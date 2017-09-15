А ведь атомная бомба США ни одного советского человека не убила? Ядерная жизнь Капустин Яр, Сай-Утёс, Семипалатинский полигон, Сухой Нос (Новая Земля), Тоцкий полигон – о том, что реально испытывали на этих советских полигонах, стало известно лишь в 80-х. Закрытые города, грифы «секретно» и подписки о неразглашении – стали частью жизни миллионов людей. Но страшнее всего было воздействие, которое оказывали испытания на жизни и здоровье людей. Первый ядерный взрыв СССР был произведен 29 августа 1949 года, последний – 24 октября 1990 года. В течение 23 лет в стране работала секретная «Программа №7», в ходе которой на разных полигонах страны производились так называемые «мирные» ядерные взрывы. Всего – 124 взрыва «в интересах народного хозяйства». Архангельск, Оренбург, Пермь, Ставрополье, Якутия, Казахстан, Украина, Узбекистан, Туркменистан… Этот список можно продолжать и продолжать. Москва-400, Семипалатинск-21, Курчатов Самым первым и крупнейшим полигоном для ядерных испытаний был Семипалатинский. Расположившийся на левом берегу реки Иртыш, он занял более 18 тысяч квадратных километров трех областей Казахстана. Уровень секретности этого полигона был таков, что первоначально служащие полигона писали письма родным, указывая в качестве обратного адреса – «Москва-400». Первым успешным ядерным взрывом в истории было испытание «Тринити», проведенное армией США в июле 1945 года. Энергия взрыва той бомбы была эквивалентна приблизительно 21 килотонне тротила. Один из руководителей проекта, Роберт Оппенгеймер, американский физик-теоретик, сказал: «Мы знали, что мир не будет прежним. Кто-то смеялся, кто-то плакал, но большинство людей молчали, и я вспомнил строку из индуистского священного писания: «Я стал Смертью, уничтожителем Миров». Позже на их письмах появился другой адрес – «Семипалатинск-21», еще позже – закрытый город Курчатов, названный так в честь советского физика Игоря Курчатова. Всего за время работы Семипалатинского полигона на нем было произведено почти 470 ядерных взрывов. Практически все – подземные. Полигон был закрыт в конце августа 1991 года, однако, и спустя 26 лет, местное население испытывает на себе последствия ядерных испытаний. Последствия радиации затронули три поколения казахстанцев. Диапазон проблем со здоровьем у местных жителей невероятно широк – от заболеваний щитовидной железы и рака до врожденных дефектов, преждевременного старения и сердечно-сосудистых заболеваний. В среднем, продолжительность жизни в регионе на семь лет меньше, чем в остальных областях Казахстана. До сих пор на территории бывшего советского полигона ученые наблюдают повышенный уровень радиации. На некоторых участках и сейчас находиться не рекомендуется. В результате нейтронной активации угольных пластов под землей происходят какие-то непонятные процессы. Был случай, когда скважина взорвалась через 15 лет после проведения испытаний. Уровень генетических мутаций у жителей в Семипалатинском регионов полтора-два раза выше, чем у людей в других районах Казахстана. Генные мутации у местного населения передаются по наследству. Об этом свидетельствуют результаты исследований международной группы ученых из Великобритании, Финляндии и Казахстана, которые пришли к выводу, что радиация первых ядерных испытаний дотянулась до внуков тех, кто пережил эти взрывы. Количество самоубийств в регионе выглядит просто пугающим. В докладе от 2001 года утверждается, что радиусе 60 километров от полигона оно вчетверо выше, чем в среднем по стране. Сегодня об испытаниях на самом полигоне напоминают огромные воронки, обугленные полуразрушенные строения и показания дозиметров. Сорокапятилетний Карипбек Куюков родился в селе Егиндыбулак, в ста километрах от Семипалатинского полигона в 1968 году. Ребенок родился без рук. — Отец часто потом рассказывал мне, как он ездил по степной дороге и его останавливали военные солдаты, так как он заезжал на запретную территорию, а это была кратчайшая дорога. Родители забирались на сопку, чтобы лучше разглядеть ядерные грибы, хотя по инструкции должны были ложиться на землю и накрывать себя чем-нибудь. Я помню, как шатались шкафы в доме и гремела посуда, помню сообщения по радио, о том, что Советский Союз произвел очередное ядерное испытание в мирных целях, — рассказывал в своей речи Международной конференции «От запрета ядерных испытаний к миру без ядерного оружия» Карипбек Куюков. — Люди, проживающие там, во время взрывов просто выходили из домов, а после взрывов возвращались назад. Оказывается, они даже не подозревали об ужасах и последствиях совершаемого преступления над жителями региона. К населению относились как к подопытным существам. Производилось изучение животного и растительного мира. Хотя в то время всем говорили, что радиоактивные вещества не влияют на растительный мир. Это было страшной ложью!» Главная «достопримечательность» бывшего Семипалатинского полигона – «атомное» озеро. Оно образовалось в результате подрыва термоядерного боезаряда мощностью в 140 килотонн в 1965 году. — Помню, однажды мы поехали туда на рыбалку. Это было такое страшное озеро. Совершенно без дна. Можно было нырять прямо с берега, — вспоминает Игорь Винявский. – Вокруг по берегу лежали валуны. Но стоило их тронуть – рассыпались. Представьте, какая там была температура, камни меняли свою структуру. Но сазаны там водились обычные. Игорь Винявский родился и 22 года прожил в Семипалатинске. Там же родились и продолжают жить его родители. — Я даже не знал, что я живу рядом с таким полигоном. Об этом никто не говорил. Помню, как иногда были небольшие землетрясения. У бабушки в комоде звенела посуда. Как-то я сросил деда, что это. Он ответил, что солдаты на учениях гранаты бросают. Мне было тогда лет 5-6. Понятно, что дед отшутился. Хотя, не уверен, что он и сам точно знал, что происходит. Скорее всего, люди догадывались, но в то время уже все взрывы были подземные. Никаких ядерных грибов мы, конечно, не видели. Самым мощным протестированным ядерным оружием считается «Царь-бомба», разработанное в СССР. Полная энергия взрыва, по разным данным, составляла от 57 до 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Испытания бомбы состоялись 30 октября 1961 года. Результат: огненный шар взрыва достиг радиуса примерно 4,6 километра, ядерный гриб поднялся на высоту в 67 километров, диаметр его двухъярусной «шляпки» достиг (у верхнего яруса) 95 километров. Бомба была в 1500 мощнее, чем те, что были сброшенные на Хиросиму и Нагасаки. О полигоне и ядерных испытаниях, по словам Игоря, в его окружении заговорили лишь во времена гласности, когда появилось антиядерное движение «Невада-Семипалатинск». — Помню, я был в доме отдыха в Алма-Ате в 1989 году, и там меня впервые спросили: «А почему ты не лысый?» У детей уже были такие стереотипы, что из Семипалатинска должны приезжать необычные люди, — рассказывает Игорь Винявский. Когда информация о том, что испытывали на полигоне, стала открытой информация, люди «уже знали, что это опасно». — Особенно, когда случился Чернобыль. И стали много говорить о последствиях влияния радиации на человека. Отец Игоря родился в Семипалатинске в 1949 году, как раз в тот год, когда на полигоне произвели первое ядерное испытание. По словам Игоря, он прожил в городе практически всю жизнь, за исключением периода службы в армии. — В этом году ему будет 69 лет. Я и моя жена – второе поколение, рожденное в Семипалатинске. Наши дети – третье. Не скажу, что у них хуже здоровье, чем у сверстников. Или что они как-то внешне иначе выглядят. Хотя, теоретически, я знаю, что у нас выше риск онкологических заболеваний, — говорит Игорь. Оба, Карипбек и Игорь, на вопрос о том, может ли, по их мнению, атом быть мирным, уверяют – все зависит от человека. — Атом сам по себе – просто атом. И его реакция – это просто физическая реакция. Все зависит от того, что с ней делают люди, — говорит Игорь. – Если вы спросите меня, должно ли быть ядерное оружие, я отвечу, что от него уже никуда не деться. И оно есть у тех государств, которые представляют собой угрозу, как Северная Корея. И, значит, оно должно быть в противовес у других, демократических стран. К сожалению, только так. — Я мечтаю в один день встретиться лицом к лицу с людьми, выступавшими за применение ядерного оружия. Я хочу взглянуть им в глаза и спросить их — почему? – говорит художник Карипбек Куюков Тоцкий полигон В начале 50-х всерьез готовились к третьей мировой войне. После проведенных в США испытаний в СССР также решили опробовать ядерную бомбу на открытой местности. Местом учений выбрали оренбургские степи. На Тоцком полигоне в Оренбургской области советская держава провела беспрецедентные в истории человечества ядерные военные учения, в жертву которым были принесены тысячи жизней граждан. Основной живой силой этого ужасного эксперимента стали военнослужащие Брестского гарнизона. Палаточный лагерь растянулся на 42 километра. На учения прибыли представители 212 частей – 45 тысяч военнослужащих. Операцию назвали «Снежок». В 9 часов 33 минуты 14 сентября 1954 года над степью прогремел взрыв одной из самых мощных по тем временам ядерных бомб, которую назвали «Татьянка». Мощность плутониевой бомбы составила 40 килотонн в тротиловом эквиваленте. Это в несколько раз больше той, что взорвали над Хиросимой. Со всех участников учений была взята подписка о неразглашении государственной и военной тайны сроком на 25 лет. Жителям деревень Богдановка и Федоровка, которые находились в 5-6 км от эпицентра взрыва, было предложено временно эвакуироваться за 50 км от места проведения учения. Жители окрестных, на две трети сгоревших деревень по бревнышку перетащили выстроенные для них новые дома на старые – обжитые и уже зараженные – места, собрали на полях радиоактивное зерно, запеченную в земле картошку… И еще долго старожилы Богдановки, Федоровки и села Сорочинского помнили странное свечение дров. Поленницы, сложенные из обуглившихся в районе взрыва деревьев, светились в темноте зеленоватым огнем. В зоне радиационного заражения той осенью оказалось около 15 тысяч квадратных километров территории, на которой в 1954 году проживало 5-6 миллионов человек. Воспоминания Е.