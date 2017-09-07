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Железногорск
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Витясь эта, глогол Печатать E-mail
Wednesday, 06 September 2017

А что-то мы давненько про бойцов ЗОЖа не вспоминали?

ВИТЯСЬ ЭТА ГЛОГОЛ, ИЛИ А ВДРУГ ВАС ПРОНЕСЁТ?

Я смотрю, в комментариях у нас граммар-наци прорезались. Получите тогда)))

Как вы знаете, может быть, в социальных сетях жизнь «Уран-Батора» складывается сложно. Нас, например, заблокировала одна из городских страничек с объявлениями. Отец Фёдор Марьясов жадно прячет от вашего корреспондента свои перлы и открытия. Наспех перелицевавшиеся в правоохранителей нацики тож.

Кстати, о последних. На днях умопомрачительное расследование заколючинских «Витязей» расшарил сторонний ресурс, благодаря - или блогодаря? - чему мы получили редкую возможность напомнить читателю об этом коллективе, и о том влиянии, что оказало на скорбных головою русских патриотов общение с космоэнерготерапевтами.

Мало того, что букварь за девятый класс тихо и безутешно рыдает в уголке (лоторея куда страшней гонореи). Тут ещё и в содержании чистый хоррор, товарищи. Что ж, выросли детки. Наркоманов бить им уже не интересно. Скоро банкам свои услуги предлагать начнут. Магазины крышевать... С нетерпением ждём, к слову сказать, ответного сбербанковского пресс-релиза.

БАНКОМАТ С ЛОТОРЕЕЙ!

Здравствуйте! Уже не первый год в нашем городе есть такой банкомат, который относится к Сбербанку. Так вот, этот аппарат разместился в тамбуре маг. «Красный Яр», что находится по адресу, ул. Крупской, 11. В чём его особенность спросите вы, по сравнению с другими банкоматами? Тут та самое интересное, после прочитанной статьи, вам придётся задуматься, сколько ещё таких банкоматов использует Сбербанк, для обслуживания своих клиентов! После обращения одной из участниц нашей группы ДНД с просьбой, чтобы мы осветили эту проблему. Мы начали расспрашивать нашу бдительную участницу, наших друзей, да и мне сразу вспомнились случаи проблем с этим зелёным буржуем.

Суть: Девушка жаловалось на то, что банкомат регулярно тупит, зависает, или и вовсе съедает карты. По её словам весь 3-й офисный этаж маг. «Восток» готов под этим подписаться. В этот раз было всё гораздо сложнее. После того, как она вставила карту, банкомат как обычно начал тупить, спустя время, карта была изъята. Девушка не растерялась, позвонила сразу по единому номеру в поддержку. Оператор сказала, что во время обработки информации банкоматом, были попытки входа в её личный кабинет, чтобы получить доступ к её личным средствам на счёте. Карту сразу же пришлось заблокировать и отправить на перевыпуск. Как ответила сама оператор, этот банкомат взломанный, т.е. проще говоря его файрвол, в простонародье защита. На вопрос девушки, почему этот банкомат стоит не первый год и никто не устраняет эту проблему, ей был дан ответ, что это вотчина инкассаторов.

Давайте спросим, для чего же стоит этот банкомат, да просто делает вид своей работы и играет с вами в лоторею. А вдруг вас пронесёт, или же просто ваш счёт опустошит какой-нибудь прыщавый гений подросток. И тогда уж не удивляйтесь, как это могло произойти. Да всё очень просто, «Троянский конь» возможно уже считал данные вашей карты и глядишь завтра вы окажитесь под прицелом беспринципных мошенников. Далеко ходить не надо, сам банк обслуживающий вас это допустил, так причём же здесь инкассаторы, когда карта и вся её информация, это собственность банка. А теперь вспомните, сколько таких банкоматов на вашей памяти с подобными признаками и стоит ли ими теперь пользоваться?

vk.com.

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История Железногорска
07.09.1950
строительное управление N 994 переименовывается в Управление строительства горно-металлургических предприятий МВД СССР (для открытой переписки п/я N 9)

07.09.1954
создается первая административная комиссия исполкома горсовета

07.09.1990
открылся филиал N 2 Центральной городской библиотеки им. Горького (Ленинградский проспект, 73)

по материалам библиотеки им.Горького
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