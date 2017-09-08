Возможно, это и называется правовым государством. Но вряд ли. Таможня дает добро только своим Как совладелец компании «Чайхона №1» Игорь Ковалев стал лидером на рынке таможенных брокеров. Следственный Комитет направил в Генпрокуратуру РФ скандальное уголовное дело петербургского миллиардера-ресторатора Дмитрия Михальченко, обвиняемого в контрабанде элитного алкоголя. Его арест более года назад привел впоследствии к зачистке всех основных таможенных брокеров и грузоперевозчиков Северо-Запада. К примеру, до недавнего времени казались незыблемыми позиции владельца компании ULS Global Игоря Хавронова, который не упускал случая похвалиться своими связями в спецслужбах. Однако питерское управление ФСБ получило санкцию на арест Хавронова. К оперативным мероприятиям по его задержанию и проведению обысков в офисах его компании привлекли аж около 500 сотрудников ФСБ! Это свидетельствует о том весе, который имел Хавронов на момент своего задержания. Подвели его бывшие подчиненные Иван Лапшин и Дмитрий Нестеренко, которые дали признательные показания о различных схемах и «черной бухгалтерии» брокерской империи Хавронова. Попал «под раздачу» и другой до недавнего времени авторитетный брокер Борис Авакян, конкурировавший с Хавроновым. Но Авакян добился домашнего ареста и благополучно сбежал в Армению. Как его «упустили» — это отдельный вопрос. Но вернуться в Россию он может сейчас уже только в наручниках. Как ни парадоксально, но разгром околотаможенного бизнеса в крупнейшем регионе страны, дал повод наблюдателям говорить не о борьбе за чистоту таможенного оборота, а о смене основных игроков на этом рынке. Новый «король растаможки» Как известно, высокие таможенные пошлины и санкционные запреты породили среди российских предпринимателей большой запрос на брокеров, которые предоставляют услуги по снижению издержек и обходу запретов. Сегодня, как утверждают наблюдатели, едва ли не самым активным игроком, откровенно демпингующим на рынке растаможки и буквально выдавливающим своих конкурентов по бизнесу на Северо-Западе, Новороссийском порту и Подмосковье являются структуры некоего Игоря Ковалева, совладельца популярной сети ресторанов «Чайхона № 1». Несмотря на его известность в определенных кругах, фотографий бизнесмена в интернете не встретишь. Он не является публичной фигурой, хотя известно, что Ковалев состоит в так называемом Афонском клубе, благодаря которому и приобрел многие выгодные знакомства. Одним из самых важных составляющих стоимости растаможки является так называемая корректировка индекса таможенной стоимости. То есть даже если у тебя есть подтверждающие документы, что ты покупал товар по 11 центов за килограмм, на таможне ты чаще всего будешь обязан заплатить налоги, как будто покупал за 16. В последнее время государство ужесточило контроль за индексами стоимости товаров и устанавливает собственную вилку «цен» на пересекаемые границу товары. Менеджеры компаний «Транслоджикс» и «Вик Лайн Компани», принадлежащих Игорю Ковалеву, гарантируют своим клиентам, что на их товар будет установлен самый низкий индекс таможенной стоимости, установленной государством, а в некоторых случаях и… ниже. Руководителям крупных торговых сетей, с которыми Игорь Ковалев, как рассказывают его коллеги, предпочитает общаться напрямую, совладелец «Чайханы №1 объясняет такие возможности тем, что находится «на короткой» ноге с ведущими чиновниками и силовиками, отвечающими в стране за таможню. В числе первых называет фамилию начальника Аналитического управления ФТС Филиппа Золотницкого. Генералы таможенных барьеров Филипп Золотницкий в свое время со скандалом был уволен из пресс-службы Московского МВД, но бывший глава ФТС Вадим Бельянинов не дал ему пропасть, и пригласил к себе. С приходом к руководству ведомства Владимира Булавина произошло перераспределение обязанностей между его подчиненными. В результате позиции Золотницкого значительно укрепились за счет расширения полномочий возглавляемого им аналитического управления, которое теперь дублирует функции и других управлений. Оно занимается анализом индекса таможенной стоимости грузов, проверкой