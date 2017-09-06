Всё-таки коммунисты разложились в этой стране первыми. Вадим Потомский стал чужим среди своих В Орловской области, возглавляемой членом КПРФ Вадимом Потомским, разгорается очередной скандал в реготделении партии. Главред оппозиционной газеты «Красная строка» и член обкома Юрий Лебедкин вышел из партии, отказавшись «нести ответственность за катастрофу», к которой однопартиец-губернатор и его команда «ведут область и партийную организацию». Господин Лебедкин обвиняет губернатора в управленческой несостоятельности, коррумпированности и «обычной лживости». В регионе возглавляемое им издание называют «индикатором общественных настроений», а в партии говорят, что позицию редактора «разделяет большинство коммунистов». В обкоме сожалеют о решении господина Лебедкина, Вадим Потомский в разговоре с “Ъ” пожелал ему «удачи в творчестве». Юрий Лебедкин рассказал “Ъ”, что передал заявление о выходе из партии на прошлой неделе, а 31 августа на пленуме обкома официально покинул КПРФ. По его словам, последней каплей стал состоявшийся в начале августа визит в Орел лидера партии Геннадия Зюганова. «Он всячески показывал, что полностью поддерживает Потомского. Говорил, что тот отлично справляется со своей работой, награждал юбилейными наградами и дал понять местным партийцам, чтобы не отклонялись от этой линии»,— объяснил господин Лебедкин. Сам редактор «с этим согласиться не смог». В заявлении о выходе из КПРФ он обвиняет Потомского в том, что он вместе с командой ведет регион «к деградации» и «разваливает областную организацию КПРФ». Юрий Лебедкин прямо обвинил главу региона в том, что он «лжец и хвастун», а также уточнил, что считает его коррупционером. «Самое поразительное, что в обкоме и, я уверен, выше все прекрасно понимают ситуацию, и отношение к Потомскому там далеко не жизнерадостное. Но они продолжают «не замечать» его очевидных просчетов»,— отметил он. Свои взаимоотношения с партией он оценил так: «Ни организационной, ни финансовой помощи от них с 2012 года не было. Тогда депутаты облсовета от КПРФ «скинулись» на продолжение выхода издания». «Красная строка» выходит с 2007 года и является старейшим в регионе оппозиционным изданием. Газета неоднократно публиковала расследования о злоупотреблениях в администрациях не только Вадима Потомского, но и его предшественников Александра Козлова и Егора Строева. С главой региона-однопартийцем у издания отношения испортились почти сразу после его назначения в 2014 году. Господин Потомский предложил Юрию Лебедкину возглавить крупнейшую государственную газету региона — «Орловскую правду», но тот руководил ею около двух недель и уволился, обвинив окружение главы региона в цензуре. Номер «Красной строки» с рассказом об этой истории не был напечатан в местной типографии. «Потомский на одном из заседаний обкома прямо признавался, что это было сделано по его команде. Мол, почитал, понял, что это не лезет ни в какие ворота, и дал такой приказ»,— рассказывает господин Лебедкин. «Красная строка» несколько раз публиковала компромат на Потомского. В частности, издание выяснило, что губернатор вразрез с законодательством получил два воинских звания. В результате разразившегося скандала господин Потомский признал, что получил их по ошибке, а в реальности является не полковником, а капитаном запаса. Нынешнюю ситуацию в газете Юрий Лебедкин оценил как «очень тяжелую»: «В июле мы уходили в отпуск не только потому, что надо отдыхать, но и из-за по-настоящему бедственного финансового положения. Оно совпало с тем, что на возможных доноров надавили из областной администрации. Сейчас немного легче, в сентябре мы будем выходить. Дальше я не загадываю». Руководитель орловского отделения Союза журналистов России Екатерина Глазкова назвала «Красную строку» одним из важных индикаторов общественной жизни региона: «По этой газете можно понять отношения значительной части местной элиты друг с другом и с властью. Таким, как «Красная строка», без сильного прикрывающего крыла выжить в небольшом регионе очень сложно». Глава обкома, сенатор Василий Иконников лишь сожалеет о решении редактора: «Но я уверен, что он остается коммунистом по взглядам». Обвинения в адрес губернатора он комментировать наотрез отказался, сославшись на