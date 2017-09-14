Для бедных и глупых развлечений в ЗАТО остаётся всё меньше. ПУТЕШЕСТВИЕ В СВЕТЛОЕ ПРОШЛОЕ. РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ БЕДНЫХ И ГЛУПЫХ Я вам на досуге, граждане, придумал несколько весёлых аттракционов. Может, хоть приведут железных горцев в чувство? Хотя надежд маловато, если честно. Страной правят идиоты и воры, и я не знаю, кто хуже. А, нет: знаю. Хуже якобы умные и трезвомыслящие люди, которые предпочитают делать вид, что их всё это не касается. Много встречалось таких в истории - коснулось всех так или иначе. К люмпенам и умственно отсталой-то публике какие вообще могут быть претензии тогда? Итак, развлекательный аттракцион «Уран-Батора» за номером один «Угадайка». Условия его максимально просты. Я вам привожу объёмистую цитату из выступлений заколючинских ответработников разного ранга, а вы, не бороздя предварительно просторов интернета, пытаетесь понять, как давно эти слова были сказаны. А главное — зачем. И чем всё закончилось. Поможет нам в этом инновационный и высокоинтеллектуальный поисковик «Яндекса», который прежде не мог отличить Железногорск-Курский от Железногорска-Илимского, а ныне впал в окончательный маразм и предлагает в качестве свеженьких новостей события пяти- и даже десятилетней давности. Оказывается, это крайне поучительно, когда вот так, неожиданно встречаешь лицом к лицу невыразимо светлое будущее Нашгорода. А ведь некоторые товарищи в нём преспокойно живут и в ус не дуют! Внимание, тренировочный забег: «Строительство ядерного реактора в Железногорске предполагается начать в 2012 году. В соответвии с планами, отраженными в разрабатываемой программе, предполагается, что в 2011-2012 годах будет создан проект строительства подземной атомной станции, согласно которому в 2012-2016 годах может быть создан и введен в эксплуатацию первый блок, а в 2018 году — второй блок АЭС. «Кроме того, реакторное направление на ГХК может быть дополнено экспериментальным быстрым реактором, который потребуется для отработки новых видов ядерного топлива», — сообщает газета «Вестник ГХК». Отметим, что программа развития ГХК разрабатывается с учетом Стратегии госкорпорации «Росатом». Напомним, перспективы реализации проектов в области атомной энергетики на ГХК рассматривались научно-техническим советом (НТС) предприятия в начале 2010 года в связи с выводом из эксплуатации графитового реактора АДЭ-2 (он был остановлен в апреле). В качестве одного из вариантов НТС одобрил РУ ВБЭР-300, базирующийся на опыте судового реакторостроения. Он соответствует всем требованиям безопасности и имеет высокую степень готовности. Стоимость строительства одного реактора составляет 2-4 миллиарда долларов США. Добавим, что сейчас в Красноярском крае нет действующих атомных реакторов. Последний, созданный по технологиям середины прошлого века, был остановлен в апреле 2010 года». Тут задачка довольно простая, и вряд ли кто не догадается, что бойкая цитата нашлёпана была до 2011 года. И верно: это октябрь 2010-го ( см. ). Последние всхлипы стабильности перед полным обвалом всего и вся. Главная беда современности - Геннадий Баховцев - была с честью низвергнута партией «Единая Россия» со присными, а дальше Нашгород ожидало одно только непрерывное и свежевыкрашенное развитие. Неудобно даже спрашивать нынче у Сергея Кириенко, что там сталось со Стратегией Госкорпорации. Он ведь ныне в Кремле сидит и лично тов. Путину новый имидж шьёт, даром что старый ещё не вполне сносился. *** Теперь основной тест и тоже с картиночкой: Промпарк готовится принять первых резидентов В Железногорске завершилось строительство первого пускового комплекса промышленного парка, создаваемого в рамках кластера ядерно-космических инновационных технологий. Объект площадью более 10 тыс. кв. метров был представлен журналистам в ходе пресс-тура медиафорума «Енисей.РФ». Участие в торжественной церемонии приняли заместители председателя Правительства края Виктор Зубарев и Наталья Рязанцева, глава Железногорска Вадим Медведев. В настоящее время здесь ведутся работы по благоустройству территории. В ближайшем будущем Правительство края должно утвердить порядок и условия работы с резидентами, определить управляющую компанию. Первые производства в промпарке должны появиться уже в этом году. Сейчас идет активное формирование списка резидентов. «До 2017 года в промпарке планируется размещение порядка 20 малых и средних инновационных предприятий, создание 1000 рабочих мест и привлечение дополнительных налоговых поступлений в бюджет края», - сообщила Наталья Рязанцева. Вице-премьер Виктор Зубарев добавил, что на региональном уровне и уровне ЗАТО г. Железногорск