декларируемых весовых характеристик товаров, проверками объема загрузки транспортных средств. Управление обладает правом остановить таможенное оформление на любом этапе, если посчитает, что какие-то данные недостоверны. Понятно, что такие полномочия открывают широкие возможности для энергичных людей, по принципу, куда хочу, туда и ворочу. Но разве чиновники из ФТС не имеют над собой никаких контролирующих инстанций, разве не подвергаются они регулярным проверкам со стороны строгих кураторов? Есть и кураторы, есть и проверки, только вот строгость этих проверок столь избирательна, что волей-неволей приходится верить в поистине магические способности Игоря Ковалева, который уже не первый год поистине чудесным образом превращает строгих кураторов в верных друзей. Как утверждают на условиях анонимности представители таможенного бизнеса, ранее Игорь Ковалев рассказывал, что прежде ему помогал «решать вопросы» заместитель начальника 7-ого отдела Управления «К» СЭБ ФСБ Вадим Сойников. «Семерка» курирует все региональные таможни и центральный аппарат ФТС и является, можно сказать, высшей инстанцией в системе борьбы с контрабандой в стране. В настоящее время Вадим Сойников, как и руководитель Управления «К» Виктор Воронин, уже не при своих должностях, и Ковалев уже распространяет по рынку слухи, что якобы находится в друзьях с новым начальником седьмого отдела — с самим Иваном Ткачевым. Не забывая упомянуть и о начальнике Северо-Западного таможенного управления Александре Гетмане, с которым он уже тоже якобы на короткой ноге. Так или иначе, но товары, который везет Ковалев, удивительным образом действительно «не попадаются» на таможенных проверках. И поскольку все участники рынка хорошо понимают, что на таможне чудес не бывает, то хвастливые заявления Ковалева о якобы его дружбе с кураторами ФТС из «Семерки» и непосредственными руководителями подразделений таможни на местах из категории слухов автоматически переходят в категорию весьма эффективной рекламы и приумножают бизнес таможенного Наполеона. Другая «головная боль» участников внешнеэкономической деятельности – это замораживаемые на счетах ФТС значительные суммы, которые были проавансированы экспортерами для выплаты пошлин и акцизов. По результатам таможенной очистки разница между фактическими выплатами и суммой, переведенной на счет, должна оперативно возвращаться компаниям. Но на практике чиновники ФТС так долго мурыжат их представителей, требуя всевозможные справки и отчетные документы, что нередко перечисляется лишь часть положенной суммы, а то и вовсе деньги навсегда зависают на таможне. Ковалев, переманивая к себе клиентов, обещает, что делает возврат денег после растаможки товара, что называется, на раз-два и предлагает при этом достаточно низкие цены, граничащие с себестоимостью. Трудно представить, что Ковалев работает себе в убыток, поскольку его филиалы разрастаются по стране как грибы после дождя. Только в последнее время, как следует из материала на сайте «Транслоджикса», были открыты представительства в Калиниграде, Новосибирске, Пскове, и даже за рубежом – в Риге. «Мы запустили сервис по таможенному оформлению грузов, прибывших в Дальневосточный регион через Центр электронного декларирования (ЦЭД) в Можайске, Московская область, — можно прочесть на сайте компании. — В марте началось развитие сервиса по таможенному оформлению через современный СВХ Дальневосточной транспортной группы в г. Забайкальске. Продолжилась реализация крупного проекта по таможенному оформлению грузов, прибывающих по железной дороге в Уральский федеральный округ». Помимо того, что написано на сайте, участники рынка брокерских услуг рассказывают поистине легенды о том, как бригадаКовалева выдавливает с «насиженных мест» давно и успешно работающих таможенных операторов в регионах. Игорь Ковалев, он же Борода, он же Гоша Можайский Слово «бригада» будет достаточно уместным в данном случае еще и потому, что в начале девяностых нынешнего бизнесмена Игоря Ковалева в Подмосковье многие знали по другим «именам»: Борода и Гоша Можайский. Такой была «награда», как пишет «Новая газета», за исключительное право вести в те смутные времена бизнес в одноименном районе Московской области. Профессионалы таможенного