то, что «это неэтично с точки зрения партийной дисциплины». Опрошенные вчера члены обкома КПРФ сказали “Ъ”, что «две трети коммунистов думают, как Лебедкин»: «Но мы более рациональные люди и понимаем, что в случае открытого демарша обком просто разгонят и создадут новый, совсем ручной». Партийцы напомнили, что обком после назначения господина Потомского «уже бывал на грани раскола». В прошлом году оппоненты господина Иконникова во главе с экс-депутатом облсовета Владимиром Загайновым попытались получить контроль над городским отделением КПРФ, но попытка закончилась провалом и исключением господина Загайнова и его сторонников из партии. Вадим Потомский в беседе с “Ъ” пожелал Юрию Лебедкину «удачи в творчестве», воздержавшись от других комментариев. *** 24.12.2016 Губернатор Орловской области Вадим Потомский назвал региональных журналистов "чепушилами", которые своими публикациями мешают привлечению инвестиций, сообщает сайт "Орловские новости". Потомский заявил, что журналисты сами рабочих мест не создают, а норовят клюнуть: "Каждый чепушила, который имеет ручку и листочек, тычет, как плохо в Орловской области. Он ничего не имеет кроме печатной машинки, и ничего в этой жизни не сделал. Ни одного рабочего места не создал, а клюет, клюет, клюет. У какого инвестора появится желание приходить в регион, если постоянно нагнетается ситуация? И кто клюет-то? Ладно бы из других регионов - свои же клюют! А начинаешь ковыряться, кто - там купола на них можно рисовать на всех!". Каким именно образом "нагнетается ситуация" при освещении тех или иных фактов, Потомский уточнять не стал. "Чепушилами" на уголовном сленге называют недалекого опустившегося человека, который вызывает презрение окружающих. Похожее значение у слов "лох" и "чмо". Накануне "Коммерсант" сообщал, что в Орле из типографии пропал тираж газеты "Красная строка" с критикой Потомского. Главный редактор издания, член КПРФ Юрий Лебедкин уже написал заявления в областную прокуратуру и Следственный комитет, увидев в исчезновении тиража умысел администрации региона. В публикациях идет речь о том, что Потомский вопреки его заявлениям якобы не является почетным президентом Федерации карате-до России; о предложенном федеральным министрам новогоднем "продуктовом" наборе орловских продуктов; о пиаре на заслугах орловского бойца, депутата горсовета Эдуарда Трояновского. Потомский прославился на весь Рунет летом 2016 года, когда в преддверии открытия памятника царю Ивану Грозному рассказал, как тот из Москвы ездил в Санкт-Петербург, которого тогда еще не было. newsru.com. *** 22.05.2017 Над «Серым домом» не просто сгустились свинцовые тучи — над ним уже вращается черная клубящаяся воронка размером в полнеба. Утечки в СМИ, связанные с уголовными делами С. Кочергина и Е. Стрелец, на наш взгляд, нанесли такие удары по репутации областных властей и лично губернатора В. Потомского (и без того, кстати, далеко не безупречной), что теперь залатать эти пробоины ниже ватерлинии будет крайне проблематично. Попавшая в интернет аудиозапись разговора двух мужчин с голосами, очень похожими на голоса Кочергина и Потомского, за версту отдаёт коррупционным сговором. А показания Стрелец о системе взяток, передаваемых на самый верх, делают неизбежной, как минимум, отставку, а то — и задержание заместителя председателя областного правительства С. Филатова. Публикация на сайте «Совершенно секретно» выдержек из протокола допроса подозреваемой Е. Стрелец, по данным «Крас­ной строки», вызвала бурю эмоций: и в самой администрации области, и в прокуратуре, отношения между руководством которой и местными Следственным управлением СКР, УФСБ и УМВД и до того трудно было назвать безоблачными. А теперь конфликт набрал дополнительные обороты. Скептики пожимают плечами: а что, дескать, даёт эта скандальная аудиозапись? О каких деньгах и договорённостях идёт речь — непонятно. Да и Стрелец, строго говоря, лично на Потомского не показала — подношения-то она, по её же словам, передавала Филатову, а не Вадиму Владимировичу в руки. Так-то оно так, но, во-первых, всё это люди, приведённые в Орловскую область самим губернатором, это его кадры. А во-вторых, кто может гарантировать, например, что г-н Филатов будет молчать, если за него всерьёз возьмутся правоохранительные органы? Впрочем, по последней неофициальной информации, Кочергин «взял паузу». Однако это ему не помогло — суд оставил его под стражей. Но в любом случае имиджевые потери губернатора и его команды в глазах общества — катастрофичны. А тут ещё и массовый исход руководящих кадров. Мало того, что дамоклов меч завис над заместителями председателя правительства А. Ремигой и С. Филатовым. Так плюс к тому есть сведения, что в ближайшее время по разным причинам могут оставить свои посты глава администрации г. Орла А. Усиков и мэр В. Новиков. Инсайдерские источники уверяют, что губернатор стал нервозен и «чёрен лицом». Он со своими доверенными советниками пропадает в Москве, пытаясь, видимо, утрясти проблемы и отсрочить конец. Насколько успешными окажутся эти усилия, покажет уже ближайшее время. Пока же «Красная строка» считает необходимым тоже перепечатать с сайта «Совершенно секретно» статью «Привет» губернатору Потомскому от «королевы кладбищ» — хотя бы для того, чтобы властям не удалось так просто замять вспыхнувший скандал. *** Получил ли глава Орловской области то, что ему предназначалось? Именно этим вопросом озадачены сейчас следователи Следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области. Буквально две недели назад мы предполагали («Совершенно Секретно» №5/394), что в ближайшее время будут озвучена преступная схема сформировавшейся при губернаторстве Вадима Потомского «кладбищенской группировки». Напомним читателям, что 5 апреля была задержана «королева кладбищ» Екатерина Стрелец – начальник Муниципального унитарного предприятия ритуально-обрядовых услуг г. Орла (МУП «РОУ г. Орла»). Проходит она по уголовному делу № 11702540015400202 и имеет статус подозреваемой. Наши источники в силовых структурах уже тогда сообщали, что она согласилась сотрудничать со следствием и дала показания, в которых раскрыла и схему движения денег внутри преступной группы (всего по делу пока проходит 5 человек) и имена, как любит выражаться губернатор Потомский, «интересантов», то есть конечных получателей мзды. Для неискушённых в юридических тонкостях читателей поясним, что пока Стрелец только подозревается в получении взятки в крупном размере (200 000 рублей), которую она, по версии следствия, получила от орловского предпринимателя. А вот дальше начинается самое интересное. В распоряжении редакции оказался полный текст протокола допроса подозреваемой Екатерины Стрелец, который был проведён в здании СУ СКР по Орловской области вечером 6 апреля 2017 года. Все формальности были соблюдены, присутствовала защитник подозреваемой, а вся процедура фиксировалась на видеокамеру Panasonic SDR–H85. Так что отпираться госпоже Стрелец будет сложно. Процитируем её слова: «С подозрением в совершении инкриминируемого мне преступления, а именно получении взятки в виде денег в размере 200 000 рублей от Тарусова А.Д. согласна. Признаю себя виновной в совершении настоящего преступления». ВСЕВОЛОЖСКИЙ «ПОХОРОННЫЙ ДЕСАНТ» Вадим Потомский регулярно подчёркивает, что руководящие кадры он подбирает лично. И в случае с Екатериной Стрелец и появившейся вместе с ней группой граждан из Всеволожска и Санкт-Петербурга, ныне находящихся в поле зрения следствия, видимо без него не обошлось. Рассказывая о событиях, предшествовавших её появлению в Орле, Екатерина Стрелец сообщила следователям, что с марта 2015 года трудилась в качестве советника генерального директора Военно-мемориальной компании г. Москвы Олега Шелягова. Компания находилась в тот момент на подъёме и двигалась в регионы. Гражданка Стрелец в ту пору ещё и писала диссертацию, а её научный руководитель был хорошо знаком с Игорем Самохиным, всё первое десятилетие нынешнего века возглавлявшим Всеволожский район. Именно на те годы пришлось становление в этом районе «мусорного» бизнеса Вадима Потомского. Дальнейшее было «делом техники». Самохин организовал встречу Олега Шелягова с Вадимом Потомским, на которой и было принято решение о переводе Екатерины Стрелец в Орёл. Возможно в качестве «платы» за оказанную услугу Самохин сам стал советником Шелягова. Но на самом деле назначать Стрелец на прибыльную должность без должного контроля не входило в планы губернатора. И на очередную встречу Самохин прибыл вместе с неким Олегом Викторовичем Мухановым, как выяснилось, братом его жены. Дружил Муханов и с Вадимом Потомским, даже являлся учредителем ООО «Всеволожскспецтранс» с