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    не услышал, так были посредники при закупке мазута у КПК и за счет чего тариф упал с 2777 до 2355 >>>

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    А еще ваш любимый А.Гитлер понял, что мазут дорог (да и воруют уж очень сильно на его приобретении), и стал топить во вс... >>>

  • Город потерпевших
    Комбайн, который собирает пшеницу работает на бензине, машина которая везёт пшеницу на элеватор, мельницу работает на б... >>>

  • Секреты производительного труд...
    "Пятилетку в три года 15.09.2017 18:50 После чего восстанавливать третий райх пришлось америкосам". Кто бы его не восста... >>>

  • Саrpo Diem
    извините! щож и дальше будут обирать? соосно с властью. Так же?"Белые пришли — грабють, красные пришли — тоже грабють. Н... >>>

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    Да, в Ачинске я пока мало известен, пичалько. >>>

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Окодемия стартапофф. Ездь ыдея Печатать E-mail
Friday, 15 September 2017

Как сэкономить бабло на ремонте дорог и остаться в плюсе.

Перед началом ремонта улицы Ленина ваш корреспондент снял на всякий случай несколько фрагментов видео, а тут взялся их просматривать перед загрузкой в архивы и вдруг осенило меня. Слушайте, зачем мы тратим все эти ужасные миллионы для бесконечного латания освальдта, если проблему главной транспортной артерии ЗАТО можно решить и дешевле, и значительно эффективнее?

Смотрите сюда. Заливаем бетоном водостоки — это раз. Наращиваем бордюры до полутора метров в высоту — это два. Геосетку сворачиваем и отдаём волейболистам и футболистам (можно через конкурс). В начале и конце улицы устанавливаем эллинги, вместо автобусных остановок небольшие пристани, и на выходе получается у нас чудесная маленькая Венеция. Вместо отвратительных чадящих авто по ней снуют туда-сюда изящные гондолы и юркие пироги. Солидные баржи тянут контейнеры со спутниками. Старушки на тазиках костылями загребают. Утки с лебедями французскими булками хрустят. На ажурных мостиках целуются над кувшинками влюблённые. Пионеры в морской бой режутся в тихих заводях офисными ножиками. Ну лепота же, согласитесь? А главное - экология!!!

А если дожди вдруг перестанут, водички в канал всегда можно добавить из городской сети. Не жалко — себе ведь хорошо делаем, а не «Красноярскнефтепродукту». Зато зимой, когда канал замёрзнет, по нему ещё можно будет на коньках и аэросанях гонять. И название хорошее придумалось: «Канал имени Медведева». Какой там следующий грантовый конкурс ожидается, не подскажете? Моя идея ведь в любом случае куда больше шансов имеет на осуществление, чем пресловутый молодёжный посёлок. И много дешевле, потому что экономичнее. Зеркальных карпов можно будет разводить на продажу. Крабов. Персебес.

А зато представляете, какой вид будет из окна у Тестоедова или Гаврилова?


 
 
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