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Thursday, 14 September 2017

Земля так мала, а Железногорск так богат, что выбора нет.

ПИСЬМА ПАТРИОТА. ВСЕ СВОИ

Пора освежить базу данных о том, где нынче смуглянки-молдаванки собирают виноград. И почём.

Недавно подоспела вторая порция информации в папочку «Уран-Батора» под названием «Такое ценное «Единство» (см.). Анонимные источники наши сообщают, в частности, что после продажи «Систем безопасности» и «Безопасности бизнеса» у сотрудников отменили первым делом отпуска и перевели зарплату на систему конвертиков. «Ценящие себя и думающие о будущем сотрудники уволились», - говорят нам. Это сообщение проверить для соответствующих служб — легче лёгкого, раз уж тт. Логвин и Чайка не понимают, на какую потенциальную бомбу их подсадили новые владельцы фирм.

Следующий пункт тоже проверяется без проблем при наличии соответствующих корочек и полномочий. Как говорилось ранее, modus vivendi группы компаний «Единство» подразумевает сбор под охрану максимально возможного числа объектов, а вовсе не качество представляемых услуг. Это понятно: чем больше контрактов в наличии и чем меньше у предприятия расходов по каждому, тем активнее в кошелёчке у владельца скапливаются весёлые хрустящие бумажки. А зачем ещё нужен современный бизнес?

- Все объекты, которые выиграла ГК «Единство», перевели на обслуживание и реагирование на «Систему безопасности», не взирая на условия заключённых договоров и контрактов, - говорят нам. - Главный пример это ООО «Альтернатива». В контракте с КБ №51 по пожарной сигнализации указано отсутствие третьих лиц, но техобслуживание и услуги ПЦН оказывает «СБ», тогда как «Альтернатива» включена в марте с.г. в реестр недобросовестных поставщиков по жалобе... ФГБУ «Военный санаторий «Крым»!

Отдельная песня в нашей истории — это заграничные следы владельцев «Единства» и их доверенного персонала. Тут придётся снова вспомнить группу товарищей, прибывших в своё время из Приднестровья вслед за генералом Лебедем на завоевание Красноярского края и в качестве оперативной базы избравших мэрию города Канска. Именно в Канске, в частности, функционировало ООО «Бастион — Канск 2» (имеется ещё и «Канск 3», и неизбежная «Группа компаний «Бастион») с учредителями в лице Евгения Лукашенко и Валерия Погорелова. Послужной список последнего с девяносто второго по две тысячи третий год состоит из футбольных клубов «Тилигул» (Тирасполь), «Черноморец» (Одесса), «Конструкторул» (Кишинёв), «Агро» (Кишинёв) и даже трёх игр за сборную Молдовы.

Столь заметный спортсмен после завершения карьеры вполне мог, согласитесь, претендовать на хлебные места в Незалежных, но судьба своевременно свела его с другими людьми. В частности, с Геннадием Гореловским, который вместе с Евгением Лукашенко зарегистрировал в вотчине Серёженьки Гурова охранное предприятие «Бастион — Канск». Тут летопись наша приобретает поистине эпический характер, но Истинных Русских Патриотов я от чтения настоятельно предостерегаю. Во многом знании — многие печали, ребята.

Итак, цитируем страничку «Википедии» для заинтересованных лиц:

«Народно-демократическая партия «ПРОРЫВ!» создана в июне 2006 года на базе Международной молодёжной корпорации — пропрезидентской и пророссийской студенческой организации. Лидер партии — участник боевых действий в период вооруженного конфликта между Молдовой и Приднестровьем Александр Гореловский. В числе акций «ПРОРЫВа!» — блокирование тираспольского филиала Миссии ОБСЕ в Молдове, сожжение государственного флага Республики Молдова. ММК и НДП «ПРОРЫВ!» были инициаторами празднования в Приднестровье государственных праздников России: «День России», «День Конституции России», «Георгиевская ленточка».

По окончании президентской избирательной кампании 2006 года СМИ Приднестровья прекращают информационную поддержку деятельности «ПРОРЫВа!». В марте 2010 года НДП «ПРОРЫВ!» принимает участие в местных выборах, однако из четырёх партийных кандидатов не побеждает ни один. При попытке оспорить результаты выборов по Тираспольскому округу № 16, где Александр Гореловский уступил кандидату от партии «Обновление», НДП «ПРОРЫВ!» было отказано в принятии искового заявления по факту нарушений со стороны оппонентов. После ряда острых публикаций в СМИ и официального заявления НДП «ПРОРЫВ!» судья Анна Обручкова обратилась с иском в адрес партии и партийной газеты.

В апреле 2010 года идеолог ММК и НДП «ПРОРЫВ!» Дмитрий Соин выразил официальную позицию о готовности движения перейти в оппозицию к действующей в Приднестровье власти. В публикациях на информационных ресурсах партии и выступлениях лидеров начинает звучать резкая критика внутренней и внешней политики ПМР, партия выступает с требованиями о модернизации и демократизации республики...»

Дальше летопись наша делает головокружительный скачок и мы оказываемся в Германии, куда эвакуировался после проигранной красноярскому ТВК-6 информационной войны видный соратник генерала Лебедя Николай Вернер. Немецкие журналисты давно присматриваются к этой компании и Геннадия Гореловского именуют фамилией «Гореловши», указывая одновременно, что в социальных сетях сам он местом жительства указывает... Лихтенштейн.

«В конце 2011 года «Werner Group GmbH & Co.KG» имела долги в размере 18,6 млн евро и предполагаемые требования в размере 9,9 млн. евро. Финансовые активы были указаны в размере 75.000 евро, наличных средств было 64 евро. Вскоре после опубликования данного баланса объявился следующий доверенный Вернера, готовый стать управляющим партнером с ограниченной ответственностью. Геннадий Гореловский живет в Тирасполе, столице непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. Гореловский и Вернер старые друзья. Гореловский уже переименовал «Werner Group GmbH & Co.KG» в «Gorelgen GmbH & Co.KG».

У Гореловского есть два брата, Андрей и Александр. Геннадию и Андрею принадлежат доли в компании «Nictory GmbH» (Александр Гореловский недавно продал свою долю гражданской жене Вернера Наталье Хунеке). Эта фирма и Приднестровье играют важную роль в упомянутом деле прокуратуры Берлина. Прокуратура ведет расследование в отношении Николаса Вернера и его ставленника Георгия Передельского по подозрению в отмывании денег или сокрытия незаконно приобретенных активов (параграф 261 Уголовного кодекса). Причиной расследования является поставка компьютерных томографов «Siemens» через компанию-посредника от «Nictory GmbH» в Приднестровье. Банк сделал заявление о подозрительных перечислениях. Прокуратура Берлина подтвердила «Welt am Sonntag» факт ведения расследования, но не стала комментировать состояние процесса.

И наконец, Николас Вернер в настоящее время является ответчиком в гражданском процессе, который находится на рассмотрении в земельном суде Берлина (дело № 28 O 76/12). Один русский предприниматель требует, чтобы Вернер вернул ему в общей сложности 1,2 миллиона евро, которые, как утверждает истец, были предоставлены ему в 2004 и 2005 годах в качестве кредита. Вернер отрицает, что получил деньги, утверждая, что подпись в контракте не его...»

Ещё фамилия «Гореловский» упоминается в связи с деятельностью «МАПО-банка» (совместный кошелёк корпорации «МиГ» и большого русского коммерсанта Алишера Усманова), причём исследователи называют этого человека высокопоставленным сотрудником Службы внешней разведки, но сюда мы не полезем, чтобы у читателя не случилось вывиха мозга.

Вся эта развесёлая, но не вполне русская бригада довольно легко получила карт-бланш на работу в ЗАТО Железногорск, напомню. Где вообще-то иностранцам ФСБ режима особого благоприятствования не предоставляет. Никаким. Даже французам из «ТАS», регулярно спасающим отечественную космонавтику от неизбежной и заслуженной, если задуматься, смерти. Так вот: интересно, проверялась ли ГК «Единство» на принадлежность к иностранным спецслужбам? Чисто академический интерес пока, я же ведь не следователь вам. Просто пазлы люблю складывать.

Продолжение следует.

 
 
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