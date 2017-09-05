Никогда не бывали на Байконуре? Пользуйтесь моментом! В московских музеях начнут продавать космический хлеб Заказ на разработку супер-фуда поступил в «Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности» от Роскосмоса. «Мы хотим расширить ассортимент для детей, чтобы в культовых посещаемых местах, например, музее космонавтики, продавался «космический» хлеб не в стандартной, а в более красочной, привлекательной упаковке», –рассказала Агентству «Москва» директор ФГАУ «Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности» Марина Костюченко. По словам Костюченко, институт также готов производить хлеб, обогащенный натуральными витаминами, для космонавтов. В ассортименте уже имеются хлебобулочные изделия со свеклой и чесноком, зеленым луком и капустой, тыквой, яблочным порошком. На сегодняшний день приобрести космическую еду можно в вендинговых автоматах не только в музеях города, парках и магазинах, но и на автозаправках. osoboebludo.com. *** Российский космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Рязанский, работающий в составе экипажа МКС, сфотографировал из космоса столицу Кубани – Краснодар. «В комментариях очень часто просили #Краснодар. Вот он - ваш любимый город из космоса!» - подписал фотографию космонавт. Снимок набрал более 6 тысяч лайков. kubnews.ru. *** Российский космонавт Сергей Рязанский привёз на орбиту вымпел «Спартака», информирует официальный «твиттер» клуба. Рязанский — космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса. 535-й космонавт мира и 117-й космонавт России. Герой Российской Федерации, лётчик-космонавт Российской Федерации. Два полёта. Длительность — 166 суток 6 часов 26 минут. Три выхода в открытый космос. championat.com. *** В Ярославле состоялась церемония закрытия Всероссийского форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». В этом году форум проводился с 1 по 4 сентября, участие в нем приняли более 500 школьников со всех регионов страны. В День знаний форум посетил Президент России Владимир Путин, который провел открытый онлайн-урок «Россия, устремленная в будущее». Прошедший в режиме телемоста урок объединил разные регионы, включая Рязанскую область. Глава государства говорил со старшеклассниками о важности выбора – и профессии, и жизненного пути. Ребята в свою очередь делились с главой государства своими идеями. В их числе был и ученик 11-го профильного технологического класса рязанской школы № 3 Дмитрий Денисов, который занимается проектом по исследованию дальнего космоса. Владимир Путин внимательно выслушал юношу и назвал направление, которым всерьез интересуется рязанский школьник, перспективным. Сегодня на закрытии форума Дмитрию Денисову в качества подарка от «Роскосмоса» была предоставлена возможность познакомиться с работой находящего в Рязани подразделения ракетно-космического центра «Прогресс» – ведущего российского предприятия по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса. rv-ryazan.ru. *** Еще четыре спутника из семидесяти трех, запущенных в июле на российской ракете "Союз-2.1а", перестали выходить на связь. Как сообщает издание Space News, четыре спутника перестали реагировать на команды операторов. Речь идёт о трех кубсатах CICERO (Community Initiative for Cellular Earth Remote Observation) калифорнийской компании GeoOptics и одном совместном эквадорско-российском научном спутнике UTE-UESOR. Источник в компании GeoOptics, пожелавший остаться неизвестным, отказался давать комментарии, сославшись на политику компании. Ответственный специалист UTE-UESOR Фаусто Родриго Фрейре Каррера рассказал, что после 30 июля наземные службы принимают "спорадические затухающие сигналы", которые невозможно расшифровать. В последний раз аппарат выходил на связь с 15 по 30 июля. Полученные данные показали низкий заряд его батареи. Специалисты надеются, что работа UTE-UESOR снова придет в норму. Ранее сообщалось, что на связь перестали выходить четыре российских спутника: два кубсата от Dauria Aerospace, студенческий "Искра-МАИ-85" (Московского авиационного института) и собранный на краудфандинговые средства "Маяк". Кроме того на незапланированных орбитах оказалась пара американских спутников: Lemur-2 (компании Spire Global) и Flock 2k (от Planet Labs). В МАИ позже заявили, что не знают о неполадках со спутником "Искра". Руководитель пусковых программ "Главкосмоса", отвечающего за выведение аппаратов, Всеволод Крючковский рассказал, что на аппарате Flock 2k компании Planet Labs не развернулись солнечные панели, а спутник Lemur-2 от Spire Global оказался на незапланированной орбите. Ситуацию с российскими спутниками Крючковский прокомментировал иначе. "Это их первый опыт в разработке кубсата. Может, что-то случилось со стороны разработки, или с компонентами, или с наземными станциями", - заметил руководитель. newizv.ru. ***