей проведут стерилизацию.

prmira.ru.

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История Железногорска
16.09.2010
на ИХЗ ГХК прошел митинг, посвященный заполнению «мокрого» хранилища (ХОТ-1) отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) до 6000 тонн

по материалам библиотеки им.Горького
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