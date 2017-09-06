 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Страна и Мир arrow Обойдёмся без НАТО  
Wednesday, 06 September 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Сухой закон это:
спасение страны
несусветная глупость
имитация деятельности



результаты

Комментарии
  • Полиция мыслей
    А не в "пятерке" ли служил наш самый-самый? То-то о его подвигах на родине ничего не известно. >>>

  • Полиция мыслей
    Сегодня ходил в магазин Балтийский (Тель), ещё раз увидел надпись на стене "СМЕРТЬ РУСНЕ". Большими буквами написано, ещ... >>>

  • Новые стахановцы
    И вскрикнул. Эти инноваторы даже запятые расставить не могут, о чем-то более интеллектуальноемком и говорить нечего >>>

  • Почувствуйте разницу
    Шамиль, говорите? А чего вы ждали? >>>

  • Хлеба и зрелищ
    Каждый развлекается, как может. >>>

  • Царица доказательств
    СанПиН 2.1.4.2496-09 2.3. Санитарно-эпидемиологические требования к системам горячего централизованного водоснабжения на... >>>

  • Полиция мыслей
    Вот и Ленина не убирают, потому как, наверняка, масонским папаней был. Ленин уничтожил русскую элиту и подарил им власть... >>>

RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Обойдёмся без НАТО Печатать E-mail
Tuesday, 05 September 2017

Самый суровый постмодернизм рулит в Россиюшке.

Алексей Учитель обвинил Наталью Поклонскую в пособничестве террористам

Под видом религиозной организации в России формируется террористическая группировка, ставящая своей целью дестабилизацию общества. Об этом говорится в заявлении Учителя.

Режиссер призывает остановить террористов, подчеркивая, что их идеологи, организаторы и боевики не скрываются. По его словам, протесты против фильма «Матильда» — лишь повод для этой организации заявить о себе. Ее название Учитель не сообщил, но добавил, что Поклонская обеспечивает ее прикрытие и поддержку.

Ранее организация «Христианское государство – Святая Русь» разослала директорам кинотеатров письма с угрозами поджога в случае показа этой ленты. После событий в Екатеринбурге организация поспешила заявить, что не имеет к ним отношения. «Матильда» выйдет в прокат 26 октября. Наталья Поклонская неоднократно высказывалась против этой ленты, утверждая, что фильм оскорбляет чувства верующих.

echo.msk.

***

Наталья Поклонская в своем аккаунте на Facebook прокомментировала обвинения в терроризме, поступившие в ее адрес от Алексея Учителя. По мнению депутата, режиссер стремится «наябедничать» на нее президенту РФ. Поклонская отметила, что столь громкие заявления нуждаются либо в доказательствах, либо в публичных извинениях со стороны Учителя и его адвоката. Внимание пользователей привлекла цитата, помещенная депутатом в конец поста. «Чем беззастенчивее ложь, тем легче в нее верят», — написала противница фильма «Матильда». Данное высказывание зачастую приписывается Йозефу Геббельсу, занимавшему в Третьем рейхе пост рейсхминистра просвещения и пропаганды. На самом деле она принадлежит Адольфу Гитлеру: нацистский лидер использовал ее в своей книге «Майн Кампф».

versia.ru.

***

В Екатеринбурге 39-летний житель Свердловской области Денис Мурашов за рулем автомобиля УАЗ протаранил входную группу крупнейшего в городе киноконцертного театра «Космос». Затем он поджег автомобиль, в кузове которого находились три баллона с газом и бочка бензина. Пожар почти целиком уничтожил входную группу «Космоса». После этого мужчина с ожогами обратился в травмпункт, где его и задержали сотрудники полиции. По неофициальной информации, он объяснил свои действия протестом против фильма «Матильда».

На камерах наружного наблюдения видно, как УАЗ-«буханка» осторожно взбирается на ступени ККТ «Космос» и пытается таранить дверь. На часах 5.38 утра, центр города, в двух шагах от резиденции губернатора. К машине подбегает случайный прохожий, он совершал утреннюю пробежку и решил, что автомобиль случайно попал в ДТП, водителю нужна помощь. Мурашов, выскочив с водительского места, предупредил бегуна: «Беги отсюда, сейчас рванет» — и закинул в кузов коктейль Молотова. Судя по фотографиям с места происшествия, баллоны не взорвались, но полыхнувшая бочка с бензином сожгла крыльцо дотла.

