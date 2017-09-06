Ядерные реакторы на санях против туалетной бумаги. Вопрос дня: легко ли служить Родине без мыла и туалетной бумаги? Назвавшаяся Натальей, мама безымянного солдата пожаловалась Министру обороны РФ на то, что в части № 3294 процветает воровство, не хватает предметов личной гигиены. Письмо она отправила на сайт "Лица власти", чтобы придать огласке эту болезненную тему. Но "НИ" переадресовали обращение в Росгвардию, и получили ответ. Мать знала, где служит её сын, но не знала, что войска Росгвардии находятся в прямом подчинении Владимира Путина, поэтому и начала свое письмо вот так: «Уважаемый Сергей Кужугетович! Уже не знаю к кому обратиться, чтобы меня услышали... Вот решила написать Вам». Этот «крик души» вырвался 31 июля в 12 часов 47 секунд, во всяком случае, её письмо появилось на сайте «Лица власти»именно в это время. Наталья писала министру о том, что в знаменитой дивизии Дзержинского в воинской части № 3294 есть большие проблемы: «Почему солдатам не выдают предметы личной гигиены? Никто не говорит о том, чтобы им выдавали шампунь и гель для душа, но элементарную туалетную бумагу и порошок должны выдавать. Почему солдаты должны подписывать документы о получении, а по факту, ничего не имея?» Именно эта информация о том, что солдаты что-то подписывают, а "по факту, ничего не имеют", и заставила автора этой статьи искать руководство части № 3294. Прежде, чем писать официальный запрос от нашего издания Росгвардии, в телефонном разговоре с пресс-службой этого элитного воинского подразделения мы попросили разобраться самым тщательным образом в происходящем - ведь, как говорится, не бывает дыма без огня. Перед этим мы разыскали Наталью, поговорили с ней по телефону, начали переписку с ней по электронной почте. В одном из писем она объяснила, почему предпочитает оставаться инкогнито: "Дело в том, что я не хочу предавать огласке свое имя, чтобы не навредить тому, кто в данный момент проходит службу в той части про которую я написала. Очень бы хотелось, чтобы данные ситуации в части не возникали, ведь хоть для кого-то это и мелочи, но ведь и Москва не сразу строилась, а гора мусора начинается с небольшой бумажки..." Опасения матери навредить сыну в случае предания гласности своих персональных данных понятны, но именно это позволило пресс-службе Росгвардии ответить на наш запрос вот таким образом: "в соответствии с Федеральным законом № 59, если в обращении граждан не содержится их фамилия или почтовый адрес,.. ответ на обращение не даётся». Вместе с тем «о сведениях, изложенных в обращении, проинформировано командование части». Это правда - командование части проинформировано было - всех родителей "срочников" стали обзванивать, интересоваться, что им не нравится, началась проверка и в в/ч № 3294. "С сыном разговаривали... была проверка, наводили чистоту и порядок, проводился опрос, что нравится, а что нет, что есть а чего нет, и чтобы хотели изменить... что-то типа такого... А по поводу того, что внесены ли уже какие-либо корректировки по случившемуся, - никакой информации нет", - написала в очередном письме автору этой статьи Наталья. Мы благодарны Росгвардии за ответ, но так уж получается, что "НИ" так и не смогли выяснить, появился ли стиральный порошок и туалетная бумага у солдат воинской части № 3294 дивизии Дзержинского или нет. Не прояснился и вопрос с воровством, о котором писала мать солдата Сергею Шойгу. Кстати, многие из тех, кто отслужил в армии срочную службу, уверены, что искоренить воровство в воинских частях невозможно. Об этом свидетельствуют многочисленные комментарии на эту тему на форумах. Вот что можно прочитать. например, на сайте "Призывник Инфо": Motovar - "Воровство - это нормальное явление в казарме. Виноваты все. Обсуждать можно бесконечно, это явление повторюсь в армии - нормальное". ЛОХпоЖИЗНИ - "Чтобы искоренить воровство, нужна идеология на государственном уровне, которая порицает это. Если эта идеология будет принята, то пройдет 2-3 поколения, прежде чем воровство будет более-менее искоренено". Небб - " Структуру казармы надо менять, - именно как стандарт закрытые комнаты по-4-6 человек, с шкафами для вещей под кодовый замок. В сушилки поставить камеру, и поставить раздевалку с номерами или шкафчиками + Вахтёршу со свистком)". Веля - "Нужно воспитание в семье. Очень часто можно слышать как взрослые люди, приобретая что-нибудь незаконно на своем уровне (например, на работе - всякую мелочевку даже), ссылаются на высоких чинов, что дескать они вот сколько воруют, а мы чем хуже. А ведь каждому придется отвечать за свои поступки, а не за дядю, который ворует...У моего сына в столовой украли шарф, два дня выкручивался перед офицерами, что забыл в казарме. Но воровать не стал, а пошел и купил". И последнее: почему мать солдата Росгвардии опубликовала свое письмо именно на сайте "Лица власти?" Мы связались с создателем этого портала Игорем Трофимовым, и вот что он нам рассказал: "У нас политика такая – мы не просим ответов и не требуем ответов от чиновников. Мы подчеркиваем, что мы – неофициальный аккаунт энциклопедического характера. Мы можем взять официальную информацию о чиновнике, его фотографию и вот на этом фоне любой гражданин может написать ему обращение. Чиновник может никак не реагировать, но окружение то посмотрит, общество отреагирует. Когда проблема становится публичной, чиновник вынужден реагировать. Некоторые не отвечают". По словам Игоря Трофимова, Сергей Шойгу на обращения граждан к нему ещё ни разу не ответил: "но он и не обязан реагировать. Единственное, что мы в этом случае можем сделать, так это - послать сообщение на официальный сайт приёмной министра обороны". Мы уверены, что Игорь Геннадьевич так и поступил, но, к сожалению, это не имеет никакого значения - Федеральный закон № 59 никто не отменял, а это значит, что отвечать на письмо "неизвестной" о проблемах "безымянного" солдата никто не обязан. newizv. *** Военные городки Московской области не готовы к зиме и отопительному сезону. По словам подмосковного министра ЖКХ Евгения ХРОМУШИНА, проблемными являются 17 военных городков, где проживают около 200 тыс человек: «К серьёзным работам там по подготовке к зиме ещё не приступали. На части объектов нет даже персонала. Этот вопрос мы будем обсуждать с Министерством обороны». Министр добавил, что наибольшее опасение вызывает ситуация в 3 военных городках Одинцовского района и 3 крупных городках в Сергиево-Посадском районе, а также в Солнечногорске. Хотя Евгений Хромушин не сообщил названия проблемных военных городков Одинцовского района, с большой долей вероятности можно предположить, что речь идёт о городках, расположенных в Кубинке. На протяжении последних нескольких лет жители задаются вопросом: «Выдержат ли котельные очередной зимний сезон?» Активисты из года в год пытаются обратить внимание и местных властей, и вышестоящих органов на критическую ситуацию в военных городках Кубинка-1 (в народе «Полигон») и Кубинка-10 («Стройка»). Министерство обороны не передаёт городки на баланс муниципалитета, и при этом не производит надлежащий ремонт систем ЖКХ. 15 августа 2017 года в Совете депутатов городского поселения Кубинка прошло совещание, на котором в очередной раз обсуждался вопрос подготовки к отопительному сезону. Никаких положительных изменений в сравнении с прошлым годом не произошло. Здание котельной в Кубинке-10 является аварийным, часть помещений не соответствует нормам безопасности для работы персонала. При этом единственный рабочий котёл функционирует лишь на 30%, а теплосети находятся в неудовлетворительном состоянии. Для беспрерывной работы котельной необходим срочный капитальный ремонт, иначе зимой поддерживать установленный температурный режим и подавать горячую воду в дома будет невозможно. В Кубинке-1 в плачевном состоянии