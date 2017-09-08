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Психи среди нас Печатать E-mail
Thursday, 07 September 2017

Четырнадцать процентов россиян имеют проблемы с головой.
 
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История Железногорска
07.09.1950
строительное управление N 994 переименовывается в Управление строительства горно-металлургических предприятий МВД СССР (для открытой переписки п/я N 9)

07.09.1954
создается первая административная комиссия исполкома горсовета

07.09.1990
открылся филиал N 2 Центральной городской библиотеки им. Горького (Ленинградский проспект, 73)

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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