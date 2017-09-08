|Окодемия стартапофф. Дао инноватора
|Thursday, 07 September 2017
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Купить автобус и намалевать на борту лозунг - маловато.
Купить городу подарок за бюджетные миллионы и намалевать на борту бессмысленный лозунг - маловато. Надо ещё потом приспособить машину для перевозки пассажиров.
Я уже как-то упоминал, кажется, что в белых автобусах на задней площадке нет верхнего поручня. Просто нету, вообще. Экономия на марше, надо полагать. Ваш корреспондент, по привычке хватаясь за воздух куда-то под потолок, пару раз мог оказаться в довольно смешной ситуации.
Один из практичных водителей сразу занялся доводкой своего аппарата, как ни странно. Выглядит эта чёрная железяка, наверное, не очень изящно, спору нет. Но зато от пассажиров — заслуженное спасибо. В следующей жизни инженером-конструктором будете. Или вообще директором завода.
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