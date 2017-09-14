Однажды Россия доиграется и её выгонят вообще отовсюду. Ядовый потенциал Лондон устал от загадочных отравлений русских. Что стало известно в суде про жизнь и смерть «решалы» Перепеличного, важного информатора по делу Магнитского. В конце этого года в лондонском суде Олд-Бэйли могут завершиться судебные слушания (так называемый инквест) по делу о смерти 44-летнего россиянина Александра Перепеличного. Суд должен установить: была ли эта смерть насильственный или трагедия произошла в силу естественных причин. Вечером 10 ноября 2012 года Перепеличный как всегда вышел на пробежку из своего особняка в графстве Суррей, но домой не вернулся: внезапно умер прямо на парковой дорожке, чему предшествовала обильная рвота. Казалось бы, случай частный, тем более что ни в Англии, ни в России фамилия Перепеличного широкой общественности ни о чем не говорила. Если бы не одно но: выяснилось, что московский бизнесмен оказался информатором фонда Hermitage Capital, возглавляемого Биллом Браудером, на основе сведений которого швейцарская прокуратура возбудила дело об отмывании денег, выведенных из российского бюджета налоговиками и чиновниками. Впрочем, экспертиза, проведенная полицией графства, не выявила ничего подозрительного. Согласно заключению судмедэкспертов, смерть наступила от остановки сердца. Однако взятое для анализов содержимое желудка погибшего полицейские смыли в канализацию прямо на месте обнаружения трупа. Дело получило развитие лишь спустя три года: по требованию страховой компании, где Перепеличный незадолго до смерти оформил более чем внушительную страховку, были проведены посмертные тесты. Результаты токсикологической экспертизы показали хоть и незначительное, но все же наличие в организме покойного следов гельземиума — азиатского растения, являющегося природным ядом. Тогда и начнется судебный инквест. Who is mister Perepilichny? В России тихий и незаметный Александр Перепеличный руководил компанией Baikonur, которая оказывала бизнесменам и чиновникам частные (не всегда прозрачные и чистые) банковские услуги. Ему давали деньги, а он их пристраивал: например, в акции, инвестиции — короче, отмывал и легализовывал. Оборот — сотни миллионов долларов. Однако в 2008-м, когда разразился финансовый кризис, Перепеличный потерял практически все доверенные ему чужие деньги. Итог — неизмеримое количество долгов. Партнеры стали требовать возврата. Опасаясь возбуждения уголовного дела, в январе 2010 года Перепеличный вместе с семьей уехал в Великобританию, поселившись в хорошо охраняемом комплексе St. George’s Hill в Уейбридже. А через несколько месяцев решил выйти на главу Hermitage Capital Уильяма Браудера, который к тому моменту активно публиковал компромат на высокопоставленных российских чиновников, причастных, по мнению фонда, к хищению бюджетных средств и гибели в московском СИЗО аудитора Сергея Магнитского, раскрывшего это хищение. Как рассказывают сегодня «Новой» сотрудники Hermitage, Перепеличный оказался бесценным источником информации, хотя изначально к нему отнеслись с большим подозрением. «Ну, представьте, — говорит собеседник «Новой», — через 6 месяцев после гибели Сергея Магнитского с нашим лондонским офисом неожиданно пытается установить связь какой-то русский, который уверяет, что знает очень много, — провокация как минимум». Сотрудники Hermitage, соблюдая все возможные меры предосторожности, все же несколько раз встретились с Перпеличным в кафе (еду и чай не заказывали), чтобы понять, с кем имеют дело. К удивлению, вспоминают они сегодня, он не произвел впечатления подсадной утки, рассказанное им тщательно несколько раз перепроверялось и в итоге подтверждалось уже имеющейся информацией. «Он помог нам восстановить не хватающие пазлы в картине отмывания