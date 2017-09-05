 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Удивительное рядом arrow Новые стахановцы  
Tuesday, 05 September 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Сухой закон это:
спасение страны
несусветная глупость
имитация деятельности



результаты

Комментарии
  • Зловещая фанера
    Автобус садоводческого маршрута № 298 возил и возит я уверен не Веру Оськину.Вот его почему- то и решили убрать,как глав... >>>

  • Космос как предчувствие
    Сова: Так… Ражденя! Жи?ла… Э-э… Жила?, жи?ла… Винни-Пух: Как ты сказала?! Сова: Жилаю! >>>

  • Дорога (к) смерти
    Ну и к чему это "мясо расходное"?! Пустая твоя голова? >>>

  • Космос как предчувствие
    Памятник хорош тем, что про народ не забыли. И народ уважили. Я первый раз как глянул - моментом ассоциация возникла: жи... >>>

  • Дорога (к) смерти
    "Дорога смерти" уже устоявшийся термин. На ней, может быть, психогенераторы установлены. Что такое население для государ... >>>

  • Дорога (к) смерти
    "В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством заместителя начальника... >>>

  • Жизнь вечная с доставкой на до...
    Эт-та что за людоедки? >>>

RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Новые стахановцы Печатать E-mail
Monday, 04 September 2017

Аттракцион "Угадай профессию" предлагают вам ваши дети.

Image

***

Image

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

След. >
[Назад]
Реклама
Железногорская городская ритуальная служба





Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
04.09.1956
введен в эксплуатацию железнодорожный путь до камеры реактора

04.09.2008
запущен первый пусковой комплекс завода полупроводникового кремния. Сергей Кириенко, Александр Хлопонин и Петр Гаврилов, одновременно нажав на зеленую кнопку, запустили первую из шести печей водородного восстановления. Первый образец кремния был получен в августе 2006г

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить