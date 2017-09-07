Закрытые города ГК "Росатом" в еженедельном обзоре "Уран-Батора". ПАРАЛЛЕЛИ И ПЕРПЕНДИКУЛЯРЫ. ЛОСИ-БОСИ Закрытые города ГК «Росатом» в еженедельном обзоре «Уран-Батора». И В ВОЗДУХ ЧЕПЧИКИ БРОСАЛИ На Урале нынче праздник. Трём тамошним «запреткам» (местный языковой колорит) вот-вот разрешат трансформироваться в территории опережающего социально-экономического развития. Или дадут возможность хорошенечко попросить у Нерезиновой давным-давно обещанных Сергеем Кириенко налоговых льгот. Или... чёрт их разберёт, короче. "У южноуральских запреток не будет препятствий для получения статуса территорий опережающего социально-экономического развития. Соответствующий закон собираются принять депутаты Госдумы в осеннюю сессию. Сейчас Озерск, Снежинск и Трехгорный стать ТОСЭР не могут. Они и моногорода, и закрытые одновременно. Получается коллизия: статус необходим, чтобы привлечь инвесторов, но ЗАТО по закону не могут легко открыть границы для бизнеса. Новый федеральный закон должен коллизию устранить. Лоббировать инициативу намерен депутат Государственной Думы от Челябинской области Владимир Бурматов. В его избирательный округ входят два закрытых города, претендующих на получение особого статуса — это Озерск и Снежинск". «Получение статуса ТОСЭР очень важно для моногородов Челябинской области, потому что это очень серьезные инвестиции и создание новых рабочих мест. Это примерно 1800 рабочих мест и более 9 млрд инвестиций», – комментирует депутат ГосДумы РФ Владимир Бурматов. Статус ТОСЭР в Челябинской области есть у Бакала и Верхнего Уфалея. Предприятия, хозяйствующие на этих территориях, получают ряд льгот: сниженные налоги на прибыль, имущество и землю, а также особый режим подключения к объектам инфраструктуры и более низкие ставки по арендной плате». Поскольку у Нашгорода под рукой такого депутата-волшебника не имеется, мы спокойно ждём своей очереди, а тем временем наживаем бонусы и славу на банальном туризме. Реструктуризация-с. К слову: очень скоро в атомных ЗАТО можно будет встретить и вполне легальных шпионов новой формации: «Закрытые города России откроют ( см. ) для допинг-инспекторов. Об этом стало известно на заседании Независимой антидопинговой комиссии, на котором обсудили, как идет борьба с применением запрещенных препаратов». ГЛАВНОЕ — ЭТО ПРОЦЕСС. А ТАКЖЕ СОВЕЩАНИЯ «Начало реализации одного из первых проектов ТОСЭР запланировано на II квартал 2018 года. За это время к цехам «Саровстали» хотят провести дорогу. Общество с ограниченной ответственностью зарегистрировалось в саровской налоговой в начале августа. По словам замгендиректора Алексея Смирнова, предприятие будет заниматься производством корабельной стали, а годовой оборот составит не менее 1 миллиарда рублей. Постановление Правительства РФ о создании в Сарове территории опережающего развития, зачастую сокращаемой до «ТОР», было подписано в апреле 2017 года. Особой экономической территорией официально стали 13 участков в черте города. К данному моменту известно о двух юридических лицах, участниках ТОР» ( отсюда ). *** «Шестой международный бизес-саммит пройдет на территории Нижегородской ярмарки с 14 по 16 сентября. Одна из площадок мероприятия будет посвящена проекту территории опережающего социально-экономического развития Саров. С докладами выступят вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, глава администрации Сарова Алексей Голубев, глава города Александр Тихонов, представитель министерства экономического развития РФ Игорь Голубинский, заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Владимир Жигалов, директор ЧУ «Атом-ТОР» Фирдус Алиев, руководитель представительства АНО «Агентство стратегических инициатив» в ПФО Сергей Бочаров. Также стоит отметить, что Правительство Нижегородской области внесло в региональный парламент проект закона о налоговых льготах резидентам ТОСЭР Саров. Им предполагается ( см. ) предоставлять пониженную ставку по налогу на прибыль и на 10 лет освободить от уплаты налога на имущество с момента