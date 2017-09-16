|Окодемия стартапофф. Ездь ыдея
|Friday, 15 September 2017
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Как сэкономить бабло на ремонте дорог и остаться в плюсе.
Перед началом ремонта улицы Ленина ваш корреспондент снял на всякий случай несколько фрагментов видео, а тут взялся их просматривать перед загрузкой в архивы и вдруг осенило меня. Слушайте, зачем мы тратим все эти ужасные миллионы для бесконечного латания освальдта, если проблему главной транспортной артерии ЗАТО можно решить и дешевле, и значительно эффективнее?
Смотрите сюда. Заливаем бетоном водостоки — это раз. Наращиваем бордюры до полутора метров в высоту — это два. Геосетку сворачиваем и отдаём волейболистам и футболистам (можно через конкурс). В начале и конце улицы устанавливаем эллинги, вместо автобусных остановок небольшие пристани, и на выходе получается у нас чудесная маленькая Венеция. Вместо отвратительных чадящих авто по ней снуют туда-сюда изящные гондолы и юркие пироги. Солидные баржи тянут контейнеры со спутниками. Старушки на тазиках костылями загребают. Утки с лебедями французскими булками хрустят. На ажурных мостиках целуются над кувшинками влюблённые. Пионеры в морской бой режутся в тихих заводях офисными ножиками. Ну лепота же, согласитесь? А главное - экология!!!
А если дожди вдруг перестанут, водички в канал всегда можно добавить из городской сети. Не жалко — себе ведь хорошо делаем, а не «Красноярскнефтепродукту». Зато зимой, когда канал замёрзнет, по нему ещё можно будет на коньках и аэросанях гонять. И название хорошее придумалось: «Канал имени Медведева». Какой там следующий грантовый конкурс ожидается, не подскажете? Моя идея ведь в любом случае куда больше шансов имеет на осуществление, чем пресловутый молодёжный посёлок. И много дешевле, потому что экономичнее. Зеркальных карпов можно будет разводить на продажу. Крабов. Персебес.
А зато представляете, какой вид будет из окна у Тестоедова или Гаврилова?
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