денег и установить конкретных причастных. Все подкреплялось банковскими выписками», — говорят в Hermitage. Среди прочего Перепеличный представил документы по своим бывшим клиентам — главе 28-й столичной ИФНС Ольге Степановой и ее экс-мужу, бизнесмену Владлену Степанову — тех самых, из «списка Магнитского». Бумаги дали возможность предположить их причастность к выводу из бюджета РФ около $230 млн. Как полагают в Hermitage, налоговая чиновница Степанова будто бы на основании поддельных договоров и сфабрикованных судебных актов выдавала разрешение на крупный возврат налоговых платежей одной из компаний, похищенных у фонда Hermitage в РФ. А через 8 месяцев после этих операций экс-супруг Степановой приобрел роскошную недвижимость — виллу и квартиры в Дубае. С переданными Перепеличным бумагами юристы пошли в швейцарскую прокуратуру, та начала расследование по факту отмывания денег и заморозила счета Владлена Степанова. Сотрудники Hermitage сняли про это отдельную серию фильма «Каста неприкасаемых», а Владлен Степанов неожиданно вышел в публичное пространство, заведя блог, один из постов был опубликован на сайте «Эха Москвы», где впервые упомянул имя Перепеличного. Именно тот, уверял Степанов, мог передать Hermitage материалы о его финансовых операциях и именно он должен ему деньги. Заодно Степанов подал иск против Навального, который раскручивал ролик, и ожидаемо выиграл его в российском суде. Впрочем, доказать, что миллионы долларов были получены им «от предпринимательской деятельности» и что развелся он с супругой еще в 90-х, Степанов не смог. Выяснилось, что развод он вообще оформил в конце 2010 года. Летом 2012 года Hermitage опубликовал еще одну порцию компромата — про «организованную группу» Дмитрия Клюева, экс-владельца Универсального банка сбережений, через который в том числе похищались 5,4 млрд бюджетных рублей. По данным Hermitage, в группу входят следователи из списка Магнитского и супруги Степановы, все они вместе даже ездили на Кипр: то ли отдыхать, то ли зачем-то еще, что подтверждалось маршрутными документами. Так начался громкий коррупционный скандал, приведший к санкционному списку в отношении российских чиновников и бизнесменов, принятому во многих странах мира. А в ноябре 2012 года Перепеличный умирает на пробежке. Chechen man по имени «Валидол» В ноябре 2012 года МВД Великобритании дало утечку в ведущие британские СМИ: за полгода до смерти Перепеличного ведомство получило информацию о том, что российские правоохранители интересовались его деятельностью. В ходе судебного инквеста выяснилось, что в России Перепеличным интересовались в связи с расследованием «дела решальщиков», которое вел СК. Суть: группа дельцов выдавала себя за высокопоставленных чиновников и получала от бизнесменов десятки миллионов долларов за якобы возможные назначения нужных людей на высокопоставленные должности, заключение выгодных госконтрактов и т.д. После выплаты денег посредники исчезали, и вскоре их устраняли как опасных свидетелей. По версии следствия, за ликвидации у «решальщиков» отвечал чеченский авторитет Валид Лурахмаев по кличке Валидол (успел скрыться, в 2015 году его, по некоторым данным, задержали в Турции). При обыске в его квартире летом 2012 года обнаружили досье на разных личностей, в том числе и на Перепеличного: один из паспортов, фото из семейного архива, указание адреса его проживания в Англии, маршруты поездок. Зная о специфике деятельности Лурахмаева, СК решил предупредить Перепеличного, полагая, что он может стать очередной жертвой. Это был май 2012 года. Несколько бесед проходили по Skype и телефону, Александр пояснял, что среди его клиентов в России были и чиновники, с которыми его знакомил близкий родственник по линии жены. Этот родственник якобы участвовал в бизнесе «решальщиков», а после того, как Перепеличный перебрался в Англию, был