получения статуса резидента. Документ может быть принят на заседании регионального парламента 21 сентября. Параллельно администрация Сарова готовит проект решения городской думы, льготирующий арендную плату за землю и имущество для резидентов ТОСЭР Саров». ОЖИДАНИЕ ДИАГНОЗА Из Зеленогорска пишут: «Совместный проект Госкорпорации и Министерства здравоохранения реализуют в городах присутствия предприятий атомной промышленности. Клинической больнице на преобразования выделено 5 миллионов рублей. Регистратуру планируют обустроить по типу ресепшена. Трое сотрудников будут только работать с пациентами - консультировать, не отвлекаясь на телефонные звонки и поиск амбулаторных карт. Прием терапевтов будет "наполнен" именно теми пациентами, которые действительно в данный момент нуждаются в медицинской помощи. Еще одно предполагаемое нововведение - изменение схемы проведения диспансеризации. Осмотры планируют сосредоточить в одном кабинете, специально оснащенном новым, необходимым для диспансеризации оборудованием. Предполагается, что сроки обследования благодаря этому сократятся. Кроме того, рассматривается возможность забора крови на анализ во время обращения пациента к врачу, а не только в утренние часы. Это опять-таки исключит необходимость повторного посещения поликлиники. Анна САПОВА: «Вся система направлена на то, чтобы сберечь время не только пациента, но и врача-специалиста, чтобы он мог уделить больше времени тому пациенту, который в этом больше нуждается. Пациенты, которые наблюдаются регулярно и нуждаются в плановом осмотре, - пожалуйста: его направят к эндокринологу, к кардиологу, но через терапевта. Тогда мы освободим врача - узкого специалиста. Не будет такого ажиотажа: я не могу записаться к гинекологу, к эндокринологу, к кардиологу...» Игровая зона, комфортное пребывание, грамотная работа с детьми, которым нужен плановый осмотр, и с детьми, которые нуждаются в помощи врача безотлагательно - принципы "бережливой" работы планируют внедрить и в детской поликлинике. Методологическое сопровождение проекта - сфера внимания Электрохимического завода. Культура бережливого производства на предприятии работает несколько лет. Генеральный директор завода проводит параллель и рассматривает принципы «Производственной системы Росатома» как постоянно действующий инструмент непрерывного совершенствования. Сергей ФИЛИМОНОВ - генеральный директор АО "ПО ЭХЗ": «Если неправильно выстроена система работы с пациентами, никаких кадровых ресурсов и резервов не хватит, все будут заняты. Интерес есть, это не навязывание. Мы все понимаем, что это надо сделать, чтобы в нашем городе медицинские услуги оказывались качественно, своевременно и без моральных потрясений». Ближайшие четыре месяца станут, с одной стороны, очень коротким сроком для преобразований, с другой - отправной точкой для желаемого совершенствования. Реализация проекта предполагает отчет не только за использование выделенных средств, но и за результаты применения новых принципов работы» ( отсюда ). *** А это уже Новоуральск. Страна вроде одна и куратор один, а настроения... «Права человека — прежде всего! С официальным визитом в наш город приезжала уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. Вместе с территориальным комитетом профсоюза Татьяна Георгиевна провела не только общественный прием, но и лично пообщалась с каждым обратившимся к ней за помощью. Администрация округа, общественность вместе с профсоюзом не первым месяц пытаются решить один из актуальнейших вопросов не только города, но и области в сфере здравоохранения. Один из них — это заработная плата медицинских работников. Этот вопрос вновь прозвучал на встрече лично от медиков». ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО «Две недели назад был подписан контракт с подрядной организацией ООО «ПСК Портал», которая должна была приступить к работе и восстановить дорожное полотно на пр. Ленина. «Сумма контракта составляет почти пять миллионов рублей, – подчеркнул Евгений Щербаков. – Но на данный момент подрядчик к исполнению своих обязательств так и не приступил». – 31 августа в адрес директора организации было направлено письмо с жёсткими требованиями приступить к работе, в противном случае компании будут предъявлены штрафные санкции, – прокомментировал ситуацию начальник МКУ «УКС» Дмитрий Куваев. – В понедельник 4 сентября поступил ответ о том, что ООО «ПСК Портал» приступает к работе с 5 сентября. «Нас тревожит тот факт, что подрядчик упустил время и хорошую сухую погоду», – обратил внимание глава округа. Евгений Щербаков дал поручение директору МКУ «УКС» осуществлять жёсткий контроль за исполнением договорных обязательств. В случае нарушения условий договора предъявлять компании штрафные санкции и направить документы в арбитражный суд для последующего включения данной компании в Реестр недобросовестных поставщиков. Глава округа обратил внимание руководителей подразделений и муниципальных предприятий на то, что отношение к выполнению обязательств по договорам и расходованию бюджетных средств должно быть максимально серьёзным: «Ряд договоров, в частности заключённых с Челябинской фирмой, были выполнены успешно и в сжатые сроки. Сотрудничество с фирмой по ремонту дороги Метлино-Озерск было менее удачным, более четырёх с половиной тысяч квадратных метров дорожного полотна были отремонтированы с нарушением технологии» ( отсюда ). *** «Глава города Евгений Сычёв проверил готовность Трёхгорного к приезду губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. 5 сентября вместе с руководителями коммунальных служб он провёл объезд ( см. ) городской территории». *** «Рассказывая о реализуемом в Заречном приоритетном национальном проекте «Формирование комфортной городской среды», Глава города сообщил, что в следующем году в данном микрорайоне планируется обустроить общественное пространство, установив на месте близлежащего пустыря спортивно-игровую площадку. Как подчеркнул Олег Климанов, когда городские власти и сами горожане вместе и едины, им многое по плечу» ( см. ). *** «В Лесном ведутся работы по благоустройству ( см. ) дворовых территорий, которые вошли в план мероприятий в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год. По информации управляющей компании «Технодом», 30 августа подрядные организации приступили к работе по ряду адресов. Так, работы по оборудованию автопарковок ведутся на дворовых территориях ул. Мира, 2, 2а, 2б, 2г, ул. Кирова, 37, ул. Победы, 32. По оборудованию автопарковок и ремонту дворовых проездов - ул.Пушкина,25, 27, ул. Юбилейная, 3. По оборудованию контейнерной площадки, автопарковки, ремонту дворовых проездов работы ведутся по следующим адресам: Компроспект, 30, ул. Белинского, 41, 43, 45, ул. Ленина, 47, ул. Кирова, 28, ул. Строителей, 4, 4а». *** И ещё раз Лесной: «Прокуратура провела совместную проверку со специалистами Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу, отдела аналитического контроля воды ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по факту соблюдения природоохранного законодательства. Установлено, что ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» допустил сброс сточных вод в водные объекты с превышением нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ, что повлекло нарушение действующего федерального законодательства. По выявленным нарушениям прокуратурой ЗАТО г. Лесной в отношении юридического лица и должностных лиц ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 28.08.2017 возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты), а также по ст. 7.6 КоАП РФ (нарушение условий водопользования). Указанные дела направлены для рассмотрения в Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу. В адрес и.