для резидентов прорабатывается ряд налоговых и неналоговых преференций – бесплатное подключение к инженерным сетям, льготные условия аренды, льготное налогообложение и прочее. «Все, что зависит от края, все будет на нулевом уровне. И для промышленного предпринимателя это очень важно для старта», - подчеркнул он. Глава Железногорска Вадим Медведев отметил, что промпарк – это проект федерального масштаба, который будет иметь и федеральное значение. «Когда мы начали обсуждать идею промышленного парка, мы предложили, чтобы он обязательно должен быть размещен в Железногорске рядом с предприятиями, которые могут быть заказчиками услуг резидентов. Ведь самое главное, чтобы был рынок сбыта высокотехнологичной продукции. На сегодняшний день на эти цели базовыми партнерами инновационного кластера – ОАО «ИСС» и Горно-химическим комбинатом тратится несколько миллиардов рублей. И промпарк расположен в непосредственной близости от цехов и производства «Информационных спутниковых систем». Это принципиально важно. Промпарк – это не просто территория, цех, это порядок взаимодействия между людьми, которые придумывают новые технические решения, воплощают их в патенты, организуют производства. Это место, где идет активная деловая жизнь», - подчеркнул он. Напомним, строительство промпарка ведется с 2012 года при поддержке Минэкономразвития РФ и Правительства края. Общая смета проекта по первому пусковому комплексу составляет 1,2 млрд рублей. Генеральным подрядчиком комплекса выступало АО "Красноярская региональная энергетическая компания". Как вы сами легко можете проверить ( см. ), сказаны все эти замечательные слова были 24 августа 2015 года. СПРАВОЧКА №1 Зубарев Виктор Владиславович, 20.02.1961г. Образование: 1978-1983 гг. — Красноярский Политехнический Иститут, специальность «Инженер-механик», кандидат технических наук, член ученого совета Политехнического института Сибирского Федерального Университета; 2004 г. — Академия Государственной службы при Президенте РФ, специальность «Государственное муниципальное управление». Трудовая деятельность: 1984-1987 гг. — Красноярский филиал Сибирского отделения Академии Наук СССР, Институт химии и химической технологии; 1987-1990 гг. — Красноярский филиал Сибирского отделения Академии Наук СССР, Институт горного дела; 1990-1996 гг. — Руководитель ряда частных предприятий, председатель совета общественного объединения «Фонд развития Сибири»; 1996-1997 гг. — депутат Красноярского городского совета, председатель постоянной комиссии по бюджету; 1997-2007 гг. — Депутат трех созывов Законодательного Собрания Красноярского края. Председатель комиссии по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству и коммуникационному комплексу, Председатель комитета по природным ресурсам и экологии; 2007-2011 г. — Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации V созыва,член комитета по науке и наукоемким технологиям, заместитель Председателя комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии; 2011 г. — по ноябрь 2012 г. — Депутат Законодательного Собрания Красноярского края II созыва, председатель комитета по промышленности и вопросам жизнеобеспечения, член комитета по бюджету и экономической политике. Руководитель проекта Всероссийской политической Партии «Единая Россия» «Национальная инновационная система»; Член Политического Совета Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»; Член Генерального Совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; Вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; Председатель Координационного Совета Центра Социально-Консервативной политики «Енисей»; Президент Федерации Бокса Красноярского края; Вице-президент Ассоциации выпускников Сибирского Федерального Университета. 21 ноября 2012 года стал новым членом фракции партии «Единая Россия» в Госдуме. Член президиума регионального политического совета партии «Единая Россия». 25 июля 2014 года назначен на должность зампредседателя краевого правительства. С октября 2014 г. по сентябрь 2016 года — заместитель председателя Правительства Красноярского края — министр экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края. 18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной Думы РФ по одномандатному округу. СПРАВОЧКА №2 Рязанцева Наталья Владимировна, 07.02.1972 г.