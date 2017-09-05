 

Уран-Батор
Сайт Эдуарда Безобразова

Железногорск
Главная arrow Публикации arrow Страна и Мир arrow Хлеба и зрелищ  
Tuesday, 05 September 2017
Меню
Главная
Антологии
Публикации
Город за неделю
Загадки нашего городка
Форум Железногорска
Веб-камеры города
Смотреть новости
Объявления
Фотографии
Я Вижу
Файлы
Сайт
Сайты Железногорска
Город Железногорск
Опрос
Сухой закон это:
спасение страны
несусветная глупость
имитация деятельности



результаты

Комментарии
  • Зловещая фанера
    Автобус садоводческого маршрута № 298 возил и возит я уверен не Веру Оськину.Вот его почему- то и решили убрать,как глав... >>>

  • Космос как предчувствие
    Сова: Так… Ражденя! Жи?ла… Э-э… Жила?, жи?ла… Винни-Пух: Как ты сказала?! Сова: Жилаю! >>>

  • Дорога (к) смерти
    Ну и к чему это "мясо расходное"?! Пустая твоя голова? >>>

  • Космос как предчувствие
    Памятник хорош тем, что про народ не забыли. И народ уважили. Я первый раз как глянул - моментом ассоциация возникла: жи... >>>

  • Дорога (к) смерти
    "Дорога смерти" уже устоявшийся термин. На ней, может быть, психогенераторы установлены. Что такое население для государ... >>>

  • Дорога (к) смерти
    "В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством заместителя начальника... >>>

  • Жизнь вечная с доставкой на до...
    Эт-та что за людоедки? >>>

RSS
Архив
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Подпишитесь на обновления сайта!



Twitter Уранбатора




Google
Поиск по сайту

Хлеба и зрелищ Печатать E-mail
Monday, 04 September 2017

Никогда не бывали на Байконуре? Пользуйтесь моментом!

В московских музеях начнут продавать космический хлеб

Заказ на разработку супер-фуда поступил в «Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности» от Роскосмоса.

«Мы хотим расширить ассортимент для детей, чтобы в культовых посещаемых местах, например, музее космонавтики, продавался «космический» хлеб не в стандартной, а в более красочной, привлекательной упаковке», –рассказала Агентству «Москва» директор ФГАУ «Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности» Марина Костюченко. По словам Костюченко, институт также готов производить хлеб, обогащенный натуральными витаминами, для космонавтов. В ассортименте уже имеются хлебобулочные изделия со свеклой и чесноком, зеленым луком и капустой, тыквой, яблочным порошком. На сегодняшний день приобрести космическую еду можно в вендинговых автоматах не только в музеях города, парках и магазинах, но и на автозаправках.

osoboebludo.com.

***

Российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Рязанский, работающий в составе экипажа МКС, сфотографировал из космоса столицу Кубани – Краснодар. «В комментариях очень часто просили #Краснодар. Вот он - ваш любимый город из космоса!» - подписал фотографию космонавт. Снимок набрал более 6 тысяч лайков.

kubnews.ru.

***

Российский космонавт Сергей Рязанский привёз на орбиту вымпел «Спартака», информирует официальный «твиттер» клуба. Рязанский — космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. 535-й космонавт мира и 117-й космонавт России. Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Федерации. Два полёта. Длительность — 166 суток 6 часов 26 минут. Три выхода в открытый космос.

championat.com.

***

В Ярославле состоялась церемония закрытия Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». В этом году форум проводился с 1 по 4 сентября, участие в нем приняли более 500 школьников со всех регионов страны. В День знаний форум посетил Президент России Владимир Путин, который провел открытый онлайн-урок «Россия, устремленная в будущее». Прошедший в режиме телемоста урок объединил разные регионы, включая Рязанскую область. Глава государства говорил со старшеклассниками о важности выбора – и профессии, и жизненного пути. Ребята в свою очередь делились с главой государства своими идеями. В их числе был и ученик 11-го профильного технологического класса рязанской школы № 3 Дмитрий Денисов, который занимается проектом по исследованию дальнего космоса. Владимир Путин внимательно выслушал юношу и назвал направление, которым всерьез интересуется рязанский школьник, перспективным. Сегодня на закрытии форума Дмитрию Денисову в качества подарка от «Роскосмоса» была предоставлена возможность познакомиться с работой находящего в Рязани подразделения ракетно-космического центра «Прогресс» – ведущего российского предприятия по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса.

rv-ryazan.ru.

***

Еще четыре спутника из семидесяти трех, запущенных в июле на российской ракете "Союз-2.1а", перестали выходить на связь. Как сообщает издание Space News, четыре спутника перестали реагировать на команды операторов. Речь идёт о трех кубсатах CICERO (Community Initiative for Cellular Earth Remote Observation) калифорнийской компании GeoOptics и одном совместном эквадорско-российском научном спутнике UTE-UESOR.

Источник в компании GeoOptics, пожелавший остаться неизвестным, отказался давать комментарии, сославшись на политику компании. Ответственный специалист UTE-UESOR Фаусто Родриго Фрейре Каррера рассказал, что после 30 июля наземные службы принимают "спорадические затухающие сигналы", которые невозможно расшифровать. В последний раз аппарат выходил на связь с 15 по 30 июля. Полученные данные показали низкий заряд его батареи. Специалисты надеются, что работа UTE-UESOR снова придет в норму.

Ранее сообщалось, что на связь перестали выходить четыре российских спутника: два кубсата от Dauria Aerospace, студенческий "Искра-МАИ-85" (Московского авиационного института) и собранный на краудфандинговые средства "Маяк". Кроме того на незапланированных орбитах оказалась пара американских спутников: Lemur-2 (компании Spire Global) и Flock 2k (от Planet Labs). В МАИ позже заявили, что не знают о неполадках со спутником "Искра".

Руководитель пусковых программ "Главкосмоса", отвечающего за выведение аппаратов, Всеволод Крючковский рассказал, что на аппарате Flock 2k компании Planet Labs не развернулись солнечные панели, а спутник Lemur-2 от Spire Global оказался на незапланированной орбите. Ситуацию с российскими спутниками Крючковский прокомментировал иначе. "Это их первый опыт в разработке кубсата. Может, что-то случилось со стороны разработки, или с компонентами, или с наземными станциями", - заметил руководитель.

newizv.ru.

***

 
 
Рассказать про это друзьям в:

Добавить комментарий

Внимание!
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами

Защитный код
Обновить

< Пред.   След. >
[Назад]
Реклама
Железногорская городская ритуальная служба





Ваша реклама на сайте
Мы поддерживаем
РОСЖКХ
ЗАСТАВЬ КОММУНАЛЬЩИКОВ РАБОТАТЬ!

История Железногорска
04.09.1956
введен в эксплуатацию железнодорожный путь до камеры реактора

04.09.2008
запущен первый пусковой комплекс завода полупроводникового кремния. Сергей Кириенко, Александр Хлопонин и Петр Гаврилов, одновременно нажав на зеленую кнопку, запустили первую из шести печей водородного восстановления. Первый образец кремния был получен в августе 2006г

по материалам библиотеки им.Горького
Телепрограмма
Телепрограмма операторов г. Железногорск
КАБЕЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ
Погода в Железногорске
Погодный информер meteo26.ru


подробно
Немного юмора
Сайт Эдуарда Безобразова
г Железногорск, Красноярский край
© Уран-Батор. При использовании материалов, ссылка на портал обязательна, уважайте чужой труд.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Выделить