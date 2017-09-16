От выборов осталась одна шкурка. Пора её выкинуть. Растлители совершеннолетних В Свердловской области нашли ответ на вопрос, что делать, когда не из кого выбирать. Евгений Куйвашев «победил», получив 62%. Что делать, когда голосование теряет смысл волеизъявления и становится просто набором физических действий? Свердловская область столкнулась с этим вопросом в самой чистой, клинической форме. Популярный мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман был отфильтрован на дальних подступах к выборам. Непопулярный врио губернатора Евгений Куйвашев навис как свод исторического тупика. С июля начались разговоры о бойкоте выборов. Первым к уходу от «игры с наперсточниками» призвал сам «упершийся в стену» Ройзман. Бойкот — это сложное политическое действо. Нужен ресурс, СМИ, оповещение, агитация избирателей. Один из адвокатов неучастия в выборах 10 сентября политолог Федор Крашеннинников в интервью «Новой» признал, что «у сторонников бойкота не было никаких бюджетов, поэтому все, что мы могли сделать, — это обозначить позицию». Исследователь электоральных трендов, физик по образованию Сергей Шпилькин построил гистограммы выборов — так называются графические схемы, позволяющие наглядно представить распределение сходных данных по нескольким группам величин. — Обработав данные портала Центризбиркома по выборам губернатора Свердловской области на 10, 12, 15 и 18 часов, я пришел к выводу о нетипичности полученных результатов: в официальных источниках доступны результаты голосования в Свердловской области, начиная с 2003 года. Всегда область и Екатеринбург голосуют приблизительно одинаково, население довольно однородное. Как правило, большие города голосуют активнее малых, центр — активнее окраин, образованные люди — активнее необразованных. А в этот раз мы увидели небывалый, не наблюдавшийся ранее разрыв явки: около 22% в среднем в Екатеринбурге и 44—45% в области на 18 часов. Такое возможно только если действовал какой-то неучтенный фактор. При обычном для Свердловской области течении событий второй пик в распределении голосов по явке был бы немыслим. Явка — вещь очень жесткая, повлиять на нее извне трудно. Считают в Свердловской области традиционно честно, население довольно гомогенное. В 18 часов, когда в 20 городах области был ажиотаж на избирательных участках, я в центре Екатеринбурга поговорила на улицах с теми, кто если и спешил, то не на выборы. «Я не хочу принимать участие в этом обществе спектакля; без Ройзмана это уже не выборы», — говорил мне лингвист Артем. Фотограф Александр: «Я не собираюсь на выборы; если Ройзмана нет, мне это неинтересно». Екатеринбург — самый свободный город России не потому, что «самый свободный с барского плеча», а потому что понял, в какой тюрьме он закрыт: закрытый в недавнем город. Сам Ельцин и «Ельцин-центр» — ответы интеллигенции на реальность города-завода: он именно в качестве завода при плотине начался в 1723 году. По гудку на смену, и продукция выточена с точностью до микрона. И на площадь в день путча 1991 года — 10-тысячным заводом. Сейчас стратегия: на наглое насилие ответить уходом. Игнор, экран, отказ, отрицание. — Екатеринбург — родина русской технической интеллигенции, — говорил мне Ройзман. Губернатора Куйвашева этот город отвергал и стряхивал, как мог. И не смог. В 12 часов десяток телегрупп был в безлюдном районе между вокзалом и Храмом-на-Крови. Там живет и голосует Евгений Куйвашев. Фото- и телеоператоры пришли снять его перемещения с бюллетенем в руках. Куйвашев, избранный в Москве за всех 4,3 миллиона жителей Среднего Урала, тоже мучительно борется с проблемой, что делать с выборами, когда выборов нет. Департамент информационной политики, выделенный 31 мая 2017 года из администрации губернатора в отдельную структуру, получил годовой бюджет 554 миллиона рублей. Первый заместитель губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов рассказал Znak.com: «Численность департамента сформирована путем передачи 31 ставки от администрации губернатора и пять ставок от управления делами губернатора и правительства». Совинформбюро в войну справлялось, кажется, меньшими силами. «Среди основных задач департамента — информационное освещение деятельности губернатора и правительства Свердловской области, а также работа со СМИ». Полмиллиарда на это. В Свердловской области это первые прямые выборы губернатора после 2003 года. Растлевали на них, прицельно и преимущественно, — народ. Потому что нужны были его души, голоса. Двадцать городов были выбраны для заранее объявленной акции «народного фестиваля» — беспроигрышной лотереи от фонда под названием «Уральские самоцветы». 130 машин, 15 квартир, сотни тысяч подарков поменьше — фестиваль фарта и прухи расселся часто прямо рядом с избирательными участками. — «Центры награждения» лотереи находились рядом с местами голосования, а «секторы награждения» подозрительно совпадали с границами избирательных участков, — отмечает Шпилькин. Избирком Свердловской области от контактов с «самоцветами» открещивается. Елена Босенко, член Свердловского избиркома с правом решающего голоса, от всякой ответственности избиркома за то, что происходит в соседних помещениях, решительно отреклась. Депутат гордумы Асбеста Наталья Крылова заметила другое: «В Асбесте в школе № 30 член избирательной комиссии прямо возле урны для голосования стояла и направляла проголосовавших в центр награждения. Я спросила председателя избирательной комиссии, с каких это пор такая обязанность возложена на членов комиссии? А мне ответили, это делается, чтобы не было толчеи». «Прямым подкупом» избирателей назвал происходившее в день голосования в 20 городах Свердловской области политолог Мошкин. Юный наблюдатель из «молодежного» облизбиркома, работавший в Центре общественного наблюдения в день выборов, стоя возле экранов, на которые транслировались события на участках для голосования, раздув губы, защищал «фестиваль»: «Подкуп — это когда заранее, а призы выдаются уже позже». Но на сайте м.уралсамоцветы.рф и местном ТВ в том же Асбесте гнали избирателей на участки, раздували явку изо всех сил, рекламировали. Каждый час вели обратный отсчет, онлайн-трансляцию: «На 13 часов 10 сентября выиграна шестая квартира из имеющихся в подарочном фонде фестиваля «Уральские самоцветы»… В 14 часов обрела собственника седьмая по счету квартира из числа разыгрываемых. В 13 часов в центрах награждения фестиваля «Уральские самоцветы» по-прежнему многолюдно. Многие наслышаны о том, что в подарочном фонде фестиваля 15 квартир и 130 автомобилей, и хотят попытать счастья. В 16.30 двери центров награждения по-прежнему радушно распахнуты перед участниками акции, и желающих участвовать в ней не становится меньше. В 18 часов акция не сбавляет обороты, как не иссякает и подарочный фонд... Вот и объяснение, полагает Шпилькин, второго пика явки в 18 часов. Я не знаю, что будет с этими удачами бедняков, с акушеркой, разжившейся квартирой, с пенсионеркой, в одиночку воспитывающей внука (и ей, кстати, пришелся, как она думает, автомобиль). В уральских сказах неправильное золото нередко уходит между пальцев. «Не менее 500 миллионов, по нашим с коллегами подсчетам, было потрачено на этот «народный фестиваль», — говорит Мошкин. Некоторые считают, что мы увидим нечто подобное и на президентских выборах в 2018 году, что вот, мол, найден золотой ключик к вопросу, «что делать с выборами, когда не из кого выбирать». novayagazeta. *** Сергей Носов сохраняет прямоту Против отмены прямых выборов главы Нижнего Тагила мэр муниципалитета высказался в четверг на пресс-конференции. «Это ошибка. Я лично категорически против. Если мы говорим про демократию, надо предоставить право решать этот вопрос не депутатам законодательного собрания. При всем уважении, неправильно им решать, как жить Нижнему Тагилу. Пусть решают тогда депутаты от Тагила, дума Тагила или граждане через референдум»,— заявил господин Носов. Позже в беседе с корреспондентом „Ъ-Урал” Сергей Носов уточнил, что готов активно критиковать действия региональных властей. «Надо уважать людей, которые хотят высказаться. Сейчас сказать, что Тагил не хочет прямых выборов, сложно. Если кто-то пойдет на этот шаг, я буду жестко критиковать»,— добавил он. По данным „Ъ-Урал”, сейчас заксобрание области готовится рассмотреть законопроект об отмене партийных списков на выборах в гордуму Екатеринбурга. После этого депутаты могут приступить к рассмотрению возможности отмены прямых выборов в административном центре и Нижнем Тагиле. Напомним, законопроект об отмене прямых выборов глав муниципалитетов Свердловской области, кроме Екатеринбурга и Нижнего Тагила, был принят региональным заксобранием в марте 2015 года. С 1 января 2016 года депутаты городских дум принимают необходимые поправки в уставы городов. Новая система предусматривает назначение глав депутатами местных дум по итогам конкурса документов и собеседования. В ряде территорий региональные власти столкнулись с противодействием местных элит. В Краснотурьинске депутаты отказались вносить соответствующие поправки в устав, но изменили свое решение после разъяснительной беседы с первым заместителем главы администрации губернатора Вадимом Дубичевым. В Артемовском городском округе депутаты в течение 2016 года 14 раз собирались для принятия поправок, но завершить процесс смог только новый созыв думы. Трудности при проведении конкурсов по выборам глав возникали в Дегтярске и Богдановиче. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (в городе действует «двуглавая» система управления) поддерживает господина Носова. «Это огромный минус для городов. Прямые выборы мэров — это основа местного самоуправления и уважения к жителям. Я против отмены, причем это не зависит от того, буду я снова мэром или нет»,— заявил „Ъ-Урал” господин Ройзман. Его срок истекает в сентябре 2018 года, Сергей Носов был избран на второй срок 10 сентября 2017 года. Господин Ройзман отказался уточнять, намерен ли он претендовать на второй мэрский срок в следующем году. По его словам, против отмены прямых выборов мэра в Екатеринбурге около 96% горожан. По мнению экспертов, у Екатеринбурга немного шансов сохранить прямые выборы. «Переход осуществлен во всех остальных муниципалитетах. Евгений Куйвашев 10 сентября по итогам выборов главы региона укрепил свое влияние: раньше он выглядел назначенцем, а теперь стал всенародно избранным губернатором. За счет этого логично желание довести тренд до конца. Но Носов — всенародно избранный мэр с хорошим результатом (91%), его позиция авторитетнее по сравнению с мэром Екатеринбурга»,— полагает доцент кафедры политических наук УрФУ Руслан Мухаметов. kommersant.