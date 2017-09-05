Новейшая история ЗАТО Железногорск. Тихий сентябрь 2002-го. ПЛЮС-МИНУС ПЯТНАДЦАТЬ Всё-таки ничего принципиально не меняется в Нашгороде, если смотреть на картину сверху... Четыре новых директора школы назначены к первому сентября. Гражданин Японии задержан возле склада «Энергоуправления» на Восточной. Пытался взятку дать сотруднику фирмы «Эскорт». Типа, шпиён? «Компенсации по квартплате не начислены у половины заявителей», - сообщает Владимир Пичугин. Виктор Кураев возвращен в начальники СМУ-2. Законодательное Собрание намеревается организовать в Красноярском крае Ангаро-Енисейскую свободную экономическую зону. Что только к выборам не примерещится! Директор ЦСиС ГХК Владимир Тюрин построил фонтанчик возле офиса. Кадровый исход в горУВД. С начала года уволилось более 50 человек, в т.ч. начальник следственного отделения и его зам. Вице-мэр Павел Якушин отбыл в командировку в Норильск. 15 ВИЧ-инфицированных граждан насчитывается в бывшем Соцгороде. Из них 13 наркоманов и только двое – жертвы сексуальной революции. МП «ГЖКУ» объявило, что до конца года электропечи квартиросъёмщикам менять не будет. История фирмы «Модус» ( см. ) ещё мало кому известна… В поддержку кандидата Усса в Красноярском крае агитирует певица Валентина Толкунова. Экс-миллионер Артём Тарасов попросился в команду к Анатолию Быкову. Мозговая пурга усиливается. 201 секция батарей украдена со склада УЭС «Атомстроя». Администрация ЗАТО отчитывается: бюджет-2001 по доходам выполнен на 89%, из-за должников (351 млн рублей). Вице-мэр Сергей Мерхалев печалится: «Не эффективно используются бюджетные средства. На счетах МУПов скопилось почти 250 млн рублей». Около 12.000 железных горцев должны получить «карту отпуска льготных лекарств». Главный шоумен ГХК Павел Морозов подарил Сухобузимскому району дозиметр. В ответном слове аборигены неуклюже поблагодарили: «Будем теперь знать, правду ли вы нам говорите». Что характерно, в репортаже «Информ-Экспресса» эти слова остались, а в «Городских новостях» - нет. ЗАО «МСУ-73» получило публичного пенделя от вице-мэра Анатолия Тубольцева за срыв сроков ремонта инфекционного отделения. Новый проект в пять раз дороже предыдущего. Председатель горизбиркома Иван Машковцев докладывает: милицией пресечено распространение «Сегодняшней газеты» с незаконной агитацией. За год в ЗАТО сокращены 134 человека с 13 предприятий. Депутаты не согласовали директору детских дошкольных учреждений Александру Перепёлкину увеличение родительской платы за садики. Первый день рождения отмечает железногорский филиал Пенсионного фонда России. Под руководством Константина Синьковского трудится там 54 человека. Результаты голосования: 47,4% за Александра Хлопонина, 40,7% за Александра Усса, 11,9% - против всех. Предгорсовета Олег Боков комментирует: «Хлопонин – москвич все-таки». *** А ещё сентябрь 2002 года в новейшей истории Нашгорода это месяц, когда воровская схема имени «Мехмаша» сформировалась окончательно, а её архитекторы начали косо поглядывать друг на дружку. Дело было так: «В конце июля 2002 года Павел Гребенников убедил знакомого пенсионера Богаенко А.Г. стать единоличным участником «Мехмаша», полагают следователи. Вскоре Геннадий Бутыч, по указанию столичных партнёров, продал Богаенко их долю в «Мехмаше». Одновременно аналогичную операцию проделал и «Технополис» в лице директора Андрея Горбунова. И Бутыч, и Горбунов тоже были акционерами ЗАО «МСУ-53». В итоге Гребенников превратился в фактического владельца предприятия – через подставное лицо, понятно. А все прочие участники событий в зловещих намерениях его обманывались самым чистосердечным образом. Хотите верьте, хотите нет. Краевая прокуратура верит, как будто. Реализуя далее свои преступные замыслы, Гребенников отыскал где-то исполнителя на роль главного действующего лица. Им стал железногорец Сергей Журавлёв. В августе 2002 года московский директор «Мехмаша» Куликов передал ему свой пост. И процесс наконец-то пошёл. По мнению следствия, с августа по сентябрь 2002 года Гребенников с Журавлёвым заготовили для грядущего мошенничества целый ворох фиктивных документов. Речь шла о покупке якобы у «Сибспецстройинвеста» пресловутой линии по производству плоского листового проката за 12 млн рублей. Реквизиты фирмы Гребенников получил у Демидова, который – читайте медленно, получайте удовольствие – не придавая значения текстовому содержанию, при содействии неустановленного лица, выполнявшего подписи от имени директора Лазарева, также заверил их печатью, полученной от Мазурова, и вернул Гребенникову. Бугага, как говорят в интернете. По абсолютно той же схеме изготовлен был фиктивный договор на покупку оборудования у «Дюкона», на 19,8 млн рублей. Первый транш бюджетного кредита размером в 21 млн рублей очень быстро переместился на нужные счета фирм-пустышек. Демидов обратился к Мазурову с просьбой обналичить «мехмашевские» миллионы посредством выписки чека, а также покупки векселей «Ланта-банка». Тот, человек ещё более простодушный, с удовольствием пошёл ему навстречу. В итоге 60 тысяч долларов и 3,1 млн рублей Демидов якобы передал где-то 14-16 сентября (так уж говорится в деле) Гребенникову. Каковой совместно с директором Журавлёвым «похитил их и распорядился ими по своему усмотрению». Таким образом со счёта «Мехмаша» утекло в первый заход 20,7 млн рубликов. Следствие полагает данные действия Гребенникова попыткой запутать следы. Но тут всё немного сложнее, вообще-то. Скажем, 21 сентября 2002 года Гребенников приехал в красноярский офис Трофимова (соучредитель ООО «Альтрон», владельца ЛППЛ) и передал ему в пользование вексель стоимостью 5,9 млн рублей. Зачем? По версии прокуратуры – чтобы получить дополнительную прибыль в виде комиссионных платежей за оборот ценных бумаг. Трофимов же, не будь дурак, перегнал бумагу обратно Демидову, который погасил её и тут же превратил деньги в новый вексель, помещённый в заклад от имени ООО «Дюкон» по кредитному договору третьего лица...» Могу себе представить, какие Монбланы уголовных дел ждут нас в будущем по одному только промпарку, граждане!