рынка поясняют, зачем на рынке его игрокам порою выгодно демпинговать, чтобы увеличивать число перевозимых грузов. В условиях, когда компания перевозит каждый день не десятки, а сотни контейнеров, ей гораздо легче в нескольких из них «спрятать» по-настоящему дорогостоящий товар и провести его под видом какой-нибудь турецкой одежды — например, мобильники или дорогую электронику — с которого и будет «заработана» основная прибыль. Казалось бы, одного факта применения демпинга компаниями Ковалева вполне было бы достаточно, чтобы ужесточить контроль за их операциями со стороны тех же сотрудников «Семерки». Поскольку происходит прямо обратное, то комментарии, как говорится, излишни. Возможностей для данных «профессиональных приемов» у Игоря Ковалева более чем достаточно. Как пишет та же «Новая газета», Северо-западный таможенный канал Ковалев облюбовал в те же 90-е, когда познакомился с местным «таможенным королем» Игорем Хавроновым, находящимся сейчас за решеткой. Хавронов и Ковалев работали автономно друг от друга. «Хавронов преимущественно возил одежду, мебель, предметы интерьера, а Гоша — мясную продукцию, рыбу, овощи, фрукты и цветы, — рассказал на условиях анонимности знакомый Ковалева. — Гоша работал с сетевиками, снижая риски (таможенную стоимость ввозимых товаров) и экономя им пошлины. И еще работал через Дальний Восток и Новороссийск». После знакомства с Ковалевым, как утверждают знающие ситуацию брокеры, основной поток импорта Хавронов стал оформлять в центрах электронного декларирования (ЦЭД) Московской областной таможни. Электронное декларирование, внедренное ФТС несколько лет назад и позволившее разделить место фактического ввоза товара и его таможенного оформления, в принципе, стало едва ли не основной специализацией в бизнесе Игоря Ковалева. «Коридоры времени» или «личное окно» на границе «Универсальный пример: через условный пункт пропуска во Владивостоке ввозится контейнер, декларация на который подается в ЦЭД в Можайске. При этом в контейнере находится китайская одежда, а в поданной декларации указывается ламинат. Сотрудники ЦЭД, выпускающие товар, не могут и не должны проверять содержимое контейнера, а досмотровые инспекторы во Владивостоке удалены от ЦЭДа семью часовыми поясами», — объясняют хитрость электронного декларирования сотрудники спецслужб. Таким несложным способом — при наличии сотен перевозимых контейнеров – компании легче всего замести следы тех самых грузов, на которых и делаются основные деньги. Через эти «коридоры времени» и проходят основные контрабандные товары, приносящие стабильный доход людям, которым государство предоставило джентльменские условия игры. Но сами «джентльмены» играют, увы, совсем по другим правилам. В 2015 году бывший глава ФТС Андрей Бельянинов направил руководителям таможен телетайпограмму, запрещавшую оформление грузов через ЦЭД в портах в связи с участившимися случаями недостоверного декларирования. Однако в феврале текущего года новый глава ФТС Владимир Булавин это распоряжение отменил — товары вновь стали оформляться в Можайском ЦЭД. Кстати, Филипп Золотницкий отметил получение дополнительных полномочий для своего управления тем, что, прежде всего, провел крупную зачистку так называемых привилегированных брокеров (такими брокерами называют участников рынка растаможки, которые были освобождены ФТС от обязанности подавать декларацию в момент фактического выпуска товара в свободное обращение). Действие лицензий у многих брокеров было приостановлено. Так, компания владельца сети ресторанов La Maree Меди Дусса лишилась возможности отсрочки декларирования и уплаты пошлин в таможенном посту во Внукове. Объемы перевозимой продукции перетекли к компаниям конкурентов, и по удивительному совпадению многие из этих компаний заключили имеют соглашения именно с… Можайским ЦЭД. Том самом ЦЭД, где «коридоры времени» контролирует Игорь Ковалев. При этом Ковалев принимает личное участие в реформе рынка электронного декларирования и вносит свои ценные предложения таможенникам. Например, он предложил ФТС централизовать таможенное оформление на базе единого ЦЭД с местом дислокации в головном офисе таможни на Филях. Смысл реформы в том, чтобы лишить региональные таможни права проверять