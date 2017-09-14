Железногорск

А ведь похоже, что Димасик Барагозин - тоже банальный ворюга. Ракета-сноситель Территорию Центра имени Хруничева в Москве могут отдать под застройку Году Нисанову. Бизнесмен уже приезжал осматривать владения с вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Вице-премьер Дмитрий Рогозин объявил о сворачивании производства тяжелых ракет «Протон» и переходе Центра имени Хруничева на выпуск ракет-носителей «Ангара-А5» и ее модернизированной версии «Ангара-А5М». Первый запуск «Ангары-А5» запланирован с космодрома Восточный в 2021 году. Специалисты скептически оценили заявление вице-премьера, курирующего космическую отрасль. И это не новость. Бывший глава Роскосмоса Олег Остапенко еще четыре года назад назвал «Ангару» «тупиковой ракетой». И единственное, для чего необходима «Ангара», — это обеспечение космического суверенитета России. Потому что только эта ракета-носитель способна выходить на орбиту с российских космодромов Плесецк и Восточный. Ни о каком коммерческом использовании «Ангары» не может быть и речи. Прежде всего из-за его дороговизны, не выдерживающей конкуренции не только с Falcon Илона Маска, но и другими аналогичными проектами. Заявление Рогозина о новом космическом курсе России выглядит несколько странным на фоне того, что всего три месяца назад Центр имени Хруничева доложил о начале второго этапа «программы финансового оздоровления» предприятия, принятой в декабре 2014 года. И начался этот этап с модернизации производства «Протонов». По всему выходит, что единственный видимый результат модернизации Центра — это сокращение почти на 100 гектаров земельных площадей, которые занимает предприятие в центре Москвы. Надо сказать, что Государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева, образованный в 1993 году на базе двух ведущих предприятий ракетно-космической промышленности России — Машиностроительного завода им. М.В. Хруничева и Конструкторского бюро «Салют», расположен в очень привлекательном месте для коммерческой застройки — с одной стороны территория выходит на берег Москвы-реки, с другой — граничит с Филевским парком. 23 февраля 2013 года, выступая в красногорском Музее техники перед представителями патриотических организаций, Дмитрий Рогозин заявил, что Центр имени Хруничева будет сокращать занимаемые территории. Так и сказал: «При обновлении производства столько земли не нужно». У нас есть основание предположить конкретную дату, когда было принято решение «потеснить» космический центр. В распоряжении «Новой» оказалась фотография, сделанная 5 мая 2012 года во время визита Дмитрия Рогозина в Центр Хруничева. Вице-премьер России, курирующий космическую отрасль, приехал на предприятие не один, а вместе с известным бизнесменом Годом Нисановым, совладельцем компании «Киевская площадь» (владеет ТЦ «Европейский»), мебельного центра «Гранд», отелей «Украина», «Рэдиссон САС Славянская», объектов на территории международного делового центра «Москва-Сити». Мы направили журналистский запрос в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, задав следующие вопросы: Каким образом на «режимное» предприятие попал бизнесмен, не имеющий никакого отношения к ракетно-космической отрасли? Обсуждался ли в ходе визита на предприятие Рогозина и Нисанова вопрос отчуждения части территории ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, расположенной в Филевской пойме, и последующей застройки этой территории? Связана ли с визитом Рогозина и Нисанова на ГКНПЦ им. М.В. Хруничева идея вице-премьера Дмитрия Рогозина, публично озвученная в феврале 2013 года, о необходимости переноса производства в Жуковский и строительства на освободившейся территории жилья для специалистов космической отрасли? Ответ на запрос «Новая» так и не получила. Продолжая расследование, мы получили информацию, что территория, планируемая к отчуждению в рамках «программы финансового оздоровления», находится в залоге по кредиту, полученному во Внешэкономбанке. Мы направили в банк запрос: «Редакции «Новой газеты» стало известно, что Внешэкономбанком предоставлен кредит ГКНПЦ им. М.