находятся сети теплоснабжения, здесь необходимо заменить около 4 км труб. Котельная этого городка в прошлом году была не готова к отопительному сезону, по словам жителей ремонтные работы на котлах проводились в «рабочем режиме» прямо во время зимы. К счастью, тогда обошлось без серьёзных аварий. Этим летом в котельной был проведён ремонт, но готовность к отопительному сезону остаётся под вопросом. По итогам совещания были направлены очередные официальные письма в адрес министра обороны РФ Сергея ШОЙГУ, главного военного прокурора, региональных и районных властей. Однако, как отмечают жители, подобные письма направлялись по тем же адресам и в прошлые годы. Результата это не принесло. Многие уже не надеются на положительные перемены: «В общем понятно. Ничего нового. Это навечно. Покупаем бойлер, обогреватели и вяжем носки до пупка». И пока совсем рядом в парке «Патриот» проводятся масштабные международные форумы, по соседству с ним люди из года в год с тревогой ждут очередного наступления холодов. И боятся остаться в морозы без отопления и горячей воды. odintsovo.info. *** Промышленный районный суд Самары рассмотрит уголовное дело в отношении местного предпринимателя Александра Оганисяна, подозреваемого в крупных хищениях при поставках топлива в котельные Минобороны РФ. Уголовное дело возбуждено по пяти эпизодам по ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). "Установлено, что подозреваемый, являясь учредителем и директором ООО "РегионУралРесурс", с ноября 2015 по март 2016 года, поставлял через несколько фирм некачественные нефтепродукты под видом печного топлива в котельные АО "ГУ ЖКХ", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что АО "ГУ ЖКХ" является единственным исполнителем государственных контрактов на коммунальные услуги Минобороны России. По словам представителя прокуратуры, топливо поставлялось в котельные Омской, Саратовской, Астраханской, Самарской областей, а также Краснодарского края. "Подозреваемый изготовлял поддельные паспорта качества печного топлива, которые, фактически, не соответствовали заявленным стандартам в контракте", - пояснила собеседница агентства. В результате реализации мошеннической схемы А.Оганисян, по версии следствия, получил 45,5 млн рублей. "Свою вину он не признает", - добавила представитель прокуратуры. interfax-russia.ru. *** Космическая система радиоэлектронного и радиолокационного зондирования Земли нового поколения «Лиана» имеет важное значение для развития российской орбитальной группировки военных спутников, заявил во вторник Сергей Шойгу. Ранее, в ходе работы форума «Армия-2017», сообщалось, что Машиностроительный завод «Арсенал» и Минобороны России заключили контракт на поставку космического аппарата «Лотос-М», который создается для системы «Лиана». Аппарат должен обеспечить дополнительные возможности для воздушно-космических войск. Замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил журналистам, что спутник «Лотос» пополнит космическую группировку, которая растет в интересах Вооруженных сил. «Будет обеспечивать информационное сопровождение Военно-морского флота», - сказал Борисов. rns.online. *** Самоходные ядерные реакторы для российской армии будут разрабатываться сразу в двух вариантах — 100 килоВатт и 1 мегаВатт. Об этом лично распорядился министр обороны Сергей Шойгу. В зависимости от модификации, ядерный реактор будет размещаться на шасси МАЗ или КамАЗ, а в условиях Арктики — на санях. Гендиректор «Инжиниринговой компании инновационных проектов» Юрий Конюшко рассказал, что проект находится на стадии научно-исследовательской работы, а к 2020 году нужно подготовить серийное производство подобных станций. Планируется, что ядерные реакторы будут настолько компактными, что их смогут перевозить самолеты и вертолеты. Управляться установки будут с помощью спутникового контроля без участия персонала. Всего России необходимо около 30 мобильных ядерных реакторов. 42.tut.by.