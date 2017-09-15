Если изувечить экономику страны, можно здорово поразвлечься. Красноярский край продолжает прибавлять в долгах По данным краевого минфина на 1 сентября, задолженность региона составляет почти 95,9 млрд руб. против 93,8 млрд, которые были зафиксированы по состоянию на 1 августа. Таким образом за месяц объем долга вырос на 2,1 млрд руб. Размер задолженности по государственным облигациям составляет почти 55,7 млрд, около 37,6 млрд край должен по бюджетным кредитам, почти 2,3 млрд – банкам. Обязательства по госгарантиям оцениваются в 226,3 млн руб. Отметим, что на начало года – 1 января 2017 г. – госдолг составлял те же 95,9 млрд руб., но в феврале и марте он достиг исторической отметки, превысив 105 млрд. После этого сумма начала снижаться, а за лето снова увеличилась. В начале августа стало известно, что край объявил торги на привлечение новых банковских кредитов на 11 млрд руб. dela.ru . *** Россия возвращается к архаичным формам жизни Когда «люди довольны тем, что у них есть что поесть, что надеть и посмотреть по телевизору...» Известный экономист Яков Миркин привел в ФБ занимательную статистику: «Что значит быть дешевым? Среднемесячная номинальная зарплата в России в 2016 г. – 609 долл., в США – 5012 долл., Германия – 3530 долл., Финляндия, лежащая в снегах – 3799 долл., Исландия, когда-то бедная, рыбацкая, пустынная – 6134 долл., Чехия – 1132 долл., Литва – 1045 долл., Латвия – 1168 долл., Венгрия – 921 долл., Мексика – 684 долл. Дальше, конечно, нужно считать налоги на зарплату, кто кому должен по пенсиям, сравнивать цены (ППП). Но разрывы все равно хорошо видны. Или высоко оцененный, повсеместный, хорошо оборудованный труд – или труд патриархальный – или же труд, который перегружен тем, что трудом не является». Однако, средняя зарплата еще ни о чем не говорит в такой стране как Россия, где социальное неравенство достигло ужасающих размеров. О причинах и следствиях такого положения дел Миркин рассказал в интервью деловому журналу «Инвест-Форсайт»: Наиболее глубоко социальное неравенство выражено между столицей и регионами. В Москве высокие доходы на душу населения, велика продолжительность жизни – это среднеевропейский город, который очень быстро развивается, в нем очень много денег. Налицо действительно разительный контраст с другими регионами по продолжительности жизни, например, в среднем в 12 лет. В самой Москве при этом, грубо говоря, «голуби накормлены». И поэтому люди с очень большой разницей в доходах могут существовать рядом и варятся, по сути, в одном котле. Тогда как официальные денежные доходы, скажем, у деревенского почтальона не более 3-4 тысяч рублей, и он вынужден восполнять дефицит дохода личным трудом в собственном саду и огороде. В итоге получается замкнутый круг. У такого почтальона практически нет рычагов, чтобы из него выбраться. Я внутренне уверен: очень высокая доля населения в регионах и за пределами крупных городов до сих пор живет в этой карусели. Но это значит еще и то, что отчаяние порождает нежелание выбраться, и неверие в эту возможность. Плюс неграмотность – в целом. Дефицит знаний. Иногда даже кажется, что мы начали тренд к архаичным формам жизни. Когда люди довольны тем, что у них есть что поесть, что надеть. И посмотреть по телевизору. И все. В самых простых формах. Снизить неравенство невозможно с помощью политики опеки, потому что при такой политике население всегда стоит с протянутой рукой. И процветает скрытое рабство, которое выражается в том, что большая часть населения прикреплена к неким доходам и льготам, которые удается вытащить у государства. Нужно не опекать, а стимулировать. Когда каждое решение государства проверяется только с одной точки зрения – насколько оно содействует росту доходов, имущества, знаний, продолжительности жизни населения в целом и среднего класса в частности. Это значит, не проценты субсидий, которые нужно выпрашивать и доказывать на них право, а нормальный процент, когда можно взять кредит, ипотеку под 3-4 процента годовых, например... newizv. *** Красноярский край продолжает прибавлять в долгах По данным краевого минфина на 1 сентября, задолженность региона составляет почти 95,9 млрд руб. против 93,8 млрд, которые были зафиксированы по состоянию на 1 августа. Таким образом за месяц объем долга вырос на 