рассержен, лишившись подработки, звонил, угрожал, а потом обратился к Лурахмаеву. Сотрудники правоохранительных органов РФ договорились с Перепеличным связаться позже еще раз. Но не случилось. Коллеги Перепеличного в Лондоне сказали «Новой», что именно после обнаружения досье на себя в квартире Валидола, тот и застраховал свою жизнь. Но иных мер безопасности не предпринял. «Я не рассматривал его как члена нашей команды, за которого должен нести ответственность, — говорил на инквесте Браудер. — У нас просто получилось слияние интересов: он представил информацию, полезную нам, мы делали полезное для него. Каждый должен оценивать риск. А он не предпринял мер предосторожности, когда выяснилось, что его личное досье нашли в квартире чеченского мужчины (Браудер назвал его «сhechen man»). Я и мои коллеги за последнее десятилетие получали столько угроз, что если бы нашли досье на нас, то мы бы сразу предприняли меры безопасности». Франция, туфли и адвокат Павлов Возможно, Перепеличного могли отравить и в Париже, куда он летал буквально за несколько дней до своей смерти. Во Франции часто бывал и сам Лурахмаев: при обыске в его квартире нашли фото, на которых Валидол запечатлен в разных местах этой страны. Например, именно там Лурахмаев, по версии СК, организовал убийство владельца «Саратовстройстекла» Михаила Ланина, отдавшего «решальщикам» 200 млн рублей за назначения себя и сына на различные посты, а также был посредником при передаче денег от других бизнесменов. Когда Ланин стал подозревать кидалово, его пригласили на встречу в Ниццу, где застрелили. Единственный свидетель пребывания Перепеличного во Франции — украинка Эльмира Медынская, недавно открывшая в Париже фирму Еlmira Medins. В ее аккаунте в Instagram — селфи в пятизвездочных отелях и ресторанах Парижа, Дубая и Милана. Вместе с ней Перепеличный провел два дня в парижском отеле Le Bristol и выписался оттуда 10 ноября 2012 года — в день смерти. Медынская оказалась недоступна для комментариев, но ранее журналистам агентства Buzzfeed, проводившим расследование о смертях русских в Англии, удалось выйти с ней на связь. Медынская рассказала, что встретилась с Перепеличным в Париже 8 ноября и не знала, что он провел в городе уже два дня. Чем он занимался, где он жил, с кем виделся с 6 по 8 ноября, она не знает, о своей работе он ей не рассказывал, а до этого она видела его всего дважды: встречалась в Киеве и ездила отдыхать в Ниццу. В Париже «чувствовала по нему, что он очень напряжен», все время выходил на улицу, чтобы отвечать на телефонные звонки, которые его нервировали, у него «тряслись руки», он много пил и был так рассеян, что купил ей туфли не того размера. О его смерти она узнала из электронного письма жены Перепеличного — Татьяны, которая обозвала ее «плохими словами» (сама вдова в ходе инквеста, впрочем, заявит, что понятия не имела, с кем встречался ее муж в Париже). Когда же Медынская «погуглила» имя спутника, то не удивилась. «Он дал швейцарцам информацию о России, а за это тебя могут убить», — сказала она журналистам. «Медынская произвела на нас неоднозначное впечатление», — вспоминают сотрудники Buzzfeed. Что же касается английских следователей, то они связались с Медынской лишь спустя несколько месяцев после смерти Перепеличного — по электронной почте. Она подтвердила, что встречалась с ним. Больше на нее не выходили. В суд не вызывали. В отличие от англичан прокуратура Парижа в 2015 году начала предварительное расследование по делу об «убийстве в составе организованной группы», не исключая, что Перепеличный действительно мог быть отравлен у них (есть данные, что плохо ему было уже во французской столице). Но пока следователи ожидают итогов лондонского инквеста. Итак: с кем встречался Перепеличный в Париже и почему нервничал, неизвестно. Однако есть одно совпадение. В ноябре 2012 года адвокат Андрей