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Дорога (к) смерти Печатать E-mail
Sunday, 03 September 2017

Семилетний ребёнок погиб в ДТП под Железногорском.

ДОРОГА (К) СМЕРТИ

Когда в консерватории что-то не в порядке, нелепо ждать красивой игры на концерте.

Сотрудники дорожной полиции выясняют обстоятельства ДТП на трассе Железногорск-Подгорный, в результате которого погиб ребенок. По предварительной информации, водитель «Тойоты Премио» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с иномаркой «Тойотой Гайя».

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В результате ДТП 34-летняя девушка-водитель «Премио», 56-летняя женщина-водитель «Тойоты Гайя», а также 3 пассажира «Премио» – 33-летний мужчина и два мальчика, 7 и 4 лет, доставлены в больницу. Позже 7-летний мальчик скончался в реанимации.

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Сотрудники ГИБДД также установили, что водительский стаж водителя «Премио» составляет 1.5 месяца, она является собственником транспортного средства, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекалась.

vk.com.

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Из комментариев в социальных сетях: «Водитель объезжал велосипедиста и выехал на встречную полосу и допустил столкновение с тойота гайа лобовой удар, ребёнок сидел сзади».

 

 
 
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