р. В 1995 году с отличием окончила лечебный факультет Сибирского государственного медицинского университета (специальность — лечебное дело). В 1997 году окончила аспирантуру на кафедре патофизиологии СибГМУ и защитила кандидатскую диссертацию (по специальности «патологическая физиология»). В 2001 году после обучения в очной докторантуре на той же кафедре защитила докторскую диссертацию (по специальностям «патологическая физиология», «психиатрия»), в 2006 году присуждено учёное звание профессора. В 2002 году — организовала и возглавила кафедру фундаментальных основ клинической медицины СибГМУ (с 2012 году — переименована в кафедру молекулярной медицины и клинической лабораторной диагностики). В 2002—2006 годах руководила отделением фундаментальной медицины медико-биологического факультета СибГМУ. В 2005 году стала инициатором создания и научным руководителем Научно-образовательного центра молекулярной медицины СибГМУ. В 2006—2012 годах — проректор по стратегическому развитию и инновационной политике СибГМУ, в 2012—2014 годах — проректор по стратегическому развитию, инновационной политике и науке СибГМУ. Приказом от 23 октября 2014 года назначена на должность советника государственной гражданской службы губернатора Красноярского края. В марте 2015 назначена заместителем председателя правительства Красноярского края В 2005 году окончила Президентскую программу подготовки управленческих кадров по специальности «Менеджмент» (Томский государственный университет). В 2009—2011 годах проходила обучение по программе «Менеджмент в научно-образовательной сфере» (Национальный исследовательский Томский политехнический университет), присвоена степень Master of Business Administration. В 2012 году прошла профессиональную переподготовку по программе «Организация здравоохранения и общественное здоровье» (СибГМУ). В 2012—2013 годах обучалась в Московской школе управления Сколково (программа «Новые лидеры высшего образования» по заказу Минобрнауки России). Проходила стажировки по направлению «Управление образованием и исследованиями в университетах» в ведущих зарубежных вузах и инновационных парках (Израиль, 2007; Германия, 2007, 2012, 2013 гг.; Швеция, 2009; США, 2009, 2011 гг.; Китай 2011, 2012 гг.; Франция, 2013 г.). СПРАВОЧКА №3 Медведев Вадим Викторович, 01.12.1970 г.р. В 1993 г. окончил юридический факультет Красноярского государственного университета. Трудовая деятельность: В апреле 1996 г. стал генеральным директор OOO «Компас Красноярск». 1997—1998 гг. — помощник генерального директора производственно-издательского комбината «Офсет». С 1998 г. по июнь 2000 г. — заместитель генерального директора производственно-издательского комбината «Офсет». Июнь-сентябрь 2000 г. — директор государственного учреждения «Центр налогового консультирования». Ноябрь-декабрь 2000 г. — начальник отдела по взаимодействию с Норильским промышленным районом, вопросам металлургического комплекса и инвестиционной деятельности администрации Красноярского края. Декабрь 2000 — октябрь 2001 гг. — начальник управления по региональной политике администрации Красноярского края. 18 октября 2001 г. — назначен на должность заместителя губернатора Красноярского края. 28 февраля 2002 г. назначен заместителем губернатора по взаимодействию с Законодательным Собранием края и перспективному планированию. 12 октября 2002 г. назначен на должность руководителя Комитета по взаимодействию с Законодательным собранием Красноярского края. С сентября 2003 года по май 2005 года — начальник краевого Комитета по управлению государственным имуществом. С мая 2005 года по февраль 2006 года — советник губернатора края (в его ведении вопросы имущественных отношений). С февраля 2006 года — назначен заместителем руководителя департамента строительства и жилищно-коммунальной политики администрации края. Курирует на территории Красноярского края реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» С 2006 года — полномочный представитель Губернатора края в закрытых административно-территориальных образованиях Красноярского края. С сентября 2008 года — полномочного представителя Губернатора Красноярского края в территориальном округе закрытых административно-территориальных образований (г. Железногорск). 24 марта 2010 года городским Советом депутатов был избран на пост главы ЗАТО Железногорск. СПРАВОЧКА №4 «Горно-химический комбинат выведет из эксплуатации свой последний промышленный ядерный реактор, "Росатом" заплатит за это 110,6 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок. ГХК стал победителем соответствующего конкурса, объявленного "Росатомом". Цена предложения победителя оказалась на 4,4 млн рублей ниже начальной цены. В торгах также участвовало АО "Опытно-демонстрационный центр вывода из эксплуатации уран-графитовых ядерных реакторов" (Северск, Томская область). Согласно условиям конкурса, ГХК должен до 1 декабря 2017 года залить ранее остановленный атомный реактор бетоном, оставшееся пространство заполнить специальными барьерными материалами и полностью удалить песчаную засыпку шахты реактора». Между прочим, это «Агентство военных новостей» передаёт ( см. ). Военных - по старой привычке?