Мурашов живет в Ирбите, 200 километров от Екатеринбурга. Судя по его страницам в соцсетях, он считает себя православным человеком: фотографируется на фоне храмов. В одном из постов в «Одноклассниках» он предлагает не пользоваться электронными документами, так как об этом предупреждал «святой Паисий Святогорец Афонский». «Это отречение от Христа», — пишет Мурашов.

По его словам, он приехал в Екатеринбург накануне. УАЗ купил «у кого-то» в Ирбите. Весь день перед атакой на кинотеатр провел в Храме-на-Крови — месте убийства царской семьи. А на следующий день направил начиненный горючим автомобиль в ККТ «Космос», который находится буквально в нескольких сотнях метров от храма.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога». Мурашова отправили на психиатрическую экспертизу. Известно, что он и ранее состоял на учете у психиатра. Кроме того, в 2015 году МВД объявляло его в розыск как пропавшего без вести: соответствующие объявления до сих пор доступны в интернете. Восстановлением пострадавшего «Космоса» теперь срочно занимаются строители: в ближайшие дни здесь должны состояться концерт Григория Лепса и церемония с участием Марины Влади.

Стоит отметить, что екатеринбургская епархия фактически публично поддерживает кампанию против фильма «Матильда». Здесь была издана книга «Ложь «Матильды», призванная разоблачить фильм. Сюда в годовщину убийства царской семьи приезжала Наталья Поклонская, прошедшая крестным ходом с иконой убитого императора. Под Екатеринбургом живет духовник Натальи Поклонской, отец Сергий, которого в миру зовут Николай Романов.

Представители екатеринбургской епархии на момент написания заметки отказывались от комментариев. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил в твиттере: «Похоже, что поджог ККТ «Космос» в Екатеринбурге все-таки из-за «Матильды». Донагнетались. Возгорелось пламя. Считаю терактом. Привет Поклонской». Депутат Госдумы в ответ заявила, что Ройзман «задевает чувства верующих».

novayagazeta.

***

Так совпало, что происшествие случилось в день рождения режиссера Алексея Учителя и героини его фильма Матильды Кшесинской. Очевидцы вызвали полицию в 3:30 ночи. Адвокат Учителя Константин Добрынин рассказал «Новой», что камеры наблюдения запечатлели двух человек. «Были заложены два пакета с жидкостью, которые были подожжены, — говорит он. — Слава богу, масштабного пожара не произошло, но фасад памятника архитектуры испорчен».

По другим данным, здание бывшего жилого дома сенатора Половцова 1887 года постройки закидали бутылками с зажигательной смесью. Пожар мог разгореться исторический. За разбитым окном находится деревянный зал звукозаписи. Попади туда огонь, все сгорело бы еще до приезда пожарных. По счастью, между окном и залом оказалась  стена.

Закоптился и угол здания.  К счастью, мемориальная  доска  народного артиста СССР Ефима Учителя — отца Алексея, не пострадала. В киностудии «Лендок» редакцию заверили, что компания работает в нормальном режиме, но от подробных комментариев отказались. По словам  Добрынина, нападение на киностудию — результат бездействия полиции. «Случилось то, о чем мы предупреждали еще в феврале. Мы тогда писали заявление в МВД, в управление по экстремизму. За семь месяцев полиция не сделала ничего, — жалуется адвокат. — В понедельник мы написали заявление министру Колокольцеву о том, что ситуация может принять неприемлемые формы. Ровно это и происходит».

Юрист считает, что нападавших могли побудить к подобным действиям публичные высказывания депутата Госдумы Натальи Поклонской. Бывший прокурор Крыма уже несколько месяцев добивается отмены выхода фильма. «Все совпадает, — говорит Добрынин. — Ночью поджигают студию, а утром Поклонская снова выкладывает дебиловатый ролик со своими умозаключениями об актерах (депутат разместила видео на своей странице в фейсбуке — Ред.). С этим надо разбираться. Может быть, этот пинок со стороны экстремистов подгонит полицию».