о. генерального директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» внесено представление». ДАО ПАТРИОТА Однако что это мы всё про скучное да про скучное? Учебный год же начался! «1 сентября прозвучал школьный звонок. Днём раньше 6-летний зареченец Артём Лыбов тоже переступил порог своей школы, но не в закрытом городе, а в немецком Кёнигсвинтере. В отличие от российских первоклашек, Артём пришёл ( см. ) в школу не с большим букетом цветов (это в Германии не принято — Корр.), а с подарком, сделанным в виде большого кулька. — Мы его красочно оформляли вместе несколько вечеров, — рассказала мама юного зареченца Алла Шёнберг. — Что касается подарка учителю — здесь такой традиции нет, равно как и поборов на нужды школы. Если в Заречном 1 сентября был наполнен для учеников различными праздничными мероприятиями, в Кёнигсвинтере дело обстояло совершенно иначе. Сначала учеников собрали в местном соборе на молебен, где священник их благословил на хорошую учёбу, потом шестилетние мальчишки и девчонки переступили порог своей начальной школы. После короткого построения для совместной фотографии, первоклашек повели в актовый зал, где для них ученики 3–4 классов подготовили небольшой концерт. На этом празднование начала нового учебного года закончилось, и дети сели за парты. Кстати, учёба в школе в Германии абсолютно бесплатная. Умения читать и писать от ребёнка не требуется. Перед началом учебного года каждый школьник бесплатно получает не только комплект учебников, но и прописи, дневники и т.д. Школьная форма отсутствует, но спортивная форма необходима. Все канцелярские принадлежности, спортивная сумка входят в комплект школьного ранца, стоимостью около 100 евро. По субботам дети не учатся. Три дня в неделю ученики занимаются по 4 урока. Домашние задания не задаются. Первые три года оценки не выставляются». Вы не подскажете, почему юного немца называют зареченцем, кстати? Из каких соображений, то есть? Чтобы не забыл малую Родинку и её берёзки-частушки-самогоночку? «На улицах Заречного часто ( см. ) появляются лоси, некоторые из них стали постоянными гостями города и виновниками дорожных аварий. Насчитывается на территории Заречного около 14 особей. По сведениям издания «Заречье сегодня» со ссылкой на Управление природных ресурсов, если лоси осенью не уйдут к Красным озерам в лес, то их придется выселить. Напомним, что зимой была попытка переселения нескольких взрослых особей, но на них не подействовало снотворное. А в этом году у лосей появилось потомство в виде двух малышей». *** «Саровский водитель двигался по Варламовской дороге, когда ему навстречу выбежал лось. Увернуться и избежать столкновения с неожиданным препятствием водитель не сумел, но затормозить всё-таки успел: о тяжелых травмах не сообщается, так же как и о существенных повреждениях автомобиля» ( отсюда ). ОДНА СЕМЬЯ И ФИНАНСОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ Еще чуть-чуть про учёбу, если позволите. Это интересно, как минимум: « ФГУП «ПО «Маяк» активно участвует в жизни местных школ. За каждой закреплено ( см. ) то или иное подразделение. В канун нового учебного года в одно из образовательных учреждений маяковцы привезли песок, в другом покрасили стены классов и коридоров, где-то произвели сварочные работы и промывку отопительной системы. Пригодились профессиональные навыки сотрудников предприятия при ремонте школьного радиоузла, проверке работы манометров в детских мастерских и выполнении многих других работ. Производственное объединение помогает развивать учреждения не только общего, но и дополнительного образования. Так, к прошлой зиме был отремонтирован детский эколого-биологический центр. «Маяк» организовал замену старых окон, в которые задувал ветер, на современные плотные стеклопакеты, подготовил отопительную систему. Также шефы отремонтировали летний водопровод, обновили осветительные приборы центральной аллеи, вычистили загон для лошадей и сделали многое другое. «В зимний период актуальным вопросом для учреждения стала очистка его большой территории площадью 5 га от снега. Расчистку помогло осуществить управление автомобильного транспорта «Маяка». Они же вместе с шефами отремонтировали автомобиль ЗИЛ и восстанавливают УАЗ», – высказались о шефах в центре. «Кроме того, благодаря спонсорской поддержке «Маяка», мы можем каждый год отправлять детей и педагогов в Японию, Израиль и другие страны на международные соревнования по робототехнике или на конференции по неприменению ядерного оружия», – добавила Любовь Горбунова». *** Справочка чисто для эстетов: «Сумма дополнительных налоговых платежей в рамках реализации соглашений Госкорпорации «Росатом» с субъектами РФ, на территории которых расположены российские АЭС (филиалы АО «Концерн Росэнергоатом»), может составить в 2017 году 7 743,5 млн руб. Напомним, что уже в течение нескольких лет Госкорпорация тесно сотрудничает с регионами присутствия атомно-энергетических объектов. По соглашениям, заключенным Росатомом с губернаторами областей, предприятия атомной отрасли перечисляют налоговые платежи в рамках консолидированной группы налогоплательщиков. Средства идут на улучшение социальной и инженерной инфраструктуры, строительство спортивных объектов, обустройство территорий городов присутствия «Росэнергоатома». Так, по итогам прошлого года дополнительные налоговые платежи в регионы составили 7 129,5 млн руб., из них на мероприятия муниципальных образований было направлено 1 687,3 млн рублей. Всего в 2013-2016 гг. в субъекты Российской Федерации направлено дополнительных налоговых отчислений на сумму 33 455,5 млн руб. На эти деньги в муниципальных образованиях было реализовано мероприятий социально-экономического характера на 6 240,7 млн рублей» ( отсюда ). БУДУЩЕЕ СВЕТИТ НЕ ВСЕМ 25-27 августа на базе санатория «Дальняя Дача» состоялась конференция руководителей ПО «Маяк», на которой обсуждались вопросы дальнейшего развития предприятия. Разговор был жёсткий и откровенный, но именно в споре, как известно, рождается истина. Оптимизация стоимости функций На «Маяке» есть службы, которые разрослись численно, но фактическая загруженность персонала этих служб под вопросом (финансово-экономический блок, служба безопасности, кадровая служба, служба АХЧ и другие). При этом в отдельных подразделениях персонала катастрофически не хватает, и в первую очередь требуются основные производственные рабочие. Идея проекта заключается в том, чтобы перепрофилировать часть работников. — Мы понимаем, что часть работников при проведении этой процедуры не пожелает в ней участвовать, ведь речь идет об изменении привычной жизни, а подобные решения всегда даются непросто, — поясняет заместитель генерального директора ПО «Маяк» по экономике и финансам Андрей Порошин. — Кто-то примет решение об уходе на заслуженный отдых, кто-то решит искать другую работу. Это будет личное решение каждого. Участники конференции согласились: определенная недозагруженность персонала по тем или иным направлениям имеет место быть, но менять ситуацию надо сообща именно на уровне предприятия. В руководстве предприятия планируют сформировать новый облик «Маяка» с новой структурой уже к концу 2018 года. Вовлеченность работников Зачастую можно встретить скептическое и снисходительное отношение к исследованию вовлеченности работников: мол, процедура формальная и анкеты опрашиваемые сотрудники заполняют чуть ли не под диктовку. Но так говорят те, кто не видел результатов опроса или видел, но не анализировал их. Результат последнего исследования, в котором приняли участие 1506 «маяковцев», составил 67%. Это довольно высокий показатель, однако те выводы, которые можно сделать, исходя из анализа графиков по факторам вовлеченности, говорят, что всё не так здорово, как хотелось бы. Одна из серьезных проблем, которую обсудили на конференции, заключается в отсутствии коммуникации между руководителями высшего звена (генеральный директор, его заместители) и линейными руководителями (начальниками цехов, их заместителями, мастерами). От последних зависит многое, и отсутствие взаимопонимания между, к примеру, директором завода и начальником цеха в плане того, куда движется «Маяк», приводит к отсутствию вовлеченности в процесс вообще и непониманию тех инструментов, которые применяет руководство предприятия. В качестве одного из предложений, которое планируется реализовать в ближайшей перспективе, прозвучала идея провести аналогичную конференцию, но без директоров заводов и руководителей обеспечивающих подразделений, когда руководители высшего звена смогут напрямую и откровенно пообщаться с руководителями среднего звена. Будущее зависит от нас — На «Маяке» примерно две трети вспомогательного персонала, и ребром