С. Семеновой, жительницы села Маховка: — Мы видели, как в момент взрыва из соседнего леса вышел лось. Животное сгорело живьем. Ребятишки, которые наблюдали за этой картиной, со страху полезли на деревья. А жители Ивановки нам рассказывали, что во время взрыва погибли двое жителей их села. Они пасли скот на опушке леса в тот момент, когда сбросили атомную бомбу. Еще вспоминаю, что через три дня после взрыва нас, школьников, водили в эпицентр на экскурсию. Оказывается, он был отмечен заранее и обложен белым гравием. Нам показывали шахту глубиной 30-35 метров, где в момент взрыва находился кто-то из военных-добровольцев. Вход в нее закрывала бетонная плита, но все равно, как рассказывала нам учительница, когда после испытания бомбы этого человека подняли на поверхность, он был оглохший и весь седой. Воспоминания И.П. Яшникова, жителя села Кирсановка (12 километров от эпицентра): — Перед учениями около нашего села, в лесу, был развернут госпиталь. А после взрыва сюда доставляли раненых солдат, в основном обожженных. У них были забинтованы либо кисти рук, либо шея, или часть лица. Они все были веселы, курили, смеялись, потому что за ранение им полагался отпуск. Никто из них тогда еще не знал, что это у них были радиационно-тепловые ожоги... Еще вскоре после окончания учений я в артели с учителями заготавливал для школы дрова в районе взрыва. Мне запомнилась страшная картина: отдельные дубы по вершину вошли в землю, молодые осинки были брошены навзничь, словно по ним прошлись огромным катком. Траншеи были сплющены, а их боковые обкладки словно бы выпучены под землей. Вся земная поверхность словно бы всколыхнулась и застыла волнами. Почва вокруг стала такой мягкой, что копыта лошадей тонули в ней, как в песке. В лесу нам встретились ослепшие от взрыва косули и лоси. Птиц в лесу не было совсем до самой весны. А вскоре после заготовки этих радиоактивных дров умерли двое наших учителей. Умер также и работник Госбанка из Тоцкого, который ездил вместе с нами собирать сучья. Здоровый мужчина, а всего через месяц после этой поездки умер от белокровия. Да и в нашей Кирсановке, где жители отродясь не знали, что такое рак, люди тоже стали умирать от этой болезни, как мухи. Вот скорбный список лишь первых лет после взрыва: Орехов – рак пищевода, Фролов – рак легких, Бородкин – рак легких, Лютиков – рак кости, Долгих – рак груди, Васильева – рак груди, Петренко – рак кости, Хорохорин – рак желудка, Шиповских – рак позвоночника. И у меня мать и сестра тоже умерли от онкологических заболеваний. Ольманские болота О том, что ядерные испытания могли проводиться и в Беларуси, заговорили буквально несколько лет назад. Хотя еще в 1961 году в Столинском районе Брестской области вблизи от Мерлинских хуторов была зафиксирована резкая вспышка радиоактивности. Выспышку «засекла» та же шведская станция слежения, которая четверть столетия позже «поймала» радиацию в Чернобыле. В 1961 и 1962 годах с территории Столинщины, а конкретно – с Ольманских болот, выселили несколько тысяч человек. Это жители Мерлинских хуторов, размещавшихся в северо-восточной части самых больших болот Европы, пишет «Беларусский журнал». На болотах полигон стратегического бомбометания. Несколько лет назад автор «Беларусского Журнала» Севярин Квятковский «лично видел высоченную вышку, с которой генералы и полковники смотрели в бинокль: долетит-не долетит, попадёт-не попадёт ракета?» Как и в случае с Чернобылем, про вспышку радиации люди узнали из сообщений «Радио Свобода». «Взрывы на тот момент уже бухали где-то там за горизонтом, полигон работал, но был ещё небольшим по площади. А что это за «радзивация» такая, никто не знал. Только через лет семь-восемь, когда вдруг выселенцы стали часто страдать малоизвестными им до того онкологическими заболеваниями, стали связывать это с событиями 1961 года». Американская компания Esri разработала интерактивную карту, которая показывает все 2624 успешных ядерных взрывов, начиная с 1945 года. Что конкретно могло вызвать радиационную активность, про которую встревоженно писала тогда западная пресса, и про которую молчала советская сторона, и продолжает молчать современная беларусская власть? Пока архивы Министерства обороны Беларуси и России молчат, существую догадки. Одна из версий – тактическое ядерное оружие. Если сегодня на большую часть бескрайних болот вход людям разрешён, то бывшие Мерлинские хутора охраняются. На одном из въездов – высокие ворота и предупреждение о радиационной опасности. xboxnews.ru . *** Отрицательное чудо На любом крупном полигоне учения проводятся практически непрерывно, но только в память об