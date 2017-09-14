Нет ничего более унылого, чем криминальные хроники Нашгорода. В сумерках автомобиль сбил переходившего дорогу железногорца и скрылся Как пояснили в краевой ГИБДД, трагедия произошла на улице 60 лет ВЛКСМ, в районе дома № 84«б». Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, хотя местные жители говорят, что до «зебры» с места аварии еще около 5 метров. Возможно, тело отбросило от удара авто. 54-летний пешеход скончался на месте — автомобиль скрылся в места ДТП. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС. В ГИБДД просят откликнуться возможных очевидцев происшествия по телефону: (391) 974-58-58, либо (391) 97- 46-707. ngs24.ru . *** Кстати, в тему: «Нарядом дорожно-патрульной службы по проспекту Ленинградский был задержан автомобиль «Лада Гранта» под управлением 32-летнего местного жителя. Водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Данный гражданин привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет». НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Додоново был задержан мужчина 1975 года рождения, у которого было обнаружено и изъято вещество и 8 кустов конопли, общим весом 223,365 гр. Изъятое вещество было направлено на химическое исследование по результатам которого установлено, что содержимое является наркотическим средством (марихуана). Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств». Максимальная санкция данной статьи - лишение свободы на срок до десяти лет. Злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В период проведения оперативно-профилактического мероприятия «Дача» участковыми уполномоченными полиции в садоводческом товариществе был задержан 47-летний железногорец с пакетом вещества растительного происхождения. Изъятое вещество было направлено на химическое исследование, по результатам которого установлено, что содержимое является марихуаной массой 42 гр. В отношении ранее судимого, неработающего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств и запрещенных веществ». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. ЧТОБ ЛЕЖАЛО СОВСЕМ ХОРОШО 23-летний абориген подозревается в похищении коробки с пожертвованиями из магазина. Там было около пяти тысяч рублей. Безработного и судимого парнишку задержали, посулив за содержание и уход путинскую двушечку. КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК МОШЕННИЧЕСТВО Закончено расследование уголовного дела в отношении руководителя одной из строительных фирм города, подозреваемого в присвоении около 9 млн рублей. Граждане вложили деньги в строительство гаражного комплекса закрытого типа. Однако руководитель фирмы взятые на себя обязательства не выполнил, а полученные денежные средства частично потратил на личные нужды. В отношении подозреваемого следователями МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 3, 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В настоящее время дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. *** В дежурную часть обратился 32-летний железногорец с сообщением о том, что приятель обманным путем завладел его сотовым телефоном, тем самым причинив ущерб на сумму около 5 тысяч рублей. Стражи порядка выяснили, что злоумышленник предложил мужчине обменять сотовый телефон на денежные средства. Заявитель согласился и передал подозреваемому мобильник. Однако злоумышленник не вернулся и сотовым телефоном распорядился по своему усмотрению. Сотрудниками полиции ранее судимый, неработающий мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции. Дознавателями МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 2 лет лишения свободы. НУЖНЫ БАБКИ — ИДЁШЬ В ГОСТИ В дежурную часть обратилась 56-летняя местная жительница с заявлением о хищении золотых колец из квартиры. Стражи порядка выяснили, что к совершению кражи причастен 34-летний сын потерпевшей. Две принадлежащих родителям побрякушки он взял из комода и сдал в ломбард за десять тысяч. Отлично наварился, в принципе. Даром что безработный и судимый. В дежурную часть поступило сообщение от 56-летней местной жительницы о краже из кошелька 7.000 рублей. Бывший супруг потерпевшей, естественно - безработный и судимый мужчина 51 года, проживает в этой же квартире. В дежурную часть поступило сообщение от 58-летней жительницы Железногорска о хищении сотового телефона. Накануне к заявительнице приходила 41-летняя подруга. В дежурную часть поступило сообщение от 57-летней местной жительницы о том, что у нее похитили 6 тысяч рублей. Стражи порядка выяснили, что к совершению кражи причастен 27-летний родственник потерпевшей. И для разнообразия: «В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Дача» участковые уполномоченные полиции провели рейды в садовых товариществах. Раскрыто 2 преступления, 18 человек привлечены к административной ответственности, выявлено 8 лиц без определенного места жительства». ИНОМАРКИ ДОЛЖНЫ ЕЗДИТЬ У 42-летней местной жительницы угнался автомобиль «Сузуки». Ну, как угнался? Судимый и безработный 37-летний сожитель потерпевшей (раньше это называлось «альфонс») взял без разрешения ключи от машины и поехал кататься. Зато «Субару», якобы сбежавший от 38-летнего хозяина, пострадал от него же самого, как выясняется. Гражданин не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. А чтобы не отвечать за оставление места ДТП совершил заведомо ложный донос об угоне. Это ему обошлось ещё в 27.000 рублей по суду. ГРАБИТЕЛИ СИДЯТ НЕ ДОЛГО С нескрываемой гордостью рапортует полимилиция о передаче в суд ещё двух дел. Угрожая ножом, ранее судимый 32-летний мужчина зашёл вечерком к 57-летней соседке и занял у неё тысячу рублей. Без отдачи, потому что за деньгами ему ещё пришлось топать с потерпевшей до банкомата. Суд посчитал, что два года и четыре месяца колонии строгого режима за это — самый ништяк. Второй красавец, тридцатилетний, отнял у женщины телефон во дворе. В ходе следствия судимому безработному удалось пришить кражу мобильника и денег у продавца торгового павильона. Итого: за разбой и грабёж — три с половиной года строгача. СОБАЧЬЯ ПЕДАГОГИКА В посёлке Додоново стаффордширский терьер (или помесь) оказался не нужен хозяину, а 2,5 тыс. руб. на усыпление у него не нашлось. Тогда владелец отказался её кормить. «Его специально морят голодом, чтобы он умер, - рассазывает активистка в социальных сетях. - Отпускали с поводка, соседи жалуются, опять на цепь посадил, вот и мучается бедный пёс». Забрать пса в приют или просто отпустить не подойдёт, говорит Яна — в приюте «его тоже голод ждёт». Взять домой к себе тоже не получится — женщина редко бывает у себя дома. Сейчас жители посёлка, в том числе и автор поста, потихоньку кормят зверя, чтобы хозяин не видел. Зимой ему утепляли будку чужие люди, владелец терьера этим не занимался. Женщина ищет людей, которые заберут собаку насовсем или на передержку. «Собака очень мирная, несмотря на все мучения — не озлобленная, хвостом виляет, ластится». Как рассказала Яна «7 каналу», терьера пытался приютить молодой парень, но вернул через день: она не прижилась, а у парня возникла аллергия. trk7.ru .