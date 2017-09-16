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Волонтеры четвертые сутки ловят пса с банкой

Как рассказала жительница Железногорска Олеся, собака, похожая на немецкую овчарку, бегает недалеко от Ленинградского проспекта с пластиковой банкой на голове.

Как животное в нее попало, пока остается загадкой. «Хотим выловить, чтобы понять, это человеческих рук дело либо она сама случайно в нее залезла и не смогла освободиться. Собака уже очень слаба — ищет укромные места, но подходим ближе — убегает. Конечно, так ее никто не бросит, иначе она просто погибнет», — рассказывает Олеся. По словам волонтера, поймать пса пытаются уже четвертые сутки. Однако людей очень мало, сейчас ищутся добровольцы, которые могут помочь.

ngs24.ru .

Волонтеры поймали бродячую собаку в Железногорске, голова которой застряла в бутылке. Об этом рассказали в группе помощи бездомным животным «Мокрый нос». Волонтеры просят на несколько дней взять животное к себе. Позже ей проведут стерилизацию.