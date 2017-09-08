Вдова Владимира Высоцкого посетила Екатеринбург. "Это не совсем то, о чем мы мечтали для России" В Екатеринбург приехала вдова Владимира Высоцкого, французская актриса Марина Влади. Znak.com поговорил с ней о творческом наследии ее мужа, ностальгии по СССР и о том, как современная культура искажает образ Высоцкого. Марина Влади приходит в редакцию Znak.com за несколько часов до своего творческого вечера. Она нечасто выбирается в Россию. Ей 79 лет, и за плечами у нее утомительный ночной перелет из Парижа через Москву. Но она хорошо выглядит, элегантна, обаятельна и энергична. Она только что была в музее Владимира Высоцкого, который уже несколько лет работает в Екатеринбурге. — При жизни Высоцкого Свердловск не был важным городом на его личной карте. Он бывал здесь, по-моему, дважды, но это просто был один из многих советских городов, где ему довелось побывать. А вот после его смерти Екатеринбург — во многом стараниями бизнесмена Андрея Гавриловского — стал важной точкой на карте памяти Владимира Высоцкого. Тут есть музей, памятник Высоцкому и вам… — … который удивил меня. Когда я впервые встала перед ним, мне стало немножко неловко. Стало страшновато, что меня увековечили, как будто я уже умерла! — Тут есть теперь и целый небоскреб, который называется «Высоцкий», проводятся концерты музыки Высоцкого. Какое впечатление у вас от этого всего? — Это прекрасно… Но в первую очередь я должна сказать, что сердце болит: это очень тяжело. Тяжело нырять в прошлое, в прошлую жизнь, в эту замечательную и драматическую историю. Мы жили 12 лет вместе. Это мало! Сегодня, в моем возрасте, мне кажется, что умереть в 42 года — это просто скандал. Сегодня в музее меня потрясло. Я даже не хотела идти сюда к вам, потому что очень утомилась. Но это хорошая эмоция. Это не только печаль. Музей очень хороший, удивительный. Вы же были там, видели эти новые экспонаты, все эти записочки? — Многие из них хранились раньше у вас. — Я отдала многие вещи, многие купили на аукционе. Самое главное — это последнее стихотворение. Я написала, что я очень рада, что оно осталась на русской земле, а не где-то во Франции или Америке, потому что его хотели купить другие люди. — Насколько внимательно вы сегодня следите за публикациями о Высоцком? — Не слежу. Мне часто посылают по email какие-то куски, но я их больше не смотрю, это меня бесит. Отвратительные люди говорят неправду. Врут. Пытаются получить славу, потому что они были знакомы с Высоцким или недолго знали его. Это очень неприятно. Я не смотрю, я игнорирую. Так легче жить. — Я слышал, что последний фильм вам тоже не понравился. — Не только не понравился. Я считаю, что этот фильм — очень нехорошая акция. — Ваша книга «Владимир, прерванный полет» вышла в 1987 году. Тогда память о Высоцком была еще очень жива. С тех пор прошли десятилетия, но его песни звучат и сегодня. Можно ли сказать, что творчество Высоцкого прошло проверку временем, стало классикой? — Этому есть несколько причин. Прежде всего он — большой поэт, и теперь многие с этим согласны. Но он еще и певец, и трагический актер (один из лучших в мире — вспомните «Гамлета»), он и актер кино. Его образ не умирает. Если бы он был только поэтом и не пел, возможно, его мало бы кто помнил. Кто-нибудь, наверное, читал бы его стихи… — Но расходился-то он в магнитофонных записях. — Да, это было невероятно! Он пел песню, а через неделю публика в Сибири пела с ним. Он мне рассказывал об этом… У него были разные лица: актер, трагик, киношник, композитор. Последнее тоже важно: мало говорят, какой он прекрасный мелодист. Это незабываемый человек. А для меня — тем более, я не могу его забыть как мужчину, как человека… человеческое существо. — Вы писали, что в последние годы он стал больше задумываться о работе в прозе. Может быть, он