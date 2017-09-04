Тепловой тариф на самом деле не волнует в ЗАТО никого. СЕНСАЦИЯ ТРЕТЬЕЙ СВЕЖЕСТИ Адекватность заколючинских депутатов примерно соответствует общественному запросу. Зато унтер-офицерская вдова — женщина крайне деятельная... Давеча в «Информ-Экспрессе» показывали активистку с Центрального проезда, которая начала сбор подписей к жалистной цидулке в адрес генерального прокурора Чайки и губернатора Толоконского по поводу наших тепловых тарифов. Относительно стиля и адресатов послания «Уран-Батор» уже высказывался, но имеется в данном эпизоде, как оказалось, ещё пара примечательных моментов. Во-первых, мадам не является автором письма. Ей его всего лишь прислали. Тем не менее, фронтменом истории выступает она, что означает - настоящие авторы по какой-то причине от получения возможных гонораров предпочли уклониться. И второе. В самом конце интервью звучат слова: «Может быть, нам тогда не повысят тариф в 2018 году» и идёт ссылка на опубликованный третьего августа депутатом Балашовым документ Региональной энергетической комиссии с расшифровкой действующих и грядущих расценок на отопление от МП «Гортеплоэнерго». Перспективы для железных горцев означенная бумага рисует действительно невесёлые, и лично мне как-то не очень понятно, почему Балашов назвал свой пост «Моя лепта в обсуждаемые перерасчеты МП ГЖКУ». В тексте загадка сия тоже не проясняется, а скорее наоборот: «В 2016 году никаким законодательным актом не был установлен норматив на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению. Поэтому не было запрещено распределять тепловую энергию населению из предоставленных отчетов с общедомовых приборов учета. МП ГЖКУ не воспользовалось этим правом и терпело убытки (дотерпелось аж до 49 млн. руб.). С 01.07.2017 года постановлением правительства Красноярского края №276-п от 17.05.2017г. установлены нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению». Чисто интуитивно здесь понятно, что слуге народному не нравится поведение муниципального предприятия. Отчего своё «Фи!» он не высказал хотя бы годом ранее, и как оно связано с цифрами в приказе РЭКа, спрашивать не станем, дабы не конфузить уважаемого человека. Хорошо уже то, что всего за два года депутат научился находить в интернетах такие важные бумаги и не боится предъявлять их электорату сильно задним числом. Обратите внимание: приказом от 20 декабря 2016 года вносятся изменения в нормативный акт от 16 декабря 2015-го. И ещё нужно на всякий случай напомнить потенциальным энтузиастам данной темы. РЭК — это вам не индейская кочевая орда какая-нибудь, а полноценный орган исполнительной власти Красноярского края. Комиссия напрямую подчиняется региональному «правительству» и проводит в ценовом секторе ЖКХ губернаторскую волю. Причём в интересном положении оказаться может любое предприятие, не только муниципальное. Для избавления от лишних иллюзий позвольте сообщить, что предыдущий председатель РЭКа, Михаил Полютов, в сентябре 2012 года, т.е. ещё при Кузнецове, перешёл на работу в наш любимый « КРЭК ». А его сменщик исполнял обязанности председателя до этого июня, т.е. почти пять лет. Крайне показательная кадровая политика, на мой взгляд... А теперь о тарифах в двойном приказе, если у вас по какой-либо причине не открывается картинка. Для населения ЗАТО Железногорск с первого января текущего года по тридцатое июня РЭКом был установлен тариф (с учётом НДС) в 2.366 р. 47 к. В июле параметры его снижаются до 2.355 р. 26 к. и в таком виде сохраняются в приложении к приказу на протяжении года, до 30 июня 2018-го. А вот далее следует качественный рывок до 2.831 р. 10 к. Почти плюс пятьсот рубликов — очень неплохо, на мой взгляд. Почему об этом на всех