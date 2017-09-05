04.09.1956 введен в эксплуатацию железнодорожный путь до камеры реактора

04.09.2008 запущен первый пусковой комплекс завода полупроводникового кремния. Сергей Кириенко, Александр Хлопонин и Петр Гаврилов, одновременно нажав на зеленую кнопку, запустили первую из шести печей водородного восстановления. Первый образец кремния был получен в августе 2006г

по материалам библиотеки им.Горького