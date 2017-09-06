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Юстас - Юстасу. Дубль два Печатать E-mail
Tuesday, 05 September 2017

Заколючинские общественники сочиняют письмо Юрию Чайке.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Генеральному прокурору РФ Юрию Яковлевичу Чайке,

прокурору Красноярского края Михаилу Михайловичу Савчину,

губернатору Красноярского края Виктору Александровичу Толоконскому.

Уважаемые Юрий Яковлевич, Михаил Михайлович, Виктор Александрович!

Мы, жители ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, обращаемся к вам за помощью, так как местные и региональные органы власти не решили проблему по приобретению топлива (мазута) для трех котельных нашего города в 2015 и 2016 годах.

Город обеспечивается теплом от Железногорской ТЭЦ, находящейся в г. Сосновоборске. Но ее тепла не хватает для отопления домов, если наружная температура воздуха опускается ниже минус 17 градусов. В этом случае подключается котельная №1 Горно-химического комбината, работающая на мазуте, ныне переданная в аренду муниципальному предприятию «Гортеплоэнерго». Две другие котельные города, работающие на мазуте, обеспечивают теплом дома, которые не подключены к центральной системе отопления.

В настоящее время стоимость тепла в нашем городе - одна из самых высоких в Красноярском крае (2.355,46 руб./ГКал). Существует субсидия по отоплению, но она составляет всего 10-15% от начисленной оплаты. Городские власти не принимают реальных мер по снижению стоимости тепла и, наверное, не контролируют весь процесс по формированию этой стоимости.

Из статьи местной газеты «Сегодняшняя газета» жители города узнали о закупках топочного мазута для муниципальных котельных:

- За ноябрь-декабрь 2015 года стоимость мазута в ПАО НК «Роснефть» за тонну была 7.276 и 7.300 руб. В январе-феврале 2016 года, соответственно, - 6.492 и 5.200 руб.

- МП «Гортеплоэнерго» заключало договора на поставку мазута в ноябре- декабре 2015 года по цене за тонну 11.420 руб. и 11.220 руб. В январе-феврале 2016 года стоимость мазута была 11.200руб. И 10.120 руб.

- Эти договоры заключались не с прямым (основным) поставщиком топлива, а через посредников. Сравните: если приобретать мазут у основного поставщика, общая сумма затрат составит 66.491.500 руб. Сумма затрат с учётом прибыли посредников составила 109.850.000 руб. Переплата 43.358.500 рублей или 65%.

Эти деньги выплатили мы, жители города. МП «Гортеплоэнерго» вытащило эти деньги из наших карманов. Почему на такие закупки никак не отреагировала администрация ЗАТО г. Железногорск, являющаяся учредителем МП «ГТЭ», которая должна защищать интересы жителей города, остается только догадываться.

Данные обстоятельства в течение года рассматривались специалистами ГУВД МВД РФ по Красноярскому краю, но они не усмотрели в деле потерпевших и состава преступления. Зато начальник Контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Владимир Лифанов уверял горожан, что мазут «Гортеплоэнерго» приобретает у акционерного общества «Красноярскнефтепродукт» по самым выгодным ценам. Действительно, куда уж выгоднее…

Жители города являются потерпевшими по этим коррумпированным схемам закупок и требуют вернуть им деньги за переплаченное тепло в полном объеме.

Юрий Яковлевич, Михаил Михайлович, Виктор Александрович,

убедительно просим защитить наши права! Остановите произвол муниципальных и региональных органов власти, руководителей предприятий. Безнаказанность – порождает беспредел, воровство и коррупцию на всех уровнях.

Жители ЗАТО г. Железногорск.

От «Уран-Батора»: без Толоконского, как видите, и во втором, существенно более народном варианте письма никак обойтись не получается. Но поскольку жаловаться губернатору на его же «правительство» довольно странно, ваш корреспондент попробует пролоббировать замену регионального вождя на более уместную фигуру. Федерального, наверное, уровня.

Р.S. Чего-то вдруг подумалось: а вот бы нам в аналогичные документы Железногорской ТЭЦ заглянуть? Как справедливо отмечал коммунист Лифанов, основная масса теплового тарифа формируется именно там. Представляете, как на миллионах тонн угля можно сочно поднавариться? Ну, чисто по аналогии...

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