Павлов, имевший отношение к возврату налогов на те самые 5,4 млрд рублей, знакомого банкира Клюева и следователей из «списка Магнитского» (как уже писала «Новая», Павлов участвовал в судах, решениями которых из бюджета и выводились деньги) прилетел в Лондон 3 ноября 2012 года, обратно в Москву вернулся 12 ноября, через два дня после смерти Перепеличного. Его самолет сел в Москве 12 ноября в 5.44 утра и в тот же день в 19.20 Павлов снова вылетел в Лондон, где провел сутки и вновь вернулся в Москву. А сразу же по приезде дал интервью, сообщив, что год назад дважды встречался с Перепеличным и тот «выглядел загнанным и всего боящимся». «Он хотел, чтобы его помирили со Степановым», — утверждал Павлов, и якобы он советовал тому обращаться к Степанову напрямую, и они вроде бы «обо всем договорились». Однако, как рассказал в суде Браудер, Павлов при встречах с Перепеличным (одна будто бы состоялась в аэропорту Хитроу, другая в Цюрихе) говорил иное: «Он говорил, что в России планируют возбудить против Перепеличного уголовное дело, если он не выполнит определенные вещи. В скайпе Александра осталась переписка, где обсуждаются эти встречи. Павлов просил обелить Степанова и сделать заявления в СМИ и в швейцарской прокуратуре». — То есть Павлов собирался подготовить что-то в письменной форме, чтобы Перепеличный это использовал в СМИ и для швейцарский властей? — уточнял суд. — Да. Александр должен был дать показания в Швейцарии весной 2012 года. А Павлов и другие пытались остановить это. В суде демонстрировалась переписка между Павловым и Перепеличным. Первый писал: «Есть реальный риск для вас быть обвиняемым и задержанным». По данным «Новой», Перепеличный предупредил о фактах угроз Швейцарию. Кроме того, ему предстояла очная ставка с самим Степановым. Но ей не суждено было сбыться. Инквест Предварительные слушания по делу о смерти Перепеличного начались в мае 2015 года. На первом же заседании огласили результаты исследования, проведенного ведущим британским специалистом по ядам, профессором Моником Симмондсом, экспертом Королевского Ботанического сада. Ученый заявил, что в организме умершего найдены следы редкого яда растительного происхождения, который добывают из растения Gelsemium elegans (рода гельземиев), что растет только в Азии. И Перепеличный принял яд внутрь. Как было сказано в суде, этот яд — излюбленное орудие китайских и российских наемных убийц. В итоге слушания приостановили А в ноябре 2016 года правительство Великобритании (как и в деле Литвиненко) добьется засекречивания части документов по делу. Судья Николас Хиллиард долго определялся, возможно ли продолжать коронерское расследование с учетом наличия в деле засекреченных документов, которые нельзя изучать и оглашать публично, или же придется, как в случае опять-таки с делом Литвиненко, перейти к формату публичных слушаний. В итоге засекретили информацию об угрозах в адрес Перепеличного (собранные МИ-5 разведданные о Валиде Лурахмаеве) и некоторых его контактах. Основные коронерские слушания начались 5 июня 2017 года и продолжались четыре недели. В этот момент российская пропаганда будет обвинять Hermitage в пиаре на смерти, даже не подозревая, что инквест инициировал не Браудер и даже не родные покойного, а страховая компания. Страховщиками, конечно, двигало не благородство: приобретя три дорогих страховых полиса, Перепеличный не предупредил их, что он чего-то опасается и его могут убить. Следовательно, полагают в страховой компании, если суд установит, что их клиент был отравлен, сумма, которая была перечислена его вдове, должна быть возвращена. Вдова, Татьяна Перепеличная, с этим категорически не согласна, была против инквеста и отказывалась сотрудничать со следствием. Она утверждала, что в смерти ничего криминального нет, а Браудеру и Hermitage просто нужна политическая подоплека. Причем, на момент дачи