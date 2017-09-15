|Да пребудет с вами Шворц
|Thursday, 14 September 2017
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Журнал "Вестник Инноватора" представляет.
Проходили мы сегодня с сыном мимо бывшего кинотеатра «Спартак» с его Молодёжным центром, коворкингом «Кашалот» и прочими передовыми инноваторскими структурами, и душа моя очередным триумфом Новой Заколючинской Экономики очень уж сильно уязвлена стала. Как сказал бы один древний карлик, ветра сила таинственная и великая в руках наших отныне находится.
Р.S. А ещё позвольте доложить, что в спортзале 97 школы, где младшенький мой занимался в секции спортивной гимнастики, аккурат к началу учебного года стартовал большой ремонт. Оно и понятно: не летом же его было делать лучшему инноваторскому учебному заведению ЗАТО Железногорск? В народе говорят, правда, что секцию в октябре, после ремонта, непременно удушат в рамках очередной кампании по отсечению хвостов у кошек, чтоб не напускали холода в дом. Но это у нас планируется большой отдельный разговор, так уж и быть. Оптимизация образования — сила покруче любого шворца. И такая же бессмысленная.
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