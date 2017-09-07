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Святу месту не быть пусту Печатать E-mail
Wednesday, 06 September 2017

Индустрия гастролей православных мощей не знает роздыху.

ГЛАВНЫЙ ПО СВЯТЫНЯМ

Своеобразной презентацией нового кандидата на звание главного спонсора Московской патриархии стало принесение в Россию нынешним летом частицы мощей святителя Николая из итальянского города Бари.

Широкой православной публике в храме Христа Спасителя был представлен Андрей Гурьев — «олигарх из 90-х», бывший бизнес-партнер Михаила Ходорковского, бывший сенатор, владелец крупнейшего поместья в Лондоне и российской компании «ФосАгро», давний приятель патриарха Кирилла. События в заполярном городе Кировске, где расположен основной бизнес Гурьева, удивительно перекликаются с сюжетом фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» — трагической притчи об уродливых формах, которую приобрела в современной России «симфония церкви и государства».

История успеха

О том, что Андрей Гурьев теперь «главный по святыням», прессе рассказал пресс-секретарь патриарха РПЦ священник Александр Волков. По его признанию, именно компания Гурьева «ФосАгро» (cм.) взяла на себя основную часть расходов по доставке в Москву и Петербург из Бари левого ребра св. Николая. За право потратить деньги на подобное мероприятие пришлось выдержать серьезную конкуренцию: еще сравнительно недавно монополией на доставку в Россию зарубежных православных святынь владел бывший президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин, а чуть позже — один из главных спонсоров «русской весны» 2014-го Константин Малофеев.

Секрет успеха Андрея Гурьева на этом поприще пока не раскрыт до конца, ясно только, что ему особенно благоволит патриарх Кирилл. В прошлом году он прилетал в заполярный город Кировск, где расположены основные бизнес-активы Гурьева по добыче апатитов, чтобы совершить закладку нового храма. При этом патриарх спускался в шахты «ФосАгро», благословляя стремление концерна к монопольному положению на рынке минеральных удобрений России.

Компания финансирует строительство разных православных храмов, а также паломничества иерархов РПЦ в Бари — отныне ключевой пункт православно-католического диалога. Поскольку «сближение с католиками» теперь в тренде российской внешней политики, надо признать: это направление спонсорской поддержки выбрано Гурьевым исключительно грамотно. Бизнесмен также входит в престижный Афонский клуб — закрытое сообщество крупных российских чиновников и бизнесменов, финансирующих возрождение и строительство монастырей на Святой горе Афон (Греция), куда запрещен доступ женщинам и где можно решать разные вопросы в обстановке почти полной секретности.

Если в церкви Андрея Гурьева знают только на уровне патриарха и высшей иерархии, то в российском бизнес-сообществе он известен давно, и репутацию имеет противоречивую. По версии журнала «Форбс», Гурьев занимает 28-е место в рейтинге российских бизнесменов с капиталом в 2,3 млрд долларов. Старт и расцвет его бизнеса связаны со структурами Михаила Ходорковского, точнее, с подразделением «Менатепа» «Апатит» (ныне входит в концерн «ФосАгро»).

Уроженец Подмосковья Гурьев окончил Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова, ректор которого, Владимир Литвиненко, именуется СМИ самым богатым ректором мира. Формально его богатство, перевалившее за рубеж в 1 млрд долларов, связано в долей все в том же «ФосАгро», которую Литвиненко получил при невыясненных обстоятельствах. Зато хорошо известно, что ректор, имеющий в определенных кругах псевдоним Завхоз, был научным руководителем при защите кандидатской диссертации Владимира Путина. Другими знаменитостями, защитившимися под этим же научным руководством, являются Игорь Сечин и Виктор Зубков. Ректор трижды возглавлял предвыборный штаб Путина в Санкт-Петербурге.

Еще один фактор близости Гурьева к окружению президента России — увлечение боевыми единоборствами. Бизнесмен является мастером спорта международного класса по дзюдо, а первым местом его работы (с 18-летнего возраста) было связанное с органами спортивное общество «Динамо», где Гурьев дослужился до инструктора.

Сделав скромную спортивную карьеру, будущий олигарх в 28-летнем возрасте назначается первым секретарем Фрунзенского райкома ВЛКСМ в Москве, который стал инкубатором первого постсоветского бизнеса. Заместителем Гурьева был Михаил Ходорковский, создавший на его базе Межотраслевой центр научно-технических программ (Центр МНТП), в 1990-м переименованный в «Менатеп». В структуре этого холдинга Гурьев возглавил направление, связанное с добычей полезных ископаемых: к концу 90-х основную прибыль концерну по этому направлению приносила компания «Апатит», расположенная в Мурманской области, — как раз там, где развивается сюжет фильма «Левиафан». Интересно, что слово «апатит» происходит от древнегреческого  «обманываю».