одних учениях установлена мемориальная доска. Через три дня после учений, 17 сентября 1954 года, газета "Правда" опубликовала сообщение ТАСС об этом чуде: "В соответствии с планами научно-исследовательских и экспериментальных работ в последние дни в Советском Союзе было проведено испытание одного из видов атомного оружия. Целью испытаний было изучение действия атомного взрыва. При испытании получены ценные результаты, которые помогут советским ученым и инженерам успешно решить задачи по защите от атомного нападения." В сообщении ТАСС не было сказано, чем эти испытания отличались от всех предыдущих, в чью голову ударила гениальная мысль, кто этот эксперимент организовал, и кто его проведением руководил. Теперь мы это знаем: "Изучение местности и другие подготовительные работы начались еще зимой и в полную силу развернулись весной и летом. Большую роль в этом сыграл Маршал Советского Союза Г.К. Жуков. Он, возвратившись в Москву после смерти Сталина, занимал тогда пост первого заместителя министра обороны СССР." ("Красная Звезда" 29 сентября 1989.) Испытания были весьма необычными. Приоритет Советского Союза в данной области научных изысканий неоспорим. Никто в мире до такого не додумался, никто в мире подобными свершениями гордиться не может. Да и в нашей стране не во всякую голову приходят такие идеи. Ни после Жукова, ни до него ничего равного и близкого не бывало. Маршал бронетанковых войск Олег Лосик, Герой Советского Союза, профессор, председатель клуба кавалеров ордена Жукова, объявив своего кумира "великим полководцем", продолжает: "Он совершил по существу переворот в оперативной и боевой подготовке. Под его руководством в сентябре 1954 года на Тоцком полигоне впервые были проведены войсковые исследовательские учения с практическим применением ядерного оружия."("Красная Звезда" 28 декабря 1996). Было вот что: бомбардировщик бросил бомбу с высоты 13 километров. Тротиловый эквивалент — 40 килотонн, т. е. мощь взрывов в Хиросиме и Нагасаки, сложенная вместе. Взрыв — воздушный, на высоте 350 метров. А для чего? Идея была вот какая. Первая мировая война была позиционной. Такой она была не потому, что так кому-то нравилось или кто-то так решил. Нет, просто ни одна армия мира не могла прорвать оборону противника. Было одно исключение из правила — Брусиловский прорыв. Но это, повторяю, исключение. Во Второй мировой войне стратегический фронт противника научились проламывать. Но это оставалось самой сложной задачей для любого командующего. За прорыв приходилось платить огромным расходом боеприпасов, титаническими потерями боевой техники и солдатской крови. И не всегда прорыв завершался успехом. Пример: бесполезные и бестолковые попытки Жукова прорвать фронт под Сычевкой с января по декабрь 1942 года. Но вот после Второй мировой войны в руки советских маршалов попало ядерное оружие. И решили: если надо, проломаем фронт ядерным ударом, в пролом введем войска и пойдем гулять по вражьим тылам! Только надо попробовать на учениях. Так и порешили. К слову будет сказано: тот, кто готовится к войне оборонительной, тому такие учения вовсе не нужны. Если бы советское руководство было обеспокоено угрозой вражеского вторжения, то следовало объявить: мы такие слабые, такие пугливые, потому бьем один раз, но по голове. Итак, на Тоцком полигоне возвели оборону условного противника и оборону наших войск. "Красная Звезда" (31 мая 1996) рассказывает: "Бомба была сброшена над районом, где в оборонительных сооружениях находились животные. В отношении личного состава как обороняющейся, так и наступающей сторон были приняты все известные в то время меры безопасности. Учение дало богатейший научный материал. Его итоги были тщательно проанализированы и обобщены. На их основе была разработана теория новых видов боевых действий — наступления и обороны в условиях применения ядерного оружия, уточнены имевшиеся и созданы новые учебники и справочники." Тут мы подошли к главному: кроме подопытных животных были на тех учениях еще и люди. Там были войска. Одни дивизии оборонялись в условиях реального применения ядерного оружия, другие наступали. Общее число участников — 45000 душ. 45000 молодых здоровых мужиков. Обороняющимся предстояло в окопах, траншеях и блиндажах пережить ядерный взрыв в непосредственной от себя близости. Кроме того — "быть в готовности закрыть брешь в обороне "синих", образовавшуюся в результате ядерного удара, нанесенного "красными". ("Красная Звезда" 9 июля 1992). А наступающим предстояло через эпицентр взрыва пройти сквозь оборону условного противника, как по проспекту. Ход учений описан так. "Стоявшая вокруг тишина поражала. Светило солнце, чуть шевелились листья кустарника. А где-то высоко в небе уже шел самолет-носитель с атомной бомбой: У каждого были свои, индивидуальные ощущения, но сумма их укладывается в два слова: "Сильно качнуло": И вот наконец - сигнал к атаке. Первое, что бросилось в глаза после пребывания под землей, — это огромное, в