В. Хруничева в размере 12 миллиардов рублей. По информации наших источников, кредит предоставлен под залог земельных площадей, расположенных в Филевской пойме и принадлежащих ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. В соответствии со ст. 39 ФЗ «О СМИ», просим подтвердить или опровергнуть вышеизложенную информацию». Из банка пришел предельно лаконичный ответ: «ВЭБ в настоящий момент не комментирует данную тему». То есть банк не подтвердил, но и не опроверг, полученную нами информацию. Обратили мы внимание и на то, что, видимо, совершенно случайно имя Года Нисанова всплыло в связи с расследованием Transparency International, обнародованном в марте 2016 года. Из расследования следовало, что 5 декабря 2013 года Дмитрий Рогозин обменял свою квартиру площадью 225,5 кв.м в доме 10 по Большому Тишинскому переулку на более просторную — площадью 346 кв.м в жилом комплексе «Ближняя дача» на Староволынской улице. Transparency International оценил новую квартиру вице-премьера в 500 млн рублей. Правда, сам Рогозин в эфире «Эха Москвы» заявил: «Не стоит она таких денег, глупость какая». И пояснил, что это был равноценный обмен. Хотя даже кадастровые стоимости квартир не равноценны. В 2014 году кадастровая стоимость новой квартиры Рогозина на Староволынской была установлена в 91,99 млн рублей, а квартира в Большом Тишинском переулке была оценена в 65,6 млн рублей. Разница в рыночной стоимости аналогичных квартир и того больше — около 3 миллионов долларов. Интересная деталь. Рогозин заявил, что обменом занимались риелторы и он не знаком с бывшим владельцем квартиры в ЖК «Ближняя дача». И это похоже на правду. Дело в том, что дом, в который заселилась семья Рогозина, охраняется ФСО; в 2014 году соседями вице-премьера оказались руководитель Следственного комитета России, председатель Госдумы, замгенпрокурора, замминистра иностранных дел, министр промышленности, экс-министр регионального развития, зампредправления «Газпрома» и другие высокопоставленные чиновники. А собственником рогозинской квартиры с 2013 года был Ливи Исаев, директор компаний, связанных со структурами и менеджерами, контролируемыми Годом Нисановым (по данным «Ведомостей»). Нисанов и Исаев фигурировали в скандале с «Оборонсеврвисом» как приобретатели ряда объектов Министерства обороны. Можно предположить, что Исаев был номинальным владельцем квартиры, в конце 2013 года доставшейся Рогозину. А реально она была приобретена именно Годом Нисановым. Тем самым бизнесменом, вместе с которым 5 мая 2012 года, меньше чем через полгода после назначения на должность вице-премьера России, курирующего космическую отрасль, Дмитрий Рогозин посетил ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. novayagazeta. *** Глава "Роскосмоса" Игорь Комаров не исключает изменений в кадровом составе госкорпорации, а также новых перестановок в руководстве предприятий ракетно-космической отрасли. Об этом он сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2017). - Если говорить в целом про ВЭФ, то космической деятельности в рамках форума уделяется достаточно серьезное внимание. И переговоры здесь не только с делегациями из региона. Нас также попросили о встречах и некоторые европейские страны, объем контактов большой. - С какими европейскими странами состоятся встречи? - Сегодня уже провели переговоры с вице-премьером, министром экономики Люксембурга и его коллегами, например. tass.ru . *** "Могу сказать, что результаты, которые показал Маск, в России имели два эффекта. Монопольные компании, которые сейчас производят в России оборудование, были вынуждены резко снизить стоимость своих изделий. Я говорю про завод Хруничева (государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева) и другие организации", — сказал замдиректора Объединенного института высоких температур (ОИВТ РАН) академик Эдуард Сон. ria.ru . *** С треском проиграв космическое соревнование Илону Маску, Роскосмос сжимает зубы и делает ставку на «Ангару». Примерно так можно оценить текущее состояние дел в отечественной ракетно-космической отрасли осенью 2017 года. Годовой простой с запусками «Протона» был лишь первым звонком о кризисе в российской космонавтике. Дальше будет целая череда позорных провалов, самый зримый из которых – снижение количества пусков даже по сравнению с одной-единственной частной компанией SpaceX. И теперь главный вопрос – какую цену за всё это придётся заплатить. И какое место в этой битве займут пермские предприятия ракетно-космической отрасли, наиболее известным из которых является «Протон-ПМ». В