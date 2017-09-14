Власти плодят агрессивных идиотов совершенно сознательно. Православный ИГИЛ не запрещен в России Религиозные экстремисты не успокоятся, исчерпав тему фильма «Матильда». С началом нового политического сезона в России страсти вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» накалились до предела. Из церковно-общественной повестки дня они напрочь вытеснили все другие сюжеты, включая осмысление уроков 100-летия революции. И если раньше эти страсти кипели только на бумаге (или в интернете), то с конца августа они запылали огнем — в буквальном смысле слова. Сначала была неудачная попытка поджога студии Учителя «РОК» в Петербурге, затем относительно «удачный» поджог кинотеатра в Екатеринбурге и, наконец, поджоги машин у московского офиса адвоката Учителя. Всякий раз ответственность за эти преступления брали на себя противники «Матильды». О неизбежности «огненного очищения» земли русской от «Матильдиной скверны» предупреждали активисты полуанонимного «Христианского государства Святая Русь» (название явно скопировано с «Исламского государства Ирака и Леванта», запрещенной в России террористической организации). Правоохранительная система, чуткая к любым намекам на экстремизм в соцсетях, в упор «не замечала» столь явных призывов к насилию и предупреждений о готовящихся преступлениях. Такое демонстративное бездействие вынуждает сделать неприятный вывод: мы являемся свидетелями политтехнологии, направленной на «нейтрализацию рисков 17-го года» и реализуемой методом «управляемого хаоса». Роль «лица кампании» отведена Натальи Поклонской, которую Кремль «большевицкими темпами» сделал сначала прокурором Крыма, а затем — федеральным политиком. В преддверии переезда в Москву Поклонская начала демонстрировать какую-то гипертрофированную любовь к царю-мученику Николаю II. «Неаккуратные» методы работы уже сталкивали депутатшу с руководством Московской патриархии: первый раз, когда она провозгласила «мироточение бюста» царя у здания прокуратуры в Симферополе, а второй — когда заявила об отлучении от причастия главы администрации президента РФ, спикера Госдумы и других чиновников, присутствовавших на закрытом показе «Матильды» в начале июня. По мнению патриархии, ни «мироточения», ни тем более отлучения не было. Поклонская любит подчеркивать свою связь с духовником-старцем — одним из лидеров «царебожнического» движения в РПЦ схиархимандритом Сергием (в миру — Николаем) Романовым из Среднеуральского монастыря Екатеринбургской епархии. Оказавшись в этой среде, неофит Поклонская, слабо знакомая с православным вероучением, доверчиво впитала основные догматы «царебожия», отличающие его от традиционного православия: учение о том, что Николай II — «Христос Господень», искупивший грехи русского народа, что по этой причине он обладал особой природой, чистой от греха, а Россия является Царством Божиим на земле, «удерживающим» весь мир от принятия антихриста и погибели. В то время как традиционное православие ассоциируется у большинства россиян с патриархом Кириллом и иерархией, погрязшими в роскоши, во всем поддерживающими власть, именно «царебожие» предстает здоровой и весьма патриотичной «народной верой», противостоящей лицемерному церковному официозу. Конечно, дух агрессии и ксенофобии всегда находил себе место в русском православии наряду с духом любви и милосердия. Протодиакон Андрей Кураев, главный опальный богослов РПЦ, считает, что именно патриарх Кирилл в 2012 году сделал ставку на дух агрессии. Именно патриарх организовал массовую кампанию «в защиту патриарха» против Pussy riot, добиваясь самого сурового наказания «кощунниц», введения уголовной статьи «Оскорбление чувств верующих», настраивая свою паству выискивать эти «оскорбления» и преследовать виновных при каждом удобном случае. Многие «православные активисты» сделали свои «оскорбленные чувства» бизнесом. Появились боевые православные братства типа «Сорок сороков» (СС), воспевающие культ силы и готовые «бить во славу Божию» любых «врагов православия»: например, защитников московских парков от «храмостроя». Произошла трансформация официального православия, ставшего частью новой российской идеологии, — из евангельской религии любви и покаяния в «духовную скрепу», нагнетающую в обществе градус агрессии и оправдывающую репрессии против инакомыслящих. «Царебожие» всегда было более радикальным, чем официальная церковная идеология, и по мере радикализации последней меняется и «царебожие». Чем более отчаянные благословения дает тот или иной старец, тем выше его котировки в среде «православной общественности». По улицам Сергиева Посада, прямо под стенами лавры, основатель которой призывал «преодолеть ненавистную рознь мира сего», маршируют казаки, вскидывая правую руку в нацистском приветствии. Среди них идут и старцы, например, Корнилий (Радченко). Признанными центрами «царебожия» являются Дивеево и Боголюбский монастырь под Владимиром. Казалось бы, никто не скрывается, и властям несложно было бы ограничить «царебожие» под лозунгом «борьбы с экстремизмом». Подобный подход они успешно применяют к мусульманам: жестко преследуя «исламский фундаментализм», Кремль всячески поддерживает «традиционный ислам», деятели которого даже помогают органам в преследовании своих братьев-салафитов. Почему нельзя заявить о такой же несовместимости «православного радикализма» и «традиционного православия»? Ответ, на наш взгляд, состоит в том, что властям выгодны «православные радикалы»: их «ревность не по разуму» и скандальные акции наилучшим образом переключают внимание общества с серьезных вопросов об актуальности революционного опыта 1917-го на бутафорские — о романе Николая II с Матильдой Кшесинской. Доводом в пользу этой версии служит и молчание патриарха, который не может сочувствовать «царебожникам», задорно раскачивающим его трон, но и не смеет их осудить, зная о высоком покровительстве, которое они имеют. Методика «управляемого хаоса» чрезвычайно опасна. При малейшем ослаблении властного контроля хаос вырывается на волю и поглощает своих творцов — такова его природа. Грядущий 2018 год, который пройдет под знаком 100-летия «ритуального убийства» царской семьи, грозит стать апогеем «царебожия» как новой русской «народной веры». Сторонники Алексея Учителя, явно не так хорошо организованные как их оппоненты, демонстрируют признаки слабости: отменен премьерный показ «Матильды» в Москве, заявлено о намерениях вообще не показывать фильм в Свердловской области… Фильм, конечно, выйдет в прокат. Говорят, на этом настаивает сам Путин, много раз негативно высказывавшийся о Николае II. Но, очевидно, у «царебожников» будет еще не один повод продемонстрировать свою растущую силу. Можно быть уверенными, что это движение не сбавит своей активности и после того, как будет исчерпан эпизод с «Матильдой». Тень «православного халифата» нависла над Россией. novayagazeta. *** Министр культуры Владимир Мединский заявил, что попытки активистов оказывать давление в связи с прокатом фильма Алексея Учителя «Матильда» — «чистой воды беззаконие». Его слова приводит пресс-служба министерства. «Прошу руководство правоохранительных органов обеспечить соблюдение законности, жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся активистов с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений. Прошу дать принципиальную и справедливую оценку их действиям. Давайте проявлять гражданскую ответственность: придерживаться закона, здравого смысла, уважения друг к другу», — потребовал Мединский. Также глава Минкульта обвинил депутата Госдумы Наталью Поклонскую в том, что она «затеяла и поддерживает гвалт» вокруг фильма. «Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более, не готов разгадывать мотивации разнокалиберных «активистов»-поджигателей, нагло именующих себя «православными». Меня часто попрекают в излишнем консерватизме. И вот как консерватор хочу сказать: подобные самозваные «активисты» дискредитируют и государственную культурную политику, и церковь», — подчеркнул министр. Он также отметил, что видел фильм, но обсуждать его содержание считает некорректным, пока его не увидят зрители. Напомним, накануне объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась показывать ленту и обратилась в правоохранительные органы из-за многочисленных угроз со стороны противников фильма. Кинопрокатчики заявили, что всерьез опасаются за безопасность зрителей. В понедельник, 11 сентября, у офиса адвоката Алексея Учителя неизвестные подожгли два автомобиля. Сам адвокат Добрынин написал в своем Facebook, что рядом с машинами нашли записки «За Матильду гореть». Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Ранее, 3 сентября, в Екатеринбурге водитель УАЗ протаранил кинотеатр «Космос», после чего поджег автомобиль. По неофициальной информации, свои действия он объяснил протестом против фильма. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Еще одно уголовное дело было заведено после нападения на офис режиссера Алексея Учителя в петербургской студии «Лендок». Учитель заявил, что «это все последствия предыдущих угроз». Угрозы создателям картины поступали от организации «Христианское государство – Святая Русь». Активисты разослали в кинотеатры требования не показывать фильм, предупреждая, что иначе «кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди». novayagazeta. *** Застенчивое отмежевание Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда заявил, что акты насилия, связанные с фильмом «Матильда» не могут исходить от верующих людей. «Не только православному христианину, но и любому верующему человеку не придет в голову выражать свое несогласие с чем-либо способом, опасным для жизни и здоровья ни в чем не повинных людей», — заявил представитель Церкви. «Будь то кинотеатр или автомобили в Москве, — все это говорит о духовном или душевном нездоровье», — добавил он. «Позиция православной общественности, людей, которые молятся в связи с выходом фильма «Матильда» или направляют обращения в адрес тех, от кого зависит решение о прокате, и акты демонстративного насилия — явления из разных нравственных галактик», — подчеркнул В.Р. Легойда. «Мы осуждали, осуждаем и будем осуждать действия псевдорелигиозных радикалов, какой бы религией они ни прикрывались, потому что подобные действия одинаково чужды мировоззрению любого верующего человека», — заключил председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. sinfo-mp.ru . Очень мило. Это Владимир Романович сам с собой беседует? Ни издание, ни конкретный собеседник не названы. На сайт патриархии это самоинтервью не попало. По информагенствам не разослано. Да даже и и при рассылке - разъяренных царебожников это блеяние мирянина не остудит и гневных слов патриарха (которые уж давно потребны в этой ситуации) не заменит. Но при случае можно будет ссылаться на этот текст: видите, "Церковь" выступила против и дала принципиальную нравственную оценку! Та же лицемерная схема, что и с посадкой пусек. Осуждение "для галочки". А по сути - это замечательное воспроизведение речевки наших мулл, которую они произносят над каждой новой дымящейся воронкой: "Мусульманин так не может поступать! Это не мусульмане мы тут не при чем!". И история и современность дают огромное количество примеров того, как религия может мотивировать насилие - но мулла Владимир твердит, что это невозможно. Он и Иоанна Златоуста с его "освяти руку ударом", наверно, в атеисты записал. facebook.com .