2,1 млрд руб. Размер задолженности по государственным облигациям составляет почти 55,7 млрд, около 37,6 млрд край должен по бюджетным кредитам, почти 2,3 млрд – банкам. Обязательства по госгарантиям оцениваются в 226,3 млн руб. Отметим, что на начало года – 1 января 2017 г. – госдолг составлял те же 95,9 млрд руб., но в феврале и марте он достиг исторической отметки, превысив 105 млрд. После этого сумма начала снижаться, а за лето снова увеличилась. В начале августа стало известно, что край объявил торги на привлечение новых банковских кредитов на 11 млрд руб. dela.ru . *** Россия возвращается к архаичным формам жизни Когда «люди довольны тем, что у них есть что поесть, что надеть и посмотреть по телевизору...» Известный экономист Яков Миркин привел в ФБ занимательную статистику: «Что значит быть дешевым? Среднемесячная номинальная зарплата в России в 2016 г. – 609 долл., в США – 5012 долл., Германия – 3530 долл., Финляндия, лежащая в снегах – 3799 долл., Исландия, когда-то бедная, рыбацкая, пустынная – 6134 долл., Чехия – 1132 долл., Литва – 1045 долл., Латвия – 1168 долл., Венгрия – 921 долл., Мексика – 684 долл. Дальше, конечно, нужно считать налоги на зарплату, кто кому должен по пенсиям, сравнивать цены (ППП). Но разрывы все равно хорошо видны. Или высоко оцененный, повсеместный, хорошо оборудованный труд – или труд патриархальный – или же труд, который перегружен тем, что трудом не является». Однако, средняя зарплата еще ни о чем не говорит в такой стране как Россия, где социальное неравенство достигло ужасающих размеров. О причинах и следствиях такого положения дел Миркин рассказал в интервью деловому журналу «Инвест-Форсайт»: Наиболее глубоко социальное неравенство выражено между столицей и регионами. В Москве высокие доходы на душу населения, велика продолжительность жизни – это среднеевропейский город, который очень быстро развивается, в нем очень много денег. Налицо действительно разительный контраст с другими регионами по продолжительности жизни, например, в среднем в 12 лет. В самой Москве при этом, грубо говоря, «голуби накормлены». И поэтому люди с очень большой разницей в доходах могут существовать рядом и варятся, по сути, в одном котле. Тогда как официальные денежные доходы, скажем, у деревенского почтальона не более 3-4 тысяч рублей, и он вынужден восполнять дефицит дохода личным трудом в собственном саду и огороде. В итоге получается замкнутый круг. У такого почтальона практически нет рычагов, чтобы из него выбраться. Я внутренне уверен: очень высокая доля населения в регионах и за пределами крупных городов до сих пор живет в этой карусели. Но это значит еще и то, что отчаяние порождает нежелание выбраться, и неверие в эту возможность. Плюс неграмотность – в целом. Дефицит знаний. Иногда даже кажется, что мы начали тренд к архаичным формам жизни. Когда люди довольны тем, что у них есть что поесть, что надеть. И посмотреть по телевизору. И все. В самых простых формах. Снизить неравенство невозможно с помощью политики опеки, потому что при такой политике население всегда стоит с протянутой рукой. И процветает скрытое рабство, которое выражается в том, что большая часть населения прикреплена к неким доходам и льготам, которые удается вытащить у государства. Нужно не опекать, а стимулировать. Когда каждое решение государства проверяется только с одной точки зрения – насколько оно содействует росту доходов, имущества, знаний, продолжительности жизни населения в целом и среднего класса в частности. Это значит, не проценты субсидий, которые нужно выпрашивать и доказывать на них право, а нормальный процент, когда можно взять кредит, ипотеку под 3-4 процента годовых, например... newizv. *** УГОЛОК ТИХИХ ИГР ДЛЯ СИСТЕМНЫХ ЛИБЕРАЛОВ Дмитрий Анатольевич Медведев опять отлил. И опять в граните. Произошло это на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Для тех, кто не в курсе, это такое место, где недоеденные пока еще Сечиным и пока еще не посаженные Бастрыкиным системные либералы собираются и тихонько грезят на темы экономики развития. Это такой уголок тихих игр и уединенной мечтательности для системных. 30.08.17 системные либералы грезили на тему программы под названием «Повышение производительности труда и поддержки занятости». Д.А.Медведев произнес речь. Ему тут доложили, что «по данным Организации экономического сотрудничества производительность труда в России в два раза ниже, чем в других странах ОЭС». При этих словах ДАМ строго насупил бровки и продолжил отливать: «Парадокс в том, что при этом наши граждане работают не меньше, а даже больше, а именно 2000 часов против 1750 часов в странах ОЭС». Поскольку гранит – порода магматического происхождения, то пока отлитое ДАМом пребывает еще в состоянии гранитного расплава, хотелось бы внести маленькую правку. Выражение «в других странах ОЭС», примененное в контексте обсуждения России, подразумевает, что Россия – член ОЭС. Тут Дмитрия Анатольевича ввели в заблуждение. Дело в том, что Россия собиралась вступить в ОЭС, и наш МИД в феврале 2013 года заявлял, что в 2014 мы точно окажемся в этой компании стран с передовой экономикой. А в январе 2014 генсек ОЭС Хосе Анхель Гуриа подтвердил, что да, вот-вот Россию примут. Если не в 2014, то в 2015 как пить дать. А потом что-то пошло не так. И 13.03.2014 ОЭС приостановила принятие России в свои члены на неопределенный срок. Что там произошло между январем и мартом 2014-го, не помните, Дмитрий Анатольевич? Я почему спрашиваю: это ведь впрямую относится к теме производительности труда. Но, вернемся к речи Медведева, поскольку она того стоит. Крайне раздосадованный тем, что у нас производительность труда вдвое ниже, при том, что работаем мы больше (тут еще одна маленькая поправка в застывающую гранитную магму: продолжительнее не значит больше), Дмитрий Анатольевич объяснил, в чем причины этого досадного недоразумения. Их, оказывается, три. Во-первых, недостаточная конкуренция в экономике. Во-вторых, технологическое отставание. В-третьих, «руководители компаний, да иногда и руководители регионов, и федеральных органов власти не обладают всеми нужными знаниями для работы в условиях современной экономики». Конец цитаты. Потом ДАМ перечислил еще всякие пустяки, вроде нехватки инвестиций, несовершенства законодательства и многочисленных административных барьеров. Но главное вот эти три первых. Здесь я снова вынужден отвлечься от гранитной скрижали и обратиться к вопросам процедуры. Дело в том, что на заседании президиума Совета от 30.08.17, где Медведев произнес историческую речь о производительности труда, по странному стечению обстоятельств отсутствовал один из членов президиума Совета, некто Улюкаев А.В. Полагаю, что именно Улюкаев А.В. мог бы сделать весьма содержательный содоклад по данной повестке дня. Особенно в связи с тем бесценным опытом и ясным пониманием устройства российской экономики, которые упомянутый Улюкаев А.В. приобрел в последние 10 месяцев своей жизни. Полагаю, что он стал разбираться в экономике и в целом в устройстве страны больше, чем когда служил министром экономического развития. Возвращаюсь к скрижали. Она была довольно длинной и обстоятельной. Но почему-то там не было ничего о том, кто же так устроил, что присутствие государства в экономике страны превышает 90%, что не оставляет никаких шансов на экономическую конкуренцию. Не названа фамилия того, кто только что назначил Алексея Варочко, обладателя липовой диссертации на тему ипотеки, руководить центром им.Хруничева, одним из ключевых центров космической отрасли страны. Не названа фамилия человека, ответственного за то, что Орловской областью руководит существо по имени Потомский, которое существо отправило Грозного с сыном в путешествие из Москвы в Питер. А еще некто неизвестный назначил боголюбивую мракобесицу Васильеву руководить наукой и образованием, а до этого зачем-то окончательно угробил РАН и совершил массу других аналогичных подвигов. Впрочем, перечень конкретных слагаемых того, из-за чего в России получается в итоге низкая производительность труда, занял бы столько места, что никакого гранита не хватит. Да, и насчет инвестиций. Если все время оккупировать чужие территории и убивать людей, а также регулярно отжимать чужие бизнесы, то довольно странно искать еще какие-то причины того, что люди не хотят вкладывать в экономику страны, где государство занимается подобными вещами. У всех этих обстоятельств есть один автор, фамилию которого Медведев, естественно, никогда не назовет. Поэтому в отведенном для них уголке тихих игр системные либералы играют в кубики. Пытаются сложить слово «счастье» из четырех кубиков, на которых написаны буквы: «ж», «о», «п», «а». И постоянно удивляются, что у них все время вместо счастья получается нечто иное. yakovenkoigor.ru .