|Молчи, за умного сойдёшь
|Tuesday, 05 September 2017
|
"Сей в грязь, будешь князь", - считали крестьяне. Так и прижилось.
МОЛЧИ, ЗА УМНОГО СОЙДЁШЬ
Скромное обаяние или обаятельная скромность? Как героическая «Единая Россия» чинит дворы в ЗАТО.
Наши постоянные читатели знают, что ни в десятке закрытых атомных городов страны, ни в двух других отечественных Железногорсках внутриквартальные ремонты не прекращались ни на день. И только в бывшем Красноярске-26, ссылаясь на изменения законодательства, чиновники с депутатами целых два года хладнокровно смотрели на разрушение жилых районов. Почему? Бог весть. Но зато уж когда дополнительное финансирование на
На днях (см.) муниципальная газета сообщила: «Продолжается формирование заявок по включению дворов многоквартирных домов в адресный перечень программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». Документы можно подать с 1 по 15 сентября в управляющую организацию, в администрацию ЗАТО г. Железногорск (каб. 413), на адрес эл. почты: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script или по адресу: ул. Маяковского, 6, каб. 116. В течение июля от железногорцев поступило лишь 60 заявок на ремонт двора. Напомним, в перечень благоустройства дворовых территорий на 2017 год вошли 73 многоквартирных дома».
***
Сравните два одинаковых объявления, размещённые на сайте «ГиГ» и в социальной сети «Вконтакте». Видите разницу? Да-да, из официозной напоминалки почему-то выпало название «партии жуликов и воров», чей офис как раз и находится в шестом доме на улице Маяковского. Откуда такая скромность? Во-первых, на слова «Единая Россия» плохо реагируют депутат Заксобрания Кулеш и прочие ширнармассы, в чём вы легко можете убедиться, если заглянете в те же социальные сети, где железные горцы выбивают бубну некстати высунувшемуся депутату Балашову.
Этого великовозрастного мальчика, между прочим, старшим товарищам давно следовало бы прижать к ногтю. Не знаю, выглядит ли он умным, когда молчит, но публичные его выступления — это что-то особенного. Оправдываясь насчёт асфальтовых ремонтов, к примеру, сей борец с пешеходными переходами неожиданно заявляет: «У нас в этом году лета не было». Кто бы подсказал бы, на берегах каких морей-акиянов проводят свободное время депутаты от Горно-химического комбината? Лета не было у нас, эпическая сила! А где ж оно было-то тогда?
Чуть ниже подземный маркетолог с годовым доходом под миллион рублей укоряет бывшего своего коллегу Сергея Пешкова за рост тарифов на тепло: «Они сами упустили момент когда нужно было брать на баланс города Железногорскую ТЭЦ». Ой-ой. Вона где собака-то порылась, оказывается? «Сити-менеджер» заигрался, как обычно в пенни... ох, простите! - в теннис, а г-н Чебурашкин слишком часто учил бизнесу приезжих пиндосов. И прохлопали редкую возможность смастрячить козу нашему дорогому «КРЭКу» и лично товарищу Толоконскому с его идеей единого теплового узла. Прозевали! А ведь как всё хорошо могло получиться...
Однако ж вернёмся к ремонту дворов. Второго сентября сети появилось коротенькое видео, на котором красноярские профессионалы в дождь кладут асфальт во дворе дома №45 по улице Ленина. Точнее, берут его из одной лужи и перекладывают в другую. Как раз по этому поводу депутат Балашов что-то невыразимо конструктивное насчёт общественного контроля и проблеял. Любят они всё контролировать, господа слуги народные. Контролировать и запрещать. Буквально хлебом не корми. Главное, чтобы материальный результат потом никто не требовал...
|След. >
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами