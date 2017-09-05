Москва - город не мусульманский, конечно. Как и Россия.

Почувствуйте разницу

Митинг в Москве и митинг в Грозном. Все обсуждают то, каким удивительным образом их удалось провести без соблюдения малейших формальных процедур и не вызвать никаких претензий у полиции...

А я на все это смотрю еще и в контексте происходящего с нашими штабами. Например, сегодня координатора нашего казанского штаба Эльвиру Дмитриеву упекли на 10 суток, надев на нее наручники (такая опасность!) прямо в зале суда.

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Вахитовский районный суд Казани вновь рассмотрел административное дело в отношении главы казанского штаба Алексея Навального Эльвиры Дмитриевой. Судья Шамиль Гумеров признал ее виновной по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) и назначил ей административный арест сроком на 10 суток. В протоколе об административном правонарушении полицейские указали, что Эльвира Дмитриева — администратор группы в соцсети "ВКонтакте" "Команда Навального | Казань", где 9 августа было опубликовано следующее сообщение: "Мы призываем всех волонтеров и сторонников заходить к нам в штаб (Московская, 42) за газетами и листовками. Выходите с ними на улицы города, берите с собой друзей и раздавайте эти — совсем не экстремистские — материалы!".

По мнению сотрудников полиции, глава казанского штаба Алексея Навального "организовала публичную агитацию в сети интернет среди неограниченного круга лиц с призывами принять участие в несогласованном публичном мероприятии с 09.08.2017 года".

23 августа судья Вахитовского райсуда Казани Шамиль Гумеров уже арестовывал Эльвиру Дмитриеву на 10 суток по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ, однако через два дня Верховный суд Татарстана отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение, поскольку суд первой инстанции привлек главу штаба Навального к ответственности, не имея на то санкцию прокурора — Дмитриева является членом избирательной комиссии с правом решающего голоса. После того, как и.о прокурора Татарстана Сергей Старостин дал санкцию на привлечение Дмитриевой к административной ответственности, Вахитовский райсуд Казани 31 августа вновь попытался рассмотреть дело главы казанского штаба Навального, однако перенес рассмотрение дела ввиду отсутствия адвоката у обвиняемой. Сегодня, выступая в суде, Эльвира Дмитриева заявила о своей невиновности. Ее защитник, адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Ирина Гонцова просила суд прекратить производство по делу ввиду отсутствия правонарушений в действиях Дмитриевой.