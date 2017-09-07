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Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Удивительное рядом arrow Дом Шамро: те же, на том же месте  
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Дом Шамро: те же, на том же месте Печатать E-mail
Wednesday, 06 September 2017

Проект "Память минус" движется по местам бо(л)евой славы.

ПАМЯТЬ МИНУС

Дом Шамро: те же, на том же месте. Человек такая свинья — ко всему привыкнет.

Как и было обещано, «Уран-Батор» время от времени совершает контрольные инспекции по местам бо(л)евой славы, дабы убедиться, что скрепам заколючинским ничто не угрожает пока: ни мерзопакостный Барак Обама со своими санкциями, ни объединённая пятая колонна жидов, либерастов и студентов. Поскольку в Нашгород пришла осень, настала пора обновить картиночки с улицы Советской. Докладываю. Пресловутый «дом Шамро», принадлежащий на самом деле фирме Сергея Сергеева (см.), чувствует себя превосходно. И в особенности - обещанный «сити-менеджером» Пешковым ещё летом 2016 года забор вокруг почтенного недостроя.

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Как, вы не видите на фото забора? Хм. А ведь он есть! Сходите к окулисту, пожалуй. Это у вас что-то со зрением.

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Кстати. Очередной большой привет муниципальным службам, отвечающим за чистоту в городе, а также проверяющим структурам всех мастей и рангов. Цветущий Железногорск цветёт и пахнет с неумолимою силой, так и передайте дорогим Сергею Евгеньевичу и Вадиму Викторовичу. Вашими заботами!

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