декларации. Контроль над единым ЦЭД и электронным декларированием может сделать Ковалева Наполеоном брокеров в России. Видимо, как считает владелец «Транслоджикса», он перерос масштабы Можайского центра, если предлагает такое. Как говорят в подобных случаях, с таким то счастьем, да на свободе. И каков же тогда уровень коррупции может быть в центральном аппарате ФТС, если подобные люди выступают у государственной службы (!) в партнерах... Конечно, реформа пока еще в стадии обсуждения. Но пока суд да дело значительные объемы поставок товаров переместились на Дальний Восток. И теперь там доминируют компании сахалинского бизнесмена Валерия Кана. Его возвышение совпало с назначением в феврале 2015 года начальником управления ФСБ по Приморскому краю генерала Игоря Стручкова. Борьба за теневые денежные потоки продолжается. Проведенная «зачистка» таких крупных брокеров как Хавронов и Авакян не привела к системным изменениям, которые поставили бы заслон теневому бизнесу. «Дыры» в таможне остаются. Меняются способы доставки неучтенных и контрабандных товаров. Новации Игоря Ковалева и новых его покровителей вполне в духе времени. Электронное декларирование уже приносит барыши и может стать настоящим Эльдорадо, если этот «успешный» брокер пролоббирует свой вариант «реформы» электронного декларирования. Конечно, время от времени возникают проблемы и у фирм Ковалева. В подмосковном управлении СКР на транспорте было возбуждено дело об уклонении от уплаты таможенных платежей лицами, сотрудничавшими с его таможенным оператором «Вик Лайн Компани». На Ковалева дал показания бывший подчиненный Марк Столяревский, после чего благополучно улетел в Австрию. Крупные ритейлеры даже начали пересматривать договора на растаможку плодоовощной продукции с компаниями Ковалева. Тем более прошли слухи об обысках в компаниях Ковалева. Однако уголовное дело пока не обернулись для него такими последствиями, как для Хавронова и Авакяна. Наблюдатели связывают это с тем, что он умело перешел от одних покровителей в системе ФТС – тех, кто уже сложил свои полномочия — к другим, занявших ключевые места в таможенном и силовых ведомствах. Вместо эпилога Как известно, российская экономика сегодня находится под прессом западных санкций, и экономический кризис еще далек от завершения. Таможенные платежи являются существенной статьей пополнения государственного бюджета. Если активность теневых дельцов и их покровителей в ФТС не будет пресечена, то казна недосчитается столь необходимых в кризис средств, а продуктовые контрсанкции против Евросоюза, введенные российским президентом, потеряют свой всякий политический и экономический смысл. Буксующее импортозамещение, как утверждают эксперты, в первую очередь связано именно с «дырами» на таможне. Отечественный производитель сельхозпродукции не получил тех преимуществ, на которые рассчитывал. Деятельность брокеров, контролирующих теневые схемы на таможне, наносит государству значительный экономический и политический ущерб. Сегодня ситуация требует срочных и кардинальных решений, согласованных действий правоохранительных органов, ФТС и правительства для создания надежного заслона «реформаторам», подобных Игорю Ковалеву, и потокам неучтенных товаров в страну. Только в этом случае «тылы» российской экономики будут надежно прикрыты, и нам не страшны будут никакие санкции. Но пока Ковалев и другие «короли таможни» откровенно смеются над теми, кто говорит о необходимости организовать заслон контрабандистам. Бывший глава ФТС Андрей Бельянинов, как известно, был вынужден уйти в отставку после того, как оперативники, проводя следственные действия по уголовному делу Дмитрия Михальченко, вошли в его шикарный особняк и обнаружили там большое количество наличной валюты, сложенной в картонных коробках из-под обуви и старинные картины. Найденные у него деньги Бельянинов назвал семейными накоплениями. Но если судить по деятельности Игоря Ковалева, то получается, что сменивший его Владимир Булавин модернизировал систему таможенного контроля таким образом, что для наполеонов таможенных услуг вроде Ковалева настали еще более золотые дни. И, судя по всему, коробки из-под обуви для «семейных накоплений» могут стать уже маловаты. "УтроNews".

