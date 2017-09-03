Через неделю в ЗАТО грянет плановая доброта, учтите. МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ Социальные лифты в Железногорске имеются. Нужно только желание и умение ими пользоваться. Что бы там ни твердили лузеры, сделать карьеру в бывшем Соцгороде довольно просто. Можно родиться сыном Аллы Пугачёвой какого-нибудь начальника или вождя, и всё — будущее гарантировано. Можно долго и тщательно учиться, выбрать правильную профессию и упорно карабкаться вверх по карьерной лестнице, ставя по ходу дела подножки конкурентам и уворачиваясь от аналогичных подарков с их стороны. Каждому своё, короче. Каждый выбирает себе портфолио и высоту лабутенов самостоятельно. То же самое с определением успеха. Кого-то устраивает перспектива носить поноску за шефом, застёгивать ему брюки и вообще демонстрировать лизость к телу. Вторым греет душу неофициальное звание серого кардинала. Третьи меряют счастье на деньги, и таких сегодня большинство, наверное. Другое дело, что большого бабла заработать вдали от административного ресурса нынче практически невозможно. Железногорск вернулся к централизованно-распределительной схеме делегирования благ. Существовать на её периферии ещё возможно, но это фактически означает обрекать себя на сознательную люмпенизацию. И никаких гарантий, главное. Поэтому разумный человек всегда имеет в виду возможность поплотнее прижаться к власти и кормиться подле её стола. Особых разносолов, вероятно, сильные мира сего под лавку кидать не станут, но это по-любому лучше, чем зимой на стройке бетон ворочать в свете реальной возможности остаться без зарплаты по причине почти неизбежного банкротства любимого предприятия. Да и вообще, советскому человеку свобода не нужна, ибо он никогда её не знал и не понимал. Наш человек уютнее ощущает себя в стойле, в наморднике, в ошейнике. С утра хозяин задаст овса, вечером вернёт к тёплой кормушке — что ещё нужно, чтобы достойно встретить старость смерть? Непременное условие срабатывания подобной схемы одно: надо как можно выше прилепиться к вертикали власти и пустить там максимально длинные и прочные корни. Иначе мешок с овсом могут перехватить конкуренты. То есть, определённые законы рынка действуют и тут. Если только вам не свезло родиться в правильной семье, путешествие в социальном лифте обязательно будет сопряжено с некими дополнительными усилиями. Залезть на велосипед мало. Нужно ещё на нём удержаться и периодически крутить педали. Хотя бы напоказ. Точнее — исключительно напоказ, ибо другие факторы во внимание давно не принимаются за отсутствием таковых. Вышеописанным условиям в полной мере отвечает семилетняя история строительства в ЗАТО Железногорск сперва технологического или промышленного парка, а затем инновационного ядерно-космического кластера. При нулевом результате некоторое копошение вокруг проекта постоянно имеет место. Голимый пиар, густо замешанный на безумных фантазиях, уже стоил государственной казне не один миллиард рублей, и ещё не в одну сотню миллионов уложится в будущем, даже если продолжение строительства на болотине возле НПО ПМ будет высочайше признано нецелесообразным. В конце концов, пресловутая курочка с её зёрнышками в сумме за год способна преизрядное количество корма склевать в круглосуточном режиме. А если курочек много? А если всё зерно, включая кофе-брейки, оплачивает бюджет? В последнем номере муниципальной газеты увидело свет постановление Сергея Пешкова «О проведении гражданского форума в ЗАТО Железногорск в 2017 году». Сочетание трёх этих слов в одном документе выглядит безумием, на первый взгляд. Но только если не принимать во внимание те обстоятельства, о которых говорено было чуть выше. Никакого гражданского*1 общества в Нашгороде нет, разумеется, и властям оно на хрен не нужно, ибо двум медведям в одной берлоге нипочём не ужиться. Но кто вправе запретить деятельным гражданам освоить некоторое количество бюджетных дензнаков на такой модной тематике? Кто запретит им намалевать на автозаке ещё одну грантовую ромашку? Особенно «в целях развития эффективного взаимодействия и социального партнёрства органов местного самоуправления, городских предприятий, некоммерческих организаций и населения ЗАТО Железногорск». Про «формирование культуры благотворительности и консолидированной поддержки общественных инициатив» я уже и не говорю. За минувшие годы«Уран-Батор» не раз поминал добрым тихим словом чисто утилитарную муниципальную программу «Гражданское общество — ЗАТО Железногорск». Изначально создана и наполнена деньгами она была почти исключительно ради поддержания штанов на газете «Город и горожане», передавая ей без конкурса на «обеспечение информационной открытости органов местного самоуправления» по двадцать миллионов без малого ежегодно. На старте тираж этой самой открытости составлял 5.800 экземпляров, потом съехал до трёх с половиной, но и тех многовато, я