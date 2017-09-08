Купить автобус и намалевать на борту лозунг - маловато.

Купить городу подарок за бюджетные миллионы и намалевать на борту бессмысленный лозунг - маловато. Надо ещё потом приспособить машину для перевозки пассажиров.

Я уже как-то упоминал, кажется, что в белых автобусах на задней площадке нет верхнего поручня. Просто нету, вообще. Экономия на марше, надо полагать. Ваш корреспондент, по привычке хватаясь за воздух куда-то под потолок, пару раз мог оказаться в довольно смешной ситуации.

Один из практичных водителей сразу занялся доводкой своего аппарата, как ни странно. Выглядит эта чёрная железяка, наверное, не очень изящно, спору нет. Но зато от пассажиров — заслуженное спасибо. В следующей жизни инженером-конструктором будете. Или вообще директором завода.