полнеба облако, его снизу как бы подталкивало вверх гудящее багровое пламя, оно менялось в цвете, становилось малиновым, менее ярким и все клубилось, поднималось выше, увлекая за собой, засасывая с земли столб пыли и всего, что там еще было. Поражало и другое: изменилась до неузнаваемости впереди лежащая местность: Земля была ровная, усыпанная камешками, будто вспаханная. Кое-где оплавлена. Местами курилась. Никакой растительности или чего-либо другого... И вот неожиданность: рентгенометр почти не реагирует на излучение. Командир танкового взвода с тревогой доносит по радио: прибор неисправен. Та же история с другими приборами: По пути поближе к эпицентру взрыва видели несколько танков, среди которых были и тяжелые. Некоторые из них оплавились и как бы просели в землю, другие отброшены с места на десятки метров, лежали вверх гусеницами. Попадались просто бугры. Какие объекты там похоронены взрывом — нельзя было даже догадаться. Потом видели обугленную овцу, которую извлекли из земли саперы:" ("Красная Звезда" 29 сентября 1989). Все, кто оставил воспоминания, рассказывали примерно то же самое: "Внезапно я почувствовал полоской шеи, не закрытой маской, легкое прикосновение тепла: примерно такое ощущение испытываешь на пляже, когда скрывшееся на время солнышко выходит из-за облака. Понял: взрыв состоялся. Через несколько мгновений последовало его звуковое выражение: Ударная волна пронеслась, и я с командой: "Расчеты, к орудиям!" выскочил из траншеи. Высоко над главной позицией обороны "противника" клубясь и переливаясь, разворачиваясь из огромного кипящего шара, в котором еще бушевало пламя, к небесам подымалось колоссальное фантастическое облако. На учениях присутствовали министры обороны стран народной демократии и они должны были хорошо слышать симфонию боя в глубине обороны "противника". Нагрузка на каждый ствол выходила из допустимых пределов, стреляные гильзы приваривались к казенникам, выбрасыватели не срабатывали. К концу учений приходилось выбивать гильзы ломом и снова собирать буквально рассыпавшиеся после каждого выстрела затворы. Конечно, после подобной <эксплуатации> пушки подлежали списанию: То, что мы увидели, не поддавалось описанию и не укладывалось в сознании, к этому невозможно привыкнуть и невозможно забыть... По пути к эпицентру можно было наблюдать картину беспощадной расправы атомного демона над природой во всей ее отвратительной полноте и обнаженности. Сначала лес (дуб, граб, вяз) встретили нас своей увядшей и сморщенной листвой, изломанными ветвями и кронами. Дальше следовал бурелом, где каждое дерево лежало в соответствии с направлением взрывной волны. Ближе к эпицентру весь лес был превращен в щепу и мелкие обломки, что сейчас можно видеть на некоторых лесозаготовительных делянках наших борцов с природой. И наконец, — пустынное и мрачное поле, утрамбованное как строевой плац, с оплавленной поверхностью, с маленькими отверстиями от испепеленных или унесенных атомным ураганом деревьев: На оплавленном грунте валялись сорванные танковые башни, поставленные "на попа", подобно спичечным коробкам, корпуса боевых машин, покореженные орудийные лафеты, завязанные замысловатыми узлами пушечные стволы, смятые, как старые носовые платки, кузова бронетранспортеров и автомобилей. Мы посетили специально оборудованный в 1200 метрах от эпицентра ротный опорный пункт с развитой системой ходов сообщения, солидным накатом и укрытиями для орудий и личного состава. Он сохранился, но ударная волна разрушив переборки, проникла во все его отсеки и забила песком помещения. Чехлы пушек были сорваны, артиллерийская оптика засвечена, а от пары лошадей, привязанных у коновязи у входа в сооружение, остались только уздечки — бедняги-кони улетели в небытие. Я видел обрывки этих уздечек, и они мне врезались в память на всю жизнь. " (Геннадий Амбразевич. "Независимость" 23 апреля 1997). "Больно было смотреть на обезумевших, слепых и обугленных домашних животных, страшно вспоминать о выкорчеванных деревьях, об исчезнувшей дубовой роще-красавице, о пепелище нескольких деревень, о жалких остатках военной техники". ("Литературная газета" 15 сентября 1999) "То и дело в траншеях и просто на открытых местах встречались обреченные на атомное заклание коровы, козы, овцы и другие домашние животные. Одни еще стояли и жевали травку, у других вытекли глаза и тлела шерсть, третьи (особенно лошади) уже лежали, обнажая страшные раны" ("Независимость" 23 апреля 1997) "Как позже оказалось, солдаты, принимавшие участие в секретном мероприятии, а с ними и местные жители, получили немалую дозу радиационного облучения." ("Красная Звезда" 19 июля 1996). Вот свидетель из Латвии Михаил Аренсбург. Он был младшим сержантом в инженерно-саперном батальоне Тоцкого полигона. Он описывает укрытие для командного состава. "Блиндаж, кстати, был очень красивым — словно станция метро. Наши ребята строили." ("Час" 27 января 2001). Тут же фотография автора — молодого солдатика. И