этих показаний официально уже было известно: в организме покойного нашли следы ядовитого вещества. В английской прессе звучали подозрения, что на вдову могли оказывать давление из России. В суде Татьяна говорила, что муж незадолго до пробежки ел сваренные ею «зеленые щи» из купленного в местном супермаркете щавеля, этот суп ела и она сама, и дети. «На здоровье муж никогда не жаловался», — подчеркивала женщина. Последний год, по ее словам, супруг сидел на диете и сильно сбросил вес, чувствуя себя «отлично». Что касается отъезда из России в Англию, то уехали они чисто «в целях образования детей», а не по каким-либо другим причинам. Застраховал же ее супруг свою жизнь, так как собирался покупать недвижимость, а не потому что чего-то опасался. Детали его рабочих встреч она не знала, но он никогда не говорил ей, что ему угрожают. Последнее время жаловался на постоянные телефонные звонки, но это были звонки всего лишь от агентов по недвижимости. — Вы разговаривали с ним после поездки в Париж? Кого он там встретил? — спрашивали ее в суде. — Я не знала, с кем он там встречается, и не хотела спрашивать. Он так много путешествовал, что подробностей я уже и не запоминала… — Как он выглядел после приезда из Парижа? — Абсолютно нормально. — Если Перепеличный был убит, кажется весьма вероятным, что он был отравлен, — заявлял в свою очередь в суде юрист страховой компании Боб Моксон Браун, отмечая, что в деле есть записи телефонных звонков с угрозами от некой преступной группировки. И, наконец, именно юрист страховой компании указывал в суде на абсурдные действия полиции, уничтожившей содержимое желудка покойного и даже по началу не задававшей вдове вопросы о том, что Перепеличный ел перед смертью. — В деле нет этого вещдока: содержимого желудка, — подчеркивал юрист. — Есть малое количество вещества, которое уже впоследствии извлекли из углубления в желудке. Именно оно показало наличие соединения, которое по молекулярному весу соответствовало яду растительного происхождения. Полиция Суррея в суде настаивала на своем: юрист ведомства Фиона Бартон заявила, что на экспертизу взяли множество образцов тканей тела покойного, тщательно их проанализировали и никакого определяемого яда не нашли. И в деле нет материальных подтверждений какой бы то ни было версии о причинах смерти, добавлял адвокат следствия Питер Скелетон. Впрочем, все участники судебного заседания сходились в одном: того оставшегося незначительного материала (содержимого желудка) слишком мало, чтобы однозначно сделать вывод о связи ядовитой субстанции со смертью. «В общем-то, можно сказать, что поезд ушел. Многое уничтожили в первые дни», — констатируют сотрудники Hermitage. «Литвиненко» нам больше не нужны» Да, в целом можно сказать, что Лондон сознательно тормозил расследование дела о смерти Перепеличного. И позднее вскрытие тела, и уничтожение улик, и дизайнер Медынская, которую официально даже не допросили. По словам британских журналистов, после наделавшего шума инквеста по делу об убийстве Александра Литвиненко, которого отравили полонием, британские власти идти на обострение отношений с Россией якобы больше не хотят. «Слишком много россиян живут в Лондоне, и что: по каждому ссориться с Россией?» «Позиция примерно такая: хоть перестреляйте друг друга здесь, но это ваши разборки. Кейс Литвиненко повлек за собой слишком сложные дипломатические последствия. Сегодня наше правительство заинтересовано сохранять инвестиционные вклады русских в своих банках, — говорят мои собеседники. — И потом убийство Литвиненко было очевидным: в городе остались радиоактивные следы, смерти других россиян доказать труднее. И как бы на них закрывают глаза». Планируется, что решение инквеста огласят до нового года. Если суд решит, что Перепеличный был отравлен, поиск виновных будет уже делом полицейского расследования. novayagazeta.