долей в 51% (39% принадлежали родной тете Вадима Потомского Багдасаровой Людмиле Михайловне). Более того, чуть забегая вперёд, отметим, что сотрудникам МУП «РОУ» его неформально представляли как «одноклассника Потомского», умеющего улаживать любые проблемы с силовиками. Кстати, по словам подозреваемой Стрелец, Олег Муханов в «лихие 90–е» занимался похоронным бизнесом в Санкт-Петербурге, а в 2004 году работал замдиректора Всеволожского МУП «Ритуальные услуги». Как же решались кадровые вопросы в «команде Потомского»? Очень просто. Слово орловской «королеве кладбищ»: «10 или 12 июля 2015 года я прибыла в г. Орёл и поселилась в гостинице «Гринн». Примерно в то же время в г. Орле объявился Муханов О.В., который позвонил мне и сообщил о необходимости моего прибытия в администрацию Орловской области к Филатову Сергею Николаевичу (запомните эту фамилию,- ред.) для встречи с которым на моё имя уже будет выписан пропуск. На следующий день примерно в 08 часов утра я прибыла в администрацию Орловской области. Там я встретилась с Филатовым С.Н., занимавшим в то время должность советника губернатора Орловской области. В ходе разговора последний мне велел прийти в приёмную главы города Орла для разрешения вопроса о моем назначении на должность директора МУП «РОУ г. Орла». На следующий день Екатерина Стрелец «прибыла» к сити-менеджеру Михаилу Берникову, который сообщил ей, что со следующего понедельника она будет работать руководителем МУП. Так, собственно, и вышло. Берников лично представил новую чиновницу работникам предприятия, и она приступила к работе. Не прошло и месяца, как Олег Муханов стал заместителем Стрелец по коммерческим вопросам, а в конце сентября он привёз из Питера ещё одного человека – Эдуарда Троцюка, которого назначили начальником отдела инвентаризации, мониторинга и захоронений Муниципального казённого учреждения «Управление коммунального хозяйства г. Орла» (МКУ «УКХ г. Орла»). Скорее всего, именно тогда, к осени 2015 года, окончательно сформировалось ядро группировки из всеволожско-питерских «варягов», и началась планомерная работа по зарабатыванию баснословных сумм за счёт предпринимателей и простых граждан, а также их распределение среди высокопоставленных лиц области и питерских силовиков. МУХАНОВ ГОВОРИЛ, ЧТО «НУЖНО НОСИТЬ НА ВЕРХ» Очень непростой гражданин — Олег Викторович Муханов. В МУП «РОУ г. Орла» за ним закрепилась репутация человека как близкого к Вадиму Потомскому, так и решающего любые «полицейские вопросы». Екатерина Стрелец рассказала, что «Муханов встречался с некими «чинами с погонами» и другими высокопоставленными лицами» и сообщил ей, что «если мы согласимся на условия этих лиц, то, где бы, что бы не случилось, нас на раз «отмажут» по одному звонку, в том числе и от проблем с правоохранительными органами». Как сообщила на допросе Екатерина Стрелец, «на «решение вопросов» были нужны деньги от 150 до 500 тысяч рублей в месяц». Потом она же называла сумму в 2 миллиона рублей. Как и где взять эти деньги «королева кладбищ», видимо, знала. Один из предпринимателей (текст беседы с ним был опубликован в «Орловских новостях») рассказывал: «В кулуарной беседе Екатерина Михайловна предложила нам сотрудничество: 70% прибыли от установок памятников и всех видов работ, которые будут производиться на кладбищах, мы должны заносить ей. А 30% оставлять себе. Как было сказано, те фирмы, которые согласятся на такие условия, получат «зелёный свет» и возможность работать в Орле, а те, кто откажутся – работать не будут». Сама она говорила следующее: «Мне было все равно, кто станет поставщиком МУПа, поэтому я всех поставщиков вызвала и «прижала к ногтю». За это время советник губернатора Филатов Сергей Николаевич «дорос» до должности заместителя председателя правительства Орловской области — руководителя департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. Как-то раз Стрелец пришла к нему вместе с Мухановым. «С этого момента, — говорила она в ходе допроса,- я стала понимать, что Муханов О.В. является что-то типа моего «куратора». Ну а сам Филатов, понятное дело, был на ступеньку выше». В процессе зарабатывания денег Стрелец, по её словам, столкнулась с «интересами губернатора». «Я попыталась поспорить с Мухановым О.В., но последний стал поддавливать меня, намекая, что у него имеется прямой контакт в так называемый «первый кабинет». При этом Муханов О.