конце августа в ГКНПЦ имени Хруничева под председательством вице-премьера Дмитрия Рогозина и главы Роскосмоса Игоря Комарова прошло совещание, в некотором роде подытожившее экстренное спасение окончательного сборщика «Протонов», из-за которого в отрасли и образовался годовой тромб. Там было объявлено, что с 2025 года производство ракеты-носителя «Протон-М» прекращается, а вместо него будут летать ракеты семейства «Ангара». По словам Дмитрия Рогозина, центр Хруничева является стратегически важным предприятием, поскольку именно здесь «в ближайшей перспективе завершается производство ракет-носителей «Протон-М» и начинается переход к серии ракет «Ангара-А5» и её модернизированной версии «Ангара-А5М». Он напомнил, что по решению президента страны Владимира Путина в 2021 году должен быть проведён пуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный. К этому моменту должны быть завершены все строительные работы, поставка технологического оборудования, его монтаж и испытания. – Соответственно, аналогичные и не менее сложные работы должны пройти и с самой ракетой, чтобы к концу 2021 года она смогла взлететь с Восточного, – заявил на совещании вице-премьер. И вполне лучезарно осветил завершение судьбы главной российской космической «лошадки», летающей с 1965 года, рассказав, что эшелон с «Протоном-М» только что отправился на космодром. По словам Рогозина, до конца этого года Россия запустит ещё три таких ракеты, а в 2018-м центр Хруничева отправит на космодром девять «Протонов». И так до 2025 года, когда «Ангара» окончательно займёт должность главного российского космического «извозчика». Для пермского «Протона-ПМ», где делают первую ступень этой ракеты в виде двигателей РД-276, всё это очень хорошие новости, поскольку ежу понятно: нет пусков – нет денег. Правда, Рогозин ни слова не сказал о цене, которую пришлось заплатить за вытаскивание центра Хруничева из долговой ямы. Цена ужасающая: 65 миллиардов рублей по программе финансового оздоровления ГКНПЦ имени Хруничева государство уже выделило, и ещё 33 миллиарда надо. Программа была принята в декабре 2014 года, поскольку уже тогда было ясно, что предприятие находится в критическом состоянии: на тот момент накопленные убытки от операционной деятельности центра с 2007 года достигли 11,9 миллиарда рублей, а долги перед поставщиками – 14,7 миллиарда рублей. По мнению Роскосмоса, такая ситуация сложилась «из-за уменьшения гособоронзаказа, что привело к миллиардным сокращениям денежных поступлений на предприятие». В первую очередь это касается сокращения планов по закупке лёгких и тяжёлых ракет-носителей «Ангара», взлетевших ещё в 2014 году, и с тех пор – тишина. По той простой причине, что себестоимость пуска «Ангары», как мы уже рассказывали, составляет примерно 100 миллионов долларов США, что на треть дороже, чем запуск аналогичного по грузоподъемности «Протона-М». И на 40 процентов дороже, чем пуск ракеты Илона Маска Falcon 9. Ну и космодром Восточный ещё не готов, конечно. Спасали центр Хруничева всем миром. В 2014–2017 годы центр напрямую получил из федерального бюджета 15,9 миллиарда рублей, 27,1 миллиарда в виде зай­ма выдал Роскосмос, кредит на 9,6 миллиарда дал Сбербанк, и бридж-кредит на два года под ставку 2,53 процента годовых в 12,5 миллиарда рублей выделил Внешэкономбанк. К 1 октября Минобороны, Минэкономики и Росимущество должны подготовить в правительство условия приватизации непрофильных активов центра, а к 20 декабря – завершить сделку по продаже. Центр Хруничева высвобождает до 80 процентов производственных площадей и переносит производство на омский «Полёт». А для окончательного решения финансовых проблем руководство Роскосмоса уже обратилось в правительство с проектом доклада президенту Владимиру Путину о разрешении… на списание долга ГКНПЦ имени Хруничева. Нужно лишь принять соответствующие нормативные акты, чему противодействуют ведомства финансово-экономического блока, апеллирующие к ограниченным возможностям бюджета. Кстати, на сайте госзакупок уже размещено сообщение о проведении Роскосмосом конкурса на строительство стартового стола для «Ангары» на космодроме Восточный, где указана предполагаемая предельная стоимость комплекса – 37,7 миллиарда рублей. Там же уточняется, что в эту сумму не включены расходы на разработку, изготовление и монтаж технологического оборудования, так что, по оценке экспертов, эта сумма вырастает до 56 миллиардов. Таким образом, средств, брошенных на спасение центра Хруничева, на котором работают 40 тысяч человек, с лихвой бы хватило для финансирования работ на космодроме. А что же SpaceX, на которой работают менее 5 тысяч сотрудников? К началу сентября «Ололоша Маск», как его иронично именуют в российской блогосфере, провёл 12 успешных запусков своей ракеты Falcon 9, а российские «Протоны» и «Союзы» стартовали только 11 раз.