фотография взвода — лейтенант и его солдаты и сержанты. Из 22-х улыбающихся ребят выжил один. Тут же его просьба журналисту: "Прошу вас, не фотографируйте меня, я ужасно выгляжу." А вот его впечатления: "Хотя взрыв был надземным и мы были так далеко, все равно почувствовали, как через какое-то мгновенье земля под нами заходила, как волна на море... Наши приборы зашкалило, они вышли из строя. К месту взрыва рванули танки и солдаты, с криком <ура>, разумеется. Башню одного из танков после взрыва отнесло на целых 150 метров. А дубовый лес с вековыми деревьями лег на землю, как трава под осенним ветром: Высокие чины разъехались сразу после завершения действа буквально за несколько минут. Никаких обедов и торжественных речей за мир во всем мире. А на полигоне остались валяться не только груды скота с оторванными конечностями и обуглившимися боками. Но и трупы людей. Акция была настолько плохо спланирована, что нередко танки во время инсценированной атаки наезжали на палатки в кустах, где находились солдаты. Естественно, об этих потерях умолчали. Мне кажется, что в первую очередь хотели поставить опыт на людях и животных: Я, может быть, только сейчас понял, что все мы были в роли подопытных кроликов." ("Час" 27 января 2001). "Офицерам показали этот район до и после взрыва. От лесного дубового массива осталось лишь черное пепелище — обгорелые колышки. Боевая техника — наша и наших вероятных противников — оплавлена, покорежена. Траншей и укрытий не стало — верхний слой земли как бы переместился. Все сравнялось. Зрелище было жутким." ("Красная Звезда" 9 июля 1992). К слову, о лесном массиве: Тоцкие дубравы сажали по указу Петра. Было там много тысяч могучих дубов. Возраст под 250 лет. Сжечь в мгновенье такую уймищу дубов! Это ли не чудо! Вы бы сумели? И я бы — нет. При всем желании. Такое только Георгию Константиновичу под силу. Он у нас не только победоносец, но и чудотворец. Ну а как же 45000 молодых мужиков? Они оборонялись и наступали в районе, в котором уровень радиации был столь высок, что приборы зашкалило. Приборы перестали реагировать на радиацию. Что же стало с людьми? О них Жуков не вспомнил НИКОГДА. "Красная Звезда" вспомнила о них через 38 лет — 9 июля 1992 года: "Руководитель учений Г.К. Жуков поблагодарил всех участников за мастерство, стойкость и мужество. Такие элементарные меры предосторожности, как дезактивация техники, оружия и обмундирования, не применялись. В учениях принимала участие огромная масса людей. Никакого специального медицинского наблюдения за состоянием их здоровья установлено не было. Засекреченные и забытые, они жили, как могли, без всякого внимания со стороны государства. Каждый дал подписку, клятвенно обязавшись молчать об этом в течение 25 лет." 25 лет молчать? Зачем? Давайте прикинем, что мог рассказать участник учений? Что они были? Это все знают. Через три дня после взрыва 17 сентября 1954 года было опубликовано Сообщение ТАСС. Что еще мог рассказать участник учений? Что бомба имеет чудовищную разрушительную силу? А кто этого не знает? Допустим, один участник учений проболтался, рассказал кому-то, что при взрыве образуется огненный шар, что световое излучение сжигает дома и деревья, оплавляет танковую броню, что ударная волна дробит в щепы любые строения, плющит танковые корпуса и срывает башни. Допустим, услышавший это рассказал еще кому-то и в конце концов эта информация стали известна вражеским разведкам. Вопрос: да неужто врагам эти сведения в новинку? Между тем, сразу же после учений солдат и офицеров, которые принимали в них участие, начали спешно выбраковывать. Первая напасть — кровавый понос. Рассказать врачам о причинах нельзя. Секрет. Смотрит врач, удивляется: вроде не дизентерия, и не холера... Тает человек на глазах, и ничем ему не поможешь. И в армии ему делать нечего. Таких домой отправляли: пусть гражданские врачи разбираются. Но ведь и гражданским врачам рассказать нельзя. Еще напасть — импотенция. Вспомним описания участников: облако ядерного взрыва только поплыло в небеса, и тут же были поданы команды: "К орудиям!", "По машинам!", "В атаку — вперед!" Ядерный врыв — это температура в миллионы градусов. В момент взрыва сгорает огромное количество кислорода, кроме того, ударная волна разгоняет во все стороны колоссальные массы воздуха. Поэтому в центре взрыва образуется пустота, безвоздушное пространство. И эта пустота, как пылесос, тянет в себя грунт и пыль, которые потом оседает и осыпается по окрестностям. Десятки тысяч солдат и офицеров устремились в атаку через эпицентр взрыва, а сверху на них сыпалась радиоактивная гадость... "Красная Звезда" термин "импотенция" не применяет. Об участниках эксперимента рассказано проще: у того — разлад в семье, у этого ушла жена. Или вот: "Начались нелады в семье... Жена стала предъявлять надуманные упреки в неверности. Вскоре Алексей пришел к заключению, что она просто лукавит, маскируя собственную неудовлетворенность, а может быть, и