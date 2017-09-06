Самый суровый постмодернизм рулит в Россиюшке. Алексей Учитель обвинил Наталью Поклонскую в пособничестве террористам Под видом религиозной организации в России формируется террористическая группировка, ставящая своей целью дестабилизацию общества. Об этом говорится в заявлении Учителя. Режиссер призывает остановить террористов, подчеркивая, что их идеологи, организаторы и боевики не скрываются. По его словам, протесты против фильма «Матильда» — лишь повод для этой организации заявить о себе. Ее название Учитель не сообщил, но добавил, что Поклонская обеспечивает ее прикрытие и поддержку. Ранее организация «Христианское государство – Святая Русь» разослала директорам кинотеатров письма с угрозами поджога в случае показа этой ленты. После событий в Екатеринбурге организация поспешила заявить, что не имеет к ним отношения. «Матильда» выйдет в прокат 26 октября. Наталья Поклонская неоднократно высказывалась против этой ленты, утверждая, что фильм оскорбляет чувства верующих. echo.msk. *** Наталья Поклонская в своем аккаунте на Facebook прокомментировала обвинения в терроризме, поступившие в ее адрес от Алексея Учителя. По мнению депутата, режиссер стремится «наябедничать» на нее президенту РФ. Поклонская отметила, что столь громкие заявления нуждаются либо в доказательствах, либо в публичных извинениях со стороны Учителя и его адвоката. Внимание пользователей привлекла цитата, помещенная депутатом в конец поста. «Чем беззастенчивее ложь, тем легче в нее верят», — написала противница фильма «Матильда». Данное высказывание зачастую приписывается Йозефу Геббельсу, занимавшему в Третьем рейхе пост рейсхминистра просвещения и пропаганды. На самом деле она принадлежит Адольфу Гитлеру: нацистский лидер использовал ее в своей книге «Майн Кампф». versia.ru. *** В Екатеринбурге 39-летний житель Свердловской области Денис Мурашов за рулем автомобиля УАЗ протаранил входную группу крупнейшего в городе киноконцертного театра «Космос». Затем он поджег автомобиль, в кузове которого находились три баллона с газом и бочка бензина. Пожар почти целиком уничтожил входную группу «Космоса». После этого мужчина с ожогами обратился в травмпункт, где его и задержали сотрудники полиции. По неофициальной информации, он объяснил свои действия протестом против фильма «Матильда». На камерах наружного наблюдения видно, как УАЗ-«буханка» осторожно взбирается на ступени ККТ «Космос» и пытается таранить дверь. На часах 5.38 утра, центр города, в двух шагах от резиденции губернатора. К машине подбегает случайный прохожий, он совершал утреннюю пробежку и решил, что автомобиль случайно попал в ДТП, водителю нужна помощь. Мурашов, выскочив с водительского места, предупредил бегуна: «Беги отсюда, сейчас рванет» — и закинул в кузов коктейль Молотова. Судя по фотографиям с места происшествия, баллоны не взорвались, но полыхнувшая бочка с бензином сожгла крыльцо дотла. Мурашов живет в Ирбите, 200 километров от Екатеринбурга. Судя по его страницам в соцсетях, он считает себя православным человеком: фотографируется на фоне храмов. В одном из постов в «Одноклассниках» он предлагает не пользоваться электронными документами, так как об этом предупреждал «святой Паисий Святогорец Афонский». «Это отречение от Христа», — пишет Мурашов. По его словам, он приехал в Екатеринбург накануне. УАЗ купил «у кого-то» в Ирбите. Весь день перед атакой на кинотеатр провел в Храме-на-Крови — месте убийства царской семьи. А на следующий день направил начиненный горючим автомобиль в ККТ «Космос», который находится буквально в нескольких сотнях метров от храма. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога». Мурашова отправили на психиатрическую экспертизу. Известно, что он и ранее состоял на учете у психиатра. Кроме того, в 2015 году МВД объявляло его в розыск как пропавшего без вести: соответствующие объявления до сих пор доступны в интернете. Восстановлением пострадавшего «Космоса» теперь срочно занимаются строители: в ближайшие дни здесь должны состояться концерт Григория Лепса и церемония с участием Марины Влади. Стоит отметить, что екатеринбургская епархия фактически публично поддерживает кампанию против фильма «Матильда». Здесь была издана книга «Ложь «Матильды», призванная разоблачить фильм. Сюда в годовщину убийства царской семьи приезжала Наталья Поклонская, прошедшая крестным ходом с иконой убитого императора. Под Екатеринбургом живет духовник Натальи Поклонской, отец Сергий, которого в миру зовут Николай Романов. Представители екатеринбургской епархии на момент написания заметки отказывались от комментариев. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил в твиттере: «Похоже, что поджог ККТ «Космос» в Екатеринбурге все-таки из-за «Матильды». Донагнетались. Возгорелось пламя. Считаю терактом. Привет Поклонской». Депутат Госдумы в ответ заявила, что Ройзман «задевает чувства верующих». novayagazeta. *** Так совпало, что происшествие случилось в день рождения режиссера Алексея Учителя и героини его фильма Матильды Кшесинской. Очевидцы вызвали полицию в 3:30 ночи. Адвокат Учителя Константин Добрынин рассказал «Новой», что камеры наблюдения запечатлели двух человек. «Были заложены два пакета с жидкостью, которые были подожжены, — говорит он. — Слава богу, масштабного пожара не произошло, но фасад памятника архитектуры испорчен». По другим данным, здание бывшего жилого дома сенатора Половцова 1887 года постройки закидали бутылками с зажигательной смесью. Пожар мог разгореться исторический. За разбитым окном находится деревянный зал звукозаписи. Попади туда огонь, все сгорело бы еще до приезда пожарных. По счастью, между окном и залом оказалась стена. Закоптился и угол здания. К счастью, мемориальная доска народного артиста СССР Ефима Учителя — отца Алексея, не пострадала. В киностудии «Лендок» редакцию заверили, что компания работает в нормальном режиме, но от подробных комментариев отказались. По словам Добрынина, нападение на киностудию — результат бездействия полиции. «Случилось то, о чем мы предупреждали еще в феврале. Мы тогда писали заявление в МВД, в управление по экстремизму. За семь месяцев полиция не сделала ничего, — жалуется адвокат. — В понедельник мы написали заявление министру Колокольцеву о том, что ситуация может принять неприемлемые формы. Ровно это и происходит». Юрист считает, что нападавших могли побудить к подобным действиям публичные высказывания депутата Госдумы Натальи Поклонской. Бывший прокурор Крыма уже несколько месяцев добивается отмены выхода фильма. «Все совпадает, — говорит Добрынин. — Ночью поджигают студию, а утром Поклонская снова выкладывает дебиловатый ролик со своими умозаключениями об актерах (депутат разместила видео на своей странице в фейсбуке — Ред.). С этим надо разбираться. Может быть, этот пинок со стороны экстремистов подгонит полицию». «Новой» удалось связаться с организацией «Христианское государство — Святая Русь». Некоторые российские кинотеатры в августе получили от нее релиз с угрозами сжечь здание кинотеатра, если тот покажет «Матильду». Человек, который представился Александром Калининым, сказал, что они к нападению не причастны. Тем не менее, и осуждать такие методы борьбы он не стал. «Узнали об этом из СМИ, — сказали в «Христианском государстве». — Мой метод борьбы — информационный. Я просто предупреждаю, что есть люди, которые могут поступать иначе. Не то, чтобы я осуждаю. У каждого своя совесть». Между тем, в группах «защитников» России от «Матильды», а таких в сети немало, обсуждают происшествие, осуждая вандалов за недостаточно решительные действия. novayagazeta. Р.S. Утром 5 сентября в школе №1 подмосковной Ивантеевки 15-летний ученик «9А» Михаил П. напал на учителя информатики Любовь Калмыкову. Как рассказали «Новой газете» ученики школы, инцидент произошел на третьем уроке в классе на втором этаже. Михаил П. зашел в кабинет после звонка с криком: «Я пришел сюда сдохнуть!» В прокуратуре подтвердили, что подросток ударил учителя кухонным топориком по голове. «Затем подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия», — говорит источник Интерфакса Генпрокуратуре. Уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова рассказала Интерфаксу, что одноклассники во время нападения закрылись в лаборантской, несколько человек выпрыгнули из окна и получили ушибы и переломы. В итоге по данным ГУ МВД по Московской области, госпитализированы четыре человека: учитель в реанимации с тяжелой травмой головы и три ученика — их ушибы и переломы — последствие прыжка из окна второго этажа школы. Михаил серьезно увлекался оружием. По крайней мере весь последний год большая часть его сообщений посвящена оружию: его разновидностям, устройству, применению. Если листать ленту сообщений школьника, возникает ощущение, что вообще ничего, кроме оружия, его на самом деле не интересовало. Некоторые сообщения посвящены теме ухода из жизни. 5 сентября на странице Михаила П. «Вконтакте» указан статус: delete my life 05.09.17 (удалите мою жизнь 05.09.17). Задержанный подросток будет проходить обвиняемым по статье «Хулиганство». Школьнику предстоит пройти психиатрическую экспертизу — СМИ сообщают, что он уже наблюдался у психиатра. Ученики первой ивантеевской школы, с которыми удалось связаться «Новой газете», рассказали, что Михаил был неординарным, и агрессивным. «Он ходил в берцах и в камуфляжных штанах, хотя и носил очки», — сказал Семен Л., учившийся в классе на год младше Михаила. Взаимоотношения Михаила со школьниками подтверждают и слова его сестры, а также еще одного учителя школы. Первая рассказывает теперь: «Да, он это сделал, потому что у него накопилось за три года... Его одноклассники, они его задевали всячески, и его это раздражало». Учитель: «Он кричал что-то вроде: я ждал этого три года, но я не знаю его так долго, чтобы это как-то объяснить». В друзьях у Михаила — всего 4 человека. Вместе они делятся роликом, снятым еще в апреле 2017 года, где ученик приносит в класс ружье в футляре от музыкального инструмента и убивает незнакомого ему учителя физики. Ролик снят в российской школе. Еще раньше, в феврале этого года, Михаил делает репост похожего содержания. Насилия там еще нет. Посыл в другом: «когда в классе зашла речь о стрельбе в школах» — все смотрят на меня. На Михаила? Репост он комментирует: «жизненно». Сообщество, изображение которого на этот раз репостит Михаил, называется «Эрик Харрис и Дилан Клиболд / VoDKa and Red». Оно посвящено трагедии в американской школе «Колумбайн». Обращает внимание, что никнейм в соцсети Михаил выбрал по фамилии одного из подростков-убийц: он тоже Klebold. «Колумбайн» США, 1999 год. Два старшеклассника, раздобыв оружие (ружье, полуавтоматический пистолет, баллоны с газом), устроили массовое убийство в школе «Колумбайн». Были убиты 13 и ранены 26 человек. Харрис и Клиболд совершили самоубийство. novayagazeta.