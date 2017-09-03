В г. Назарово сгорел предвыборный штаб "Единой России". ПРАХ И ПЕПЕЛ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 2 сентября около 5 часов утра в Назарове (городе с 50-тысячным населением, в 200 километрах западней Красноярска) сожгли предвыборный штаб «Единой России».10 сентября здесь — выборы в горсовет. «ЕР» арендовала отдельное одноэтажное здание на улице 30 лет ВЛКСМ на автостоянке «777». Судя по информации, а также фото и видеоматериалам, размещенным сначала на сайте близкого к власти ИА «Запад 24», а затем и на официальном сайте «ЕР», группа поджигателей заблокировала охранника стоянки в его сторожке, выбила пластиковое окно в обшитом сайдингом здании штаба и закинули туда облитые горючей смесью автопокрышки, крича: «Передайте привет «Единой России»! Основная комната штаба изнутри выгорела, уничтожена оргтехника, мебель, агитматериалы. Запертый охранник сразу нажал «тревожную кнопку», однако поджигатели скрылись до приезда наряда. Динамика взаимоотношений народа и власти очевидна, во всяком случае, в Сибири: в начале 2000-х люди, предъявлявшие претензии к начальству и доведенные до крайней степени отчаяния, сжигали себя сами, натурально, а штабы «Единой России» лишь забрасывали яйцами, изрисовывали оскорбительными для власти надписями. В начале следующего десятилетия произошло качественное изменение. Самосожжение в приемной «ЕР» в Новосибирске совершила Валентина Герасимова. А в Красноярском крае сжег себя в Ирбейском райсуде (и само здание райсуда дотла) водитель бензовоза Владимир Никитин. А инвалид Сергей Рудаков из Качканара застрелил в фонде соцстраха обидчиков, после чего застрелился сам. В первой половине 2010-го страна услышала о приморских партизанах. А в конце 2015-го 63-летний инвалид Николай Каржовых сжег здание, где размещалась мэрия Дудинки, а также администрация и райсовет Таймыра (север Красноярского края). Ночью 4 октября 2016 года трое, избив и связав охранника, проникли в здание администрации Шушенского района (юг Красноярского края). По закрытому переходу проследовали в смежное здание администрации райцентра. Взломали двери, похитили жесткие диски, а бумажные документы подожгли. В самом Назарове в центре города 22 июня с.г. днем неизвестный в маске поджег здание телеграфа. Возможно, целью был ломбард, арендующий тут помещения: в таком случае, его запалили уже вторично, первый раз — в мае 2016-го... В Сеть выложено видео о предвыборной агитации «ЕР» в Назарове. Агитаторы раздают листовки возле школы (в ней расположен избирательный участок). Это нарушение. Но так везде происходит, почему в Назарове с этим не хотят мириться? С «ЕР» в Назарове конкурируют «Патриоты России» или, как все их здесь называют, партия Быкова. Это его родной город. Бывший депутат Заксобрания Красноярского края, условно осужденный на 6,5 года за организацию покушения на убийство и амнистированный после осуждения за укрывательство еще одного убийства, бывший теневой губернатор (сам он предпочитает, когда его называют «народным губернатором»), бывший глава совета директоров Красноярского алюминиевого завода, легендарный герой кровавых схваток 90-х Анатолий Быков отсюда, из Назарова, 20 лет назад стартовал в политику, избравшись краевым депутатом. И всякий раз потом он побеждал на выборах с тем же процентом голосов, что набирал в лучшие для него времена Владимир Путин. В Назарове политкарьера Быкова теперь и усыхает, сходит на нет. Возможно, это слишком категоричное утверждение, но сферы его влияния в крае в последние годы заметно сужаются. Напоминают прошлогодний снег в тайге. То ли совсем сойдет, то ли до новой зимы полежит. Дело даже не в том, что избирательно работающий силовой аппарат (благодаря чему Быков и стал героем народного эпоса), а позже и новые законы РФ обозначили ему «ареал обитания», дважды не пустив в Госдуму, снимая с гонки до выборов, не позволив идти в мэры и губернаторы. Главная причина в неразборчивости Быкова в людях. Блоки под его брендом побеждают в местных выборах партию власти, и всякий раз правящий режим возвращает ситуацию под свой безусловный контроль. Это не мошенничество, а политика: Быков набирает под себя абы кого (с другой стороны, кто пойдет под него?), под своим именем он хоть мышей может провести. Однако, попав во власть, депутаты словно мыши бегут (неизменно!) от благодетеля. Последний пример: победа 4 года назад «быковцев» на выборах в горсовет Красноярска. Тогда они шли во главе с Валерием Быковым (племянником) под лозунгом «Анатолия Быкова — в губернаторы!» и взяли мандатов больше, чем другие партии. Со временем фракция растворилась, от племяша и от других ближайших соратников Быков публично отказался. Назарово, город детства и боевой юности, — последний бастион. Здесь, например, в 2006-м «быковцы» набирали на выборах голосов втрое больше единороссов. Здесь мэров назначали или из людей Быкова, или по согласованию с ним, здесь его голос оставался до последнего времени решающим. Чьих рук поджог? В Назарове радуются: «Жги, Петрович!» (Быков — Анатолий Петрович). Это уже мем. Однако непонятно, зачем это Петровичу. «Эксцесс исполнителя» — перестарались? Или провокация самой «ЕР»? Даже если и так, нам вряд ли об этом расскажут. Все последние дела о громких поджогах здесь не раскрыты. Рейхстаг вспоминать незачем, есть история поближе. В начале нулевых в столице Эвенкии Туре прошли серийные пожары (десять за считанные дни) и хотя однозначных доказательств поджогов не нашлось, губернатор округа Борис Золотарев заявил, что это террористический заговор. А заговорщиками назвал своих политических оппонентов, сопротивлявшихся концентрации власти в его руках, и отменил районное звено местного самоуправления. Ввели ЧП с комендантским часом и прочими прелестями «режима повышенной готовности», в подъездах установили круглосуточное дежурство, возродили добровольные народные дружины. И — сковырнули напрочь оппозицию. Чтоб никто никуда не жаловался. Примечательно, что в дни борьбы Золотарева за губернаторство также вспыхивал огонь: на главпочтамте Туры. Потушили быстро, пострадали лишь предвыборные материалы Золотарева. Затем ночью кто-то забрался в его предвыборный штаб, разбросал технику и бумаги. Будущий губернатор тогда сказал: «Цель разгрома — запугать меня […], показать, кто есть кто. Что правят в Эвенкии темные силы, что честным людям, имеющим нормальные намерения, направленные на улучшение жизни, здесь не пройти, что они сильнее. Но они ошибаются». Помогло ли в итоге? Как Золотарев упразднил районы в Эвенкийской автономии, так позже упразднили и саму эту автономию с его губернаторством, теперь это лишь муниципальный район в составе Красноярского края. Пожары и поджоги — в арсенале политтехнологов. И вне зависимости от того, кто это сделал (а ведь многие могли, еще больше народа рады, это тоже показатель). Что, интересно, после 10 сентября, в очередной раз победив на выборах, единороссы будут праздновать? Вот это состояние народа-богоносца, этот скопившийся объем ненависти и нетерпения, когда он готов сжигать штабы партии власти с первыми попавшимися? А если бы там кто-то с пятницы на субботу заночевал? novayagazeta. *** Действующие главы регионов тратят на переизбрание в десятки раз больше средств, чем их оппоненты. Совокупный агитационный бюджет действующих врио губернаторов, по подсчетам «Собеседника», составляет более 367 млн руб – и продолжает расти. Это в три с половиной раза больше, чем у всех остальных кандидатов, вместе взятых (на момент выхода материала – 104 млн руб.). На одного единоросса в среднем приходится по 25 млн руб., а на одного оппозиционера – всего по 2 миллиона. В таких условиях конкурировать с действующими руководителями довольно сложно. Вкупе с административным ресурсом финансовое неравенство делает результат голосования практически предрешенным. Откуда же кандидаты от партии власти берут деньги на свои кампании? В этом году «Единая Россия» впервые выделила средства на избирательные кампании во всех субъектах. По словам секретаря генсовета партии Сергея Неверова, из Москвы в регионы направлено более 600 млн рублей. Речь идет не только о губернаторских выборах, но также о парламентских и муниципальных. Доходы самой ЕР формируются из разных источников. Согласно отчету перед Центризбиркомом, годовой бюджет партии составил 8,2 млрд рублей. Причем из государственной казны ей было выделено 3,6 млрд, а остальное пожертвовали спонсоры. Среди доноров – компании, регулярно выигрывающие подряды от РЖД, а также фирмы, связанные с депутатами-единороссами. В помощь своему кандидату в Калининграде Антону Алиханову, к примеру, «Единая Россия» выделила 10 млн рублей. Но есть и такие кандидаты-единороссы, которые получили переводы на свои счета от загадочной общественной организации – некоего Фонда народных проектов. О деятельности этого фонда в публичном доступе достаточной информации нет. Поэтому непонятно, откуда у него взялись крупные суммы денег, пожертвованные врио главы Рязанской области Николаю Любимову (15 млн руб.) и Удмуртии Александру Бречалову (12 млн руб.). Мне удалось найти мобильный телефон президента фонда Ольги Томенко. Ответив на звонок, она сперва заявила, что никого не спонсирует. Однако после уточняющих вопросов просто отказалась от дальнейшего разговора. «Дайте мне спокойно отдохнуть!», – заявила Томенко и повесила трубку. Судя по языку автоответчика, который