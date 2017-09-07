Проект "Память минус" движется по местам бо(л)евой славы.

ПАМЯТЬ МИНУС

Дом Шамро: те же, на том же месте. Человек такая свинья — ко всему привыкнет.

Как и было обещано, «Уран-Батор» время от времени совершает контрольные инспекции по местам бо(л)евой славы, дабы убедиться, что скрепам заколючинским ничто не угрожает пока: ни мерзопакостный Барак Обама со своими санкциями, ни объединённая пятая колонна жидов, либерастов и студентов. Поскольку в Нашгород пришла осень, настала пора обновить картиночки с улицы Советской. Докладываю. Пресловутый «дом Шамро», принадлежащий на самом деле фирме Сергея Сергеева ( см. ), чувствует себя превосходно. И в особенности - обещанный «сити-менеджером» Пешковым ещё летом 2016 года забор вокруг почтенного недостроя.

Как, вы не видите на фото забора? Хм. А ведь он есть! Сходите к окулисту, пожалуй. Это у вас что-то со зрением.