перекрёстках Нашгорода не кричат уже восемь, как минимум, месяцев депутаты и чиновники — вопрос не ко мне, естественно. Я лишь напомню вам, как развивались события вокруг «КРЭКа» почти пять лет назад. «Тема тарифов на тепловую энергию остается самой горячей для Железногорска уже второй месяц. Вопрос об их обоснованности становится все более принципиальным. Депутаты Совета потребовали от администрации города компетентного ответа на него. На сессию Совета депутатов, что состоится 28 февраля, приглашен руководитель Региональной энергетической комиссии Александр Ананьев. - Это мы устанавливаем фиксированные цены на тепловую и электрическую энергию для снабжающих предприятий, которые по тарифу производят расчет с потребителями. Проверяем экономическую обоснованность предложений ресурсоснабжающих предприятий на соответствие законодательству и правомерность включения тех или иных затрат в тариф. Наша задача - соблюдение баланса интересов производителей и потребителей. Мы обязаны исключать все незаконные траты из тарифа, что и делаем . По Железногорску обоснование тарифа в 2012 году было представлено в объеме 10 папок по 500 страниц каждая - итого 5000 листов. В наших масштабах не так уж много. - Почему решение о росте тарифа принято неожиданно под Новый год? - Рассматривались два варианта – изменить с декабря 2012-го или с июля 2013-го. Второй вариант значил бы увеличение стоимости гигакалории тепла до 4163 рублей и реальное банкротство Гортеплоэнерго. Предприятие уже в прошлом году наработало 400 миллионов рублей долга, и дальше оно просто не смогло бы функционировать . Начались бы аресты счетов, не на что было бы купить мазут. Закрыть эту брешь можно только через повышение тарифа. - Как давно, на ваш взгляд, нужно было принять нелегкое, но принципиальное решение в тарифообразовании? - Непростая ситуация возникла с момента остановки реактора АДЭ-2. Тогда в городе был один из самых низких тарифов в крае: ни для кого не секрет, что атомная энергия самая дешевая. Но вместо ЖТЭЦ появилась угольная котельная мощностью 328 Гкал в час. С 2010 года ГХК взял на себя социальную нагрузку и отпускал тепло по заведомо убыточной цене. В 2011-м атомщики даже оспаривали в суде установленный тариф как заведомо убыточный, но, почти выиграв дело, иск отозвали. В 2012 году суд все же обязал нас установить экономически-обоснованный тариф, однако к этому моменту в эксплуатацию уже вступила ЖТЭЦ, почти синхронно ГХК выделил из состава комбината мазутную котельную №1. И она начала реализовывать энергию именно по экономически-обоснованному тарифу. Цены на мазут опережают прогнозные планы, и влиять на них власти не могут - ни краевые, ни федеральные. - Кто выступал экспертом обоснованности тарифа? - Суд проверял нашу оценку и назвал увеличение законным. Тариф для города складывался из трех источников: собственная генерация МП «ГТЭ» (у них 2 мазутных и 4 угольных котельных) плюс покупка тепла у ООО «СТС» и ОАО «НИКИМТ-Атомстрой». Все три организации нашими тарифами недовольны, как и население. К примеру, НИКИМТ, получивший тариф в 1233 руб. за Гкал, посчитал ее заниженной, они требовали 1700. - Какой выход из сложившейся ситуации видите вы? - Если бы ТЭЦ работала на полную мощность, тариф был бы ниже. Но ее технические возможности не позволяют обогревать город при низких температурах. Комбинат два года нес затраты по миллиарду рублей, обеспечивая разницу в тарифе. В прошлом году ЖТЭЦ бесплатно отдавала тепло городу, пока работала в тестовом режиме. И ГТЭ с этого ничего не выиграло, отдав полученную выгоду в виде налогов. Сейчас руководство города борется за строительство третьей пусковой очереди ЖТЭЦ в виде энергоблока. Этот путь ведет к удешевлению стоимости тепла». gig26.ru. Это был февраль 2013-го, граждане. Sapienti sat.