делился с вами какими-то замыслами? — Я не знаю, был ли какой-то сюжет, над которым он уже начал работать. Я знаю, что мысли об этом у него были. Точно знаю, что он хотел бросать поэзию, потому что она изматывала его. Он начал писать прозу, и ему казалось, что это больше подходит к его возрасту, к моменту его жизни. Он сильно утомлялся, когда писал стихи ночью, днем репетировал, а вечером играл Гамлета. Это была такая жизнь… Те люди, которые показали в кино, что он только пил и кололся, — они суки. Он работал как никто. Он оставил 800 стихотворений, как он мог их написать, если бы он все время пил? Это неправда. Он много работал. И да, он хотел пойти к прозе, потому что это более спокойная жизнь. Он хотел переехать ко мне домой, он сказал об этом: я приеду и буду писать, мне нужно успокоиться. Я переделала свой старый дом во Франции, все покрасила… Но, к сожалению, он умер, дом остался пустым. — У вас есть уникальный опыт жизни в СССР и в то же время, как тогда говорили, — в «капиталистических странах». Понятно, что в Советском Союзе вы часто испытывали бытовые трудности. Но, как можно понять из ваших воспоминаний, и Высоцкому, и вам нравилось, что советские люди не так увлечены деньгами, как западные. — Прежде всего, ни у кого не было денег. — А если и были, ты не мог на них ничего купить. — Это другая проблема: в магазинах ничего не было. Но важно, что в СССР не было власти денег. Тогда власть была только политической, полицейской (и это его погубило). Мы жили в Москве, и, конечно, жизнь там сильно отличалась от жизни в других городах. Я мало видела жизнь в провинции. Но наша среда — художники, интеллектуалы — жили очень насыщенной жизнью. Интеллектуальная жизнь была буйной, и я не встречала такого в других местах. Не знаю, существует ли это сейчас в России? — Я как раз хотел спросить. Не знаю, насколько внимательно или невнимательно вы следите за происходящим в России, но как вам кажется: насколько удачные изменения произошли со страной? Как социалистический опыт наложился на капиталистическую реальность? — Мне сложно про это говорить, потому что я не живу здесь. Но издалека мне не очень нравится. Но это лишь издалека, поэтому — не буду про это говорить. — В российском обществе сейчас есть ностальгия по СССР. Часто она распространяется среди людей моего возраста, которые толком и не жили в Советском Союзе. Вы рассказывали, как вам, актрисе с мировым именем, и Высоцкому, самому известному человеку страны, подчас трудно было купить колбасу. Как вам кажется, есть тут о чем ностальгировать? — (Смеется). Но нам помогали. Как-то на улице к нам подошел человек, у которого был батон мяса в бумажке, и он подарил его нам как цветы. Думаю, молодые люди теперь мечтают о империи, о силе империи. Это не очень интересно, на мой взгляд. — Вам и Высоцкому в какие-то моменты приходилось идти на компромиссы с властью. Например, чтобы добиться разрешения на выезд для него. — Дорогой мой, но он же был невыездной. Я шесть лет бегала по послам, министрам, чтобы получить квартиру, эту проклятую визу. Это была такая борьба! И в конце концов мне ее дали, но для этого из Парижа звонили Брежневу… Его не пускали, хотя он был мужем француженки и имел право спокойно приезжать во Францию. — А ваша совместная с Брежневым фотография помогала открывать вам многие двери. — Конечно. Но я же была вице-президентом общества «СССР — Франция», а еще членом Французской коммунистической партии. Была очень недолго, но этого хватало, чтобы меня принимали лучше. — Сейчас в России много спорят по поводу того, насколько плотно художник может сотрудничать с государством. Как вам кажется, есть тут грань, которую не следует переступать? — Это такая проблема, об этом можно спорить часами. Большой вопрос: до какой степени можно продавать свою душу? Володя не продавал свою душу. Хотя иногда он давал концерты, где были сотрудники КГБ. Они