впоследствии извещал о выключенном телефоне абонента, отдыхает Ольга в Италии. Откуда, вполне возможно, и приняла решение о перечислении денег единороссам. И вряд ли случайностью является тот факт, что зарегистрирован Фонд народных проектов по одному адресу с офисом ЕР в столичном Банном переулке. А учитывая то, что перед Минюстом фонд почему-то не отчитывается, о происхождении денег можно только гадать. Сомнительными выглядят и некоторые коммерческие организации, через которые проходят предвыборные деньги. Так, в фонд врио губернатора Кировской области Игоря Васильева сделало перевод ООО «СПК Богородский», зарегистрированное по адресу массовой регистрации в Москве. Согласно данным ЕГРЮЛ, кроме этого СПК, в доме №60, стр. 1 на улице Б. Грузинской располагаются офисы более 500 фирм. Еще интереснее, что, согласно бухотчетности, это ООО имеет годовой убыток в 708 тысяч рублей. Но при этом у компании нашлось 5 млн руб., пожертвованных Васильеву. Среди доноров у сменщика Никиты Белых есть и вполне респектабельные фирмы. Как, например, АО «Кировский ССК» – крупный промышленно-строительный концерн, активно участвующий в госзакупках. На госзаказах сидит и производящее железобетон АО «Завод ЖБК-1» в Мордовии, которое спонсирует кампанию Владимира Волкова. Еще один спонсор главы республики – ПАО «Саранский домостроительный комбинат», принявшее участие в качестве поставщика при госзакупках на 1,3 млрд руб. для одной только Мордовской ипотечной корпорации. В фонд свердловского врио Евгения Куйвашева 2 млн руб. перечислила артель старателей «Нейва». Она по госконтрактам поставляет песок и гравий. Например, сумма контракта со Свердловскавтодором составила 5,5 млн руб. «В том, что компании, успешно работающие в регионе, спонсируют новых глав, ничего удивительного нет, – говорит в комментарии «Собеседнику» политтехнолог Александр Твердов. – Они стремятся сохранить свои преференции». Криминала в таком лоббизме бизнес-интересов эксперт не видит. Правда, существует и иное мнение, трактующее политическое спонсорство со стороны выигрывающих тендеры компаний как узаконенную коррупцию. Насколько альтруистической является денежная поддержка кандидатов, выяснить у руководителей бизнес-структур не удалось – они отказывались от общения с журналистами. К примеру, в приемной Кировского ССК обосновывали невозможность соединения с гендиректором Александром Клецем тем, что тот постоянно находится на совещаниях. Еще больше вопросов вызывает спонсорство выборов со стороны подведомственных компаний. Так, ОАО «Трест УтТс», которое перевело на счет Куйвашева 2 млн руб., учреждено региональным министерством по управлению гос-имуществом. За последние 5 лет это ОАО получило из бюджета 18 млрд рублей. Кировское ОАО «Искож», финансово участвующее в предвыборной гонке, также учреждено областным правительством. Получается, губернатор берет деньги от тех компаний, которые в силу своих должностных обязанностей и контролирует. Но всех превзошел губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Он принял пожертвование в 1 млн руб. от ЗАО «Алексеевский бекон». Его учредителем является ООО «Агро-Союз Тш», учрежденное в свою очередь двумя компаниями из Германии – «РКС Аграрбетайлигунгс Гмбх» (17,5%) и «Тённиес Руссланд Аграр ГмбХ» (82,5%), – представляющими немецкий холдинг Tonnies Fleisch. Так при желании правоверного единоросса Савченко можно и иностранным агентом признать. Однако пока законодательство перед наполнением избирательных фондов через длинные цепочки из-за рубежа бессильно. Хотя формально вмешательство иностранного капитала в отечественные выборы и запрещено. Зато в последнее время попали под уголовное преследование некоторые чиновники, отвечавшие за наполнение предвыборных черных касс. В этом году якобы за взятку на 8,5 лет был осужден вице-губернатор Ивановской области Андрей Кабанов. Сам же он утверждает, что собирал с предпринимателей деньги на выборы губернатора. По его словам, 8 млн руб. было потрачено на нужды штаба. Традиционно курирующие политику вице-губернаторы и занимались предвыборным «фандрайзингом», объясняет политконсультант Андрей Криворотько. Однако после активизации силовиков теперь они предпочитают делегировать полномочия. «Обычно «черные» бюджеты на выборах превосходят официальные. К примеру, из-под полы оплачивается работа «полевиков» (разносчиков агитпродукции). Но на этих выборах такой агитации я почти не наблюдаю. Доминируют реклама в СМИ и билборды. Можно предположить, что «черные» бюджеты примерно сравнялись с «белыми», – оценивает масштаб явления Криворотько. Так что опубликованные избирательными комиссиями цифры финансирования выборов можно смело умножать на два. Это и будет ценой несменяемости власти. sobesednik.