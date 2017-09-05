ЗАКОН МИНУС ПОРЯДОК

Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. С ПРИВЕТОМ ИЗ КРАЕВОГО ЦЕНТРА «Как сообщила программе «Вести Красноярск» старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Красноярскому краю Ольга Шаманская, следственными органами принято решение о возбуждении уголовное дела по факту гибели 14-летнего мальчика из Железногорска. В конце июля ему проводилась операция по поводу острого аппендицита под общим обезболиванием. В результате чего у пациента развивался синдром злокачественной острой гиперемии и подросток скончался. В настоящее время назначена сложная комплексная судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается». tv.k26.ru. НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 46-летний судимый и безработный абориген, который в садовом доме хранил пакет с «веществом темно-коричневого цвета». Химическое исследование показало, что это гашиш массой 24,57 грамма, так что возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ и в перспективе — посадка годика на три, по максимуму, выглядят железно задетерминированными. СОФИНАНСИРОВАНИЕ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ В некий продуктовый магазин зашёл 24-летний посетитель, оттолкнул продавщицу, взял из кассы 6.000 рублей и был таков. Уголовный розыск по ориентировке разыскал, правда, любителя халявы и его задержали (почему-то) сотрудники «Росгвардии». Пауза получилась небольшой, похоже, т.к. в ходе личного досмотра у ранее судимого шустрика были обнаружены похищенные деньги. Естественно, свою вину он тут же признал и задержан «в порядке статьи 91 УПК РФ». За грабёж ему светит до семи лет. Ещё при Путине выйдет, то есть. Два пакета с хавкой вынесла, не заплативши, из другого продуктового магазина женщина 38 лет, но была остановлена охраной. Прибывшая по вызову полимилиция насчитала еды на три тысячи и перевела рубли в ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса («Кража»). Это двушечка, если помните. Объявление о потере документов разместил в интернете 39-летний гражданин и даже пообещал нашедшему вознаграждение. Вскоре ему перезвонил неизвестный и потребовал предоплату за возврат находки. Лох — а как ещё его можно назвать? - тут же скинул мошеннику пять тысяч на телефон и только потом пошёл жаловаться в горУВД, ибо партнёр перестал отвечать на звонки. Строго говоря, такой фокус предусматривает наказание до двух лет, но это слишком сурово, я считаю. Можно обойтись благодарностью в личном деле. ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО Женщина 52 лет лишилась мобильника после визита 45-летнего знакомого, с которым они совместно сражались с зелёным змием. После ухода гостя, как водится, пришли похмелье и разочарование. Собутыльнику, впрочем, теперь куда хуже, ибо ему за кражу вовсю ломится та же двушечка. Разгрузил на 26.000 рублей банковскую карту у женщины 1968 г.р. её родственник 23 лет от роду. История стандартная: пин-код хранился тут же, поэтому кража была неизбежной. Парнишу задержали и загрузили печальными думами о принудительных каникулах на срок до двух лет. Недолго мучились заколючинские автовладельцы без ночного слива топлива. Процесс возобновлён: А тут прямо чистый хэппи-энд: «Сотрудники МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск раскрыли кражу аккумулятора раньше, чем о случившемся узнал хозяин автомобильной запчасти. В ночное время сотрудниками дорожно-патрульной службы были замечены двое неизвестных, которые подозрительно крутились возле отечественного автомобиля, припаркованного по улице Свердлова, после чего мужчины сели в свой автомобиль и направились к выезду, где были остановлены сотрудниками ДПС. В ходе осмотра в их машине был обнаружен аккумулятор, похищенный из автомобиля «ВАЗ 2104». 