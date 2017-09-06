В конце концов, кишечная палочка ведь тоже съедобна?

СКАЖЕМ КРИЗИСУ «НЕТ!»

Продовольственные санкции проклятой Обамки и гнилой Гейропки обратно на колени Нашгород не поставили.

«Специалистами Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю по согласованию с прокуратурой Красноярского края, сообщает сегодня ukrsn.ru , - проведена внеплановая проверка юридического лица, осуществляющего деятельность по переработке молочной продукции на территории г. Железногорска. В ходе проверки выявлены следующие нарушения технических регламентов и ветеринарных требований:

в обороте находилось масло сливочное «Крестьянское» в количестве 62,2 кг с истекшим сроком годности, молоко сухое в количестве 25 кг без наличия маркировки изготовителя на упаковке, что не позволило идентифицировать продукт с товаросопроводительной документацией, а также молоко сухое, произведенное на территории Республики Беларусь, в пробе которого по результатам исследований установлено наличие золотистого стафилококка.

Кроме того, зафиксирован факт реализации предприятием молочной продукции, которая по результатам исследований ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора» не соответствовала требованиям технических регламентов Таможенного союза, а именно:

- в молоке питьевом пастеризованном «Российское» 3,2% установлено наличие бактерий группы кишечной палочки, а также превышение общего микробного числа;

- в кефире «от Дарёнки» 2,5% установлено наличие плесени, а также превышение общего микробного числа;

- в сметане «от Дарёнки» 15% установлено наличие бактерий группы кишечной палочки.

Небезопасная продукция направлена на утилизацию под контролем КГКУ «Железногорский отдел ветеринарии».

Также установлено, что предприятием допускались случаи приемки молока сырого с целью последующей переработки без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарно-санитарное состояние, эпизоотическое благополучие территорий его происхождения. За допущенные нарушения в отношении юридического лица и директора предприятия возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 14.43, ч. 2 ст. 14.43, ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ».

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Зачем понадобилась проверяющим эта детская интрига с отсутствием названия предприятия-нарушителя, совершенно непонятно, тем более, что производитель «дарёнок» вычисляется буквально на раз. Это наш давний знакомый, ООО «Торговый дом «Енисей-Фактор». Я не большой спец в молочных продуктах, поэтому не поленился, сбегал в магазин и лишний раз убедился: да, это именно они.

Статья 14.43 административного кодекса гласит:

«Нарушение изготовителем /.../ требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам /.../ производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации /.../ либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям влечет наложение административного штрафа /.../ на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Действия, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан /.../ либо создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений влекут наложение административного штрафа /.../ на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой».

Итого, стало быть, «Фактор» угорел на сумму от девятьсот пятидесяти — по максимуму — до четырёхсот тридцати тысяч рублей в минимальном размере. Плюс чисто воспитательная ч. 1 ст. 10.8 КоАП («Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства») с её незначительными штрафами в три-пять и десять-двадцать тысяч соответственно.