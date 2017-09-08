"Единая Россия" избирателей стесняется, но уходить не хочет. ВЫБОРЫ, КОТОРЫХ НЕТ Такой незаметной избирательной кампании я не припомню. «Единая Россия» трезво оценивает свои силы. До дня голосования осталось всего ничего, а такое ощущение, будто мандат по девятому округу, освободившийся после ухода Алексея Кулеша на щедрые хлеба Заксобрания, заблаговременно передан директору МП «КБУ». Сегодня в муниципальной газете три кандидата выставили бесплатную рекламу — и она вся буквально без рук, без ног, без головы. Стопроцентная иллюзия борьбы нанайских мальчиков. Николай Пасечкин, правда, свою принадлежность к ПЖИВ подчёркнуто не педалирует. В его рекламном блоке ни пресловутого медведя с мешком, ни других партийных примет. По нынешним временам это рискованная связь, надо полагать. Совсем похерить её невозможно, разумеется, но акцентировать внимание электората на данной позиции не планирует, по слухам, даже Главстерх. Тренд формирует разбитая экономика и стремительно нищающее население. К слову, об электоральной массе. По уверениям Серого дома, к первому июля в ЗАТО Железногорск насчитывалось 75.198 избирателей, в том числе сорок семь человек в в/ч 3377, двадцать пять в в/ч 2669 и чёртова дюжина — в в/ч 3476. По части кандидатов никакой интриги не было с самого начала. Пятеро зарегистрированных претендентов на мандат представляли т.н. думские партии. Воспроизводятся в том порядке, в каком их разместил в интернете железногорский избирком: 1. Самовыдвиженец Семен Ташев, 1986 г.р., слесарь-сборщик АО «ИСС». Среднее профессиональное образование: филиал ФГОУ ВПО «НГАВТ» Красноярское командное речное училище, 2006 г., диплом СБ 6066382, квалификация «техник – судоводитель». Высшее образование: СибГУ им. М.Ф.Решетнева, 2017 г., диплом 102408 0002283, квалификация «бакалавр» по направлению подготовки «Информационные системы и технологии». 2. Директор Комбината благоустройства Николай Пасечкин, 1971 г.р., выдвинут был, как и сказано выше, местной единороссией. Высшее профессиональное образование: Красноярский государственный университет, 1995г., диплом ЭВ № 629551 квалификация физик. ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», 2012 г., диплом ОКА № 26829, квалификация «экономист-менеджер». 3. Александр Бобков, 1982 г.р., производитель работ ОП «Железногорск» АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон». Член КПРФ. Высшее образование: «Государственный университет цветных металлов и золота», 2005 г., диплом ВСБ № 0946871, квалификация «горный инженер». 4. Индивидуальный предприниматель Наталья Гладких, 1964 г.р., представитель партии «Яблоко», ещё 27 августа с выборов снялась по собственному желанию, так что мы и тратить на неё время не будем. 5. Юрий Озеров, 1984 г.р., ведущий инженер по наладке и испытаниям Клинической больницы №51 (естественно, «Справедливая Россия»). Высшее образование ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», 2007 г., диплом ВСГ № 0773576, квалификация «горный инженер». *** Интернет не самая сильная сторона заколючинской власти. *** Имущественные показатели: Семен Ташев. Годовой доход 638,5 т.р. Не очень понятно, то ли в двух квартирах общей площадью 50,5 кв.м. имеет, соответственно, доли в праве а) ¾ и б) ¼, то ли в одной. Легковой автомобиль «Toyota Caldina», 1999 г.в. Плюс 15.130 р. на двух банковских счетах и доля в 50% уставного капитала ООО «Сибрадиотех». Николай Пасечкин. Основной доход: 1.193.736 р. плюс «доход от вкладов -2,04». В собственности земельный участок 400 кв.м., квартира 71,1 кв.м. в совместной собственности, «иная недвижимость — 22,6 кв.м.», и на трёх счетах 1.072 рубля. Александр Бобков. Годовой доход 430,2 т.р. На восьми счетах — ноль рублей ноль копеек. Эдакий пролетарий ХХI века в разорванных финансовых цепях. Юрий Озеров. Доход: 675,8 т.р. Квартира 59,9 кв.м. Автомобиль «Renault, Sandero» 2016 г.в. В банке хранит 11 р. 28 к. *** Муниципальная газета сообщает: «За последние избирательные кампании не выявлено серьезных инцидентов и нарушений, за исключением появления некоторых избирателей в состоянии алкогольного опьянения. На начало предвыборной агитации произошел неприятный момент, один из кандидатов неправильно подал документы на проведение мероприятия. Администрация города ему отказала, но он, несмотря на запрет, собрал единомышленников. Полиции пришлось в срочном порядке выезжать на место и разъяснять претенденту на депутатское кресло незаконность его действий. В итоге убедили, инцидент был исчерпан и после повторного согласования документов, разрешение было получено». Расшифровываем загадку: «28 августа в адрес окружной избирательной комиссии поступило письменное обращение (вх. № 51 от 28.08.2017 г.) от Ташева Семена Олеговича. На 26 августа и 27 августа им были запланированы агитационные публичные мероприятия в форме пикетирования. Ташев подал в Администрацию ЗАТО г. Железногорск уведомление от 22.08.2017 г. о проведении публичного мероприятия, однако в проведении публичного мероприятия ему было отказано (письмо Администрации от 25.08.2017г. Исх. № 01-39/4343.). Ташев полагает, что формулировка отказа не соответствует действующему законодательству. В ходе рассмотрения обращения окружной избирательной комиссией установлено следующее. Право граждан на проведение публичных мероприятий не предполагает возможность произвольной реализации этого права исключительно по усмотрению самих граждан. В соответствии с ч.3 ст.17Конституции Российской Федерации осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. Любое публичное мероприятие должно быть организовано и проведено таким образом, чтобы его организация и проведение соответствовали принципу законности, не нарушали общественный порядок, не ущемляли и не создавали угрозу нарушения прав и охраняемых законом интересов других лиц. Ташев самостоятельно и без принуждения определил форму проведения своей предвыборной агитации. Вопросы непосредственной организации публичных мероприятий не входят в предмет правового регулирования избирательного законодательства, поэтому отказ в согласовании проведения агитационного публичного мероприятия свидетельствует о нарушении организатором каких-либо требований при уведомлении, а не о нарушении избирательных прав кандидата. В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 19 июня 2004 г. N 54 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, нарушающие право граждан на проведение публичного мероприятия, могут быть обжалованы в суд. Поскольку обращение Ташева не содержит фактов о нарушении федеральных законов, законов края, устава муниципального образования, то, в силу статьи 19 Федерального закона от 19 июня 2004 г. N 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», еге рассмотрение не входит в компетенцию окружной избирательной комиссии». *** Вот, вроде, и всё на сегодня. Особо отметить можно только один действительно странный факт: Горно-химический комбинат не выдвинул своего кандидата на кулешовский мандат. Вряд ли это связано с падением интереса ГК "Росатом" к маленькой заколючинской политике. Надо думать, это просто "одна семья" придушила такое намерение Петра Гаврилова в зародыше. Чтобы не создавать возможных сложностей в перспективе...