Из них два запуска, строго говоря, на счёт Роскосмоса можно не записывать, поскольку они осуществлялись в интересах европейской компании Arianespace на космодроме Куру во Французской Гвиане. Сколько раз из общего количества российских пусков взлетал «Протон», даже говорить стыдно: всего два раза. На рынке космических стартов в 2017 году Россия окончательно уступила США: на долю американцев приходятся 33 процента всех пусков, произведенных в мире к 24 августа 2017 года. На нашу долю пока приходится 21 процент, 15 процентов отошли Китаю, 12 – Европе, 10 процентов – Японии и 8 процентов – Индии. Все пуски, кроме двух китайских и одного японского, были успешными. И хотя до конца этого года Роскосмос и SpaceX планируют осуществить ещё по 11 пусков, общую картину это уже не изменит. Кроме того, SpaceX опережает Роскосмос и по структуре портфеля заказов. Из 11 пусков российских ракет в 2017 году три проведены в интересах военных, четыре – для МКС, два пуска приходятся на Arianespace, в результате одного старта на орбиту выведен российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК». Коммерческий пуск был произведен всего один раз – в интересах американского заказчика, оператора EchoStar. А SpaceX с начала года запустила три грузовика Dragon для НАСА и аппарат NROL-76 для военных, остальные же восемь пусков были исключительно коммерческими, в том числе в интересах иностранных заказчиков (из Люксембурга, Великобритании, Болгарии и Тайваня). К концу года разрыв между числом коммерческих и прочих (гражданских и военных) стартов между SpaceX и Роскосмосом только увеличится, поскольку госкорпорация фактически запускает носители только в интересах Минобороны и для Международной космической станции. Что там Дмитрий Рогозин в 2014 году после введения санкций американцам предлагал? Батут? Тогда он мог себе это позволить, ведь в 2013 году Россия контролировала 60 процентов мирового рынка коммерческих пусков, Европа – 20 процентов, а SpaceX – 10 процентов. Но уже по итогам 2016 года США осуществили 11 коммерческих пусков, ЕС – восемь, Россия – всего два. Больше всего заработали США (1,185 миллиарда долларов) и ЕС (1,152 миллиарда долларов). Нашей же стране в прошлом году коммерческие пуски принесли лишь 130 миллионов долларов. SpaceX достались шесть коммерческих пусков, на которых компания заработала втрое больше, чем Роскосмос. Ну а по итогам 2017 года SpaceX намерена занять 45 процентов мирового рынка коммерческих пусков (у ЕС останется около 40 процентов, у России – всего 15 процентов), а в 2018-м – нарастить свою долю до 60–65 процентов (ЕС отводится 30 процентов, России – менее 10 процентов). И судя по последним сообщениям, американцам это вполне удастся. Ведь уже в августе SpaceX провела успешные огневые испытания всех трёх ускорителей первой ступени сверхтяжёлой ракеты Falcon Heavy, способной выводить на околоземную орбиту 63 тонны груза, на геопереходную – 26,7 тонны, на Марс – 16,8 тонны и 3,5 тонны на Плутон. Ну и что делать в таких условиях? Стратегически – реформировать отрасль. Создавать конкуренцию, выращивать на космическом рынке частные компании так же бережно, как это делало НАСА с той же SpaceX, обеспечивая Илона Маска заказами, несмотря на все неудачи. Над которыми громко смеялась российская блогосфера. Правда, с середины этого года уже не смеётся. Ведь одной из ключевых особенностей SpaceX как любой высокотехнологичной компании является большая доля научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, результаты которых в случае экономической целесообразности немедленно внедряются в производство и находят место на рынке. У нас же невероятно закрытая космическая отрасль под мантры о Королёве и Гагарине превратилась в доильный агрегат для бюджета, на выходе показывая полную неспособность обеспечить хотя бы один действующий аппарат за пределами лунной орбиты. zwezda.perm.ru .