считаю. Жители давным-давно вовлечены в решение социально значимых проблем ЗАТО по самое не балуйся. А поскольку численных параметров означенного вовлечения программа изначально не устанавливала, то нечего и огород городить. Разве что напомнить публике ещё раз, что рубрики «Депутатский контроль», «Актуально», «Есть разговор» и «Принять к сведению» имеют в муниципальной газете «коммерческо-рекламный характер». Впрочем, разговор-то у нас сегодня совсем не про кормовую базу Ленусика Глазуновой пойдёт, а совсем про других людей. В означенной программе с 2017 по 2019 год на сумму 57,7 млн рубликов предполагается, помимо финансирования «Города и горожан», предоставить субсидии «социально ориентированным некоммерческим организациям на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов» (по 600 тысяч ежегодно). Плюс гранты на «производство товаров, оказанием услуг, порядком предоставления которых не установлено требование о последующем подтверждении их использования» (те же шестьсот тысяч). Плюс повышение квалификации некоммерческих менеджеров (жалкие 57.400 рубчиков ежегодно). И так далее, и тому подобное. В целом весь праздник становления гражданского общества по программе оценён в 6,26 миллиона на три года. Немного, скажете? Да. Но ведь это — на сколько долек делить заветный апельсин. В конце концов, краевые сто «лимонов», вылетающие на ежегодную тусовку как бы инвесторов, тоже не слишком впечатляюще смотрятся на фоне рекордных безумств того же промпарка. Но ведь кто-то и их успешно пилит осваивает и не жужжит при этом. А если ещё заколючинские «иннофорумы» припомнить с бюджетным финансированием в пять, что ли, миллионов? Создать себе фронт работ и не допускать на свою поляну чужаков — вот главное правило современного бизнес-коучера, к каковому племени модернизированных цыган мы с полным основанием относим и героических заколючинских пиарастов с их культом 3D-принтера и прочих волшебных штуковин. В постановлении «сити-менеджера» за номером 1354 о проведении очередного бюджетного шабаша ничего не сказано, к сожалению, о его стоимости. Зато расшифровывается всё то счастье, которое обрушится на аборигенов восьмого и девятого сентября. Это «краевой летний (?) гражданский форум для территорий центральной группы районов» и благотворительный фестиваль «Добрый Железногорск». Ссылается при этом Пешков на некое соглашение*2 о предоставление гранта от 24 мая с.г. №51. А поскольку рядышком всегда стоит фамилия железногорского «бизнес-омбудсмена» Андрея Горбунова, публика вправе предположить, что как раз он данный грант и осваивает. Следовательно, «Уран-Батор» просто-напросто обязан указать, что высоким государственным доверием участник аферы «Мехмаша» и бывший директор девятой АТС осиян был всего год назад, аккурат в августе. И уже такой успех! Коль скоро особых нарушений прав заколючинских коммерсов со стороны чиновников с депутатами мосье Горбунов за отчётный период установить не сумел, вот и развлекается теперь, чем может: - разрабатывает Положение о проведении благотворительного фестиваля и программу форума, - создаёт и финансирует очень малобюджетный сайт , созданный на бесплатном движке « Тilda.cc ». - размещает информацию о мероприятии буквально по всему свету, - заказывает и устанавливает праздничные баннеры, а также баннеры участников мероприятия, плюс буклеты «о социальных практиках Железногорска», - приобретает футболки с логотипом фестиваля для волонтёров и ведущих, плюс раздаточные материалы и призы, плюс всевозможные расходные материалы для оформления площадок, - производит магнитики с логотипом фестиваля, и так далее. Дикой популярностью пользуется «форум» в соцсетях. Мимо Горбунова проскочили, к сожалению, организация питания и проживания гостей мероприятия, его участников и неизбежных «экспертов», а также транспортные расходы на их перемещение, но и без того фронт работ для одного человека достаточно неплох. Особенно если помнить, что Серый дом намеревается сделать «Добрый Железногорск» ежеквартальным. Во всяком случае, на это надеется представитель оргкомитета Яна Горбунова. Организаторами фестиваля числятся Серый дом, ПКиО им. Кирова, а также тот самый ресурсный центр, гомеопатическое финансирование которого (60 т.р.) со стороны местной власти мы наблюдали в муниципальной программе «Гражданское общество». Напоследок прошу заметить: пятьдесят процентов средств, собранных за счёт благотворителей, пойдёт «на помощь нуждающимся». Как видите, в некоторых случаях от закупаемого для смазки социальных лифтов солидола польза может быть и для совершенно посторонних людей. И это единственный реальный плюс в нашей сегодняшней истории. Скромный такой плюсик... *1 Странновато не видеть в составе оргкомитета видного заколючинского граждановеда, депутата Сергея Шаранова. Впрочем, он по мелочи не играет, наверное. *2 Датированные 24 мая с.г. документы Серого дома подписывал первый замглавы администрации Сергей Проскурнин. Возможно, это является важным фактом.