Темные страницы

К фильму мы еще вернемся. А пока продолжим реконструкцию деловой карьеры Гурьева. Главным источником сведений об этом стал бывший (до 2014 г.) руководитель подразделения «ФосАгро», отвечавшего за «налоговую оптимизацию», Игорь Сычев. В результате конфликта с Гурьевым и другими руководителями концерна он стал жертвой неправомерного, по мнению самого Сычева, уголовного преследования и вынужден был покинуть Россию. Однако из своего эмигрантского убежища он продолжает давать показания на своих бывших коллег, за которые получает благодарности ФСБ.

Свидетельства Сычева перекликаются со сведениями, изложенными в обвинительном заключении по «первому делу ЮКОСа», где рассказывается о продаже продукции «Апатита» подставным компаниям по заведомо заниженным ценам, что приводило к присвоению руководством концерна разницы между номинальной и фактической ценой и к значительному уклонению от уплаты налогов. Несмотря на серьезность обвинений, юристам «Апатита», поглощенного по ходу дела концерном «ФосАгро», удалось не только отбить все претензии, но и получить от налоговой службы в 2012 г. «компенсацию морального ущерба» на сумму 10 млн долларов.

По утверждению Сычева, «ФосАгро» якобы полностью контролирует администрацию города Кировска Мурманской области, а должностные лица получают бонусы как сотрудники концерна. Бывший сотрудник «ФосАгро» И.А. Кельманзон был назначен главой администрации Кировска и застрелен в 2009 г. в собственном кабинете отчаявшимся местным предпринимателем Иваном Анкушевым, который тут же покончил с собой (снова параллель с «Левиафаном», хотя в фильме события развиваются более «гуманно»).

Андрей Гурьев и сам «ходил в политику» — с 2001 по 2013 г. был сенатором от органа исполнительной власти Мурманской области. Гурьеву пришлось добровольно покинуть сенаторское кресло в мае 2013 г., когда спикером была Валентина Матвиенко, а Кремль жестко потребовал от парламентариев сделать выбор между бизнесом и законотворческой работой. Кстати, за долгие годы присутствия в Совете Федерации Гурьев практически не проявил никаких законодательных инициатив.

По сведениям американского журнала NewYorker, к июню 2015 г. Андрей Гурьев владел вторым по размерам (после Букингемского) дворцом в Лондоне, стоимость которого оценивалась примерно в 500 млн долларов. Речь идет о поместье Уитернхерст общей площадью два гектара. Прежними его владельцами были члены семьи сирийского лидера-изгоя Башара Асада.

Благочестие Левиафана

Но какое отношение к нашему герою имеет фильм Андрея Звягинцева 2014 г., апеллирующий к библейским образам — в частности, к истории Иова Многострадального? Левиафан в библейской книге Иова — это страшное морское чудовище, с которым человек совладать не в силах без помощи свыше. В традиционной православной экзегетике этот образ отождествляется с дьяволом. Этой интерпретации не исключает и фильм Звягинцева, но больше он тяготеет к тому образу Левиафана, который предложил английский философ XVII в. Томас Гоббс, назвавший так бездушную государственную машину, перемалывающую свободу человеческой личности. Действие фильма разворачивается в Мурманской области, причем часть эпизодов снята прямо в вот­чине «ФосАгро» городе Кировске.

Главный герой фильма — честный, но мелкий предприниматель — становится жертвой государственно-церковной мафии, которая задумала построить на месте его дома у реки храм. Наивная попытка сопротивляться приводит героя на тюремные нары на 15 лет, а предварительно глава города лично устраивает инсценировку его казни. Возникает смутная параллель с предпринимателем Анкушевым, который убивает главу города и погибает сам, оставив предсмертную записку: «Ваша банда — упыри, зло должно быть наказано». На «беспредел» главу вдохновляет местный архиерей. Он призывает мэра «проявить силу». Российский религиовед Дмитрий Узланер так комментирует финал фильма — торжественное освящение «храмового комплекса» на месте дома растоптанного предпринимателя: «Вроде бы все на месте: купола позолочены, свечки поставлены, стулья расставлены… Все канонично и величественно, а по сути — уничтожение человека».

Мизансцена из фильма почти в точности повторилась, когда в Кировск на Преображение 2016 г. прилетел патриарх Кирилл закладывать вместе с Андреем Гурьевым храм у подножия Хибинских гор. Он станет уже третьим в сравнительно малонаселенном городе. Андрей Гурьев-младший, назначенный отцом на должность председателя правления «ФосАгро», так прокомментировал прессе это событие: «Основной платформой духовного воспитания тружеников компании является православие… Мы уделяем огромное внимание духовному развитию, в частности содействуем восстановлению и строительству храмов, возрождению воскресных школ». Храм будет посвящен святой великомученице Варваре, которую еще патриарх Алексий II назначил покровительницей ракетных войск стратегического назначения, а нынешний патриарх — покровительницей горнодобытчиков. Строительство храма идет почти круглосуточно и с применением самых современных технологий.

Еще в 2014 г. Андрей Гурьев на радость кировчанам, привычно жалующимся на отсутствие качественного медицинского обслуживания, привез в город частицы мощей святых апостолов Андрея Первозванного, Фаддея, Симона, Варнавы, Иакова Зеведеева, Филиппа, Варфоломея, Фомы, святого великомученика и целителя Пантелеимона и святителя Василия Великого. Так в Кировске отметили 85-летие предприятия «Апатит» и 10-летие храма Спаса Нерукотворного, построенного на средства предприятия. «Через православие, через православный храм начинается воспитание нравственно здоровой личности, — писало по этому поводу руководство «ФосАгро» в пресс-релизе. — Поэтому весомое участие «Апатита» и «ФосАгро» в строительстве храма в г. Кировске не дань моде, а следование традициям. На Руси издавна все дороги ведут к храму, символу духовности, культуры и образования».

Признав в своей праздничной речи неразрешимость проблем кировчан, Андрей Гурьев-старший призвал преодолевать их верой и молитвой, заверив, что «приложение к святым мощам поможет обрести надежду и укрепить уверенность в жизни, уверенность в завтрашнем дне». По сведениям Фонда «Здравомыслие», выступающего против клерикализации России, на каждом руднике «ФосАгро» устроены молитвенные комнаты, в производственных помещениях висят иконы, охраняемые камерами видеонаблюдения и датчиками разбития стекла. Но не все местные жители довольны, что признает даже правительственная «Российская газета»: «Многовато храмов, часовен, монастырей, молельных комнат на два городка, — пишут недовольные, — жители просят не закрывать роддом (давно закрыт в Апатитах), «скорая» возит в соседний город за 16 км рожающих, травмированных, доезжают, говорят, не все, а вокруг растут лишь храмы».

Посещение важнейших богослужений руководством предприятий является обязательным.

novayagazeta.

***

Как рассказали в красноярской епархии, сегодня в город доставили около десяти уникальных святынь из Греции и Иерусалима. Среди святынь есть шапочка, пояс и частичка мощей Иоанна Русского в ковчеге в виде благословляющей руки, которая впервые доставляется на территорию России. Также впервые в Красноярск привезли частицу камня из пещеры, где родился святой Иоанн Креститель, частицу Покрова и Гроба Пресвятой Богородицы, частицу Камня помазания Иисуса Христа.

ngs24.ru.

***

Иоанн Русский родился в казацкой семье около 1690 года на землях Войска Запорожского. По достижении зрелого возраста был рекрутирован в армию Петра I. Во время Прутского похода вместе с другими солдатами был взят в плен союзниками турок татарами. Переправлен в Константинополь и продан в рабство начальнику турецкой кавалерии. Тот привёз святого к себе на родину — в Малую Азию, Каппадокия, в селение Ургюп.

Из любви к Богу и православию Иоанн отказался от предложения принять ислам и остался верным христианству, за что был унижаем и жестоко мучим турками, презрительно называвших его и таких, как он, «гяуром», то есть «неверным». Однако с течением времени, видя твёрдость в вере, кротость и трудолюбие святого, хозяин и домочадцы стали уважать его и прекратили издевательства. Свои обязанности Иоанн выполнял с любовью и усердием, что вызвало насмешки других рабов. Но и это праведный воспринял без злобы.

В скором времени Ага разбогател и стал одним из самых влиятельных людей в Ургюпе. Он связал это с тем, что в его доме живёт праведник.

Став богатым, Ага решил совершить хадж. Во время его путешествия жена хозяина созвала родных и друзей на обед. Когда подавали любимое блюдо хозяина, плов, она сказала прислуживавшему им Иоанну: «Как же рад был бы твой хозяин, если бы он был здесь и вкушал с нами этот плов!». Святой попросил у неё это блюдо, обещая послать его в Мекку. Все очень развеселились, но просьбу выполнили, решив, что Иоанн хочет съесть плов сам или отдать беднякам. Когда же Ага вернулся, он рассказал о чуде: находясь в Мекке, он обнаружил в запертой на ключ комнате дымящееся блюдо с пловом, на котором было выгравировано его имя.

Известия об этом чуде быстро распространились по селению и окрестностям, и все, даже турки-мусульмане, стали называть Иоанна «вели» — «святой». Однако он не изменил своего образа жизни, по-прежнему проводя её в тяжёлом труде и молитве. Перед смертью он тяжело заболел, и, не имея возможности встать, послал за священником, чтобы тот причастил его. Священник побоялся открыто идти в дом к мусульманину и передал Святые Дары, спрятав их в яблоке. Причастившись, праведник скончался. Это произошло 27 мая 1730 (9 июня1730).

Могила святого сразу стала местом паломничества представителей всех конфессий, на ней совершались чудеса. Через три года священник увидел Иоанна во сне, и тот сказал ему, что тело осталось нетленным. После чудесного явления «огненного столпа» над могилой христиане решились открыть её. Тело действительно оказалось нетленным и источало приятный аромат. В таком состоянии оно находится и в наши дни.

wikipedia.org.

 
 
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