тоже его любили и спасали, о чем я тоже писала… — Они помогли Высоцкому, когда того чуть было не обвинили в изнасиловании школьницы. — Человек из КГБ звонил и говорил, что Высоцкому ни в коем случае не стоит приходить туда (на очную ставку — прим. Znak.com), потому что дети знают его рожу и им показали фотографию. Это была ловушка! — Сейчас из России можно свободно уезжать. И многие люди встают перед выбором: эмигрировать или остаться в России? Высоцкий легко мог стать невозвращенцем. — Конечно, он с первого же дня мог остаться. — Мог, наверное, даже добиться разрешения на эмиграцию, и власти бы вздохнули с облегчением. Но не сделал этого. Для него это было принципиально: он не хотел отрываться от Родины, от языка. — Это язык. Он поэт. Вы же понимаете, что человек, который не говорит на своем языке, — это пустыня. Он давал концерты [на Западе], но люди, приходившие там слушать его, в основном были русскими или говорящими по-русски. Кроме того, он любил Москву, любил своих друзей, театр. В начале 1970-х он мог остаться за границей. Я спокойно могла жить с ним в Европе. Но он не хотел этого, он не хотел быть «мужем актрисы». Он хотел быть поэтом, актером Владимиром Высоцким. Он чувствовал любовь народа. Вы думаете, это не чувствуется, когда зал кричит тебе? — Думаете, останься он на Западе, он бы не нашел там себя? — Нет, думаю… Он не остался, потому что хотел остаться на Родине. Он был патриот. — Вы знаете, сегодня в России это слово, «патриот», как-то опошлено. Оно практически стало синонимом лояльного отношения к властям. А он был патриотом, будучи при этом полуопальным поэтом. Меня удивила история, как он ушел с хоккейного матча в Канаде, когда украинские болельщики-эмигранты кричали антисоветские лозунги. — Он был патриотом, любил русский язык и русскую культуру. Вся его жизнь была русской культурой. Я тоже живу русской культурой, я читаю по-русски и неплохо говорю по-русски. Но родилась я во Франции, я француженка. Я понимаю, что он не мог оторваться от любви народа. Когда мы гуляли по улице летом, из каждого дома доносился его голос. Это невероятно! Я не знаю ни одного артиста с такой славой. Может быть, Элвис Пресли? Но Элвис ничего не писал сам, а Володя все писал сам, он был цельным артистом. — Высоцкий был артистом, творчество которого нашло дорогу к людям, несмотря на цензуру, на давление государства. А собственно, может быть, в свободном обществе такая народная любовь и невозможна? — Это большой вопрос. Почему, когда в государстве полицейская власть, артисты все время творят? А когда наступает полная свобода и есть деньги, ничего особенного не выходит? Это вопрос, который я задаю вам. Я не знаю. Почему нужно давление, чтобы люди выражали себя? — В 1970-е годы в Европе было немало русских эмигрантов, и вы с Высоцким встречались с ними, об этих встречах есть много воспоминаний. Сегодня лицо русской эмиграции в Европе очень изменилось. Если раньше было много деятелей культуры, творцов, то теперь — бизнесменов, их детей… — Может быть, это не к лучшему. Есть ощущение, что они швыряют деньгами людям в лицо. — Влияние русской культуры на европейскую культуру сегодня стало меньше? — Я не скажу так. Культура связана с историей. Это не только Бродский и Высоцкий. Кстати, например, есть киношники, которые очень полюбили русское кино. Но все же режиссеров уровня Тарковского сейчас нет. — Простите, если этот вопрос покажется вам наивным, но сложно его вам не задать. Как вы думаете, доживи Высоцкий до наших дней, чем бы он был занят? — Я думаю, он бы продолжал писать. Он прекрасно писал прозу, он был талантливый прозаик. Думаю, он бросил бы театр — он давно хотел оттуда уходить. Какое бы у него было гражданство? Какая политическая позиция? Я не могу сказать. Но мы были с ним в этом довольно близки, так что, я думаю, он думал бы, как и я: это не совсем то, о чем мы мечтали для России. znak.com.