встал вопрос о степени его занятости,— отметил генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. — Сегодня перед нами стоит задача по повышению эффективности работы. Речь идет не о сокращении численности сотрудников, речь идет об эффективности их труда. ozersk.ru. OMNIA VANITAS Чистое дежа вю, граждане: «Муниципальный форум по вопросам развития гражданского общества пройдет в Зеленогорске. Время проведения - 9 и 10 сентября. Организаторы - Краевой центр поддержки общественных инициатив. Форум откроется выставкой-ярмаркой проектов и услуг некоммерческих организаций. Будут представлены лучшие ( см. ) социальные практики и технологии, которые реализованы общественниками города». *** «В Снежинске, на территории городского парка, прошёл «Фестиваль 3D: Dелай с нами! Dелай как мы! Dелай лучше нас!». Праздник науки и творчества ( см. ) был по-снежински щедр, словно шкатулка с драгоценностями: возможности городского дополнительного образования были представлены во всём своём разнообразии. В очередной раз на фестивале было продемонстрировано, что быть ребёнком в Снежинске – это здорово, это интересно, ведь есть столько возможностей для творческого, научного, спортивного развития, что просто глаза разбегаются!» Землетрясение — это просто. - Смотрите, дети, вон Порошенко побежал! *** «Прокуратура Челябинской области привлекла к ответственности ( см. ) двух работников детского сада закрытого города Трехгорный, по вине которых пострадал пятилетний мальчик. Воспитатель опрокинул на ребенка кастрюлю с горячим супом. Мальчик получил ожоги II-III степени шеи, туловища и левой ушной раковины – 15% поверхности тела, что было квалифицировано как легкий вред здоровью. Как выяснилось в ходе проверки, должностные лица образовательного учреждения не соблюдали температурный режим подачи блюд, который по санитарным нормам должен составлять от 60 до 65 градусов. Двух виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Детский сад предупредили о недопустимости впредь подобных происшествий». Сурово, чо. *** «В рамках реализации программы «Территория культуры Росатома» в Озерске работали столичные клипмейкеры во главе с певцом, продюсером и аранжировщиком Тимуром Ведерниковым, которого поклонники рока знают, как солиста группы «Гроссмейстер», а театралам он известен по ярким ролям в мюзиклах «Метро» и «Нотр Дам де Пари». В Озерск Тимур прибыл для создания ряда видеороликов для проекта «Десять песен атомных городов» с участием музыкантов и вокалистов закрытых городов. С апреля по июнь жители закрытых городов выбрали 10 песен из 25 популярных советских и российских эстрадных и рок-композиций, предложенных для голосования. Около 15 тысяч человек смогли отдать свой голос на различных интернет ресурсах своих городов, а также во время концертов в зрительных залах, на сайтах учреждений культуры и группах в социальных сетях. В Озерском городском округе ( см. ) для участия в проекте были приглашены вокальный ансамбль «Альянс», рок-музыкант Олег Аленский, преподаватель детской музыкальной школы по классу баяна Евгений Черкашин». *** *** Бонусом сегодня — пополнение нашей коллекции сказок и легенд: «Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин и заместитель генерального директора ГК «Росатом» Вячеслав Першуков встретились с работниками Сибирского химического комбината. «В мае возникли проблемы у генерального подрядчика строительства «БРЕСТа», у строителей даже были предложения отложить проект до лучших времен, однако мы нашли решение, «Ява-строй» с проблемами справился», — сказал Вячеслав Першуков. «Помню, какая атмосфера царила на комбинате и в Северске весной 2012 года, — сказал врио губернатора Томской области. — Чувство неуверенности, растерянности. Тогда я вылетел в Москву, три с лишним часа мы говорили с Сергеем Владиленовичем, и итогом нашей встречи стало решение «Росатома» реализовать проект «Прорыв» в Томской области» ( см. ). Хорошо бы нам мастер-класс организовать в эти выходные, а? Слетал разок в Нерезиновую — и жизнь наладилась... А наши то ли не в Москву ездят, на самом деле, то ли просто бездари попались.