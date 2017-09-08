|Хоспис в переписке
|Thursday, 07 September 2017
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Дай бог не сглазить на этот раз, но кажется процесс пошёл.
Сначала ваш корреспондент получил записку от Виктора Стародубцева, автора идеи железногорского хосписа. Записку с некими претензиями, как мне показалось. Но поскольку претензии были совершенно точно не по адресу, битвы не получилось.
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Потом по электронке пришло письмо про последние предложения Клинической больницы №51 ФМБА России по зданию для хосписа. Стиль изложения довольно специфический, конечно, но мы тут не в пансионе благородных девиц, переживём.
Главное - история впервые получила, похоже, реальный шанс на благополучное разрешение. Тьфу-тьфу-тьфу.
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