"Сей в грязь, будешь князь", - считали крестьяне. Так и прижилось. МОЛЧИ, ЗА УМНОГО СОЙДЁШЬ Скромное обаяние или обаятельная скромность? Как героическая «Единая Россия» чинит дворы в ЗАТО. Наши постоянные читатели знают, что ни в десятке закрытых атомных городов страны, ни в двух других отечественных Железногорсках внутриквартальные ремонты не прекращались ни на день. И только в бывшем Красноярске-26, ссылаясь на изменения законодательства, чиновники с депутатами целых два года хладнокровно смотрели на разрушение жилых районов. Почему? Бог весть. Но зато уж когда дополнительное финансирование на распил данный вид работ стало возможно получать из бюджетов вышестоящих уровней, Серый дом с восторженным кудахтаньем вернулся на забытую площадку и развернул там активнейшую рекламную кампанию. На днях ( см. ) муниципальная газета сообщила: «Продолжается формирование заявок по включению дворов многоквартирных домов в адресный перечень программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». Документы можно подать с 1 по 15 сентября в управляющую организацию, в администрацию ЗАТО г. Железногорск (каб. 413), на адрес эл. почты: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script или по адресу: ул. Маяковского, 6, каб. 116. В течение июля от железногорцев поступило лишь 60 заявок на ремонт двора. Напомним, в перечень благоустройства дворовых территорий на 2017 год вошли 73 многоквартирных дома». *** Сравните два одинаковых объявления, размещённые на сайте «ГиГ» и в социальной сети «Вконтакте». Видите разницу? Да-да, из официозной напоминалки почему-то выпало название «партии жуликов и воров», чей офис как раз и находится в шестом доме на улице Маяковского. Откуда такая скромность? Во-первых, на слова «Единая Россия» плохо реагируют депутат Заксобрания Кулеш и прочие ширнармассы, в чём вы легко можете убедиться, если заглянете в те же социальные сети, где железные горцы выбивают бубну некстати высунувшемуся депутату Балашову. Этого великовозрастного мальчика, между прочим, старшим товарищам давно следовало бы прижать к ногтю. Не знаю, выглядит ли он умным, когда молчит, но публичные его выступления — это что-то особенного. Оправдываясь насчёт асфальтовых ремонтов, к примеру, сей борец с пешеходными переходами неожиданно заявляет: «У нас в этом году лета не было». Кто бы подсказал бы, на берегах каких морей-акиянов проводят свободное время депутаты от Горно-химического комбината? Лета не было у нас, эпическая сила! А где ж оно было-то тогда? Чуть ниже подземный маркетолог с годовым доходом под миллион рублей укоряет бывшего своего коллегу Сергея Пешкова за рост тарифов на тепло: «Они сами упустили момент когда нужно было брать на баланс города Железногорскую ТЭЦ». Ой-ой. Вона где собака-то порылась, оказывается? «Сити-менеджер» заигрался, как обычно в пенни... ох, простите! - в теннис, а г-н Чебурашкин слишком часто учил бизнесу приезжих пиндосов. И прохлопали редкую возможность смастрячить козу нашему дорогому «КРЭКу» и лично товарищу Толоконскому с его идеей единого теплового узла. Прозевали! А ведь как всё хорошо могло получиться... Однако ж вернёмся к ремонту дворов. Второго сентября сети появилось коротенькое видео, на котором красноярские профессионалы в дождь кладут асфальт во дворе дома №45 по улице Ленина. Точнее, берут его из одной лужи и перекладывают в другую. Как раз по этому поводу депутат Балашов что-то невыразимо конструктивное насчёт общественного контроля и проблеял. Любят они всё контролировать, господа слуги народные. Контролировать и запрещать. Буквально хлебом не корми. Главное, чтобы материальный результат потом никто не требовал...