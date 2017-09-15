Журнал "Вестник Инноватора" представляет. Проходили мы сегодня с сыном мимо бывшего кинотеатра «Спартак» с его Молодёжным центром, коворкингом «Кашалот» и прочими передовыми инноваторскими структурами, и душа моя очередным триумфом Новой Заколючинской Экономики очень уж сильно уязвлена стала. Как сказал бы один древний карлик, ветра сила таинственная и великая в руках наших отныне находится. Р.S. А ещё позвольте доложить, что в спортзале 97 школы, где младшенький мой занимался в секции спортивной гимнастики, аккурат к началу учебного года стартовал большой ремонт. Оно и понятно: не летом же его было делать лучшему инноваторскому учебному заведению ЗАТО Железногорск? В народе говорят, правда, что секцию в октябре, после ремонта, непременно удушат в рамках очередной кампании по отсечению хвостов у кошек, чтоб не напускали холода в дом. Но это у нас планируется большой отдельный разговор, так уж и быть. Оптимизация образования — сила покруче любого шворца. И такая же бессмысленная.