В. не просто намекал, он «кичился» этим, особенно в состоянии алкогольного опьянения… я считала, что его «кичливость» губернатором Орловской области является обоснованной, поскольку он очень легко попадает к нему на приём. С одной стороны данные обстоятельства меня испугали, а с другой это меня вдохновило… Когда Муханов говорил о том, что нужно «носить на верх», он не раскрывал понятия данного выражения…» Термины «передача высокопоставленным лицам в г. Санкт-Петербург» и «на верх» встречаются в тексте протокола допроса довольно часто. В схему получения взяток от предпринимателей вписался, со слов Стрелец, ещё и завпроизводством МУП «РОУ г. Орла» Иван Колесников. Стрелец утверждает, что «именно он получал деньги от предпринимателей, как наличными, так и по безналичным расчётам». «Параллельно, — говорила на допросе Стрелец,- Муханов уговаривал Колесникова И.И. ездить по кладбищам г. Орла и собирать «дань», как это было при предыдущем директоре МУПа Осине В.Н. Насколько я слышала, размер этой «дани» составлял 3000 рублей в месяц с каждого из работников». Деньги, по словам Стрелец, не только передавались лично Олегу Муханову, но и переводились на карту его супруги. Со слов Стрелец, она всегда чувствовала поддержку Потомского, ласково именуя его в беседах с подчинёнными «Вадимчиком», но познакомилась с ним лично лишь когда её перевели на должность начальника МКУ «УКХ г. Орла», а точнее 5 апреля 2016 года. Именно на весенние месяцы пришлась «горячая страда» — подписание самых важных контрактов с поставщиками услуг к 450-летию Орла. И уже через десять дней после своего назначения Екатерина Стрелец получила газетный свёрток с взяткой в 200 тысяч рублей, вину в получении которой она и признала. «Я сразу эти денежные средства не брала, поскольку боялась, - говорит Стрелец, — После ухода Тарусова А.Д. я взяла данные денежные средства, пересчитала их, а затем позвонила Муханову О.В и сообщила ему о получении денег». Через пару месяцев Стрелец вернули на «похоронную» должность. За это время уже успели поймать на взятке и арестовать Эдуарда Троцюка, но ни Стрелец, ни Колесникова, ни тем более Муханова это не остановило. А различные граждане, в том числе зять и советник губернатора Потомского Артем Дайнеко, стали намекать Екатерине Стрелец, что она «не справляется». «Узнав это, — говорила Стрелец следователю, — я испугалась потерять статус руководителя и работу. У меня по этому поводу началась паника». В декабре 2016 года, будучи «в панике» Стрелец отправилась к заместителю Потомского Сергею Филатову, главному специалисту по «инвестициям», чтобы просить его о заступничестве перед Потомским. Через две недели «последний мне сообщил, что он доложил Губернатору как мог обо мне и тот сказал, чтобы я не переживала». Это явилось для Стрелец сигналом к тому, что теперь можно «работать с Филатовым». «После этого, — говорит Стрелец, — я приняла решение отблагодарить Филатова С.Н. С этой целью мной и Колесниковым И.И. было принято решение вновь собрать с предпринимателей по той же схеме денежные средства». А далее «королева кладбищ» рассказала, как она договорилась с Филатовым о встрече, то ли направив ему смс-сообщение, то ли по сети WhatsApp, а затем в его кабинете передала вице-губернатору пакет со спиртным и 150 тысячами рублей. В январе 2017 года она снова пришла к Филатову и «пояснила Филатову С.Н., что денежные средства в сумме 150 тысяч рублей, переданные ему, предназначались Губернатору Орловской области». Филатов улыбнулся и сказал ей, что у неё всё будет хорошо». Стрелец, по её словам, так поняла, что подарок принят и деньги дошли до адресата. Со слов «королевы кладбищ» следующая, «февральская» сумма, предназначавшаяся Вадиму Потомскому, составляла 200 тысяч рублей и была ею также передана Сергею Филатову, её Стрелец передала Филатову не в кабинете, а на улице. «Мартовская» сумма также составила 200 тысяч, и её Стрелец передала Филатову в коридоре областной администрации, прямо около приёмной. После установления финансовых взаимоотношений между Стрелец и вице-губернатором Филатовым какие-либо претензии к работе «королевы кладбищ» со стороны должностных лиц г.