«Новой» удалось связаться с организацией «Христианское государство — Святая Русь». Некоторые российские кинотеатры в августе получили от нее релиз с угрозами сжечь здание кинотеатра, если тот покажет «Матильду». Человек, который представился Александром Калининым,  сказал, что  они  к нападению не причастны. Тем не менее, и осуждать такие методы борьбы он не стал. «Узнали об этом из СМИ, — сказали в «Христианском государстве». — Мой метод борьбы — информационный. Я просто предупреждаю, что есть люди, которые могут поступать иначе. Не то, чтобы я осуждаю. У каждого своя совесть».

Между тем, в группах «защитников» России от «Матильды», а таких в сети немало,  обсуждают  происшествие, осуждая вандалов за недостаточно решительные действия.

novayagazeta.

Р.S.

Утром 5 сентября в школе №1 подмосковной Ивантеевки 15-летний ученик «9А» Михаил П. напал на учителя информатики Любовь Калмыкову. Как рассказали «Новой газете» ученики школы, инцидент произошел на третьем уроке в классе на втором этаже. Михаил П. зашел в кабинет после звонка с криком: «Я пришел сюда сдохнуть!» В прокуратуре подтвердили, что подросток ударил учителя кухонным топориком по голове. «Затем подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия», — говорит источник Интерфакса Генпрокуратуре.

Уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова рассказала Интерфаксу, что одноклассники во время нападения закрылись в лаборантской, несколько человек выпрыгнули из окна и получили ушибы и переломы. В итоге по данным ГУ МВД по Московской области, госпитализированы четыре человека: учитель в реанимации с тяжелой травмой головы и три ученика — их ушибы и переломы — последствие прыжка из окна второго этажа школы.

Михаил серьезно увлекался оружием. По крайней мере весь последний год большая часть его сообщений посвящена оружию: его разновидностям, устройству, применению. Если листать ленту сообщений школьника, возникает ощущение, что вообще ничего, кроме оружия, его на самом деле не интересовало. Некоторые сообщения посвящены теме ухода из жизни. 5 сентября на странице Михаила П. «Вконтакте» указан статус: delete my life 05.09.17 (удалите мою жизнь 05.09.17).

Задержанный подросток будет проходить обвиняемым по статье «Хулиганство». Школьнику предстоит пройти психиатрическую экспертизу — СМИ сообщают, что он уже наблюдался у психиатра.

Ученики первой ивантеевской школы, с которыми удалось связаться «Новой газете», рассказали, что Михаил был неординарным, и агрессивным. «Он ходил в берцах и в камуфляжных штанах, хотя и носил очки», — сказал Семен Л., учившийся в классе на год младше Михаила. Взаимоотношения Михаила со школьниками подтверждают и слова его сестры, а также еще одного учителя школы. Первая рассказывает теперь: «Да, он это сделал, потому что у него накопилось за три года... Его одноклассники, они его задевали всячески, и его это раздражало». Учитель: «Он кричал что-то вроде: я ждал этого три года, но я не знаю его так долго, чтобы это как-то объяснить».

В друзьях у Михаила — всего 4 человека. Вместе они делятся роликом, снятым еще в апреле 2017 года, где ученик приносит в класс ружье в футляре от музыкального инструмента и убивает незнакомого ему учителя физики. Ролик снят в российской школе. Еще раньше, в феврале этого года, Михаил делает репост похожего содержания. Насилия там еще нет. Посыл в другом: «когда в классе зашла речь о стрельбе в школах» — все смотрят на меня. На Михаила? Репост он комментирует: «жизненно».

Сообщество, изображение которого на этот раз репостит Михаил, называется «Эрик Харрис и Дилан Клиболд / VoDKa and Red». Оно посвящено трагедии в американской школе «Колумбайн». Обращает внимание, что никнейм в соцсети Михаил выбрал по фамилии одного из подростков-убийц: он тоже Klebold.

«Колумбайн»

США, 1999 год. Два старшеклассника, раздобыв оружие (ружье, полуавтоматический пистолет, баллоны с газом), устроили массовое убийство в школе «Колумбайн». Были убиты 13 и ранены 26 человек. Харрис и Клиболд совершили самоубийство.

novayagazeta.

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама
Железногорская городская ритуальная служба





Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
05.09.1956
состоялась первая городская комсомольская конференция

05.09.1962
открылась школа № 176 по ул. Свердлова, 9

05.09.1986
создан театр музыкальной комедии

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить