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Юстас - Алексу. Дубль три Печатать E-mail
Thursday, 14 September 2017

Народное творчество по мазутной теме уже просто пугает.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке,

прокурору Красноярского края Михаилу Савчину,

Уважаемые Юрий Яковлевич, Михаил Михайлович!

Мы, жители ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, обращаемся к вам за помощью в расследовании и раскрытии коррупционных схем закупки мазута для котельных, обогревающих наш город. Стоимость тепла у нас — одна из самых высоких в Красноярском крае (2355,46 рубГ\кал).

Город обеспечивается теплом от Железногорской ТЭЦ, находящейся в г. Сосновоборске. Её тепла не хватает для отопления домов, если наружная температура воздуха опускается ниже минус 17 градусов. В этом случае подключается котельная №1 Горно-химического комбината, работающая на мазуте, переданная сейчас в аренду муниципальному предприятию «Гортеплоэнерго». Две другие котельные, работающие на мазуте, обеспечивают теплом дома, которые не подключены к центральной системе отопления.

Несмотря на столь высокий тариф, что особенно актуально в условиях Сибири, городские власти не принимают реальных мер по снижению стоимости тепла и, возможно, не контролируют весь процесс по формированию этой стоимости. Из статьи «Сегодняшней газеты» («Мазутные реки, кисельные берега») мы узнали о закупках топочного мазута для муниципальных котельных через посредников, которое привело к двойному удорожанию стоимости топочного мазута и росту платы за полученное тепло жителями города.

Так, стоимость мазута в ПАО НК «Роснефть» (прямой, основной поставщик мазута) в ноябре-декабрь 2015 года за тонну стоила 7 276 руб и 7 300 руб, в январе-феврале 2016 года, соответственно, - 6 492 и 5 200 руб. Однако МП «Гортеплоэнерго» (ресурсоснабжающая организация города) заключала договора на поставку, через посредников в ноябре-декабре 2015 года по цене за тонну 11 420 руб. и 11 220 руб., в январе-феврале 2016 года по 11 200руб. и 10 120 руб., соответственно. Поскольку договоры заключались не с прямым поставщиком топлива, а через посредников, сумма затрат с учетом прибыли посредников составила 109 850 000 руб. Стоимость приобретения у основного (прямого) поставщика могла быть 66 491 500 руб. Переплата составляет 43 358 500 рублей или 65%.

Эти деньги выплатили мы, жители города. МП «Гортеплоэнерго» вытащило эти деньги из наших карманов. Однако на такие закупки никак не отреагировала Администрация ЗАТО г. Железногорск, являющаяся учредителем МП «ГТЭ» (как и на появившуюся в печати статью), которая должна защищать интересы жителей.

Кроме того, из статьи стало также известно, что обстоятельства закупки мазута через посредников в течение года рассматривались органами ГУВД МВД РФ по Красноярскому краю, но уголовное дело возбуждено не было за отсутствием потерпевших и, следовательно, состава преступления. В тоже время начальник власти ЗАТО г. Железногорск уверяли горожан, что мазут «Гортеплоэнерго» приобретает у акционерного общества «Красноярскнефтепродукт» по самым выгодным ценам. Что, как видно из статьи, не соответствует действительности.

Мы, жители города, считаем себя потерпевшими в результате использования коррупционных схем закупок и просим вас принять меры к проведению объективного расследования по фактам, изложенным в статье, и вернуть переплаченные за тепло деньги жителям.

Юрий Яковлевич, Михаил Михайлович,

убедительно просим защитить наши права! Остановите произвол муниципальных и региональных органов власти, руководителей предприятий. Безнаказанность порождает беспредел, воровство и коррупцию на всех уровнях.

Жители ЗАТО г. Железногорск.

Р.S. Как говорят профессиональные патриоты, свинья себе грязь везде отыщет. А человек позитивный смотрит на звёзды, нюхает розы, короче - радуется жизни и начальство не огорчает даже в мелочах. Всего за двести, что ли, абсолютно уже деревянных рублей.

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