Орла и Орловской области поступать перестали. «Апрельскую» сумму Филатову Стрелец передать не успела, поскольку 5 апреля её задержали сотрудники ФСБ и полиции. СУМЕЮТ ЛИ «ВЫСОКИЕ ПОКРОВИТЕЛИ» РАЗВАЛИТЬ ДЕЛО? Приведём слова уже упомянутого предпринимателя Иванова, сказанные им корреспонденту Информационного агентства «Орловские новости»: «Я знаю, что даже сейчас прокуратура активно вмешивается в уголовное дело Екатерины Стрелец. Неделю назад, несмотря на то, что она под домашним арестом, к ней приходила прокурор Курилова. О чём-то общались несколько часов. Кроме того, на беседы вызывают сотрудников МУП «РОУ» и даже полицейских, которые проводили по её делу мероприятия. По своим каналам нам известно, что давление оказывается и на следователей. Не понятно только, с чем связан этот повышенный интерес. Очевидно, власть предержащие каким-то образом хотят развалить это дело, чтобы вся эта правда не всплыла наружу». По нашим данным, гражданин Иванов является «засекреченным свидетелем», активно дающим показания против Стрелец. А что касается визита прокурора, то выяснились интересные подробности. Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Орловской области Екатерина Курилова явилась к находящейся под домашним арестом Екатерине Стрелец совершенно неожиданно. По большому счёту, её не должны были пускать в помещение вообще, поскольку прокуратура, следствие и суд общаются с находящимися под домашним арестом гражданами не дома, а в административных зданиях. Из официальных лиц свободно, без специального разрешения следователя, к арестованному может проходить только адвокат. Но, как сообщают наши источники, Курилова буквально «продавила авторитетом» сотрудников полиции и около четырёх часов беседовала со Стрелец, возможно давая советы. Честно говоря, никто не удивится, если «королева кладбищ» вдруг откажется от своих показаний, заявит, что они даны под давлением, что ей не давали спать, её мол пытали и запугивали. Возможно, она даже сделала это... P.S. В майском номере («Совершенно Секретно» №5/394) мы рассказывали и о том, что 31 августа 2016 года против директора Агентства ипотечного жилищного кредитования Орловской области Сергея Кочергина, также по материалам ФСБ, было возбуждено уголовное дело. В октябре он был арестован по обвинению в крупной растрате и превышении полномочий. Видимо, губернатор тоже обещал его «выручить». Во всяком случае, Кочергин несколько месяцев молчал. А 25 апреля, когда Советский районный суд в очередной раз отказал ему в выходе под залог – заговорил. «Следствию известно, — сказал он в судебном заседании, — что все сделки были совершены по прямому указанию моих непосредственных руководителей. Но, прикрывая преступную деятельность должностных лиц правительства Орловской области, следствие и прокуратура продолжает держать меня под стражей». «Непосредственными руководителями» его были губернатор Вадим Потомский и руководитель департамента госимущества и земельных отношений области Андрей Синягов. Именно их Кочергин обвинил в «преступной деятельности». «У меня есть доказательства, — сказал он, — которые отказывается принимать у меня следствие: это счета, это диктофонные записи, это фактически – вещественные доказательства»! Нам неизвестно, приняло ли следствие в качестве доказательств диктофонные записи бесед Кочергина с Потомским и Синяговым, а также финансовые документы. Но буквально на днях у Вадима Потомского появилась новая головная боль. В Орле была распространена аудиозапись диалога двух граждан. Один голос до боли напоминает голос губернатора Потомского, а другой – того самого, сидящего в СИЗО, Сергея Кочергина. По нашему мнению, речь там идёт о деньгах, покровительстве, освобождении от уголовной ответственности и прочих важных вещах. Голос, похожий на Потомского: Вижу, вы стараетесь выйти из ситуации, но малой кровью. Мне надо, чтобы вы вышли из ситуации любой кровью, чтобы те задачи, которые я вам ставлю вы их выполнили. Голос, похожий на Кочергина: Вадим Владимирович, а гарантии какие? Голос, похожий на Потомского: Гарантии чего? Голос, похожий на Кочергина: Допустим, я приношу деньги. Голос, похожий на Потомского: Гарантия – я. Голос, похожий на Кочергина: А гарантии, что меня потом опять всё равно не закроют? Голос, похожий на Потомского: А как вас закроют, если я скажу, что с судом все вопросы решил? Да, была ошибка допущена, но мы же её исправим. Нам кажется, что дополнительных комментариев этот фрагмент не требует. sovsekretno.