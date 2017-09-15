Саrpo Diem

Зачем Сергей Пешков зажёг фитиль под администрацией. ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО — ДЕЛАЙ САМ Надо бы мне небольшую явку с повинной написать, пока история не вошла в острую фазу. Потом некогда будет. Собственноручно поясняю, граждане. К написанию трёх вариантов открытого письма к прокурорам насчёт теплового тарифа в ЗАТО и сладеньких схем попила денежек на топочном мазуте ваш корреспондент не имеет никакого отношения. Меня всякий раз привлекали к редактуре на заключительной стадии, и как раз на третьем варианте стало понятно, что простое согласование разных версий неизбежно выливается в безумную вакханалию малограмотного словоблудия. А тем временем в почте «Уран-Батора» оказывались параллельно ещё и другие письма, куда более впечатляющие, если разобраться. Быть или не быть героем, а также в принципе определять отличие героизма от обычной гражданской чистоплотности — каждый решает для себя сам, бесспорно. И нынешние метания официальных борцов с МП «ГЖКУ» лично для меня являются ярким доказательством справедливости изначальных моих подозрений. Эта публика не кривую систему ЖКХ сломать в Нашгороде хочет, а просто отодвинуть от крантика Александра Харкевича и усесться там с ведёрком самим. Всегда приятно, когда предположения твои подтверждают сама жизнь либо контрагенты, чего скрывать? Тем не менее, сложившийся к середине сентября расклад требует сиюминутных точечных комментариев. *** Чрезвычайно трогательный отклик на недавнее выступление Сергея Пешкова на сессии Совета депутатов опубликовала сегодня муниципальная газетка. Вот ради таких пиковых случаев её и содержит городской бюджет под псевдонимом гражданского общества. Елена Глазунова никаких разумных доводов (да и вообще никаких, разумеется) в защиту условно узаконенного воровства изыскать не могла, поэтому творчески переработала речь «сити-менеджера», усиливши фрагменты про «отдельные СМИ» и прочую дребедень. Ситуация, в которую регулярно загоняют наших маленьких друзей их жадность и глупость, аккурат накануне большого шухера становится абсолютно неуправляемой по традиции. Невозмутимо молчать дальше нет возможности, когда неприятные вопросы начинают задавать в их же собственном стане (это понятно — рубаха ведь у каждого своя). А сказать по существу нечего, ибо даже простое упоминание наших публикаций легитимизирует их в административном поле и даже рекламирует, если угодно. Тут тоже всё просто: обычной реакцией на клевету является обращение в суд, но Пешкову в суд идти нельзя, т.к. это лишь своим холуям он может вешать лапшу на уши про абсолютно честные закупки мазута напрямую у «Красноярскнефтепродукта». Каждому читателю июльского материала «Уран-Батора» понятно, что красочной фактуры в ходе полицейского дознания собрано было предостаточно. Недостаток ощущался лишь в т.н. политической воле. А сверх того, на повестке дня непременно всплывает вопрос, почему местная власть два месяца вообще никак не реагирует пусть даже на слухи о том, что с электоральных масс шустрые коммерсы снимали в месяц по десять миллионов рублей, тогда как МП «Гортеплоэнерго» последние годы находится в непрерывном предбанкротном положении. Вопрос возникает, но внятного ответа на него у Пешкова нет и быть не может. Вот и приходится ему нести нелепый вздор про отсутствие претензий со стороны правоохранительных органов к жульническим схемам закупки топочного мазута. Конкретно на эту тему «Уран-Батор» ещё выскажется подробнее, а пока вот вам упомянутое выше выступление «сити-менеджера» в полном виде. Унизительно короткое для украденных у бывшего Соцгорода сорока миллионов, но уж чем богаты. Послушайте внимательно. Это вещь действительно эпохальная. Три коротеньких передачки на «Канале 12» и одна лишь перспектива коллективного письма в Генпрокуратуру автоматом перевели Медведева с Пешковым из статуса вальяжных сибаритов в статус перепуганных лжецов. Они и раньше вешали железным горцам регулярно лапшу на уши, конечно, но никогда ещё это не делалось настолько официально и публично. Лафа кончилась, началось палево. Как говаривал один кинематографический вор-карманник, наши сиамские близнецы сами себе подняли срок с пола. Ясен пень, когда дело дойдёт до арестов, они всегда смогут прикинуться дураками со справкой, однако в России этот фокус прокатывает только до определённого часа. И свой момент соскочить с горящего парохода с минимальными репутационными потерями они уже упустили. Та же Глазунова много чего могла бы им порассказать про последние месяцы в администрации прежних своих работодателей — Катаргина, Мерхалёва и Якушина — но деньги ей платят (а также позволяют приворовывать на стороне) совсем за другое. Кингстоны открыты, вода пошла. На капитанскую шлюпку потихоньку загружают спасательные жилеты. Оркестр на верхней палубе играет всё громче. Чистая публика глыкает шампань и любуется беленькими яхтами на траверзе Геленджика. Беды ничто не предвещает. *** Между прочим, отопительный сезон в ЗАТО Железногорск стартовал в этом году на несколько дней раньше, чем в краевом центре. Событие это — из разряда небывалых, особенно если учитывать, какие погоды стояли на дворе. Аккурат двенадцатого числа, когда в доме стало невыносимо душно, ваш корреспондент открыл окна и констатировал двадцать градусов тепла на улице. Насчёт непрерывного, весной и осенью, отапливания космоса Нашгород никогда особо не чинился, но на сей раз произошло что-то действительно из ряда вон выходящее, и объяснить это жалкими выборами на Ленинградском уж точно нельзя было. Зато после выступления Сергея Пешкова на сессии Совдепа мы вправе предположить, что задача сжечь как можно больше угля с мазутом и на этом нехитром процессе слупить свои дивиденды (выходное пособие, типа) является для него отныне приоритетной. Хоть минута да наша! А что? Ничуть не более безумная идея, чем сдача электросетевого комплекса ЗАТО в аренду красноярцам и готовящееся по той же схеме убийство МП «Гортеплоэнерго». Раз потерпевшие претензий не имеют, кто же будет стесняться? Carpo diem, товарищи. После нас хоть потоп.