неверность." ("Красная Звезда" 9 июля 1992). Это рассказ про старшего лейтенанта А. Рожкова. Он находился в танке в 15 километрах от взрыва. "В момент взрыва танкисты находились в своих зарытых на глубину около трех метров "тридцатичетверках". Средств защиты, кроме противогазов не было." Он в танке, на трехметровой глубине, в 15 километрах. А каково пехоте, которая не под броней, не под землей на трехметровой глубине, которая в траншеях 8 километрах от взрыва? Превратить в считанные минуты тысячи здоровых мужиков в импотентов, — это ли не чудо? Согласимся: чудо отрицательное, но все же ни мне, ни вам такого не повторить. Это только злому чудотворцу Георгию по силам. За импотенцию из армии не гнали. Но были заболевания куда как серьезные. И в массовом порядке. Ради сохранения тайны, всем участникам в их документах были сделаны фальшивые записи о том, что в сентябре 1954 года они находились на Дальнем Востоке, в Заполярье или в Средней Азии. Последствия были вот какие: прибывает, допустим, списанный солдатик в свою родную деревню. Мается, бедный, неизвестной болезнью. Чем сельский эскулап ему может помочь, если солдату запрещено даже намекнуть на причины болезни? А если и намекнет, то никто ему не поверит, ибо в документах у него — нечто совсем другое записано, соответствующими подписями и печатями заверено. Потому участники тех учений тихо, молча и быстро вымирали. "Если чернобыльских "ликвидаторов" не снабдили справками из-за спешки, недосмотра, а то и разгильдяйства, то участников ликвидации последствий аварии на "Маяке" в 1957 году, испытаний ядерного оружия на Тоцком, Новоземельском полигонах, жертвами радиационного облучения в других аварийных ситуациях просто приказали молчать под страхом привлечения к уголовной ответственности, о чем кстати, каждый из них давал подписку. А когда разрешили обо всем говорить, то с этих несчастных потребовали справки. Но откуда они их возьмут, если даже в подольском и других архивах не находится нужных документов. То ли они уничтожены, то ли не составлялись вообще. Сколько людей преждевременно ушло на тот свет только потому, что даже врачу человек не мог открыться, отчего у него на самом деле эта болезнь! Иногда в голову приходит крамольная мысль: а не государственная ли это политика?" ("Красная Звезда" 27 августа 1998). Мысль и вправду крамольная. Но верная. В России никто не занимается поиском жертв преступных экспериментов Жукова. Но Советский Союз, слава Богу, рухнул, от него откололись куски. В некоторых из отпавших государств о людях заботятся. И вот латвийская газета "Час" начала поиски тех, кто выжил. По любезному приглашению редакции газеты весной 2001 года я побывал в Риге и встречался с теми, кого удалось разыскать. Рассказ об этих встречах требуют отдельной книги. И не для слабонервных эти рассказы о том, как на третий день начались массовые заболевания. О том, как в степи в районе Чкалова были разбиты палаточные городки за многими рядами колючей проволоки и там тысячи участников доживали свои дни. О том, как возгорелся бунт, и о том, как его давили. У нас умеют. Принято считать, что на Тоцком полигоне было две категории подопытных: десятки тысяч лошадей, коров, овец, свиней, собак и кошек и 45000 солдат и офицеров. Но была и еще одна категория подопытных: заключенные. Рассказывает бывший советский капитан Младлен Маркович. Имя у него какое-то не сибирское. Это требует пояснения. После Второй мировой войны в Советском Союзе готовили тысячи офицеров для армий "братских" стран: Польши, Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Румынии, Югославии, Албании. Но вдруг — разрыв с Югославией. Молодым югославским ребятам выбор: возвращаться домой, где их посадят, как сталинских шпионов, или оставаться в Советском Союзе. Выбор этот был чисто теоретическим. Всех, кто пожелал вернуться, по приказу товарища Сталина сажали у нас, как югославских шпионов. Младлен Маркович в числе многих остался, принял советское гражданство. Вот его рассказ: "Начальник химической службы Южно-Уральского военного округа полковник Чихладзе ввел меня в большой кабинет, где за столом сидели незнакомые мне гражданские люди, представил меня им, повернулся и ушел. Полагаю, что Чихладзе не полагалось знать о предстоящей задаче. Незнакомые люди не представились и не задали мне ни одного вопроса. Моего согласия ни на что не требовалось. Я выслушал приказ: <С завтрашнего дня вы назначаетесь начальником курсов по измерению радиации при практическом применении атомного оружия в Советской Армии. Вы должны обучить осужденных измерению радиации и с ними измерять радиацию после взрывов атомной бомбы. Все необходимое для работы получите>. Далее последовали объяснения о моей ответственности и неограниченных правах: за любое проявление неповиновения подчиненных мне давали право расстреливать их на месте и ни перед кем не отвечать за это. В заключение дали подписать обязательство хранения военной тайны в течение 25 лет. Мне тогда было 27. Итак: незнакомые лица устным приказом назначили меня на нештатную должность и без какого-либо письменного документа дали задание обучить отряд осужденных с неизвестными мне биографиями. Единственным следом на бумаге была моя подпись с обязательством молчать. Контейнер и аппаратуру постоянно охраняли два часовых с автоматами. На территорию, где я жил и работал со своими курсантами, доступ был запрещен. Вся наша защита состояла из общевойскового противогаза, проолифенных чулок и бумажной накидки. Воздушную волну атомного взрыва мы встретили в открытых траншеях. И пока (наступающая сторона) артиллерией и авиацией расправлялась с <противником> по флангам, я на танке двигался к эпицентру. Радиация в радиусе 10 километров была повышенной, а в эпицентре составляла 48 рентген. Вернувшись на КП и доложив начальству о радиационной обстановке, я уже со всеми вместе повторил путь до эпицентра, обозначив флажками степень заражения местности. На этом моя роль главного подопытного на Тоцком полигоне была закончена. Я не мог стоять на ногах, когда увели заключенных, о судьбе которых я больше ничего не узнал. Меня положили на нары, где я пролежал несколько дней без всякой медицинской помощи. Освидетельствования степени заражения не проводилось. О том, что мое лечение не входило в планы Тоцкого сценария, я узнал доподлинно через 40 лет, когда по запросу получил ксерокопию архивного послужного списка, в котором черным по белому записано, что я с 7 августа, то есть за 37 дней до атомного взрыва, находился "в распоряжении командующего Северо-Кавказским военным округом". То есть очень далеко от места тех событий. Немудрено, что следующие полвека мою судьбу, как и судьбу тысяч "подопытных", кроили по официальной дезинформации и лжи, скрепленных подписками "о неразглашении". Открой рот — тут же окажешься государственным преступником» ("Литературная газета". 15 сентября 1999 г.). Жителям окрестных сел и деревень товарищ Жуков благодарность не объявлял, но свою дозу они тоже схватили. И была разница: участники учений отвоевали свое — и их увезли. А жители тут и остались, в районе рукотворного Чернобыля. На период учений их выселяли, после учений они вернулись: Не буду утомлять читателей статистикой онкологических заболеваний в районе Тоцкого полигона. Эта статистика не веселит и не радует. Все это к вопросу о том, как Жуков любил свой народ, своих солдат и офицеров. Существует два типа описаний преступления на Тоцком полигоне. Первый тип: ядерный взрыв — выдающееся достижение нашей военной мысли. Только мы и только под руководством величайшего стратегического гения товарища Жукова этот подвиг могли совершить. Вот образцы такого подхода. "Столь масштабное, столь приближенное к не освоенной еще восками боевой действительности учение обошлось без потерь. Ни одного погибшего, ни одного раненого или травмированного, ни одной разбитой машины. Таким был уровень организации, насквозь пронизанной личным участием и влиянием Г.К. Жукова." ("Красная Звезда" 25 декабря 1998). И есть другой подход: это преступление! Вот как описывает те же события "Литературная Газета" (15 сентября 1999). Заголовок: ЯДЕРНЫЙ УДАР ПО РОССИИ. И подзаголовок, как продолжение заголовка: НАНЕСЛА СОВЕТСКАЯ АРМИЯ 45 ЛЕТ НАЗАД. В статье сказано: "Выбор места испытания был не ошибочным — он был преступным. Трудно было на пространстве в одну шестую земной суши найти более населенный регион, чем область между Волгой и Уралом. Как и трудно выбрать для заражения более плодородную почву или такую красивую реку, как Самара, длинна которой 600 километров и которая в самом городе Самаре с населением свыше миллиона жителей вливается в лучшую магистральную реку Европы — Волгу, реку, в которой с удовольствием купались "вожди" страны, приехавшие на учения. После взрыва никому из них не пришло в голову в ней освежиться. Назовем поименно государственных деятелей, сыгравших решающую роль в определении места взрыва: Л.П. Берия, Н.А. Булганин, Л.М. Каганович, В.М. Молотов, Г.М. Маленков (по воспоминаниям генерал-лейтенанта А.А. Осина)". * * * Коммунистические агитаторы в современной России внушают молодому поколению, что не следует стесняться Жукова. Коммунисты говорят: в семье не без урода, каждая нация рождала чудовищ, в Германии был урод Гитлер, у нас — Жуков. На первый взгляд, все правильно. Гитлеровцы проводили преступные эксперименты на людях, и Жуков проводил преступные эксперименты на людях. Казалось бы, это мерзавцы одного калибра. Но обратим внимание на различия. Гитлеровцы проводили преступные эксперименты на людях, но не в таких масштабах, как Жуков. Нет сведений о том, что Гитлер лично присутствовал при проведении экспериментов на людях. А Жуков присутствовал. На месте этих экспериментов мраморные доски привинчены. И нас заставляют экспериментами над людьми гордиться. И еще: гитлеровцы для экспериментов использовали людей, которых считали врагами. А Жуков использовал своих. bessmertnybarak.ru .