29-летние местные жители были доставлены в отдел полиции». ОХОТА НА ДОРОГАХ За выходные дознавателями МУ МВД было возбуждено два уголовных дела в отношении водителей, которые повторно управляли транспортным средством в состоянии опьянения. Во-первых, нарядом ДПС на Привокзальной остановлена была «ГАЗель» под управлением 45-летнего аборигена. А во-вторых, спалился 24-летний дурик на «ВАЗ-21215». Интересно, посадят их или нет? Делайте ваши ставки. *** *** Русский бильярд, классика женского вождения: *** *** *** *** *** *** ЗАКОН МИНУС ПОРЯДОК Такие заметки я обожаю по двум причинам. Во-первых, они в очень доступной форме рассказывают о том, какая власть сейчас управляет страной. А во-вторых, не менее чётко характеризует публику, которая сосватала себе этих пастухов и тихонечко блеет что-то грустное в своём загончике. «Администрация города завалена жалобами горожан с просьбой повлиять на фирму-перевозчика «РАТ-3», которая осуществляет междугородние перевозки по маршруту №189 с ТЭА. Перевозчик периодически срывает утренние рейсы в Красноярск из-за технических сложностей и поломок уже на протяжении года. «РАТ-3» выиграл по аукциону часть муниципального заказа и обязан, в рамках контракта, выполнить определенное количество рейсов. На деле самые ранние автобусы постоянно идут со сбоями, жалуются горожане, которые спешат на работу или в красноярские учебные заведения. Ни извинений, ни компенсаций от перевозчика никто из горожан дождаться не может. Если у ПАТП, которое также перевозит железногорцев на 189-ом, в случае поломок немедленно производится замена транспорта, то «РАТ-3» о замене и не думает. Еще в июле состоялось совещание с участием главы администрации Сергеем Пешковым и начальником отдела министерства транспорта Красноярского края Константином Козловым, где обсуждались междугородные перевозки в ЗАТО. Тогда «РАТ-3» было сделано последнее предупреждение. С 1 августа перевозчик обязан был приобрести новые автобусы и исключить срыв рейсов. Но уже в августе было 6-7 отмен утренних рейсов, рассказал заместитель главы администрации ЗАТО Железногорск Юрий Латушкин. На имя министра транспорта было отправлено письмо с просьбой принять меры в отношении перевозчика. Власти города настаивают на расторжении договора с «РАТ-3». Из министерства транспорта края пока ответа не поступило. В случае расторжения контракта с «РАТ-3» на его место встанет ПАТП. Параллельно на междугородние перевозки Железногорска министерство транспорта края должно будет объявить дополнительный аукцион, подчеркнул Юрий Латушкин» ( отсюда ). Это ж как надо было постараться, чтобы даже Сергей Плотников показался, наконец, образцом профессионализма и законопослушания... КРАСНЫЙ ПЕТУХ ВСЕГДА РЯДОМ НЕ НАДО ИННОВАЦИЙ Прокурором ЗАТО г. Железногорск опротестовано постановление администрации города, которым утвержден краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта со сроком один год. Подобные программы утверждаются исключительно на три года. Принесенный протест прокурора города удовлетворен, администрацией допущенные нарушения устранены. ДИСКРИМИНАЦИЯ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ «В целях популяризации предоставления государственных услуг в электронном виде, в РЭО ГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск внесены изменения в график работы подразделения. Согласно которому увеличивается время приема граждан по предоставлению государственных услуг в электронном виде». Новый график можно посмотреть ПОЖАЛЕЙТЕ ПТИЧКУ Ваш корреспондент заглядывал в 91 школу буквально первого числа, но в толпе к бюстику Зои Космодемьянской не присматривался, разумеется. А тут очень прочувствованный пресс-релиз попался с картинкой: «На торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний пришел временно исполняющий обязанности помощника начальника Управления (по работе с личным составом) подполковник внутренней службы Александр Александрович Багров чтобы лично поздравить детей Алексея Шишалова, который в настоящее время несет службу в Итум-Калинском районе Чеченской республики. Старший специалист отделения по работе с личным составом майор внутренней службы Алексей Олегович Шишалов отправился в командировку в марте 2017 года. В семье Шишаловых двое детей, Аня сегодня идет в первый класс, она впервые сядет за школьную парту, а старший сын Даниил в седьмой. В этот трогательный момент сотрудники пришли поддержать детей и супругу Ирину, которые с нетерпением ждут папу и мужа. Кстати, Ирина Шишалова тоже носит погоны, она сотрудник РЭО ГИБДД. Александр Багров поздравил детей с праздником, пожелал расти здоровыми, крепкими, радовать своими достижениями родителей и всегда с пониманием относится к их нелегкой службе, во всем помогая. Вместе с сотрудниками отдела кадров подполковник внутренней службы Александр Багров вручил детям приятные подарки».