Российская образованщина это не совсем идиоты. То есть, не все. Охота большевиков за техническими документами машины времени Герберта Уэллса до сих пор интересует ученых Британский писатель трижды посещал территорию России в начале 20 века, но после революции он находился под пристальным вниманием большевиков, даже находясь на родине. Охота спецслужб за машиной времени Герберта Уэллса и его техническими документами, не опубликованными в романах, до сих пор интересует ученых. Первый визит состоялся в 1914 году, когда произведения автора уже были опубликованы на русском языке. Сам он не хотел привлекать к себе внимание прессы, после чего в своем романе “Джоан и Питер” описал все события того времени. Затем была еще одна поездка в страну большевиков 6 лет спустя, после чего писателем заинтересовались спецслужбы. В архивах были найдены записи, как Яков Петерс пытался завербовать британца, чтобы иметь доступ к событиям в его стране, вот только эта попытка закончилась провалом. Затем чекисту Глебу Бокию страшно захотелось иметь рукопись первого творения будущего гения, работавшего тогда простым уборщиком в магазине. Владелец из-за маленькой ошибки уволил юношу с работы, а дальше он со слезами на глазах бродил по городу и просил Бога отправить его в другое время и место. Неизвестно, как небеса осуществили желание Герберта Уэллса, который не раскрыл подробностей личного путешествия, зато красочно описал их в романе “Машина времени”. Рукопись была просто перегружена техническими расчетами и формулами, после чего издатель просил сделать ее проще, так что они не были опубликованы. Вот эта часть и интересовала российские спецслужбы, да и читателям любопытно знать, что мог скрыть известный фантаст от общества, а также насколько правдива его история о перемещениях во времени. Тогда стоит вернуться в 1920 год, когда он встретился с Владимиром Лениным, скептически относясь к словам вождя о преобразовании страны, назвав его “кремлевским мечтателем”, хотя был приятно удивлен отличным знанием английского и талантом лидера вести полемику. Он тогда рассказывал писателю о будущих электростанциях и предприятиях, приглашая снова посетить столицу в будущем. Также после прочтения “России во мгле” были выделены некоторые места, касающиеся критике теории марксизма, а вскоре этот шедевр опубликовали в СССР. Уже во время правления Иосифа Сталина Герберт Уэллс снова посетил страну после встречи с американским главой Рузвельтом, желая принять участие в посредничестве между политиками, но встреча прошла прохладно. Перед этими событиями он успел во время поездки по разным российским уголкам убедиться, что планы лидера большевиков осуществились, вот только нормальные дороги будут строить только через 15 лет. Тогда британец общался с Максимом Горьким, после которого его ждал в гости Алексей Толстой и Александр Беляев. Они решили подарить своему коллеге русские экземпляры его творчества, но из-за огромной популярности книг не нашлось даже у букинистов, так что пришлось отдать личные раритеты из библиотеки. Фантаст кроме интервью с лидером партии, опубликованным потом в его стране, хотел видеть советских литераторов членами ПЕН-клуба, так как был главой организации творческих личностей после смерти Джона Голсуорси. Но они не поддержали западные идеи из-за своих убеждений, а также сухой и категоричный рассказ вождя почти не произвел впечатления на человека. Несмотря на такие нюансы, чекисты продолжали интересоваться разработкой британца, решив внедрить к нему лучшего агента Марию Закревскую, изображающую представительницу высшего света дореволюционной России. Мнимая баронесса раньше сотрудничала с немецкой разведкой, после чего уже работала на две стороны, а потом полностью посвятила себя спецслужбам. Женщина умела очаровать выбранную жертву и быстро становилась ее любовницей, получая нужную информацию. История романа этой особы с нашим героем достойна сюжета очередного сериала, потому что сначала эта особа не только имела близкие отношения с Максимом Горьким, но и стала его секретарем. Тогда писатель жил за границей, так что ЧК должно было знать о каждом шаге гения пера, а также дружил с британцем, что тоже было на руку большевикам. Одна версия событий рассказывает, как литератор перепутал комнаты в доме друга и был соблазнен прекрасной дамой, связь с которой длилась 13 лет. Она жила рядом с его лондонским домом, хотя отказывалась выходить замуж за своего возлюбленного. Перед смертью мужчина завещал ей 100000 долларов, а дальше уже в 70-х годах чекистка хотела опубликовать свои мемуары, но весь архив, находившийся в прицепе машины, сгорел. Ученые до сих пор не знают точных подробностей происшествия, хотя события жизни агента показали, что тайна машины времени осталась нераскрыта. Нотариусу Чарльзу Пинку удалось найти среди рукописей писателя воспоминания о реальном путешествии молодого человека в будущее, после чего 80% предсказаний, отписанных в романе, сбылись. Кроме четырехмерного пространства с учетом времени там было описания ядерной бомбы, сбрасываемой с самолета на японские города, а также полностью описаны военные события 40-х годов и есть много упоминаний о параллельных мирах. Уже в 90-х годах российские специалисты космического центра Хруничева вместе с коллегами НПО смогли создать модель такого аппарата, которая работала. Часы, помещенные внутрь конструкции, отставали, а также были отмечены сильные колебания магнитного поля. Эта разработка была засекречена, так что сейчас ученые до сих пор интересуются загадочными технологиями писателя, обогнавшего свой век. dni24.com . *** Борцы с "лженаукой" больше всех любят кричать о том, что наша страна погружается в средневековье, имея в виду наметившееся духовное возрождение русского народа. Речь идет о тех самых лоббистах интересов западных компаний, в первую очередь производителей ГМО, а также политиканов сомнительного свойства, которые накинулись на создательницу Sci-Hub Албакян за критику запрещенного в России как иностранного агента фонда "Династия". Оно и понятно, было крайне удобно получать гранты за продвижение псевдонаучных теорий, а также антигосударственнических и русофобских идей. И вдруг эту лавочку внезапно прикрыли, ну как тут не обозлиться? Еще Александра Албакян сказала все, что думает о закрытой конторе, и попала под, как говорится, горячую руку. А что же лично Александру, всех разумных людей, а также, собственно, государство не устраивало в самом фонде "Династия"? Ну, хотя бы то, что зарегистрированное на Бермудских островах детище создателя "Билайна" и миллионера, сбежавшего из России Дмитрия Зимина спонсировало фонд "Либеральная миссия" Евгения Ясина, поддерживавшего откровенно русофобский информационный фон ведущих либеральных изданий, и организовавшего круглые столы, где всерьез обсуждалось, какое благо принесет миру и жителям России грядущий распад страны. Поддерживала "Династия" и не менее русофобские и прозападные интернет-ресурсы в соседней Белоруссии, а также, по некоторой информации, деятельность Алексея Навального и однозначно - партию "Парнас". А крокодиловые слезы, по признанию фонда иностранным агентом, ведущие либеральные СМИ лили тоже не случайно: в свое время телеканал «Дождь» получил от фонда около 7,5 миллионов рублей, а англоязычный журнал The New Times, редактируемый "большими симпатизантом русского народа" Евгенией Альбац, – более 100 тысяч долларов. То есть все, как в анекдоте, "тенденция, однако!". Биолог Юрий Панчин не поленился написать отрицательный отзыв на первую в истории новой России диссертацию по теологии протоиерея Павла Хондзинского: "Разрешение проблем русского богословия XVIII века в синтезе святителя Филарета, митрополита Московского". Причем, основные претензии биолога теологу были предъявлены не по фактуре его труда, а по, по большому счету, по сути его дисциплины, ибо тексты предложенного Ходзинским автореферата, по мнению рецензента, "предполагают особый подход к текстам, считающимся "сакральными", данными свыше, полученными в виде откровения, а также требуют от исследователя личного религиозного опыта... мы полагаем, что такой подход противоречит нормам научного исследования, принятым, в том числе системой государственной аттестации научных работников". Впрочем, ожидать чего-то иного от "Ученых против науки", утверждающих, что содомия – это биологически обусловленное явление, вряд ли стоит. Впрочем, удивляться этому совсем не нужно, достаточно изучить подноготную персонажей, что входят в эту тусовку. Так, заместителем директора Института проблем передачи информации РАН, где не покладая рук трудятся Панчины, является доктор биологических наук Михаил Гельфанд, участник белоленточного Координационного совета оппозиции и проекта "Против гомофобии", а также автор призыва "вывести с территории Украины российские войска и прекратить пропагандистскую, материальную и военную поддержку сепаратистам на Юго-Востоке Украины». К слову сказать, Гельфанд, еще и заместитель главного редактора газеты "Троицкий вариант – наука", где активно печатается Александр Панчин. А также член пришедшего на смену "Династии" фонда "Эволюция", куда входит все тот же Панчин, и его ближайшая соратница Ася Казанцева. Про последнюю также следует упомянуть особо. Будучи, по сути, правой рукой младшего Панчина, но, не имея при этом никакой научной степени, барышня также активно "борется с лженаукой". Причем, с началом массовых убийств русских на Донбассе и в Новороссии помощница инквизитора сделала заявление по поводу того, как ей неприятна георгиевская ленточка и не забыла попозировать на фоне жовто-блакитных украинских цветов. Любопытно, что "исключительно научная" лекция Казанцевой в 2015 году в Казанском университете была организована при помощи координатора местного штаба Навального Эльвиры Дмитриевой, и в ходе выступления перед студентами девушка не забыла отметить и всячески подчеркнуть достоинства главной гламурной оппозиционерки России Ксении Собчак. Вот так, шельмуя всяческое инакомыслие, тусовка "борцов с лженаукой", пока одни готовят очередную кровавую революцию, совершает собственную эволюцию в России, подкупая красивыми и запоминающимися посулами молодых и неопытных. tsargrad.tv .